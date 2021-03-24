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Зеленский (19011) разведка (4119) СНБО (4227) Бутусов Юрий (4245) ЧВК Вагнер (1326)

Бутусов: Зеленский нарушил закон, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО: ОП позорно скрывает провал Вагнергейта

Бутусов: Зеленский нарушил закон, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО: ОП позорно скрывает провал Вагнергейта

Президент Зеленский нарушил закон об СНБО, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО, включая главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Офис Президента позорно скрывает провал Вагнергейта от парламента Украины

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Владимир Зеленский издал указ "О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины" от 23 марта. Резонансное событие - ведь крайне важно какую оценку получило предательство в Офисе президента, в результате которого в июле 2020-го были провалены сразу три операции ГУР МО, включая провал задержания российских террористов-"вагнеровцев". Контроль в данном случае возможен только парламентский - так принято во всем мире, и депутаты с правом допуска к гостайне должны расследовать такого рода происшествия. В состав СНБО сам президент Зеленский ввел целый ряд государственных деятелей, включая председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова", - отметил журналист.

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"Однако по данным источников Цензор.НЕТ, Разумков не был приглашен на заседание, не ознакомлен и не подписывал Отчет об осмотре разведывательных органов. Также не были ознакомлены с Отчетом еще целый ряд других членов СНБО. И это было сделано намеренно - ведь заседание СНБО по данному поводу не оглашалось и сообщения для СМИ не делались. Специально чтобы многие члены СНБО не смогли принять участие в заседании", - акцентировал Бутусов.

"Почему же если обычно заседания СНБО так пиарятся, то это конкретное было скрыто? Причина одна - Офис президента решил скрыть от многих членов СНБО реальное положение в сфере разведки, скрыть провалы, не дать возможность задать вопросы. И при этом хотят скрыть от народа тот факт, что многие члены СНБО за Отчет по разведке не голосовали", - добавил он.

"Это прямое нарушение закона о СНБО. Это прямой удар по парламентскому контролю, и это тем более возмутительно в связи с колоссальными провалами в в разведке, которые допустил Офис президента. Явная попытка скрыть следы преступления. Напомню, что начальником комитета по разведке при президенте Украины является известный предатель и российский агент Руслан Демченко, который в интересах РФ реализовывал многие инициативы. Офис президента обязан немедленно дать официальные разъяснения, с чем связано сокрытие Отчета по разведке от членов СНБО и кто несет ответственность за эти антигосударственные решения", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+44
Ну що ви від тупорилого клоуна-наркомана хочете?
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24.03.2021 15:39
+41
Ага, з Ківою на одному хфакультеті вчилися.
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24.03.2021 15:47
+38
зато без барига, прада
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24.03.2021 15:35
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А ти, падло, впевнене, що я за Чорновола не голосував? Разом зі мною в кабінці був, чи то так, щоб всратися?
От падлюки зебільні, ну ніяк не хочуть визнати, що херні натворили. Все їм хтось винен, тільки не воно падло.
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24.03.2021 17:08 Ответить
Я голосував за Чорновола.
А тепер, зебільне, відповідай на питання.
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24.03.2021 17:11 Ответить
Маю таких сусідів - зовні, ніби й люди, а як до виборів доходить, то їм як хтось щось поробить, ну чисто худобина якась - то за Симоненка, то за Януковича, то шмарклю вибрали зі слугами. І НІКОЛИ своєї участі в тому безладі і бардаку не бачать, то все хтось, то все звідкись, а їх знову, виявляється обманули. І зараз те саме: а вони всі там... Часом хочеться так пере*бати межи очі, бо слова там абсолютно не доходять.
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24.03.2021 17:19 Ответить
Ще невідомо, що було б з Чорноволом. недарма він був за регіони разом з сепаратистами на Донбасі, які ще в 91 р хотіли відділятися. Носяться з ним, як дурень торбою. Щось він у своїх поглядах не був схожий на справжнього патріота Лук'яненка, може був стукачем?
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25.03.2021 09:21 Ответить
Та й синок його згодом був головою виборчого штабу Януковича, забули? Щоправда, тепер він ніби став на праведний шлях.
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25.03.2021 09:25 Ответить
Тут сама постановка вопроса нелепа. Во-первых далеко не все из 73% были изначально очарованы Зеленским. Во-вторых абсолютно очевидно, что и какое-то кол-во очарованных уже разочаровалось. Ватный его электорат из категории почитателей Шария, вообще его возненавидел. Социология демонстрирует существенную просадку рейтинга... Но ты ведь хочешь услышать другое. То чего никогда не услышишь.)) Был ли у второго тура президентских выборов 2019 альтернативный исход? Однозначно- нет. Зеленский и сегодня выиграл бы второй тур с Порошенко. А Порошенко и сегодня проиграл бы любому из первой пятёрки потенциальных кандидатов.
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24.03.2021 17:02 Ответить
То дійсно, невліковно. Ну наскільки б не подобався Порошенко, щоб замість нього о то чмо?! То капець...
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24.03.2021 17:21 Ответить
Да ведь вся соль в том, что чмом для вас стал бы кто угодно. Гриценко, Тимошенко, Смещко... абсолютно любой был бы сегодня одинаково вами оплёван. Я поэтому и выделяю порохоботов в отдельное политическое сословие (что бы не употреблять слово секта). Не наступила бы в Украине Швейцария с любым президентом. Нет к сожалению пока для этого объективных предпосылок.
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24.03.2021 17:42 Ответить
Ні, ну список, як на підбір, але до шмарклі їм ох як далеко. От про то й мова, пілять. Не хотів Порошенка, я також до речі, в першому турі не за нього, але ж, блін, ну не то чмо, **********! Та хай не Порошенко, хай будь-то з них, такої б херні ну точно б не було. А знаєте чому? Попри те, що в кожного з них (як і в Порошенка, до речі) гріхів цілий міх, але ідіотів серед них нема. Людина, в якої є розум, є інтелект здатна розуміти і виправляти помилки. Робити? Так, але і виправляти! А тут маємо абсолютне несприйняття власних помилок, абсолютна відсутність будь-яких сумнівів! Звідси всі проблеми! Блін, та навіть Янукович такої херні б собі не дозволив, бо він, пори всі його негативні якості, не був ідіотом!

В народі кажуть - ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти. В даному випадку, дурні знайшли дурня... така ось херня в нас вийшла. Дійшло, а чи як завжди?
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24.03.2021 18:15 Ответить
Грамотно и конструктивно.
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24.03.2021 21:09 Ответить
І це після того, що Порошенко відновив Армію, повернув українську церкву і мову. Наповнив розграбовану казну і підняв економіку. Увесь світ здригнувся від такої народної зради і ганьби. Писали в газетах "Україна проголосувала проти України"...
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25.03.2021 09:43 Ответить
и что он увидел после осмотра органа?
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24.03.2021 16:29 Ответить
А бубочці до сраки ваші закони! Він сам собі югист.
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24.03.2021 16:30 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1374722842399477763 30 мин

После принятия отчета о разведывательной деятельности Зеленский и Демченко просто зачистят документальный фонд под предлогом сохранения государственной тайны. Но тот кто поставит подпись по приказом на уничтожение и будет отвечать.
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24.03.2021 16:32 Ответить
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси былиhttps://censor.net/news/3210744/32_boevika_inostrannoyi_chvk_zaderjany_pod_minskom_belta. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, этоhttps://censor.net/video_news/3210784/zaderjannye_v_belarusi_boeviki_sostoyat_v_chvk_vagner_smi_video. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.Источник: https://censor.net/ru/n3255331

Российский президент Владимир Путинhttps://censor.net/news/3216168/spetsoperatsiya_po_zaderjaniyu_vagnerovtsev_eto_sovmestnaya_operatsiya_ukrainskih_i_amerikanskih_spetsslujb, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.Источник: https://censor.net/ru/n3255331
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24.03.2021 16:32 Ответить
Все адекватные украинцы должны проанализмровать, и сделать выводы, шоумен вырос и воспмтывался в профессорско-комуняцкой семейке, посмотрите на его назначенцев, сплошь и рядом он вытаскивает на свет пронафталиненных членов обанкротившейся преступной организации, компартии, шут не перестоился и не в состоянии, в силу комуняцкого зомбовоспитания, он навсегда остался в прошлом и тянет в прошлое всю страну, многие ищут причины его конвульсивных поступков, и приписывают ему, то пропутинский курс, то патриотизм.
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24.03.2021 16:33 Ответить
Вопросы к информационной версии (ИВ) по так называемому «делу Вагнера», которые я задал Дмитрию Гордону (и дополнительные):

https://youtu.be/QyyNXDuIG0o?fbclid=IwAR0FHCWtoz7Ig_wuaZfsdRfg4PYG-_6ZrzRjNL0ZBca9D5ftZACnHFiOggM https://youtu.be/QyyNXDuIG0o

1. Операция по словам распространителей информационной версии (ИВ) о ней, началась в 2018 году. Знали ли кураторы вагнеровцев из российских спецслужб о том, что их подопечных вербуют на работу за границами РФ, да ещё на чрезвычайно денежную тему?

2. Нефтяная отрасль Венесуэлы - с весны 2020 года в упадке - менее 100 тысяч баррелей в день (меньше, чем в Украине). «Роснефть» ушла из Венесуэлы в апреле 2020 года. О каких «вышках, специально подобранных под вагнеровцев», тогда идёт речь?

3. Каковы были траты на операцию, если для захвата 33 боевиков, создавался целый сектор отраслевой промышленности? Можно было бы использовать эту сумму с той же целью более эффективно?

4. С какого момента тогда операция - под встречным контролем российских спецслужб?

5. Зачем лететь в Венесуэлу через Минск и Турцию, если Венесуэла - в тесных двусторонних связях с РФ, вплоть до официального присутствия российских военных, и самолёты летают прямо из России?

6. Зачем лететь через Турцию, если, по словам распространителей ИВ многие из этих вагнеровцев разыскиваются турками за преступления, совершенные против турецких интересов?.. нравятся турецкие тюрьмы?

7. Зачем ехать из Москвы в Минск на автобусе, а не воспользоваться самолетом?

8. Почему не воспользовались российским (подконтрольным) перевозчиком, а обратились к беларусскому?

9. Когда российские пограничники задержали автобус на границе, кто дал команду пропустить его, спустя несколько часов? Кто командует российскими пограничниками?

10. Зачем в ситуации, когда Беларусь находится в напряжённой предвыборной ситуации, и Лукашенко проводит выборы в т.ч. частично на антироссийской риторике, селить 33 боевика, у которых возникли проблемы даже на российской границе в 5 км от охраняемой резиденции Лукашенко - в красной для службы его охраны зоне?

11. Лукашенко заявил, что вагнеровцев в Беларусь заехало 200 человек. Где ещё 167? Почему он них забыли и не вспоминают?

12. В день, когда распространители ИВ обьявили «...сорванный вылет в Турцию», 30.07.20 рейсы из Минска в Стамбул не производились. Как это объяснить?

13. Как собирались сажать турецкий самолёт в аэропорту Борисполь, если решение на подсадку в экстренном случае - личная ответственность командира воздушного судна?

14. Почему собирались сажать в Борисполе, если а) маршрут рейса пролегает в стороне от Киева б) для проведения операции с минимальным риском самолёт лучше было бы посадить в менее людном аэропорту (Винница, Житомир) над которыми и осуществлялся рейс?

15. Каким образом планировался захват 33 профессиональных наемников, в среде из более чем ста невинных пассажиров? Кто просчитывал риски таким образом, чтобы подставить гражданских под высокий уровень опасности?

16. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что локализация провала - это часть операции? И что объявив во всеуслышание о провале, они подставили и государство Украина (США, Турция) и спецслужбы, и конкретных сотрудников на этапе локализации?

17. Отдают ли распространители ИВ себе отчёт в том, что конкретные сотрудники спецслужб, отдавшие им информацию о провале, совершили деяние, имеющее признаки нарушения Закона Украины «Про государственную тайну», а распространители - совершили действия, имеющие признаки содействия в преступлении?

18. Как, по мнению распространителей ИВ, связаны увольнение с поста руководителя Главного управления разведки МОУ генерала В.Бурбы 5 августа 2020 года и появления в российской «Комсомольской правде» на следующий день ИВ об «..операции украинских спецслужб»?

19. Почему версия, которую предоставил и продолжает раскручивать Ю.Бутусов и Д.Гордон, депутаты В.Арьев, А.Гончаренко, А.Турчинов и Ю.Луценко, практически на отличается от версии в российской «КП», авторства небезызвестного А.Коца, журналиста, плотно аффилированного с российской пропагандисткой машиной?.

20. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что они, возможно, продолжают участвовать в российской информационной операции, направленной на дискредитацию украинских спецслужб и высшего военно-политического руководства Украины (Турции, США) или такая версия ими не рассматривается в принципе?
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24.03.2021 16:35 Ответить
так что, операция таки бьіла?
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24.03.2021 16:37 Ответить
А ответы гордона где?
Места распечатать не хватило, ботва? ))))
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24.03.2021 16:47 Ответить
высер праститутки Люси очень здесь интересен! сплошная манипуляция и забалтывание
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27.03.2021 20:51 Ответить
Вопросы к информационной версии (ИВ) по так называемому «делу Вагнера», которые я задал Дмитрию Гордону (и дополнительные):

https://youtu.be/QyyNXDuIG0o?fbclid=IwAR0FHCWtoz7Ig_wuaZfsdRfg4PYG-_6ZrzRjNL0ZBca9D5ftZACnHFiOggM https://youtu.be/QyyNXDuIG0o

1. Операция по словам распространителей информационной версии (ИВ) о ней, началась в 2018 году. Знали ли кураторы вагнеровцев из российских спецслужб о том, что их подопечных вербуют на работу за границами РФ, да ещё на чрезвычайно денежную тему?

2. Нефтяная отрасль Венесуэлы - с весны 2020 года в упадке - менее 100 тысяч баррелей в день (меньше, чем в Украине). «Роснефть» ушла из Венесуэлы в апреле 2020 года. О каких «вышках, специально подобранных под вагнеровцев», тогда идёт речь?

3. Каковы были траты на операцию, если для захвата 33 боевиков, создавался целый сектор отраслевой промышленности? Можно было бы использовать эту сумму с той же целью более эффективно?

4. С какого момента тогда операция - под встречным контролем российских спецслужб?

5. Зачем лететь в Венесуэлу через Минск и Турцию, если Венесуэла - в тесных двусторонних связях с РФ, вплоть до официального присутствия российских военных, и самолёты летают прямо из России?

6. Зачем лететь через Турцию, если, по словам распространителей ИВ многие из этих вагнеровцев разыскиваются турками за преступления, совершенные против турецких интересов?.. нравятся турецкие тюрьмы?

7. Зачем ехать из Москвы в Минск на автобусе, а не воспользоваться самолетом?

8. Почему не воспользовались российским (подконтрольным) перевозчиком, а обратились к беларусскому?

9. Когда российские пограничники задержали автобус на границе, кто дал команду пропустить его, спустя несколько часов? Кто командует российскими пограничниками?

10. Зачем в ситуации, когда Беларусь находится в напряжённой предвыборной ситуации, и Лукашенко проводит выборы в т.ч. частично на антироссийской риторике, селить 33 боевика, у которых возникли проблемы даже на российской границе в 5 км от охраняемой резиденции Лукашенко - в красной для службы его охраны зоне?

11. Лукашенко заявил, что вагнеровцев в Беларусь заехало 200 человек. Где ещё 167? Почему он них забыли и не вспоминают?

12. В день, когда распространители ИВ обьявили «...сорванный вылет в Турцию», 30.07.20 рейсы из Минска в Стамбул не производились. Как это объяснить?

13. Как собирались сажать турецкий самолёт в аэропорту Борисполь, если решение на подсадку в экстренном случае - личная ответственность командира воздушного судна?

14. Почему собирались сажать в Борисполе, если а) маршрут рейса пролегает в стороне от Киева б) для проведения операции с минимальным риском самолёт лучше было бы посадить в менее людном аэропорту (Винница, Житомир) над которыми и осуществлялся рейс?

15. Каким образом планировался захват 33 профессиональных наемников, в среде из более чем ста невинных пассажиров? Кто просчитывал риски таким образом, чтобы подставить гражданских под высокий уровень опасности?

16. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что локализация провала - это часть операции? И что объявив во всеуслышание о провале, они подставили и государство Украина (США, Турция) и спецслужбы, и конкретных сотрудников на этапе локализации?

17. Отдают ли распространители ИВ себе отчёт в том, что конкретные сотрудники спецслужб, отдавшие им информацию о провале, совершили деяние, имеющее признаки нарушения Закона Украины «Про государственную тайну», а распространители - совершили действия, имеющие признаки содействия в преступлении?

18. Как, по мнению распространителей ИВ, связаны увольнение с поста руководителя Главного управления разведки МОУ генерала В.Бурбы 5 августа 2020 года и появления в российской «Комсомольской правде» на следующий день ИВ об «..операции украинских спецслужб»?

19. Почему версия, которую предоставил и продолжает раскручивать Ю.Бутусов и Д.Гордон, депутаты В.Арьев, А.Гончаренко, А.Турчинов и Ю.Луценко, практически на отличается от версии в российской «КП», авторства небезызвестного А.Коца, журналиста, плотно аффилированного с российской пропагандисткой машиной?.

20. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что они, возможно, продолжают участвовать в российской информационной операции, направленной на дискредитацию украинских спецслужб и высшего военно-политического руководства Украины (Турции, США) или такая версия ими не рассматривается в принципе?
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24.03.2021 16:36 Ответить
Ты серешь, лапоть
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24.03.2021 17:30 Ответить
не серет, а транслирует своего сослуживца праститутку Люсю
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27.03.2021 20:51 Ответить
Відповідальність за "Вагнергейт" несе особисто Зеленський він як перша особа держави та головнокомандуючий повинен був бути поінформований в такій важливій справі яка стосується держбезпеки України і якщо припустити,що цього не сталося то відповідно відбувся державний переворот коли президента усунули від виконання прямих обов'язків що покладені на нього Конституцією країни.
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24.03.2021 16:39 Ответить
Давай зайдём с другой стороны. Первое лицо в стране и главнокомандующий, будучи проинформированным гораздо лучше, чем простой обыватель, принимает решение об отмене того или иного решения, которое по его мнению, на тот момент времени перестало способствовать обеспечению госбезопасности Украины. Это ли не прямое исполнение конституционных обязанностей?)
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24.03.2021 17:22 Ответить
У вас, зебилов, с какой стороныы не заходи - везде жопа
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24.03.2021 17:32 Ответить
якби все було так добре то з ОП не йшов димок,там вже і не знають як відволікти увагу на щось інше бо за два роки вже всі циркові трюки використали)
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24.03.2021 17:32 Ответить
Так интересно и смешно наблюдать со стороны, за вашими личными умозаключениями...
" принимает решение об отмене того или иного решения, которое по его мнению, на тот момент времени перестало способствовать обеспечению госбезопасности Украины. "

Кто вы вообще такой, что бы оглашать, что способствовало, а что не способствовало? На столько грустно, уныло и примитивно - что веет не Британией... и даже очень не Британией - а Московой.
MI6 и определенные организации USA, считают по другому. И эти организации, знают о чем говорят.
Вы к ним не относитесь и не никогда не относились и не будете относится.
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24.03.2021 18:06 Ответить
А выше не умозаключение?)) Я лишь на его умозаключение предложил альтернативное. Это форум. Тут люди делятся собственными умозаключениями. Лайкают схожие и спамят противоречивые.)))
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24.03.2021 18:14 Ответить
Радуйся,Бутусов! Это же не Порошенко.
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24.03.2021 16:44 Ответить
ІМПІЧМЕНТ
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24.03.2021 16:45 Ответить
100%
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24.03.2021 17:48 Ответить
"Бутусов: Зеленский нарушил закон, издав...."

Нагадайте но скільки вже разів Зеленський порушив закон,а пам'ятаєте яка була бравада чесності "квітень 2019 рік..Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам..." І що,пішов?
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24.03.2021 16:49 Ответить
Ваш презедент, возможно уже наговорил и наработал на импичмент - это в самом легком случае. Но к сожалению, корупция пожирает вашу страну. И ближайшие 20 лет, будет так.
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24.03.2021 18:12 Ответить
Ну ведь может же выйти к народу и честно сказать: Люди, украинцы, ну лоханулся я с вагнеровцами, лоханулся! Ермак попутал. Ведь первый раз президентом... Простите, Христа ради. Ну да поняли бы мы и простили. Не звери же какие-то.
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24.03.2021 16:52 Ответить
Проблема в том, что вы считаете его порядочным запутавшимся человеком.
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24.03.2021 17:07 Ответить
Как вариант.
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24.03.2021 17:11 Ответить
Да? Ну а как объяснить отказ начать расследование по Татарову, Ермаку, причём после прямых фактов о их "деятельности"?
Про "дело вагнеровцев" уже молчу.
Помните, когда он пригрел Ермака? Через месяц после встречи с Патрушевым в Омане.
Всё ещё надеетесь на порядочность автора репризы "Украина - немецкая порнозвезда"?
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24.03.2021 17:28 Ответить
После таких слов - об Украине, он не может быть ни президентом ни кем либо другим. Только смешным человеком и тамадой - как говорят на пост-советском пространстве.
Что бы будущий президент США сказал подобное - не быть ему президентом НИКОГДА!
Но Украина любит, чем хуже - тем лучше. Это фишка славянских народностей - страдать.
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24.03.2021 18:21 Ответить
Ні Чехія, Словакія, Словенія, ні Польща, ні Литва, ні Сербія не страждають так, як Україна. Це якесь прокляття.
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25.03.2021 10:01 Ответить
Он таки не лох, лохи вы
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24.03.2021 17:33 Ответить
Да какой он на хрен порядочный, трепло и брехло самое настоящее.
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24.03.2021 17:43 Ответить
Зеленський "може вийти до народу", Зеленський може "чесно сказати", Зеленський може вибачитися... Це тільки виборці Зе можуть досі такі чудасії писати.
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24.03.2021 17:12 Ответить
Да стебусь же я. Конечно не выйдет. И эти вагнеровцы будут висеть на нем, как гири до конца его жизни.
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24.03.2021 17:15 Ответить
Гарний стьоб, раз я майже повірив.
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24.03.2021 17:17 Ответить
Та він декілька раз на день порушує закони. Там вже немає де клейма ставити. Це буде перший, хто сяде за президенство на реальний термін на пожиттєво.
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24.03.2021 16:53 Ответить
Не сядет в вашей коррумпированной стране.
Но может сесть, в другой стране... или при помощи другой страны... Но это очень мало вероятно. Он же не Кадафи или Хусейн. Те были политиками, но плохо кончили.
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24.03.2021 18:26 Ответить
вы поняли кто сорвал операцию))) лично Зе, а Эрмак ещё не известно звонил или он звонил)))
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24.03.2021 17:19 Ответить
Може, "лично", а може домашні подзвонили.
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25.03.2021 10:06 Ответить
Зрада за зрадою, - а шини чомусь не палають )
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24.03.2021 17:23 Ответить
"Зеленский нарушил закон... а сидит Рифмастер..." "Зеленский нарушил закон.... а сидит Стерненко, Торнадо, Начальник Харькова"
интересно чего больше: законов , котрые нарушил зеленский или политзаключенных незаконно посаженных зеленским ?
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24.03.2021 17:31 Ответить
как вообще можно допускать безродного барыгу-клоуна из блуждающего шапито к гостайне?
А-А-Ааа, 73%ные зебилы, как же ж так?!
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24.03.2021 17:33 Ответить
Стереотип про мудрий нарід розвіяно остаточно,спочатку зек-рецидивіст і ось вам артист жанру "кабаре",хтось може це заперечити.
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24.03.2021 17:41 Ответить
Мабуть, їх жаба задушила за цукерки. От якби він, як юля, жив в орендованім домі, не мав бізнесу, навіть машини, отоді...
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25.03.2021 10:10 Ответить
Наркомана - на нари!
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24.03.2021 17:34 Ответить
То так, підгорає на всю котушку!
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24.03.2021 17:35 Ответить
Зеленский нарушает все законы, а почему, да потому, что он в этом разбирается, как баран в библии. Это совсем не его дело, его дело - сцена, шоу всякое, а вот почему влез в президенты, это совсем другой серьёзный вопрос.
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24.03.2021 17:37 Ответить
"В связи с особой опасности вашей банды я имею указания рукововодства Байдена живыми вас не брать" Жиглов
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24.03.2021 17:51 Ответить
Может Зеленский хороший, не пригласил агента ФСБ Козыря и других таких же.
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24.03.2021 18:05 Ответить
Успокойся.
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24.03.2021 18:25 Ответить
Офис президента - это вообще что за орган такой всемогущий?! Ни в Конституции, нигде о нем не читал. Какими полномочиями наделен и какие функции у него, кто знает?
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24.03.2021 18:38 Ответить
После принятия отчета о разведывательной деятельности Зеленский и Демченко просто зачистят документальный фонд под предлогом сохранения государственной тайны. Но тот кто поставит подпись по приказом на уничтожение и будет отвечать.
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24.03.2021 22:17 Ответить
Осла на скотобойню!
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24.03.2021 22:49 Ответить
Бутусов: Зеленський порушив закон, видавши указ про прийняття Звіту розвідувальних органів без запрошення на засідання багатьох членів РНБО: ОП ганебно приховує провал Вагнергейту - Цензор.НЕТ 9479
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24.03.2021 23:09 Ответить
Зеленский - полезный идиот в руках российских агентов! Которые с помощью Ермака окружили клоуна и играют на его некомпетентнсти и самолюбеи!
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25.03.2021 00:24 Ответить
Зезрадник геть!
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25.03.2021 00:47 Ответить
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