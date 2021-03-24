Бутусов: Зеленский нарушил закон, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО: ОП позорно скрывает провал Вагнергейта

Президент Зеленский нарушил закон об СНБО, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО, включая главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Офис Президента позорно скрывает провал Вагнергейта от парламента Украины

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Владимир Зеленский издал указ "О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины" от 23 марта. Резонансное событие - ведь крайне важно какую оценку получило предательство в Офисе президента, в результате которого в июле 2020-го были провалены сразу три операции ГУР МО, включая провал задержания российских террористов-"вагнеровцев". Контроль в данном случае возможен только парламентский - так принято во всем мире, и депутаты с правом допуска к гостайне должны расследовать такого рода происшествия. В состав СНБО сам президент Зеленский ввел целый ряд государственных деятелей, включая председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова", - отметил журналист.

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"Однако по данным источников Цензор.НЕТ, Разумков не был приглашен на заседание, не ознакомлен и не подписывал Отчет об осмотре разведывательных органов. Также не были ознакомлены с Отчетом еще целый ряд других членов СНБО. И это было сделано намеренно - ведь заседание СНБО по данному поводу не оглашалось и сообщения для СМИ не делались. Специально чтобы многие члены СНБО не смогли принять участие в заседании", - акцентировал Бутусов.

"Почему же если обычно заседания СНБО так пиарятся, то это конкретное было скрыто? Причина одна - Офис президента решил скрыть от многих членов СНБО реальное положение в сфере разведки, скрыть провалы, не дать возможность задать вопросы. И при этом хотят скрыть от народа тот факт, что многие члены СНБО за Отчет по разведке не голосовали", - добавил он.

"Это прямое нарушение закона о СНБО. Это прямой удар по парламентскому контролю, и это тем более возмутительно в связи с колоссальными провалами в в разведке, которые допустил Офис президента. Явная попытка скрыть следы преступления. Напомню, что начальником комитета по разведке при президенте Украины является известный предатель и российский агент Руслан Демченко, который в интересах РФ реализовывал многие инициативы. Офис президента обязан немедленно дать официальные разъяснения, с чем связано сокрытие Отчета по разведке от членов СНБО и кто несет ответственность за эти антигосударственные решения", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.