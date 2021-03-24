Бутусов: Зеленский нарушил закон, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО: ОП позорно скрывает провал Вагнергейта
Президент Зеленский нарушил закон об СНБО, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО, включая главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Офис Президента позорно скрывает провал Вагнергейта от парламента Украины
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент Владимир Зеленский издал указ "О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины" от 23 марта. Резонансное событие - ведь крайне важно какую оценку получило предательство в Офисе президента, в результате которого в июле 2020-го были провалены сразу три операции ГУР МО, включая провал задержания российских террористов-"вагнеровцев". Контроль в данном случае возможен только парламентский - так принято во всем мире, и депутаты с правом допуска к гостайне должны расследовать такого рода происшествия. В состав СНБО сам президент Зеленский ввел целый ряд государственных деятелей, включая председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова", - отметил журналист.
"Однако по данным источников Цензор.НЕТ, Разумков не был приглашен на заседание, не ознакомлен и не подписывал Отчет об осмотре разведывательных органов. Также не были ознакомлены с Отчетом еще целый ряд других членов СНБО. И это было сделано намеренно - ведь заседание СНБО по данному поводу не оглашалось и сообщения для СМИ не делались. Специально чтобы многие члены СНБО не смогли принять участие в заседании", - акцентировал Бутусов.
"Почему же если обычно заседания СНБО так пиарятся, то это конкретное было скрыто? Причина одна - Офис президента решил скрыть от многих членов СНБО реальное положение в сфере разведки, скрыть провалы, не дать возможность задать вопросы. И при этом хотят скрыть от народа тот факт, что многие члены СНБО за Отчет по разведке не голосовали", - добавил он.
"Это прямое нарушение закона о СНБО. Это прямой удар по парламентскому контролю, и это тем более возмутительно в связи с колоссальными провалами в в разведке, которые допустил Офис президента. Явная попытка скрыть следы преступления. Напомню, что начальником комитета по разведке при президенте Украины является известный предатель и российский агент Руслан Демченко, который в интересах РФ реализовывал многие инициативы. Офис президента обязан немедленно дать официальные разъяснения, с чем связано сокрытие Отчета по разведке от членов СНБО и кто несет ответственность за эти антигосударственные решения", - резюмировал Бутусов.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
От падлюки зебільні, ну ніяк не хочуть визнати, що херні натворили. Все їм хтось винен, тільки не воно падло.
А тепер, зебільне, відповідай на питання.
В народі кажуть - ліпше з мудрим загубити, ніж з дурним знайти. В даному випадку, дурні знайшли дурня... така ось херня в нас вийшла. Дійшло, а чи як завжди?
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После принятия отчета о разведывательной деятельности Зеленский и Демченко просто зачистят документальный фонд под предлогом сохранения государственной тайны. Но тот кто поставит подпись по приказом на уничтожение и будет отвечать.
Российский президент Владимир Путинhttps://censor.net/news/3216168/spetsoperatsiya_po_zaderjaniyu_vagnerovtsev_eto_sovmestnaya_operatsiya_ukrainskih_i_amerikanskih_spetsslujb, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.Источник: https://censor.net/ru/n3255331
https://youtu.be/QyyNXDuIG0o?fbclid=IwAR0FHCWtoz7Ig_wuaZfsdRfg4PYG-_6ZrzRjNL0ZBca9D5ftZACnHFiOggM https://youtu.be/QyyNXDuIG0o
1. Операция по словам распространителей информационной версии (ИВ) о ней, началась в 2018 году. Знали ли кураторы вагнеровцев из российских спецслужб о том, что их подопечных вербуют на работу за границами РФ, да ещё на чрезвычайно денежную тему?
2. Нефтяная отрасль Венесуэлы - с весны 2020 года в упадке - менее 100 тысяч баррелей в день (меньше, чем в Украине). «Роснефть» ушла из Венесуэлы в апреле 2020 года. О каких «вышках, специально подобранных под вагнеровцев», тогда идёт речь?
3. Каковы были траты на операцию, если для захвата 33 боевиков, создавался целый сектор отраслевой промышленности? Можно было бы использовать эту сумму с той же целью более эффективно?
4. С какого момента тогда операция - под встречным контролем российских спецслужб?
5. Зачем лететь в Венесуэлу через Минск и Турцию, если Венесуэла - в тесных двусторонних связях с РФ, вплоть до официального присутствия российских военных, и самолёты летают прямо из России?
6. Зачем лететь через Турцию, если, по словам распространителей ИВ многие из этих вагнеровцев разыскиваются турками за преступления, совершенные против турецких интересов?.. нравятся турецкие тюрьмы?
7. Зачем ехать из Москвы в Минск на автобусе, а не воспользоваться самолетом?
8. Почему не воспользовались российским (подконтрольным) перевозчиком, а обратились к беларусскому?
9. Когда российские пограничники задержали автобус на границе, кто дал команду пропустить его, спустя несколько часов? Кто командует российскими пограничниками?
10. Зачем в ситуации, когда Беларусь находится в напряжённой предвыборной ситуации, и Лукашенко проводит выборы в т.ч. частично на антироссийской риторике, селить 33 боевика, у которых возникли проблемы даже на российской границе в 5 км от охраняемой резиденции Лукашенко - в красной для службы его охраны зоне?
11. Лукашенко заявил, что вагнеровцев в Беларусь заехало 200 человек. Где ещё 167? Почему он них забыли и не вспоминают?
12. В день, когда распространители ИВ обьявили «...сорванный вылет в Турцию», 30.07.20 рейсы из Минска в Стамбул не производились. Как это объяснить?
13. Как собирались сажать турецкий самолёт в аэропорту Борисполь, если решение на подсадку в экстренном случае - личная ответственность командира воздушного судна?
14. Почему собирались сажать в Борисполе, если а) маршрут рейса пролегает в стороне от Киева б) для проведения операции с минимальным риском самолёт лучше было бы посадить в менее людном аэропорту (Винница, Житомир) над которыми и осуществлялся рейс?
15. Каким образом планировался захват 33 профессиональных наемников, в среде из более чем ста невинных пассажиров? Кто просчитывал риски таким образом, чтобы подставить гражданских под высокий уровень опасности?
16. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что локализация провала - это часть операции? И что объявив во всеуслышание о провале, они подставили и государство Украина (США, Турция) и спецслужбы, и конкретных сотрудников на этапе локализации?
17. Отдают ли распространители ИВ себе отчёт в том, что конкретные сотрудники спецслужб, отдавшие им информацию о провале, совершили деяние, имеющее признаки нарушения Закона Украины «Про государственную тайну», а распространители - совершили действия, имеющие признаки содействия в преступлении?
18. Как, по мнению распространителей ИВ, связаны увольнение с поста руководителя Главного управления разведки МОУ генерала В.Бурбы 5 августа 2020 года и появления в российской «Комсомольской правде» на следующий день ИВ об «..операции украинских спецслужб»?
19. Почему версия, которую предоставил и продолжает раскручивать Ю.Бутусов и Д.Гордон, депутаты В.Арьев, А.Гончаренко, А.Турчинов и Ю.Луценко, практически на отличается от версии в российской «КП», авторства небезызвестного А.Коца, журналиста, плотно аффилированного с российской пропагандисткой машиной?.
20. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что они, возможно, продолжают участвовать в российской информационной операции, направленной на дискредитацию украинских спецслужб и высшего военно-политического руководства Украины (Турции, США) или такая версия ими не рассматривается в принципе?
Места распечатать не хватило, ботва? ))))
https://youtu.be/QyyNXDuIG0o?fbclid=IwAR0FHCWtoz7Ig_wuaZfsdRfg4PYG-_6ZrzRjNL0ZBca9D5ftZACnHFiOggM https://youtu.be/QyyNXDuIG0o
1. Операция по словам распространителей информационной версии (ИВ) о ней, началась в 2018 году. Знали ли кураторы вагнеровцев из российских спецслужб о том, что их подопечных вербуют на работу за границами РФ, да ещё на чрезвычайно денежную тему?
2. Нефтяная отрасль Венесуэлы - с весны 2020 года в упадке - менее 100 тысяч баррелей в день (меньше, чем в Украине). «Роснефть» ушла из Венесуэлы в апреле 2020 года. О каких «вышках, специально подобранных под вагнеровцев», тогда идёт речь?
3. Каковы были траты на операцию, если для захвата 33 боевиков, создавался целый сектор отраслевой промышленности? Можно было бы использовать эту сумму с той же целью более эффективно?
4. С какого момента тогда операция - под встречным контролем российских спецслужб?
5. Зачем лететь в Венесуэлу через Минск и Турцию, если Венесуэла - в тесных двусторонних связях с РФ, вплоть до официального присутствия российских военных, и самолёты летают прямо из России?
6. Зачем лететь через Турцию, если, по словам распространителей ИВ многие из этих вагнеровцев разыскиваются турками за преступления, совершенные против турецких интересов?.. нравятся турецкие тюрьмы?
7. Зачем ехать из Москвы в Минск на автобусе, а не воспользоваться самолетом?
8. Почему не воспользовались российским (подконтрольным) перевозчиком, а обратились к беларусскому?
9. Когда российские пограничники задержали автобус на границе, кто дал команду пропустить его, спустя несколько часов? Кто командует российскими пограничниками?
10. Зачем в ситуации, когда Беларусь находится в напряжённой предвыборной ситуации, и Лукашенко проводит выборы в т.ч. частично на антироссийской риторике, селить 33 боевика, у которых возникли проблемы даже на российской границе в 5 км от охраняемой резиденции Лукашенко - в красной для службы его охраны зоне?
11. Лукашенко заявил, что вагнеровцев в Беларусь заехало 200 человек. Где ещё 167? Почему он них забыли и не вспоминают?
12. В день, когда распространители ИВ обьявили «...сорванный вылет в Турцию», 30.07.20 рейсы из Минска в Стамбул не производились. Как это объяснить?
13. Как собирались сажать турецкий самолёт в аэропорту Борисполь, если решение на подсадку в экстренном случае - личная ответственность командира воздушного судна?
14. Почему собирались сажать в Борисполе, если а) маршрут рейса пролегает в стороне от Киева б) для проведения операции с минимальным риском самолёт лучше было бы посадить в менее людном аэропорту (Винница, Житомир) над которыми и осуществлялся рейс?
15. Каким образом планировался захват 33 профессиональных наемников, в среде из более чем ста невинных пассажиров? Кто просчитывал риски таким образом, чтобы подставить гражданских под высокий уровень опасности?
16. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что локализация провала - это часть операции? И что объявив во всеуслышание о провале, они подставили и государство Украина (США, Турция) и спецслужбы, и конкретных сотрудников на этапе локализации?
17. Отдают ли распространители ИВ себе отчёт в том, что конкретные сотрудники спецслужб, отдавшие им информацию о провале, совершили деяние, имеющее признаки нарушения Закона Украины «Про государственную тайну», а распространители - совершили действия, имеющие признаки содействия в преступлении?
18. Как, по мнению распространителей ИВ, связаны увольнение с поста руководителя Главного управления разведки МОУ генерала В.Бурбы 5 августа 2020 года и появления в российской «Комсомольской правде» на следующий день ИВ об «..операции украинских спецслужб»?
19. Почему версия, которую предоставил и продолжает раскручивать Ю.Бутусов и Д.Гордон, депутаты В.Арьев, А.Гончаренко, А.Турчинов и Ю.Луценко, практически на отличается от версии в российской «КП», авторства небезызвестного А.Коца, журналиста, плотно аффилированного с российской пропагандисткой машиной?.
20. Отдают ли себе отчёт распространители ИВ, что они, возможно, продолжают участвовать в российской информационной операции, направленной на дискредитацию украинских спецслужб и высшего военно-политического руководства Украины (Турции, США) или такая версия ими не рассматривается в принципе?
" принимает решение об отмене того или иного решения, которое по его мнению, на тот момент времени перестало способствовать обеспечению госбезопасности Украины. "
Кто вы вообще такой, что бы оглашать, что способствовало, а что не способствовало? На столько грустно, уныло и примитивно - что веет не Британией... и даже очень не Британией - а Московой.
MI6 и определенные организации USA, считают по другому. И эти организации, знают о чем говорят.
Вы к ним не относитесь и не никогда не относились и не будете относится.
Нагадайте но скільки вже разів Зеленський порушив закон,а пам'ятаєте яка була бравада чесності "квітень 2019 рік..Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам..." І що,пішов?
Про "дело вагнеровцев" уже молчу.
Помните, когда он пригрел Ермака? Через месяц после встречи с Патрушевым в Омане.
Всё ещё надеетесь на порядочность автора репризы "Украина - немецкая порнозвезда"?
Что бы будущий президент США сказал подобное - не быть ему президентом НИКОГДА!
Но Украина любит, чем хуже - тем лучше. Это фишка славянских народностей - страдать.
Но может сесть, в другой стране... или при помощи другой страны... Но это очень мало вероятно. Он же не Кадафи или Хусейн. Те были политиками, но плохо кончили.
интересно чего больше: законов , котрые нарушил зеленский или политзаключенных незаконно посаженных зеленским ?
А-А-Ааа, 73%ные зебилы, как же ж так?!