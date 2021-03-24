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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым

Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым

Согласно подсчетам оккупационных властей полуострова, экономика "Крыма и России" понесли ущерб в 1,5 триллиона рублей (548 млрд грн) из-за того, что Украина не подает воду на оккупированный полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Об этом заявил глава рабочей комиссии оккупационной администрации по оценке ущерба от водной блокады, первый заместитель спикера оккупационного "парламента" Крыма Ефим Фикс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Уже в приближении - 1 триллион 476 миллиардов рублей нанесенный ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны", - сказал Фикс в ходе заседания комиссии.

По словам оккупационного чиновника, его руководство собирается подать в суд РФ иск "к организаторам водной блокады Крыма".

Также на Цензор.НЕТ: Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма

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Топ комментарии
+34
От мертвого осла уши заберете у Пушкина.
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24.03.2021 16:18
+32
Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым - Цензор.НЕТ 9792
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24.03.2021 16:21
+26
Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым - Цензор.НЕТ 4397
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24.03.2021 16:30
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Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку від припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 3539
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24.03.2021 17:34 Ответить
А чого не сто тисяч секстильйонів?
Цифра з довідника Стеля як завжди у кацапів?
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24.03.2021 17:39 Ответить
Видно великий капец раз цим себе утішають, а потім заявлять що Україна не поверта борг і силою забирати територію. Білими нитками зшито
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24.03.2021 17:49 Ответить
Але їхні глядачі це сприймут як Родіна завьйот
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24.03.2021 17:52 Ответить
а хто сказав що буде легко, привласнення території іншої держави,- несе відповідальність за тих псевдоукраїнців
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24.03.2021 17:56 Ответить
Кацапи,які претензії? Ідіть лісом. Річка Дніпро тече своїм природним руслом. Подивіться на карту і тамуйте спрагу власною сеччю.
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24.03.2021 18:01 Ответить
Впечатляет - на полтриллиона гривень мочи недопоставлено.
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24.03.2021 18:02 Ответить
Нахабству загарбника немає меж! Повбивав і вбиває синів у сусіда...Забрав приміщення , кімнату з хати , кусок землі, а зараз буде подавати в суд , що у нього сохне урожай на краденому городі...?Воду йому давай..? Бідує мол він..?Судити буде у себе в ізбє...? Подавай в Міжнародний суд , щоб там сказали бандюзі, розбійнику-"Пшёл ВОН! Віддай,- не твоє! Компенсуй втрати як матеріальні так і людські!"
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24.03.2021 18:16 Ответить
Удивляет бездействие ГП Украины...
Почему по высказыванию "першого заступника спікера окупаційного "парламенту" Криму Юхима Фікса" не возбуждается никаких уголовных дел? не подаются эти крысы в розыск Интерпола?!
Что бы каждая следующая крымская крыса, типа Аксенова, Константинова, Поклонской, твердо знала, что ни одна брошенная какашка в тсорону Украины без ответа не останется и прятаться в мордоре придется до конца жизни!
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24.03.2021 18:16 Ответить
Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку від припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 6192
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24.03.2021 18:18 Ответить
Вот именно такую сумму присудят платить рашке за каждые семь лет окупации.
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24.03.2021 18:39 Ответить
тю бл,ть рашистские считалки.Украина насчитает за оокупацию крымского имущества Украины и за все годы денежных вложений с бюджета Украины в Крым начиная с 1954 года столько,что придется Сибирь с нефтью и газом даром отдать да еще продать мацкву до полного расчета
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24.03.2021 18:40 Ответить
старая народная мудрость гласит "а ху ху не хо хо?"
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24.03.2021 19:19 Ответить
"первый заместитель спикера оккупационного "парламента" Крыма Ефим Фикс" - сралин "пообещал" евреям Крым, а ***** похоже выполняет его обещание
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24.03.2021 19:20 Ответить
в петушатне калькулятор появился?
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24.03.2021 20:26 Ответить
Не пробовали всю сумму засунуть в пятую точку сразу и пожевать
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24.03.2021 20:31 Ответить
хвора реальність. Орки рахують збитки трильйонами, наші керманичі мільйонами і пошепки. Таке враження перелякана влада. Тоді чому претесь до керма Держави Україна?
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24.03.2021 20:58 Ответить
Вот же жадины! А прибыль от камней с неба почему не посчитали?!!
Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку від припинення подачі води в Крим - Цензор.НЕТ 627
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24.03.2021 23:02 Ответить
РОССИЯ ЗА АРЕНДУ В КРЫМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖНА !)
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25.03.2021 00:43 Ответить
И как это так вышло?

Украсть машину и требовать у хозяина, чтобы он ее заправлял...
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25.03.2021 01:33 Ответить
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