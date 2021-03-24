Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок, - "слуга народа" Радуцкий
Поставка новой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок из-за информационной кампании, развернутой против индийской вакцины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок. Причина - информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране. МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину", - говорится в сообщении.
По его словам, индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, подтвержденым Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 млн доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие.
"Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", - подчеркнул Радуцкий.
Нардеп добавил, что президент Зеленский поручил министрам Степанову и Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину.
"Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", - добавил парламентарий.
Пожалуйста, подождите...
Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что этого нет!
Не вакциновані будуть люто заздрити тим, хто встиг хоч разочок вколотись ковішилдом.
Мля цей лисий Йух встиг тільки пальтішко купити,та й то якесь дешеве!
Значить вони і домовилися про 500 тис., а тепер казки розповідають.
В історії з Пфайзером нам розповідали, що там вже є черга країн, які законтрактували вакцину раніше, а тут вже виявляється, що виробник може мимо черги продати"для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам".
Что за ******* , простите за выражение ……
Про поставки накстоящей АстраЗенеки, даже производимой в Индии, наши гении, которые сейчас находятся благодаря мудрому нариду у власти, договориться не смогли, поэтому привезли заменитель.
Их враньё вообще-то тянет на уголовное преступление.
Да и вообще вся их деятельность по вакцинации на грани преступления.
Посмотрите
их план вакцинации, они за два года планируют вакцинировать 50% населения, а чтобы получить коллективный иммунитет, следует в течении одного года и никак не позднее, вакцинировать не менее 70% населения.
Но это всё мелочи, зато не Порошенко.
Чиновники с ног сбивались, уговаривая всех прививаться !
Что они чешут про "дискредитационные заявления"??
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5916517971707593?__cft__[0]=AZXsNajMLyWRGM93qNhJ1PwA9ULjT7xeyT9khbAaJTYNR159Q7eLJUU8m55mvYyF0r7YDuZWMZNEKvQH7UlEEzUvJt6z1ku4iNevFzNlSOPB-FS4Pklj73gSSz2i9OKf-oI&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин. ·
Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня один из слуг, а именно Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам. Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась информация от Reuters.
"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.
Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз.
«Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии», - добавил собеседник агентства.
Этот шаг также повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India. При этом индийский производитель уже задержал поставки препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию."
И зная это Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость совмещённая с трусостью признать, что именно https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZXsNajMLyWRGM93qNhJ1PwA9ULjT7xeyT9khbAaJTYNR159Q7eLJUU8m55mvYyF0r7YDuZWMZNEKvQH7UlEEzUvJt6z1ku4iNevFzNlSOPB-FS4Pklj73gSSz2i9OKf-oI&__tn__=*NK-R #моносброд , Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам. Вот как к ним относиться после этого?
За не складними підрахунками виявили, що вакцинація такими темпами триватиме 40 років!
При тому, що навіть pfizer діє лише пів року і потім потрібна повторна вакцинація!
Мабуть розраховують що за цей час covid, як свого часу іспанка переросла у звичайний грип, переросте у звичайні зелені соплі.