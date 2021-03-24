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Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок, - "слуга народа" Радуцкий

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок, -

Поставка новой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок из-за информационной кампании, развернутой против индийской вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок. Причина - информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране. МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину", - говорится в сообщении.

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По его словам, индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, подтвержденым Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 млн доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие.

"Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", - подчеркнул Радуцкий.

Нардеп добавил, что президент Зеленский поручил министрам Степанову и Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину.

"Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", - добавил парламентарий.

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Топ комментарии
+18
Снова обосрались.
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24.03.2021 16:35
+14
В любой цивилизованной стране этот деятель уже писал бы мемуары в тюремной камере.
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24.03.2021 16:37
+11
а шо, поставщіка із КаПеІ отчіслілі..? сєсія ж ісчо нє тово...

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4695
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24.03.2021 16:36
Комментировать
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Страница 2 из 2
Я тебе ничего доказывать не буду. Я все сказал.
Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что этого нет!
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24.03.2021 17:36 Ответить
У тебя все не правда если не Порошенко сказал ))))
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24.03.2021 17:38 Ответить
Не изводите человека, может он записался на вакцинацию от гриппа или например гонореи, конкретно ведь не указано. А может просто трындит..
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24.03.2021 17:39 Ответить
Я записался на вакцинацию от COVID-19. Вакцина - AstraZeneca (CoviShield)
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24.03.2021 17:41 Ответить
Вы кроме как спамить ничего не умеете. У знакомых своих спроси, имеет это место быть или нет!
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24.03.2021 17:39 Ответить
Значение слова спам узнайте, потом используйте в уместных ситуациях.
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24.03.2021 17:41 Ответить
Я знаю!!! Это в переносном смысле, если ты понимаешь!
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24.03.2021 17:42 Ответить
Я тоже на работе записался, а толку?! Видишь, Степанову на туфли не хватает
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24.03.2021 17:22 Ответить
Дело не в этом
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24.03.2021 17:23 Ответить
Україна впевнено просувається до ситуації, яка була в Італії рік тому.
Не вакциновані будуть люто заздрити тим, хто встиг хоч разочок вколотись ковішилдом.
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24.03.2021 17:20 Ответить
Виробник ковідшайсе застопорив відкати крадуцькому і компанії!?
Мля цей лисий Йух встиг тільки пальтішко купити,та й то якесь дешеве!
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24.03.2021 17:20 Ответить
Пусть письмо покажет, а не балаболит.
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24.03.2021 17:25 Ответить
Та доручіть Мендель "твітанути" цю інформаційну проблему!
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24.03.2021 17:25 Ответить
Якщо б це було правдою, то тоді просто потрібно звертатися до арбітражу, бо Україна ж "законтрактувала" 1,5 мільйони доз. А Індія виходить просто кинула, і не виконує договір.
Значить вони і домовилися про 500 тис., а тепер казки розповідають.
В історії з Пфайзером нам розповідали, що там вже є черга країн, які законтрактували вакцину раніше, а тут вже виявляється, що виробник може мимо черги продати"для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам".
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24.03.2021 17:26 Ответить
крадуцкий решил оседлать антипрививочников себе на пользу .и сделать их виноватыми в своей преступной бездеятельнсти,разбавленной воровством.
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24.03.2021 17:36 Ответить
мабуть куртка сподобалась...
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24.03.2021 21:00 Ответить
"великі переговорники", то "контракти підписані"? Ви взагалі вакцинацію в країні проводити збираєтесь? Чи знову аби потриндіть? видно "коня в пальті" прямо там, "на переправі"... і притоплять...
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24.03.2021 17:46 Ответить
Позвонили с Индии и сказали рабам закрыть рот а то не продадим лекарство ?
Что за ******* , простите за выражение ……
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24.03.2021 18:09 Ответить
для экспериментов над украинским народом индусы подарили две палеты х\з чего, но больше Украина не проплатила и дозы, а вторых две палеты даром ,больше нет
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24.03.2021 18:26 Ответить
А мне кажется что больше всего на цензоре триндели против вакцины ковишилд(астра зенека) те кто хочет продвинуть кацапский спутник на наш рынок, потому что как раз орда больше всего дискредитирует западные вакцины, особенно астра зенеку.
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24.03.2021 18:53 Ответить
Ковишилд это не АстраЗенека, а её аналог, производимый для бедных стран.
Про поставки накстоящей АстраЗенеки, даже производимой в Индии, наши гении, которые сейчас находятся благодаря мудрому нариду у власти, договориться не смогли, поэтому привезли заменитель.
Их враньё вообще-то тянет на уголовное преступление.
Да и вообще вся их деятельность по вакцинации на грани преступления.
Посмотрите
их план вакцинации, они за два года планируют вакцинировать 50% населения, а чтобы получить коллективный иммунитет, следует в течении одного года и никак не позднее, вакцинировать не менее 70% населения.
Но это всё мелочи, зато не Порошенко.
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25.03.2021 01:01 Ответить
Кретины, чем вы будете вторую дозу колоть ?
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24.03.2021 18:55 Ответить
посольство индии тупо гонит.
Чиновники с ног сбивались, уговаривая всех прививаться !

Что они чешут про "дискредитационные заявления"??
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24.03.2021 19:20 Ответить
Короче, коменти https://censor.net/ru/user/302436 від https://censor.net/ru/comments/locate/3255348/0192146b-61e3-734e-a43f-e85d7be94158, https://censor.net/ru/user/484960 від https://censor.net/ru/comments/locate/3255348/0192146b-61e8-7267-863a-4d19b8fe0c05 та https://censor.net/ru/user/135198 від https://censor.net/ru/comments/locate/3255348/0192146b-61**-726d-a252-3058d3bfa7d2 повністю спростовують крадуцьку брехню. Якщо хто з політиків і дискредитував - то хіба що Вана; і те - сумнівно. А, ні пригадав, що Вана сказала, що в Одесі медперсонал всієї лікарні відмоввся вакцинуватись... Не вона...
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24.03.2021 19:47 Ответить
"відкладено на певний термін" чи "відкладено на непевний термін"?
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24.03.2021 19:56 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZXsNajMLyWRGM93qNhJ1PwA9ULjT7xeyT9khbAaJTYNR159Q7eLJUU8m55mvYyF0r7YDuZWMZNEKvQH7UlEEzUvJt6z1ku4iNevFzNlSOPB-FS4Pklj73gSSz2i9OKf-oI&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5916517971707593?__cft__[0]=AZXsNajMLyWRGM93qNhJ1PwA9ULjT7xeyT9khbAaJTYNR159Q7eLJUU8m55mvYyF0r7YDuZWMZNEKvQH7UlEEzUvJt6z1ku4iNevFzNlSOPB-FS4Pklj73gSSz2i9OKf-oI&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин. ·

Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня один из слуг, а именно Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам. Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась информация от Reuters.

"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.

Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.

Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз.

«Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии», - добавил собеседник агентства.

Этот шаг также повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India. При этом индийский производитель уже задержал поставки препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию."

И зная это Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость совмещённая с трусостью признать, что именно https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZXsNajMLyWRGM93qNhJ1PwA9ULjT7xeyT9khbAaJTYNR159Q7eLJUU8m55mvYyF0r7YDuZWMZNEKvQH7UlEEzUvJt6z1ku4iNevFzNlSOPB-FS4Pklj73gSSz2i9OKf-oI&__tn__=*NK-R #моносброд , Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам. Вот как к ним относиться после этого?
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24.03.2021 20:03 Ответить
Зелені не можуть не згадати про Пороха. У них у всїх сидить порохофобний вірус
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25.03.2021 00:32 Ответить
Радуцкий может уже искать мыло и веревку его последний шанс
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24.03.2021 20:29 Ответить
Радуцький? Це той фельшер з Верховної ради, про якого казали, що він з Держрежрезерву торік викупив усі маски та перепродав за кордон?
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25.03.2021 00:30 Ответить
Так, це саме той фельдшер.
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25.03.2021 00:49 Ответить
Ну и отлично! Откладывайте до бесконечности.
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25.03.2021 03:20 Ответить
Вакцинація по методу степанова-зеленського.

За не складними підрахунками виявили, що вакцинація такими темпами триватиме 40 років!
При тому, що навіть pfizer діє лише пів року і потім потрібна повторна вакцинація!
Мабуть розраховують що за цей час covid, як свого часу іспанка переросла у звичайний грип, переросте у звичайні зелені соплі.
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25.03.2021 11:47 Ответить
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