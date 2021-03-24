В 2020 году составлено более 78 тысяч админпротоколов по правонарушениям, совершенным иностранцами, - Пантелеев

Миграционная полиция совместно с Государственной миграционной службой будет реагировать на многочисленные факты правонарушений, совершенных иностранцами, ставя вопрос об отмене им разрешений на проживание в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции Сергей Пантелеев.

Сейчас оба ведомства проводят совместные мероприятия, осуществляя миграционный контроль. "Мы должны понимать, есть ли у гражданина другой страны законные основания находиться на территории Украины. Кроме того, мы должны совместно реагировать на факты других правонарушений, которые совершаются иностранцами. Объясню на примере конкретной ситуации, которая была в Харькове в конце прошлого года. Студент из Египта шесть раз привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде и мелкое хулиганство. В последующем, он уже совершил уголовное преступление, когда нанес несколько ударов ножом девушке, сделавшей ему замечание. После задержания суд выпустил его под залог. Через некоторое время этот же иностранец снова совершил резонансное преступление, которое чуть не закончилось трагедией. Превысив скорость, он сбил на пешеходном переходе четырех пешеходов, в том числе женщину с ребенком. Они чудом остались живы, - рассказал Пантелеев. Наше подразделение создано недавно, и мы не могли включиться в ситуацию с самого начала. Но я привел вам этот пример неслучайно. И для нас, и для миграционной службы факт привлечения к административной ответственности даже в первый раз должен стать своего рода сигналом. Иностранец, приехавший в нашу страну, не соблюдает наше законодательство. Нужен ли он для нашего общества? Или мы будем ждать пока от его дальнейших противоправных действий пострадают люди, публичная безопасность и общественный порядок? Конечно же мы, взаимодействуя с миграционной службой, блокируем его дальнейшее пребывание в Украине, отменив ему вид на жительство или обеспечив его выдворение".

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По его словам, в 2020 году составлено более 78 тысяч административных протоколов по правонарушениям, совершенным иностранцами. Наибольшее их количество совершено гражданами Молдовы, Азербайджана, Российской Федерации, Республики Беларусь, Турции.

Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или без документов, а также мелкое хулиганство.

Кроме того, в прошлом году уведомлены о подозрении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений около 1700 иностранцев.

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"Это грабежи, разбои, угоны, кражи (квартирные и карманные в транспорте), даже убийства и причинение тяжких телесных повреждений. Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано на территории Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей и в Киеве. В основном это граждане Грузии, Росси, Азербайджана и Молдовы", - сообщил Пантелеев.