РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9258 посетителей онлайн
Новости
4 109 96
экономика (3803) Евросоюз (16683) Шмыгаль Денис (2588)

Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль

Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта на заседании правительства заявил, что Украине в 2020 году удалось избежать падения экономики, которое произошло в странах Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Комментируя отчет Минфина о выполнении государственного бюджета 2020 года, Шмыгаль сказал: "Хочу подчеркнуть некоторые положительные моменты: перевыполнение доходной части бюджета составило 54 млрд грн – мы запустили изменения в налоговой и на таможне и начинаем видеть результат; благодаря полному выполнению бюджета удалось уменьшить дефицит с 7,5% от ВВП до 5,3% от ВВП".

Среди положительных моментов отчета премьер-министр назвал рост минимальной зарплаты и повышение зарплат для медиков, индексацию пенсий и поддержку бизнеса.

"Если сравнивать с другими европейскими странами, то нам удалось не допустить падения экономики, которое состоялось в большинстве стран Европейского союза. Тем более, если мы сравним с кризисом 2009 года, когда падение ВВП (Украины. - Ред.) составило 15%, то сейчас этот показатель практически в четыре раза меньше. И большая заслуга того, что в прошлом году мы более мягко прошли кризис - это государственная поддержка экономики", - резюмировал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил план приоритетных действий правительства, состоящий из 750 пунктов, - Шмыгаль

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+57
Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7126
показать весь комментарий
24.03.2021 16:47
+26
Секрет "успіху" простий. Коли ти на дні, то і падати нема куди
показать весь комментарий
24.03.2021 16:48
+23
https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=*************************************-f4Z9F25YXjI9xHKkETQkDQkuHGTQI8nN9r2CBMDelpEncXa14AM-G1lcO5tQdRVWbEowPJwBIr_qJFA7Zal5PxnKLiZB8JRn1PR36VLJh5yWDFh0ntSK6QOwP3Ws3URWAlcs-FcPAVuzCzcIkin3grerxISpI&__tn__=-UC%2CP-y-R Roman Sinicyn


А зараз дуже серйозно, подумайте про це будь ласка.

Я про те, що відбулось у суботу і далі. Поки якійсь частині людей з тєліків і інтернетів артилерійським вогнем насипають про "нацистів", "вандалів", "європейський протест" і "табличку шкода" відбулось наступне:

⁃ Влада нарешті скинула маски, і перейшла в відкритий наступ на громадянське суспільство. Вона уже навіть не робить вигляд, що чує запит людей. Вона просто всіма силами намагається задушити критику і вимоги нормально працювати. Розлам суспільних відносин між державою та її громадянами безпрецедентно глибокий.

⁃ Першими під мусорськими чоботами завжди опиняється пасіонарна меншість, бо вона завжди намагається будь-якими законними і мирними методами боротись і привертати увагу до проблем.

Зараз чим голосніше ця пасіонарна меншість заявляє про небезпеку і безпрєдєл - тим більше бажання влади не вирішити проблему, а просто усунути "джерело шуму".

⁃ Якщо зараз не заступатися один за одного, то нарешті всі вологі мрії портнова та інших рсскіх будуть реалізовані: тих, кого вони називають "бродячими активістами" просто позаганяють в тюрми, і в людей фактично заберуть останній актив, який готовий на вулицях відстоювати права громадян. Не залишиться нікого, хто готовий буде йти в конфронтацію з корупцією і ворогами, і країна погрузне в морок.

⁃ Якщо подивитись на тенденцію тільки останніх двох років, то вже видно, що сидять або "доганються" фактично тільки ветерани, активісти, волонтери, письменники та інші лідери громадянського суспільства. Після суботи знову цим же людям роздали цілу купу підозр, а ми замість того, щоб обговорювати ЦЕ, обговорюємо методи, якими люди намагаються привернути увагу суспільства і влади до небезпеки.

⁃ Найгірше насправді те, що проблеми з корупцією, і відсутністю правосуддя нікуди не подінуться, навіть якщо заткнуть усіх. Просто не буде кому на це навіть вказати. Пересаджають активістів - візьмуться і за незалежних журналістів, і за блогерів, і навіть за просто співчуваючих. У нас Failed State і Білорусь під боком, вони це вже давно і успішно пройшли. Якщо це зараз не зупинити, то почнуться незворотні процеси.

І якщо ви думаєте, що зупиняться на посадках якихось там "радикалів", то ні.

Апетит від беззаконня приходить під час обіду. За підозрами почнуться нові напади, за нападами знову почнуться вбивства.

Ми вже неодоразово запевняли, що «мовчання вбиває», і воно буде вбивати ЗНОВУ і ЗНОВУ, поки Гарант конституції мовчить і ховається від реальності незаконних ув'язнень та переслідувань з боку проросійських сил та нереформованих вже 7 років міліції, прокуратури і судів.

Дякую. Подумайте над цим.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7126
показать весь комментарий
24.03.2021 16:47 Ответить
Лежачему важко впасти,мабуть неможливо !!!))))
показать весь комментарий
24.03.2021 17:11 Ответить
Так они и лежа упали. Спецы, твою дивизию ....
показать весь комментарий
24.03.2021 17:32 Ответить
ЭТОТ БРЕД мне напоминает высеры кацарылых встающих с колен !!! Шмыгаль ты ИДИОТ или ПОЛУДУРОК
показать весь комментарий
24.03.2021 18:23 Ответить
https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=*************************************-f4Z9F25YXjI9xHKkETQkDQkuHGTQI8nN9r2CBMDelpEncXa14AM-G1lcO5tQdRVWbEowPJwBIr_qJFA7Zal5PxnKLiZB8JRn1PR36VLJh5yWDFh0ntSK6QOwP3Ws3URWAlcs-FcPAVuzCzcIkin3grerxISpI&__tn__=-UC%2CP-y-R Roman Sinicyn


А зараз дуже серйозно, подумайте про це будь ласка.

Я про те, що відбулось у суботу і далі. Поки якійсь частині людей з тєліків і інтернетів артилерійським вогнем насипають про "нацистів", "вандалів", "європейський протест" і "табличку шкода" відбулось наступне:

⁃ Влада нарешті скинула маски, і перейшла в відкритий наступ на громадянське суспільство. Вона уже навіть не робить вигляд, що чує запит людей. Вона просто всіма силами намагається задушити критику і вимоги нормально працювати. Розлам суспільних відносин між державою та її громадянами безпрецедентно глибокий.

⁃ Першими під мусорськими чоботами завжди опиняється пасіонарна меншість, бо вона завжди намагається будь-якими законними і мирними методами боротись і привертати увагу до проблем.

Зараз чим голосніше ця пасіонарна меншість заявляє про небезпеку і безпрєдєл - тим більше бажання влади не вирішити проблему, а просто усунути "джерело шуму".

⁃ Якщо зараз не заступатися один за одного, то нарешті всі вологі мрії портнова та інших рсскіх будуть реалізовані: тих, кого вони називають "бродячими активістами" просто позаганяють в тюрми, і в людей фактично заберуть останній актив, який готовий на вулицях відстоювати права громадян. Не залишиться нікого, хто готовий буде йти в конфронтацію з корупцією і ворогами, і країна погрузне в морок.

⁃ Якщо подивитись на тенденцію тільки останніх двох років, то вже видно, що сидять або "доганються" фактично тільки ветерани, активісти, волонтери, письменники та інші лідери громадянського суспільства. Після суботи знову цим же людям роздали цілу купу підозр, а ми замість того, щоб обговорювати ЦЕ, обговорюємо методи, якими люди намагаються привернути увагу суспільства і влади до небезпеки.

⁃ Найгірше насправді те, що проблеми з корупцією, і відсутністю правосуддя нікуди не подінуться, навіть якщо заткнуть усіх. Просто не буде кому на це навіть вказати. Пересаджають активістів - візьмуться і за незалежних журналістів, і за блогерів, і навіть за просто співчуваючих. У нас Failed State і Білорусь під боком, вони це вже давно і успішно пройшли. Якщо це зараз не зупинити, то почнуться незворотні процеси.

І якщо ви думаєте, що зупиняться на посадках якихось там "радикалів", то ні.

Апетит від беззаконня приходить під час обіду. За підозрами почнуться нові напади, за нападами знову почнуться вбивства.

Ми вже неодоразово запевняли, що «мовчання вбиває», і воно буде вбивати ЗНОВУ і ЗНОВУ, поки Гарант конституції мовчить і ховається від реальності незаконних ув'язнень та переслідувань з боку проросійських сил та нереформованих вже 7 років міліції, прокуратури і судів.

Дякую. Подумайте над цим.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:48 Ответить
Як було сказано,в президента дві клавіші,на які можна тиснути - марнослав"я (тщеславие) і боягузливість.Перша вже стерта до краю ближчим оточенням,а от другу ніяк не використають.Я до того,що може "пасіонарній меншості" зробити те,про що прямо без натяків говорила Маруська Звіробій?Пам"ятаєте,як наш головнокомандувач на якійсь нараді ледь під стіл від страху не заліз від того,що хтось близько чи то ригнув,чи то,вибачте,пернув?А потім довго переконував присутніх що "то просто звук",хоча ніхто з них і бровою не повів.А що буде як йому над вухом стрільнуть?Аж самому цікаво...
показать весь комментарий
24.03.2021 17:05 Ответить
Будуть дочасні вибори
показать весь комментарий
24.03.2021 17:38 Ответить
после етих словэтого козла нависелицу...у шмигаля економика подняласьа увсех упала и разбилась в лепешку....от мудак....казлище и прочие нарицания...это все все все про него..Почему в КАНАДЕ НЕТ КАРАНТИНА???????????от тварина...от гадюка
показать весь комментарий
24.03.2021 18:09 Ответить
Так, а что ты предлагаешь? Выходить на улицы против задержания этих, голосовавших за зебила? ЧТОБЫ ЧТО? Чтобы их отпустили? По Антоненко больше года выходят и ЧТО?
Корень проблемы ведь в другом.
Если выходить, то за отставку зеленого , но мудрый нарид к этому не готов.
И на следующих выборах выберет какое-то зелено-овощное Г. в виде бойко,разумкова, шлюльки или любого другого организма подсунутого и распиаренного кодлой бени-ахметки-фирташа-пинчука.
показать весь комментарий
24.03.2021 21:12 Ответить
Секрет "успіху" простий. Коли ти на дні, то і падати нема куди
показать весь комментарий
24.03.2021 16:48 Ответить
Ви сказали іншими словами: немає економіки-немає її падіння!
показать весь комментарий
24.03.2021 16:54 Ответить
мне это напоминает - хуже не будет! Но всегда есть куда хуже!
показать весь комментарий
24.03.2021 16:54 Ответить
Может его отправим на помощь «Европе»? В кацапстан, сербию или кндр ...
показать весь комментарий
24.03.2021 16:48 Ответить
шоб **** не воразврашался
показать весь комментарий
24.03.2021 18:11 Ответить
За отсутствием таковой...
показать весь комментарий
24.03.2021 16:48 Ответить
киздабол да тыж уже разрешил работать Энергоатому, грёбанное шапито 95 когда вы уже заглохните со своими достижениями века.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:48 Ответить
металл -
Шмыгаль -
металл -
Шмыгаль - (а зато у нас членозем!!111)
показать весь комментарий
24.03.2021 16:48 Ответить
так это потому, что и экономики то никакой и нет....
показать весь комментарий
24.03.2021 16:49 Ответить
Точно- точно не падала? Урабочих заводов не хотьте спросить, что они думают об этом?
показать весь комментарий
24.03.2021 16:50 Ответить
жЫвотное. Ученик Геббельса.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:50 Ответить
Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль

Это лишь вопрос терминологии. Не упали, потому что уже лежали. Зато настойчиво закапываемся.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:51 Ответить
шоб ему уже гланды вирвать ...шобы не пистел......казьелллллллллллллл
показать весь комментарий
24.03.2021 18:14 Ответить
Сьогодні знімав нал (треба було покрити кредит картки "універсал" Приватбанку).
В одному банкомату Ощаду налу не було, довелось їхати 4 зупинки до іншого відділення банку... Зняв бабло. Двохсотки і 50-тки, всі нового дизайну, ще пахнуть типографією...

То що, друку нових купюр нема (риторично)? Ну, я вже не кажу на нові тисячні купюри...
показать весь комментарий
24.03.2021 16:51 Ответить
Сказуть, що це стратегічні запаси із сховищ НБУ
показать весь комментарий
24.03.2021 16:55 Ответить
А не простіше було в приват 24 перекинути?
показать весь комментарий
24.03.2021 17:17 Ответить
ні. Я краще пляшку пива куплю на ті проценти за перекидку.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:45 Ответить
В ощаде всегда банкомат выдавал новые купюры. Зрады нет.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:22 Ответить
але не нового друку. Я стосовно купюр нового дизайну; зе та - що масово зарядили.
показать весь комментарий
24.03.2021 19:52 Ответить
Маю новесенькі 500-ки, ще тепленькі.
показать весь комментарий
25.03.2021 02:36 Ответить
если экономики нет, то и падать нечему ..
показать весь комментарий
24.03.2021 16:52 Ответить
Это звучит примерно как по всей Украине смертность высокая,а на кладбищах нулевая,будем перенимать опыт.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:53 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2021 17:14 Ответить
это такая еврейская шутка ? пурим-шмурим экономик колхозим ?
показать весь комментарий
24.03.2021 16:53 Ответить
А у нас то і падати було нічому,країна живе на розпродажі залишків майна а не на розвитку економіки.За час керівництва наших слуг народу ще нічого не відкрилося а тільки все банкротує.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:54 Ответить
"экономика должна быть экономной". ему брат помог. подкинул из своего выторга долю малую.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:55 Ответить
в кого була економіка - в того було її падіння
показать весь комментарий
24.03.2021 16:55 Ответить
отрицательный рост!
показать весь комментарий
24.03.2021 16:55 Ответить
о как.... забавно особенно на фоне отчета вчерашнего о падении ввп в минус
показать весь комментарий
24.03.2021 16:55 Ответить
Проявите снисхождения к человеку. Ну не имеет он три диплома о высшем образовании как некоторые будущие кандидаты наук. Всего-навсего директор электростанции.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:16 Ответить
о Шмигалю героя України та почесну грамоту від парламенту)
показать весь комментарий
24.03.2021 16:55 Ответить
Пандемия по разрушительной способности детский лепет, в равнении с таким правительством.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:58 Ответить
Да-да, это как Янукович с Азаровым хвастались, что в 2010-ом не допустили падения курса гривны, при все-мировом кризисе...
Тогда гривна была "самой крепкой валютой в мире"...
показать весь комментарий
24.03.2021 16:58 Ответить
Плісняві чи відморожені на всю голову, чи вважають, що ВСІ українці відморожені на всю голову.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:00 Ответить
Блін, ну і крутий шмурдяк їм доставляють! То, напевно, якийсь спецтранспорт з Колумбії, а чи звідки?
показать весь комментарий
24.03.2021 17:11 Ответить
маланець шмигаль такі прірождєн кожен свій недолік прівратіть в достоінство
показать весь комментарий
24.03.2021 17:12 Ответить
Точно. У нас падіння було ще більшим.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:13 Ответить
Гандоша, пару лет назад зарплата 10 тысяч была хорошей, а сейчас...
показать весь комментарий
24.03.2021 17:16 Ответить
Не, ну это уже ни в какие ворота не лезет, оно что, совсем неадекватное???
показать весь комментарий
24.03.2021 17:19 Ответить
просто інші країни падали в прірву, а Україні на дні цієї прірви прийшлося спочатку яму викопати щоб впасти туди
показать весь комментарий
24.03.2021 17:19 Ответить
Я не понял , а что в 2020 году был мировой экономический кризис?Или кризис был в мозгах у зеленского и шмаргаля!! Или падение ВВП в Украине за год на 4,2 % , или упадок ЕНЕРГОАТОМА и ЦЕНТЭНЕРГО, или увеличение госдолга за год на 120 млрд гривен, это уже для Шмаргаля считается огромным экономическим достижением??? Два дебила это сила!!
показать весь комментарий
24.03.2021 17:21 Ответить
они там точно полностью дебилы!
показать весь комментарий
24.03.2021 17:21 Ответить
Шмыгаль тоже нюхает?
показать весь комментарий
24.03.2021 17:23 Ответить
Ну они же команда
показать весь комментарий
24.03.2021 17:25 Ответить
Як можна недопустити щось щоб впало, як воно вже 2 роки лежить?
показать весь комментарий
24.03.2021 17:23 Ответить
лежачи ще можна до прірви доповзати.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:28 Ответить
Якщо викопати ямку
показать весь комментарий
24.03.2021 19:43 Ответить
І який висновок зробимо ?
Причина падіння економіки не в коронавірусі, а в зеленському.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:30 Ответить
Шмыгаленомика растет.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:35 Ответить
Не може впасти те, що лежить починаючи з 2019 року.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:37 Ответить
правильно удалось,ПОТОМУ, КАК НЕЧЕМУ ПАДАТЬ, идиот, с европой сравнивает
показать весь комментарий
24.03.2021 17:37 Ответить
Спасибо "великому крадівництву"- больше чем любая другая страна в мире влили в "строительство", а ВВП это такая штука что будет расти даже если пирамиду Хеопса в Броварах построить. Плюс инфляция за календарный год(1 марта 2020- 1марта 2021 примерно 10%) дает еще 10% к номинальному ВВП. Если откинуть такие моменты падение будет такое что содрогнутся все.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:37 Ответить
2009 год... Более 20 лет назад... Следующее сравнение будет с 1991 годом?
показать весь комментарий
24.03.2021 17:42 Ответить
12 лет назад
показать весь комментарий
24.03.2021 18:07 Ответить
Да, сорри, пока писал вычислял 2009)))
показать весь комментарий
24.03.2021 19:43 Ответить
А я все понять не мог почему ЕС в состав Украины просятся, нафига они нам с своей павшей экономикой.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:44 Ответить
Та вы шо ??? Какой БРЕД !!!!!!! Тогда - УКРАИНА единственная во всем мире страна,где КОВИД пошел на пользу ЭКОНОМИКЕ????? Тогда странно что никто не просит ПОМОЩИ из УКРАИНЫ или просят но мы об этом еще не знаем?? Или Вы имеете ввиду что ДАЛЬШЕ УЖЕ ПАДАТЬ НЕКУДА ?? Разьясните пожалуйста.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:45 Ответить
А он точно премьер-министр Украины или он о какой то другой стране рассказывает?
показать весь комментарий
24.03.2021 17:52 Ответить
Что-то напоминает "Все хорошо,прекрасная маркиза, все хорошо". А также "дайте ему селёдки" или "мели Емеля, твоя неделя". Рекордсменами по борьбе с коронавирусом уже стали, как бы ещё не стали рекордсменами по "подъёму" экономики, предпосылки есть.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:07 Ответить
самый большой дефицит бюджета Украины , говорит о том что он снова лжет
показать весь комментарий
24.03.2021 18:13 Ответить
Відносно чого рахували???
Відносно впалого у 3-му, 4-му кварталі 2019-го року, як тільки до влади прийшли?

Україні вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4065
показать весь комментарий
24.03.2021 18:14 Ответить
Потому что её не было.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:15 Ответить
Зєлєбоби схавають таку "перемогу".
показать весь комментарий
24.03.2021 18:15 Ответить
...удалось. За счет поднятия цен на энергию и в последующем на все. Это нормально, зебилы все оплатят.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:26 Ответить
Сам себя не похвалишь, так ни одна Б тебя не похвалит. Вот так и прозябаем - правой воруем левой загребаем. А языком шутим, он же без костей.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:31 Ответить
Если экономики нет, то чему падать?
показать весь комментарий
24.03.2021 18:38 Ответить
Емм, влітку 2019 було 4,6% росту ВВП, а по результатах 2020 стало 4,2% падіння ВВП, причому в мінус ВВП пішов ще ДО початку епідемії... І вони цим гордяться, блін???
показать весь комментарий
24.03.2021 18:52 Ответить
просто більша частина економіки в тіні, то ж немає чому падати.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:57 Ответить
Украине удалось не допустить падения экономики... Так не було чому падати...
показать весь комментарий
24.03.2021 19:01 Ответить
Великий кормчий Шмыгаль и его постельный дружок Зе самостоятельно трудились на благо Украины, ездя на работу несмотря на карантин, потому что жрать нечего, стояли в очередях на транспорт с 6 утра в масках, как собаки, недоедали, недопивали, по отпускам не ходили. Лично лечили больных и своими средствами спонсировали народ Украины защитными масками, чтобы те не тратили свои кровные. Именно так всё и было, запишите в учебники
показать весь комментарий
24.03.2021 19:01 Ответить
Дык невозможно упасть тому, что не подымалось!
показать весь комментарий
24.03.2021 19:50 Ответить
https://prm.ua/v-ukraini-kilkist-bezrobitnykh-zrosla-do-mayzhe-dvokh-milyoniv-osib/ В Україні кількість безробітних зросла до майже двох мільйонів осіб Рівень безробіття в Україні в четвертому кварталі 2020 року у порівнянні з третім кварталом виріс на 0,6% і склала 1,8 мільйона осіб. Про це повідомила Державна служба статистики.

https://prm.ua/fond-sotsstrakhuvannia-zaborhuvav-ukraintsiam-1-8-mlrd-hryven/ Фонд соцстрахування заборгував українцям 1,8 млрд гривень Про це йдеться на http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/974706 сайті установи. "Фонд соціального страхування України виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі. Ми робимо все можливе, аби ви отримали допомогу якнайшвидше, однак сьогодні є затримки в строках фінансування", - йдеться в повідомленні.
показать весь комментарий
24.03.2021 19:56 Ответить
Будівельно-торгова фірма. Звільнено більше півсотні працівників. Залишились хазяїн і бухгалтер...
показать весь комментарий
24.03.2021 20:00 Ответить
Те що не впало не можна називати економікою
показать весь комментарий
24.03.2021 20:07 Ответить
Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС,__________ потому что её в Украине нету!...
показать весь комментарий
24.03.2021 20:40 Ответить
Ну надо-же что-то пи..деть,что-бы оправдать постоянно растущие расходы на содержание чиновников и ментов!И ещё-если Киев в красной зоне,значит Лещенко из Наб.совета УЗ на работу не ходит,а живёт на 8000гр. помощи?
показать весь комментарий
24.03.2021 20:44 Ответить
Унылая брехня от зебилов про прошлые досягнення, а теперь о будуших)))

Бюджет 2021 года НАПОЛОВИНУ сверстан из расчета ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ.
На 500 миллиардов гривен они продадут ОВГЗ нашим банкам, НБУ банкам дает на это кредит из НАПЕЧАТАННЫХ денег.
А это увеличение всех цен, инфляция, падение гривны.

Представляете, как у них ВВП вырастет в гривне?
Ыкономисты мамкины...
показать весь комментарий
24.03.2021 21:21 Ответить
Отето они чёткий кокс принимают...завидно..опупели вооще
показать весь комментарий
24.03.2021 22:02 Ответить
За январь-февраль 2021 года падение уровня промышленного производства составило 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
показать весь комментарий
24.03.2021 22:20 Ответить
Шмыголь шо - издевается б....лядь
показать весь комментарий
24.03.2021 22:29 Ответить
Как может что-то упасть, если априори падать не чему!
показать весь комментарий
24.03.2021 22:47 Ответить
Даа тут такое падение економики шо не успеваеш ***...ить))
показать весь комментарий
24.03.2021 22:55 Ответить
Вот и Шмыгло шото зачастил заниматься, как его и шеф, пустым сотрясением воздуха !
Промышленность упала на 5 %, а он чешет...
показать весь комментарий
25.03.2021 00:16 Ответить
Та вы шо???!!! А кто ж тогда все это развалил в Украине?
Україні вдалося не допустити падіння економіки, яке відбулося в більшості країн ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3025
показать весь комментарий
25.03.2021 01:30 Ответить
Дядя, ты дурак?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:05 Ответить
 
 