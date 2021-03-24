Украине удалось не допустить падения экономики, которое произошло в большинстве стран ЕС, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта на заседании правительства заявил, что Украине в 2020 году удалось избежать падения экономики, которое произошло в странах Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Комментируя отчет Минфина о выполнении государственного бюджета 2020 года, Шмыгаль сказал: "Хочу подчеркнуть некоторые положительные моменты: перевыполнение доходной части бюджета составило 54 млрд грн – мы запустили изменения в налоговой и на таможне и начинаем видеть результат; благодаря полному выполнению бюджета удалось уменьшить дефицит с 7,5% от ВВП до 5,3% от ВВП".
Среди положительных моментов отчета премьер-министр назвал рост минимальной зарплаты и повышение зарплат для медиков, индексацию пенсий и поддержку бизнеса.
"Если сравнивать с другими европейскими странами, то нам удалось не допустить падения экономики, которое состоялось в большинстве стран Европейского союза. Тем более, если мы сравним с кризисом 2009 года, когда падение ВВП (Украины. - Ред.) составило 15%, то сейчас этот показатель практически в четыре раза меньше. И большая заслуга того, что в прошлом году мы более мягко прошли кризис - это государственная поддержка экономики", - резюмировал премьер.
Пожалуйста, подождите...
А зараз дуже серйозно, подумайте про це будь ласка.
Я про те, що відбулось у суботу і далі. Поки якійсь частині людей з тєліків і інтернетів артилерійським вогнем насипають про "нацистів", "вандалів", "європейський протест" і "табличку шкода" відбулось наступне:
⁃ Влада нарешті скинула маски, і перейшла в відкритий наступ на громадянське суспільство. Вона уже навіть не робить вигляд, що чує запит людей. Вона просто всіма силами намагається задушити критику і вимоги нормально працювати. Розлам суспільних відносин між державою та її громадянами безпрецедентно глибокий.
⁃ Першими під мусорськими чоботами завжди опиняється пасіонарна меншість, бо вона завжди намагається будь-якими законними і мирними методами боротись і привертати увагу до проблем.
Зараз чим голосніше ця пасіонарна меншість заявляє про небезпеку і безпрєдєл - тим більше бажання влади не вирішити проблему, а просто усунути "джерело шуму".
⁃ Якщо зараз не заступатися один за одного, то нарешті всі вологі мрії портнова та інших рсскіх будуть реалізовані: тих, кого вони називають "бродячими активістами" просто позаганяють в тюрми, і в людей фактично заберуть останній актив, який готовий на вулицях відстоювати права громадян. Не залишиться нікого, хто готовий буде йти в конфронтацію з корупцією і ворогами, і країна погрузне в морок.
⁃ Якщо подивитись на тенденцію тільки останніх двох років, то вже видно, що сидять або "доганються" фактично тільки ветерани, активісти, волонтери, письменники та інші лідери громадянського суспільства. Після суботи знову цим же людям роздали цілу купу підозр, а ми замість того, щоб обговорювати ЦЕ, обговорюємо методи, якими люди намагаються привернути увагу суспільства і влади до небезпеки.
⁃ Найгірше насправді те, що проблеми з корупцією, і відсутністю правосуддя нікуди не подінуться, навіть якщо заткнуть усіх. Просто не буде кому на це навіть вказати. Пересаджають активістів - візьмуться і за незалежних журналістів, і за блогерів, і навіть за просто співчуваючих. У нас Failed State і Білорусь під боком, вони це вже давно і успішно пройшли. Якщо це зараз не зупинити, то почнуться незворотні процеси.
І якщо ви думаєте, що зупиняться на посадках якихось там "радикалів", то ні.
Апетит від беззаконня приходить під час обіду. За підозрами почнуться нові напади, за нападами знову почнуться вбивства.
Ми вже неодоразово запевняли, що «мовчання вбиває», і воно буде вбивати ЗНОВУ і ЗНОВУ, поки Гарант конституції мовчить і ховається від реальності незаконних ув'язнень та переслідувань з боку проросійських сил та нереформованих вже 7 років міліції, прокуратури і судів.
Дякую. Подумайте над цим.
Корень проблемы ведь в другом.
Если выходить, то за отставку зеленого , но мудрый нарид к этому не готов.
И на следующих выборах выберет какое-то зелено-овощное Г. в виде бойко,разумкова, шлюльки или любого другого организма подсунутого и распиаренного кодлой бени-ахметки-фирташа-пинчука.
Шмыгаль -
металл -
Шмыгаль - (а зато у нас членозем!!111)
Это лишь вопрос терминологии. Не упали, потому что уже лежали. Зато настойчиво закапываемся.
В одному банкомату Ощаду налу не було, довелось їхати 4 зупинки до іншого відділення банку... Зняв бабло. Двохсотки і 50-тки, всі нового дизайну, ще пахнуть типографією...
То що, друку нових купюр нема (риторично)? Ну, я вже не кажу на нові тисячні купюри...
Тогда гривна была "самой крепкой валютой в мире"...
Причина падіння економіки не в коронавірусі, а в зеленському.
Відносно впалого у 3-му, 4-му кварталі 2019-го року, як тільки до влади прийшли?
https://prm.ua/fond-sotsstrakhuvannia-zaborhuvav-ukraintsiam-1-8-mlrd-hryven/ Фонд соцстрахування заборгував українцям 1,8 млрд гривень Про це йдеться на http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/974706 сайті установи. "Фонд соціального страхування України виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі. Ми робимо все можливе, аби ви отримали допомогу якнайшвидше, однак сьогодні є затримки в строках фінансування", - йдеться в повідомленні.
Бюджет 2021 года НАПОЛОВИНУ сверстан из расчета ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ.
На 500 миллиардов гривен они продадут ОВГЗ нашим банкам, НБУ банкам дает на это кредит из НАПЕЧАТАННЫХ денег.
А это увеличение всех цен, инфляция, падение гривны.
Представляете, как у них ВВП вырастет в гривне?
Ыкономисты мамкины...
Промышленность упала на 5 %, а он чешет...