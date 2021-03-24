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"Красные" зоны и вступительная кампания: Пробное ВНО, основная сессия и экзамены будут проходить в стандартном формате

Пробное ВНО будет проходить в стандартном формате с соблюдением всех карантинных требований.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Цензор.НЕТ.

"Пробное ВНО будет проходить в стандартном формате, пункты тестирования будут работать. Принятое постановление позволяет нам проводить пробное ВНО, основную сессию ВНО, вступительные экзамены в магистратуру даже в красных карантинных зонах. Всего для участия в пробном ВНО зарегистрировались более 140 тысяч человек, это существенно меньше, чем в прошлом году. В стандартных аудиториях традиционно будут находиться 15 участников и двое инструкторов, такое количество человек в классах позволяет придерживаться безопасных условий. Как и в прошлом году, принципы дистанцирования остаются актуальными, так в процессе работы над тестами участники будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга - 1,2 метра", - рассказала Вакуленко.

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По ее словам, на входе в пункты тестирования будут размещены санитайзеры, туалетные комнаты будут обеспечены моющими средствами, а участники должны иметь при себе маски или респираторы и индивидуальные санитайзеры.

Заместитель директора УЦОКО сообщила, что вопрос формата проведения основной сессии ВНО будет рассматриваться на заседании Комитета ВР по образованию, науке и инновациям, которое состоится 24 марта.

"Фактически на этом заседании будет решаться вопрос о том, обязательным ли в этом году будет прохождение ГНА в форме ВНО для выпускников школ, лицеев, гимназий, студентов профессиональных и профессионально-технических учебных заведений", - уточнила Вакуленко.

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життя це чи освіта...
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24.03.2021 16:54 Ответить
"Красные" зоны и вступительная кампания: Пробное ВНО, основная сессия и экзамены будут проходить в стандартном формате

Красные зоны, чёрные зоны...
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24.03.2021 17:07 Ответить
Оставили бы уже детей в покое. Приняли бы в вузы всех, кто хочет. В виде исключения в пандемию. Приняли бы нестандартное решение хоть раз.
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24.03.2021 17:14 Ответить
Ну и как Вы себе это представляете? В престижные вузы по 5-10 претендентов на место. Как отбирать будете? По знаку Зодиака? Впрочем, в Украине сейчас заправляют любители нестандартных решений и ориентации. Вами выбранные.
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24.03.2021 18:01 Ответить
красные зоны это зло и горе для честных бродяг...
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24.03.2021 20:11 Ответить
 
 