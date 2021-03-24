Чиновники Киевщины, Черниговщины и Сумщины "нагрели руки" на ремонте дорог, - полиция

Они завысили цены стройматериалов, стоимость и объем выполненных работ. Всего на ремонт дорог якобы было потрачено 15 млн грн.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 2019-2020 годов одно из государственных предприятий по результатам проведенных тендерных процедур на электронной площадке "ProZorro" заключило ряд договоров на выполнение работ по текущему среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения. При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость предмета закупки указывалась завышенная, а публичные закупки проводились в условиях ложной конкуренции", - сказано в сообщении.

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В Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях полицейские провели обыски и изъяли документацию о работах на сумму свыше 15 млн грн.

Производство расследуют по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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