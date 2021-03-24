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дороги (2472) Киевская область (3918) Нацполиция (16188) растрата (235) Сумская область (2692) Черниговщина (1481) чиновник (1556)

Чиновники Киевщины, Черниговщины и Сумщины "нагрели руки" на ремонте дорог, - полиция

Они завысили цены стройматериалов, стоимость и объем выполненных работ. Всего на ремонт дорог якобы было потрачено 15 млн грн.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 2019-2020 годов одно из государственных предприятий по результатам проведенных тендерных процедур на электронной площадке "ProZorro" заключило ряд договоров на выполнение работ по текущему среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения. При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость предмета закупки указывалась завышенная, а публичные закупки проводились в условиях ложной конкуренции", - сказано в сообщении.

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В Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях полицейские провели обыски и изъяли документацию о работах на сумму свыше 15 млн грн.

Производство расследуют по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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Чиновники Киевщины, Черниговщины и Сумщины нагрели руки на ремонте дорог, - полиция 01

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Топ комментарии
+5
а ремонт дорог в зимнее время всегда и проводится с целью погреть руки.
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24.03.2021 17:23
+5
Штраф надо наложить гривень по 200-250,что-бы следующий раз не повадно было.
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24.03.2021 17:38
+2
та вы шо!
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24.03.2021 17:16
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Хм... Велике крадівництво почали розслідувати зазделегідь?
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24.03.2021 17:14 Ответить
Ха-ха, сказали одесские армяне
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24.03.2021 17:15 Ответить
та вы шо!
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24.03.2021 17:16 Ответить
Назвали три области, а документов изъяли на пару км дорог, дурня какая-то.
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24.03.2021 17:16 Ответить
Прозорро уже не работает, его обходят спокойно, когда на кону большие деньги. Нужен апгред
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24.03.2021 17:17 Ответить
Уже майже два роки взагалі ні фіга не працює.
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24.03.2021 17:33 Ответить
Прозорро в смартфоні?
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24.03.2021 17:35 Ответить
Може ;ЗЕ!Зорро-діджитал;?
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24.03.2021 17:38 Ответить
Звучить!
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24.03.2021 17:39 Ответить
І емблему таку- бородатий чувак з пейсами та шпагою і айфон замість щита.
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24.03.2021 17:41 Ответить
Ждем новостей с Полтавщины,когда начнут разбираться с этой фуфловой бетонкой которую строят около моего дома. Власть наверное не знает что у нас зима есть а бетон солью не посыпешь?
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24.03.2021 17:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/471317 На Полтавщине все отлично. Восьмой год ждем ремонта убитой дороги. В прошлом году сделал 40 км, до райцентра, а остальные 40 км и не начинали. Не было даже ямочного ремонта. И, весь район, утыкан качалками, которые качают нефть и газ. П#зд#ц какой-то...
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24.03.2021 18:24 Ответить
от нє нада!
найчесніша влада не краде!
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24.03.2021 17:19 Ответить
Чиновники Київщини, Чернігівщини та Сумщини "нагріли руки" на ремонті доріг, - поліція - Цензор.НЕТ 2649
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24.03.2021 19:53 Ответить
Та не може бути...
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24.03.2021 17:22 Ответить
а ремонт дорог в зимнее время всегда и проводится с целью погреть руки.
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24.03.2021 17:23 Ответить
Штраф надо наложить гривень по 200-250,что-бы следующий раз не повадно было.
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24.03.2021 17:38 Ответить
Надо же, какая неожиданность! ))

Для меня была бы новость, если бы они на этом не нагрелись. А так всё в порядке вещей, ничего не изменилось.
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24.03.2021 17:51 Ответить
..точнее не куда...эта "традиция добрая" существует со времён "саюза нерушимого"-крали и тогда..А дорог,как не было,так и не будет...Даже не хочу последних мерзавцев,обещавших "автобаны" по Украине построить...
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24.03.2021 18:11 Ответить
100%!
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24.03.2021 18:16 Ответить
Які руки? Їх же повідрубували ще при попередньому президенті.😡
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24.03.2021 17:54 Ответить
Гідра. Повідростали.
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24.03.2021 18:51 Ответить
Ездил я тут недавно по "зеленым дорогам". Открыты в ноябре - уже "колодцы". Твою мать, в НОЯБРЕ !!!
А еще:разгоняешь машину до 129, а она начинает вибрировать. Я сначала подумал что с движком проблемы. Это что, какие-то новые технологии? Просветите, плз
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24.03.2021 18:08 Ответить
Никогда такого не было и вот опять!
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24.03.2021 18:39 Ответить
А попереду квітень місяць. Весна прийде - дороги "попливуть".
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24.03.2021 18:50 Ответить
Да зельоні в тому році на одних масках в сто раз більше вкрали,й нічого.А тут хоч якийсь асфальт останеться,щоб зебонутих на кладовище добре везти було.
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24.03.2021 19:53 Ответить
 
 