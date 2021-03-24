Коллегия судей КС отказалась открывать конституционное производство по делу о назначении Шкарлета министром образования

Сегодня, 24 марта первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины (КС) приняла постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу о назначении ВР Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"По результатам рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. министром образования и науки Украины" принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по данному делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Палаты Суда", - следует из сообщения КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, - Совсун

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. В то же время, во время голосования за назначение Шкарлета был зафиксирован факт кнопкодавства. 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования.

Читайте также: Нардепов "Голоса" Совсун, Железняка, Пипу и Стефанишину вызвали в ГБР из-за голосования по Шкарлету. ДОКУМЕНТ