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ВР (27371) КС (2079) назначение (2142) Минобразования (1731) Шкарлет (297)

Коллегия судей КС отказалась открывать конституционное производство по делу о назначении Шкарлета министром образования

Коллегия судей КС отказалась открывать конституционное производство по делу о назначении Шкарлета министром образования

Сегодня, 24 марта первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины (КС) приняла постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу о назначении ВР Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"По результатам рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. министром образования и науки Украины" принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по данному делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Палаты Суда", - следует из сообщения КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, - Совсун

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. В то же время, во время голосования за назначение Шкарлета был зафиксирован факт кнопкодавства. 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования.

Читайте также: Нардепов "Голоса" Совсун, Железняка, Пипу и Стефанишину вызвали в ГБР из-за голосования по Шкарлету. ДОКУМЕНТ

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Топ комментарии
+11
Це називається кругова порука по-ЗЕленські
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24.03.2021 17:22
+11
це називається ручне кривосуддя
отже запит в суспільстві на правосуддя не задоволений і буде виборюватись.
або нормально проведуть реформу, або точно розвісять на стовпах.
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24.03.2021 17:24
+11
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1374666085702770689 5 год

Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
- А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
- І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
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24.03.2021 17:27
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Це називається кругова порука по-ЗЕленські
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24.03.2021 17:22 Ответить
це називається ручне кривосуддя
отже запит в суспільстві на правосуддя не задоволений і буде виборюватись.
або нормально проведуть реформу, або точно розвісять на стовпах.
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24.03.2021 17:24 Ответить
Мал клоп 🤡🤢👹 да вонюч , сцаря из себя корчит ! Шкарлет позорный плагиатор рыговонял
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24.03.2021 17:30 Ответить
Зеленський подзвонив ?
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24.03.2021 17:23 Ответить
Шкарлет делом доказал что для воров кодлана Коломойского он свой: Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский за него поручился-Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования . Кодлан Шкарлета не отдаст.
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24.03.2021 17:26 Ответить
Шкарлет буде окацаплювати наших дітей. А це вигідно і фуйлу і бені.
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24.03.2021 17:51 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1374666085702770689 5 год

Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
- А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
- І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
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24.03.2021 17:27 Ответить
а-ха-ха) Отепер суд хороший і правильний.
А тупицький вообще маладец.
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24.03.2021 17:28 Ответить
А можно поцікавитись,а цей тіпа шкарлєт із чьїх буде?
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24.03.2021 17:30 Ответить
За власними словами, 2004 і 2010 року підтримував на президентських виборах Віктора Януковича та Партію регіонів. Балотувався до Чернігівської обласної ради від цієї партії в Деснянському районі Чернігова на місцевих виборах того ж року[31]. Був обраний депутатом Чернігівської облради в каденцію 2010-2015 років[32][33].

2015 року балотувався до Чернігівської обласної ради як представник Блоку Порошенка, але вибори програв[34].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Шкарлет_Сергій_Миколайович#Політична_діяльність
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24.03.2021 17:36 Ответить
Креатура президента Зеленського
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24.03.2021 18:00 Ответить
Правосудие продано!
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24.03.2021 17:31 Ответить
Так там "судді" такі само, як Шкарбалєт.
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24.03.2021 17:35 Ответить
скоро ещё кива защитится и в полку вчоных прибавится ещё один член.
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24.03.2021 17:37 Ответить
Кто то что то понял?
Так это отказ или будет рассматриваться?
Мне далекому от судопроизводства не понятно!
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24.03.2021 17:44 Ответить
Нам , простым , зачем суды вааще нужны? Им то для оправдания своего беспредела...А нам?
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24.03.2021 17:45 Ответить
Проку с таких судов нет, не было, да и не могло быть. Судьи в этих судах - это форменные негодяи и редкие мерзавцы, по всем социальным параметрам. Уж я-то не раз сталкивался с этим человеческим отребьем, пытаясь отстоять свои права. Трудоустраивать подобных негодяев, не имеющих по своим этическим соображениям никакого права судить украинских граждан. С точки зрения справедливости, даже звери от них будут благороднее. Это нечисть, которая своим присутствием указывает народу Украины, как глубоко засел в нем порок совкового, тоталитарного, происхождения. С такими наследием, лучше самим судить преступников, чем поручать это делать таким безнравственным злодеям.
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24.03.2021 18:01 Ответить
Дегенерат-плагіатор Шкарлет і збочений психо-імбецил Ківа - це тепер "наукова" еліта країни!
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24.03.2021 19:10 Ответить
Коли мій пес нечемний, я його обзиваю "суддею". Псисько страшенно ображається, ховається у буді і не їсть два дні.

Хлопці, читайте, як Едгар Гувер розбирався зі своїми суддями і прокурорами. Так будувалася Америка...
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24.03.2021 20:07 Ответить
Дивно. По всім відкривають , а тут НІ. Докажіть що ффсе вірно і все закінчиться на протязі дня. Бездарі.
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24.03.2021 20:43 Ответить
А какое отношение к процессу голосования в Раде имеет КСУ?

Это дело или самой Рады (регламентного комитета)---просмотреть видео голосования , определить, кто кнопкодавил и отменить результаты голосования ---всего-то делов!
А если Рада не хочет, есть куча правоохранительных органов, которые обязаны установить факт неличного голосования.
ГДЕ здесь парафия КСУ? Просто зебил продавил шкарлета и теперь морозится пока забудут.
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24.03.2021 20:49 Ответить
 
 