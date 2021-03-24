Коллегия судей КС отказалась открывать конституционное производство по делу о назначении Шкарлета министром образования
Сегодня, 24 марта первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины (КС) приняла постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу о назначении ВР Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
"По результатам рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. министром образования и науки Украины" принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по данному делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Палаты Суда", - следует из сообщения КС.
Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. В то же время, во время голосования за назначение Шкарлета был зафиксирован факт кнопкодавства. 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования.
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отже запит в суспільстві на правосуддя не задоволений і буде виборюватись.
або нормально проведуть реформу, або точно розвісять на стовпах.
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Herman Aksom
@eternalrailway
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Вчора. Суддя Голуб заслуховує поручителів за Антоненка.
Говорить Оксана Корчинська, свій виступ завершує словами "Слава Україні!".
Суддю аж пересмикує: "це вам не Майдан!"
- А яка проблема? Це нині офіційне вітання.
- І на яку довіру, як поручитель ви після цього заслуговуєте?!
А тупицький вообще маладец.
2015 року балотувався до Чернігівської обласної ради як представник Блоку Порошенка, але вибори програв[34].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Шкарлет_Сергій_Миколайович#Політична_діяльність
Так это отказ или будет рассматриваться?
Мне далекому от судопроизводства не понятно!
Хлопці, читайте, як Едгар Гувер розбирався зі своїми суддями і прокурорами. Так будувалася Америка...
Это дело или самой Рады (регламентного комитета)---просмотреть видео голосования , определить, кто кнопкодавил и отменить результаты голосования ---всего-то делов!
А если Рада не хочет, есть куча правоохранительных органов, которые обязаны установить факт неличного голосования.
ГДЕ здесь парафия КСУ? Просто зебил продавил шкарлета и теперь морозится пока забудут.