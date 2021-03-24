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казино (129) азартные игры (128) КРАИЛ (13)

Бюджет получил 72 млн грн за первые две лицензии наземного казино, которое откроют в Одессе и Львове

Бюджет получил 72 млн грн за первые две лицензии наземного казино, которое откроют в Одессе и Львове

Государственный бюджет получил 72 миллиона гривен за первые две лицензии наземного казино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Лицензии оплатили ООО "ПРИМУМ" (гостиница "Гагарин" в Одессе) и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" ("Гранд Отель" во Львове).

Данные отели - первые заведения в Украине, внутри которых оператор сможет организовать легальное казино.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство получило 108 млн грн за первую букмекерскую лицензию, - КРАИЛ

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Топ комментарии
+6
А как вам идея открывать миниказино в отремонтированных ВИПномерах тюрем?
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24.03.2021 17:39
+5
ще наркотики добрий прибуток дають
спробуйте
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24.03.2021 17:35
+4
У нас коренные народы очень даже кучеряво зарабатывают на казино. Правда, их контролитуют Tribal Councils, а там у них свои порядки и "понятия", в которые федералы не имеют права вмешиваться.
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24.03.2021 17:43
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ще наркотики добрий прибуток дають
спробуйте
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24.03.2021 17:35 Ответить
Так на очереди, не переживайте так. Всех ими вылечат, теми наркотиками.
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24.03.2021 17:41 Ответить
У нас коренные народы очень даже кучеряво зарабатывают на казино. Правда, их контролитуют Tribal Councils, а там у них свои порядки и "понятия", в которые федералы не имеют права вмешиваться.
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24.03.2021 17:43 Ответить
это взамен закрытых сбу? Или то были подземные?
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24.03.2021 17:39 Ответить
А как вам идея открывать миниказино в отремонтированных ВИПномерах тюрем?
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24.03.2021 17:39 Ответить
тогда уже и услуги шалавушек...и курительно-айкосные комнаты))) и чем не ОП ??))))))
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24.03.2021 17:58 Ответить
Вот когда внеземные казино откроют, вот тогда заживем, а наземное это мелочи.
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24.03.2021 17:40 Ответить
А разве "Космолот" уже не работает? Чем не внеземное казино?
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24.03.2021 19:35 Ответить
Мы должны прыгать от радости , что семьи будут страдать от зависимых игроков, игроманов, но зато какой то бюджет получает прибыль!
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24.03.2021 17:42 Ответить
это бюджет - кого надо,бюджет..(с)
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24.03.2021 17:45 Ответить
Рулєтка крутітца- лавеха мутітца!
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24.03.2021 17:42 Ответить
Это сколько же надо будет обдурить народу, чтобы отбить лицензию и ещё и заработать. Видимо у кого-то много лишнего бабла "легко"заработанного,чтобы там оставлять.
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24.03.2021 17:44 Ответить
син авакова по 10000 дол за ніч програвав.
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24.03.2021 17:57 Ответить
это примерно,как хранилище банка продало ворам две клетчатые полиэтиленовые сумки по 5 грн,чтобы им удобней было выносить в них наличку..
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24.03.2021 17:44 Ответить
гора бабок
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24.03.2021 17:47 Ответить
Нафіг ви всралися зі своїм казино. Надайте людям безкоштовне тестування на КОВІД. Блін, навіть при баньдюковичі такого бардака не було. ЗЕЛЯ тікай, пока не пізно, бо буде БУМ. Привіт із Одеси!.
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24.03.2021 17:49 Ответить
https://twitter.com/ZampolitGistapo

https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполіт гістапо



*****, https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A?src=hashtag_click #ПОКРОВСЬК , шо у вас там зараз происходит??? Який Ростов, яка нах "Держава"??? Шо це тіло тут взагалі загубило??? Кацапня ********* вщент! Пздць якись...

Хто за Україну, підтягуйтеся!!!


https://twitter.com/i/status/1374683588617240579
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24.03.2021 17:49 Ответить
Ти шо *******, в чому справа?
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24.03.2021 17:52 Ответить
Тепер я розумію, чим заважов Стерненко, команді ЗЕ!
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24.03.2021 17:51 Ответить
братиша позавчера отнес 16 штук, всю зарплату в новооткрытое "казино". Нашли телефон старый, лично пригласили - он был когда-то любителем. Такая радость в семью...
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24.03.2021 17:54 Ответить
казино откроют - города на карантин закроют ))) играйте - уиграйтесь! (на квартиры, машины и...почки))))
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24.03.2021 17:55 Ответить
А кто сейчас спрогнозирует БЕДЫ и ВРЕД который принесут эти две лицензии на мошенничество. И хотелось БЫ увидеть фамилии ответственных за провал с грохотом этой авантюры.
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24.03.2021 18:12 Ответить
У каждого своя концепция:
Порошенко: мова, віра, армія.
Зеленский: дороги, казино, Диснейленд, Голливуд и какая разница.
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24.03.2021 18:21 Ответить
Я так понимаю, в казино будут ходить судьи - взяточники, "слуги народа" - расхитители бюджета,полицейские - крышеватели проституции и наркомафии. и тому подобная шваль. У "пересічних громадян" денег хватает только чтобы выжить и прокормить семью, а не на казино...
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24.03.2021 19:53 Ответить
если хватит мозгов такое-же провернуть с травкой будет вообще чудно
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24.03.2021 20:20 Ответить
я вообще не вижу проблем с казино, это дает дает возможность выбирать каждому что делать в этой жизни кому курить траву,а кому срывать куш, читайте https://otzyvycasino.biz/casinomoney материал по теме и сами решайте чего вы хотите от этой жизни.
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25.04.2021 22:49 Ответить
если и играть в казино то обязательно через легальное и официальное, я к примеру для сябя выбрал https://gagarin.partners/ партнерка покердом и там неплохо и с пользой провожу свободное от работы время
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16.06.2021 11:36 Ответить
Ну в казино играть можно конечно но желательно очень осторожно)
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24.06.2021 14:05 Ответить
Ну да. Я сам играю в казино Вулкан https://vlk-casino-online.com/ в Украине это наверное самое надежное казино как и во всем СНГ. Там постоянно есть что то новое и к тому же очень много интересных бонусов имеется. Так что почему бы и нет?
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25.06.2021 08:46 Ответить
в казино треба йти щоб грати, щоб отримати задоволення від самої гри а не для того щоб заробити чи виграти. Вже є достатьня кількість гарних закладів для https://www.06267.com.ua/news/3144423/onlajn-kazino-slots-city-prekrasnij-vibir-i-sob-vidpociti-i-sob-polipsiti-svoe-materialne-stanovise азартних ігор , тому я вважаю що від гравців залежить чи всі гроші вони програють чи не всі.
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09.07.2021 14:05 Ответить
Не знаю, даже если откроют, все равно не горю желанием туда идти. Сам играю в https://joy-casino.digital/ в комфортной для себя обстановке и дополнительно получаю различные там бонусы для игры. там мне кто-нибудь их даст?
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05.10.2021 13:00 Ответить
Предпочитаю играть в онлайн казино, нравится только https://vulkanvegas.today/ сайт клуба Вулкан Вегас все игровые автоматы лицензионные
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27.12.2021 11:12 Ответить
Больше бы нам легальных казино и проблем бы никаких не было
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05.04.2023 15:36 Ответить
Ось і мені так здається. І тоді би всі собі грали спокійно у гральні автомати онлайн безкоштовно https://vulkancasino.ua/uk-ua/category/new і не переймались би тими питаннями та переживаннями, що їх хтось хоче надурити чи не виплатити чесно зароблені кошти. Але добре що зараз ліцензованих казино стало більше. Мене така тенденція реально тішить
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06.04.2023 15:26 Ответить
Круто. По моему в казино важно выбирать правильные игры. Некоторые игры имеют более низкий процент возврата для игрока, чем другие. Например, игровые автоматы обычно имеют более высокий "домашний край". Еще я бы добавил важность изучения правил игры. Не все казино-игры одинаковы, и знание правил может повысить шансы на выигрыш." замінено на "Согласен с тобой. Также важно выбирать правильные игры. Некоторые игры имеют более низкий процент возврата для игрока, чем другие. Например, игровые автоматы обычно имеют более высокий "домашний край". Еще я бы добавил важность изучения правил игры. Не все казино-игры одинаковы, и знание правил может повысить шансы на выигрыш. Если так подумать то можно выработать какие то правила, будь-то бюджет на игру и так далее или что то еще при игре в казино. По моему все что вы можете сейчас так это https://eu-shc.com.ua/ відвідати сайт и попробовать самостоятельно во всем разобратся
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29.11.2023 16:11 Ответить
 
 