Бюджет получил 72 млн грн за первые две лицензии наземного казино, которое откроют в Одессе и Львове
Государственный бюджет получил 72 миллиона гривен за первые две лицензии наземного казино.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Лицензии оплатили ООО "ПРИМУМ" (гостиница "Гагарин" в Одессе) и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" ("Гранд Отель" во Львове).
Данные отели - первые заведения в Украине, внутри которых оператор сможет организовать легальное казино.
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