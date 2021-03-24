Канада ввела санкции против главы ФСБ Бортникова и еще 8 чиновников за систематическое нарушение прав человека в РФ
Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении МИД Канады.
Среди лиц, включенных в санкционный список - глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.
В отношении этих лиц вводится режим замораживания активов. В соответствии с положением о санкциях, "запрещается лицам в Канаде, а также канадцам за пределами Канады совершать какие-либо действия с имуществом данных лиц, а также предоставлять им финансовые или смежные услуги". Кроме того, им запрещен въезд в Канаду.
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*****, https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A?src=hashtag_click #ПОКРОВСЬК , шо у вас там зараз происходит??? Який Ростов, яка нах "Держава"??? Шо це тіло тут взагалі загубило??? Кацапня ********* вщент! Пздць якись...
Хто за Україну, підтягуйтеся!!!
https://twitter.com/i/status/1374683588617240579
куда мир катится ?