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Новости Санкции против России
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Канада (2001) права человека (981) санкции (11033) Бортников (6)

Канада ввела санкции против главы ФСБ Бортникова и еще 8 чиновников за систематическое нарушение прав человека в РФ

Канада ввела санкции против главы ФСБ Бортникова и еще 8 чиновников за систематическое нарушение прав человека в РФ

Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении МИД Канады.

Среди лиц, включенных в санкционный список - глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.

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В отношении этих лиц вводится режим замораживания активов. В соответствии с положением о санкциях, "запрещается лицам в Канаде, а также канадцам за пределами Канады совершать какие-либо действия с имуществом данных лиц, а также предоставлять им финансовые или смежные услуги". Кроме того, им запрещен въезд в Канаду.

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https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполіт гістапо

*****, https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A?src=hashtag_click #ПОКРОВСЬК , шо у вас там зараз происходит??? Який Ростов, яка нах "Держава"??? Шо це тіло тут взагалі загубило??? Кацапня ********* вщент! Пздць якись...

Хто за Україну, підтягуйтеся!!!

https://twitter.com/i/status/1374683588617240579
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24.03.2021 17:50 Ответить
Против Абортникова -хорошо, а против Падлышева?
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24.03.2021 18:31 Ответить
Подлежат уничтожению!
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24.03.2021 18:43 Ответить
довели чиновников до ручки, уже вместо того, что бы тащить деньги в офшоры - вынуждены тоннами складировать по квартирам, одного за другим новых корейко ловят
куда мир катится ?
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24.03.2021 21:04 Ответить
 
 