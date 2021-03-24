Россия подрывает мировой порядок военными и невоенными методами, - госсекретарь США Блинкен
Россия в настоящий момент несет для коллективной безопасности угрозы и военного, и невоенного характера.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы видим это в новых военных возможностях и стратегиях, развиваемых Россией с целью бросить вызов нашим альянсам и подорвать основанный на правилах мировой порядок, что гарантирует нашу коллективную безопасность", - отметил он.
При этом Блинкен перечислил "агрессию Москвы на восточной Украине", крупномасштабные военные учения, модернизацию вооружений, в том числе ядерных, действия в Черном и Балтийском морях, на Крайнем Севере, в восточной части Средиземного моря.
Госсекретарь также упомянул категорию "невоенных угроз", которые часто исходят от тех стран, что и военные, вроде РФ или КНР. Блинкен привел примеры "технологических, экономических и информационных тактик", включая кибератаки, кампании по дезинформации и "превращение коррупции в оружие" для ущерба демократии.
"От вопиющего экономического давления Китая на Австралию до использования Россией дезинформации для подрыва уверенности в (результатах. - Ред.) выборов и в безопасность и эффективность вакцин, эти агрессивные действия угрожают не только нашим странам по отдельности, но и нашим общим ценностям", - отметил Блинкен.
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А когда дядя Джо только одно слово сказал - на расии рубль поплыл.
Твоя страна нас лишила ядерного оружия!
Заткни свое .... и отправляй сюда помощь!
С... Вы, союзники, ...(русский мат)
давай сюда все что можно! .... мистер... бл,., блин
Определения бывают разными - черными, белыми и очень красными. И если вванючеее обрыганное зеленопердое кремлевское Говноооо....назвали убийцей, то так оно и есть. И не надо плясать под Восток дело тонкое,....да Эрдоган. На Востоке факты тоже упрамая вещь!!!!
Турецкая сторона выразила российскому послу свою обеспокоенность по поводу имевших место инцидентов. Особая озабоченность была высказана в связи с атакой на больницу. В результате удара российской авиации 21 марта по провинции https://enovosty.com/tag/idlib Идлиб на северо-западе Сирии погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Боевые самолеты, которые, по данным вооруженной оппозиции, принадлежали России, также атаковали район Сармада в Идлибе, переход Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе и район близ трассы M4.
В тот же день силы режима Башара Асада и проиранские группировки нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и обстреляли больницу в районе Эль-Этерип провинции Алеппо, в результате чего погибли 7 мирных жителей, в том числе ребенок», - говорится в заявлении турецкого дипломатического ведомства по этому поводу.