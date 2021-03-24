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Новости Агрессия России против Украины
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Россия подрывает мировой порядок военными и невоенными методами, - госсекретарь США Блинкен

Россия подрывает мировой порядок военными и невоенными методами, - госсекретарь США Блинкен

Россия в настоящий момент несет для коллективной безопасности угрозы и военного, и невоенного характера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы видим это в новых военных возможностях и стратегиях, развиваемых Россией с целью бросить вызов нашим альянсам и подорвать основанный на правилах мировой порядок, что гарантирует нашу коллективную безопасность", - отметил он.

При этом Блинкен перечислил "агрессию Москвы на восточной Украине", крупномасштабные военные учения, модернизацию вооружений, в том числе ядерных, действия в Черном и Балтийском морях, на Крайнем Севере, в восточной части Средиземного моря.

Госсекретарь также упомянул категорию "невоенных угроз", которые часто исходят от тех стран, что и военные, вроде РФ или КНР. Блинкен привел примеры "технологических, экономических и информационных тактик", включая кибератаки, кампании по дезинформации и "превращение коррупции в оружие" для ущерба демократии.

"От вопиющего экономического давления Китая на Австралию до использования Россией дезинформации для подрыва уверенности в (результатах. - Ред.) выборов и в безопасность и эффективность вакцин, эти агрессивные действия угрожают не только нашим странам по отдельности, но и нашим общим ценностям", - отметил Блинкен.

Также читайте: Блинкен - Маасу: "Северный поток-2" - плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции

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Топ комментарии
+11
Росія підриває світовий порядок військовими і невійськовими методами, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 1296
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24.03.2021 18:11
+7
Заметьте, каждый день в рашку летит кирпич. То от Блинкена, то от Псаки, то от Столтенберга...
А когда дядя Джо только одно слово сказал - на расии рубль поплыл.
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24.03.2021 17:58
+6
Росія підриває світовий порядок військовими і невійськовими методами, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 3456
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24.03.2021 18:11
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Правила форума Совет форумчан
Диагноз правильный. Самое время лечить поциента.
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24.03.2021 17:57 Ответить
Только хирургическое вмешательство! Вот хирург шо-то медлит,правда...

Росія підриває світовий порядок військовими і невійськовими методами, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 890
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24.03.2021 18:05 Ответить
Россия подрывает мировой порядок военными и невоенными методами, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 8610
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24.03.2021 17:57 Ответить
Заметьте, каждый день в рашку летит кирпич. То от Блинкена, то от Псаки, то от Столтенберга...
А когда дядя Джо только одно слово сказал - на расии рубль поплыл.
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24.03.2021 17:58 Ответить
ТЫ!
Твоя страна нас лишила ядерного оружия!

Заткни свое .... и отправляй сюда помощь!
С... Вы, союзники, ...(русский мат)

давай сюда все что можно! .... мистер... бл,., блин
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24.03.2021 18:02 Ответить
Вы сами его *****...пролюбили в обмен на бумажку. А потом еще и отдали дикарям Севастополь.
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24.03.2021 18:06 Ответить
неумный штоль?...
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24.03.2021 20:07 Ответить
Умнее тебя, обитателя страны-помойки, на пару порядков.
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24.03.2021 20:09 Ответить
а, ну тогда извини, сходу интилехт не сумел разглядеть...а вот скажи мне, муслимка, в чем смысл гордиться достижениями страны, к которым ни ты, ни твои предки, отношения не имеете...ты ж из узбеков, как я понял...
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24.03.2021 20:15 Ответить
Тебе это незачем, русский.За тебя думает твои фюрер.
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24.03.2021 20:18 Ответить
чот ты какой-то бинарно мыслящий и односложно отвечающий...а не бот ли ты случаем, старичок...
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24.03.2021 20:23 Ответить
Чей Крым, русский?
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24.03.2021 20:25 Ответить
Росія підриває світовий порядок військовими і невійськовими методами, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 8530
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24.03.2021 18:10 Ответить
Росія підриває світовий порядок військовими і невійськовими методами, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 3456
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24.03.2021 18:11 Ответить
Росія підриває світовий порядок військовими і невійськовими методами, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 1296
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24.03.2021 18:11 Ответить
Якщо вже так визначилися, то що перешкоджає діяти так, як в свій час адміністрація Рейгана?
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24.03.2021 18:28 Ответить
Та нееее, ребята так не пойдет! А теперь дружно и хором......!!!......
Определения бывают разными - черными, белыми и очень красными. И если вванючеее обрыганное зеленопердое кремлевское Говноооо....назвали убийцей, то так оно и есть. И не надо плясать под Восток дело тонкое,....да Эрдоган. На Востоке факты тоже упрамая вещь!!!!

Турецкая сторона выразила российскому послу свою обеспокоенность по поводу имевших место инцидентов. Особая озабоченность была высказана в связи с атакой на больницу. В результате удара российской авиации 21 марта по провинции https://enovosty.com/tag/idlib Идлиб на северо-западе Сирии погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Боевые самолеты, которые, по данным вооруженной оппозиции, принадлежали России, также атаковали район Сармада в Идлибе, переход Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе и район близ трассы M4.
В тот же день силы режима Башара Асада и проиранские группировки нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и обстреляли больницу в районе Эль-Этерип провинции Алеппо, в результате чего погибли 7 мирных жителей, в том числе ребенок», - говорится в заявлении турецкого дипломатического ведомства по этому поводу.
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24.03.2021 19:38 Ответить
проект сросия протух - нужна утилизация!!
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24.03.2021 22:31 Ответить
ЛУЧШЕ КОНЕЧНО ВСЕЙ ОГНЕВОЙ МОЩЬЮ ПЕРВЫМИ ЗАКОЛПАШИТЬ КИТАЙ И КНДР !!! А РОССИЯ САМА ПАДЕТ СРАЗУ !!!
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24.03.2021 23:59 Ответить
ЕЩЁ ПРИКОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЕЁ ЖЕ ОРУЖИЕМ КОЛПАШИТЬ КНДР И КНР !)
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25.03.2021 00:01 Ответить
Тролятина иди нах, ты думаешь тебя никто не просекает. Кацапы дибилы тем, что других считают дибилами
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25.03.2021 09:55 Ответить
ТЫ ПЗДЛО ТУПОЕ !!!
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25.03.2021 10:53 Ответить
Блинкин красиво говорит! Посмотрим что он способен сделать !!
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25.03.2021 00:10 Ответить
Кацап и сам не живет нормально , но хуже то ,что другим не дает. Даже в мацковскай области не заасфальтированы все дороги.
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25.03.2021 09:59 Ответить
 
 