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протест (5833) Шабунин (523) ЧВК Вагнер (1326)

"Вы выйдете на массовый протест, если докажут, что спецоперация была слита Ермаком?" - Шабунин

Власти боятся массовых протестов после выхода фильма-расследования Bellingcat о провале спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, почему власть настолько неадекватно реагирует на последние протесты? Откуда эти комсомольские заявления КМУ, внеочередные заседания ВРУ, квалификация до 7 лет тюрьмы и т.д.? Убежден - это страх. Власть боится массовых протестов, например, после фильма Bellingcat о вагнеровцах", - написал он.

"А конкретно вы выйдете на массовый протест, если Bellingcat докажет, что операция была слита, например, Ермаком?" - спросил он.

Вы выйдете на массовый протест, если докажут, что спецоперация была слита Ермаком? - Шабунин 01

Также на Цензор.НЕТ: Бутусов: Зеленский нарушил закон, издав указ о принятии Отчета разведывательных органов без приглашения на заседание ряда членов СНБО: ОП позорно скрывает провал Вагнергейта

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+101
Операцію скасували. А зробити це могло лише перше обличчя держави.
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24.03.2021 18:01
+82
є велика різниця між кацапськими диверсіями і зрадою держави першою посадовою особою.
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24.03.2021 18:02
+67
Тут вопрос в другом: что будет, если будет доказано, что все было слито Зеленским? Вот вопрос-вопросов А ермак, то таке...
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24.03.2021 18:00
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Страница 5 из 5
Гордон пытается обелить Зелепуху, втюхивая мысль пиплу, что того "просто ввели в заблуждение".. Если бы это так и было, никто не видел желание Зели, наказать тех, кто его ввел))
Сам по себе скандал привычное дело для маланского базара наверху, однако, все это уже давно зашкаливает и нормы закона, и нормы морали.
Из нас намеренно делали и делают скот.
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25.03.2021 06:17 Ответить
а ти чортило шлябунін куди вийдеш?
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25.03.2021 06:32 Ответить
вообще странны эти акции, народу подняли цены на газ в 12 раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и никто на акции не выше
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25.03.2021 07:09 Ответить
а чего же ты дома просидел? зачем выходить. Совок приучил все одобрянить. Даром что ли с 1917 года 50 000 000 ухайдохали... в "статистику". Кто тут думать может, да и нафиг. Денех это не дает. Как сказал пыня - швецу .."бабки надо делать, бабки"))
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25.03.2021 09:20 Ответить
На этой территории могут только доказать, как много неадекватных людишек развелось. Из четырех страниц, три точно.
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25.03.2021 07:34 Ответить
"Вы выйдете на массовый протест, если докажут, что спецоперация была слита Ермаком?" - Шабунин

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Фильм,это не доказательство.Фильм ,это всего лишь версия и не более.
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25.03.2021 08:01 Ответить
тем более, что про ОПу там мало чего будет.
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25.03.2021 08:44 Ответить
Наваять можно что угодно и сколько угодно,вот проверить будет невозможно.
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25.03.2021 09:30 Ответить
коли побачу, що Шабунін із скоїми корешами богданом та ситником підуть на акції теж піду, не часто побачиш провокатора наживо.
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25.03.2021 08:14 Ответить
Як на мене,протест нічого не змінить. Яка мета? Знести Зеленського? Ок.Я-за.Похвально.Знесли.Далі що? Вибори? Ок.Вибираємо.Кого? А от тепер,дивимось на виборчий список з рейтингами...Все,для мене вибори закінчились.Я їх усіх вже знаю як облуплених років так з 25-30-ть. Вони всі прекрасно інтегруються в корупційну мафіозну систему української влади. Люди вже заплатили тисячами життів за право жити чесно в нормальній країні,але так і не спромоглися створити справжньої української політичної сили на чолі з справжнім авторитетним українським лідером. Поки що я таких навіть на обрії не спостерігаю. Олігархічна система успішно "перемелює" революціонерів, знищуючи їх,або корумпуючи перетворює на своїх союзників-пристосуванців.А підтримувати колооберт лайна в історії України у мене бажання немає.
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25.03.2021 08:50 Ответить
Не знаю. Я висловлю особисто власну думку. Я втомився протестувати проти чогось чи проти когось. Але готовий на це, якщо питання буде стояти за що?! ми протестуємо. Звісно, якщо це не будуть якісь дебільні тарифи, халяви, земля і т.п. За конкретну реформу, медичну, для прикладу...
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25.03.2021 10:01 Ответить
Реформы просто поставили на тормоза. Хотя кое в чем и откатили. В итоге после зеленых новой власти придется долго исправлять то, что они наворотили с законодательством. А учитывая, что большая часть населения живет мечтами о халяве............ побегут за новым сказочником. Итог такого выбора даже прогнозировать боюсь.
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25.03.2021 10:48 Ответить
Вопрос не совсем корректный. Решение отложить и как следствие сорвать операцию мог озвучить только Нелох. Слив беларусам - это вторично.
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25.03.2021 10:44 Ответить
Ню-ню............. Так всі і "ринуться". Особливо безкоштовно.
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25.03.2021 16:23 Ответить
шо, еще один неверующий в бесплатность майдана, да? Валеночки американские, апельсины наколотые, вот это вот все, да?
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25.03.2021 18:48 Ответить
Якщо Стерненко дали 7 років хрін знає за що, то за зраду по вагнерівцям буду вимагати і повинен бути розстріл для зрадника чи зрадників.
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25.03.2021 21:16 Ответить
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