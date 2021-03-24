Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберных минометов позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС
С начала суток, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три вражеских обстрела украинских позиций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
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