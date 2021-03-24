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обстрел (25742) Донбасс (26950) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберных минометов позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберных минометов позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС

С начала суток, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три вражеских обстрела украинских позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Также читайте: Наемники РФ нарушили гарантии безопасности и обстреляли Тарамчук во время разминирования, - СЦКК

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

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Неприцельные надеюсь ?
А то срыв всеобъемлющего...
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24.03.2021 18:08 Ответить
Интересно, шо нужно зеленой слизи, шоб понять простую истину - перемирий с дикарями быть не может в принципе? Ракетный удар по Киеву, о котором взахлеб визжат руспропагандоны?
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24.03.2021 18:10 Ответить
И конечно-же огневая точка была уничтожена нашим высокоточным оружием,или это мне только приснилось?
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24.03.2021 18:14 Ответить
 
 