Прокуратура АРК расследует разрушение Форосского парка в оккупированном Крыму, - Представительство президента
Прокуратура АРК и Севастополя открыла производство по факту "разрушения Форосского ландшафтного парка" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представительства президента Украины в АРК.
"23 марта Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя по обращению Представительства внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту реализации представителями оккупационной администрации политики государства-оккупанта, направленной на широкомасштабное разрушение и присвоение частной и государственной собственности, не оправданной военной необходимостью, и осуществляемое незаконным образом и бесцельно памятника садово-парковой культуры "Форосский ландшафтный парк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия российских властей в Крыму украинскими прокурорами были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, оккупационная "власть" Крыма массово застраивает памятники садово-паркового искусства времен Российской империи.
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