Прокуратура АРК расследует разрушение Форосского парка в оккупированном Крыму, - Представительство президента

Прокуратура АРК и Севастополя открыла производство по факту "разрушения Форосского ландшафтного парка" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представительства президента Украины в АРК.

"23 марта Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя по обращению Представительства внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту реализации представителями оккупационной администрации политики государства-оккупанта, направленной на широкомасштабное разрушение и присвоение частной и государственной собственности, не оправданной военной необходимостью, и осуществляемое незаконным образом и бесцельно памятника садово-парковой культуры "Форосский ландшафтный парк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия российских властей в Крыму украинскими прокурорами были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Напомним, оккупационная "власть" Крыма массово застраивает памятники садово-паркового искусства времен Российской империи.

Также читайте: Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым