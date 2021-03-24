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Прокуратура АРК расследует разрушение Форосского парка в оккупированном Крыму, - Представительство президента

Прокуратура АРК расследует разрушение Форосского парка в оккупированном Крыму, - Представительство президента

Прокуратура АРК и Севастополя открыла производство по факту "разрушения Форосского ландшафтного парка" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представительства президента Украины в АРК.

"23 марта Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя по обращению Представительства внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту реализации представителями оккупационной администрации политики государства-оккупанта, направленной на широкомасштабное разрушение и присвоение частной и государственной собственности, не оправданной военной необходимостью, и осуществляемое незаконным образом и бесцельно памятника садово-парковой культуры "Форосский ландшафтный парк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия российских властей в Крыму украинскими прокурорами были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

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Прокуратура АРК расследует разрушение Форосского парка в оккупированном Крыму, - Представительство президента 01

Напомним, оккупационная "власть" Крыма массово застраивает памятники садово-паркового искусства времен Российской империи.

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Ха-ха-хаа, вирубали вже.... чого ж тепер соватися? Це унікальні місця, десяткками років возили туди студентів своїх на практику. Тепер будуть показувати паркани й грати біля пляжів - все по-кацапські. Правда, як кажуть - Бог не фрайєр.
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24.03.2021 19:22 Ответить
И как расследование проходит?
Выездная бригада следователей уже прибыла в Форос?
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24.03.2021 19:22 Ответить
Ні, вони з Кіпру... або з Лондону будуть розслідувати
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24.03.2021 19:27 Ответить
Не работа а сказка))) пиши что хочешь в кабинете, один хрен никто не проверит))))
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25.03.2021 06:32 Ответить
Интересно, что по этому поводу думает господин Михаил Горбачёв, который сначала был за демократизацию россии, а потом стал на сторону путина?
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24.03.2021 19:29 Ответить
(Горбачёв любил находиться в Форосе)
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24.03.2021 19:32 Ответить
а ему до лампочки
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24.03.2021 19:34 Ответить
Свои чиновники часто ведут себя как оккупанты.
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24.03.2021 19:36 Ответить
хороший парк был, красивый.
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28.03.2021 01:30 Ответить
 
 