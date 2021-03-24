США могут помочь привлечь Иран к ответственности за сбитый лайнер МАУ, - Госдеп
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли заверил в готовности задействовать необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности за сбитый самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины в январе 2020 года.
Об этом он заявил во время телефонного разговора с замглавы МИД Украины Евгением Ениным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.
Малли также выразил солидарность с семьями и близкими жертв катастрофы.
В свою очередь, Енин отметил, что техническое расследование авиакатастрофы не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов. Замминистра отметил важность обеспечения беспристрастного судопроизводства как части долга Ирана перед жертвами этой трагедии.
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Кроме того, Енин и Малли обсудили пути укрепления стратегического партнерства Украины и США, говорится в сообщении.
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хоть и не люблю я эту cancel culture но инача с кацапчиками нельзя
А то шо наших обстреливала орда - то вы смердели - ну да, бу-юу-юу, .... 3.14-сы
кто бл., подписсал будапештскую бамашку?, а? Британия? Так она сто лет взад сказала шоо ей на всех наср., а есть тока интересы "короны", так шо Трампщина, извиняяюсь, но говно!
на вашей "совести", твари, десятки тысяч жертв Рашки, мрази.
****, отдавай тогда нам хотя бы тактические боезаряды!
бо русскіх не існує в природі.
а рахе не стали ничего говорить-бо не ее свинособачье дело
https://censor.net/ru/news/3240703/kanada_ne_soglasna_s_summoyi_kompensatsii_150_tys_ot_irana_rodstvennikam_jertv_sbitogo_samoleta_mau
Но в данной статье ведь не компенсации обсуждаются, правда?
"В свою очередь, Енин отметил, что техническое расследование авиакатастрофы не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов."
відмінили польоти, бо там могли літати кацапські ракети,... але чиновники МАУ,
Мінтрансу та Державіаслужби бухали, плясали, колядували і не слідкували ...
випхали літак на убой.... потім на бріфінгах тупі дикі ухмилочки ...так же як і
генерал Назаров випхав літак без прикриття зон підходів аеродромів.... кацапи
його успішно збили, загинули десантники ... і будуть брехати та довго винних
шукати ...
колійовики Дихне Є.Г. з Підгородецьким С.І. нажились на рейдерстві державного
майна, полюбили вілли та антикваріат …https://ibb.co/hx6vfe https://garnahata.in.ua/sinu-direktora-aeroportu-borispil-yakij-navchayetsya-v-nimechchini-podaruvali-tretinu-gektara-pid-kiyevo/ https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU
https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q