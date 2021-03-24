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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Госдепартамент США (1790) Иран (1734) МИД (6803) США (24808) МАУ (327) Енин (328)

США могут помочь привлечь Иран к ответственности за сбитый лайнер МАУ, - Госдеп

США могут помочь привлечь Иран к ответственности за сбитый лайнер МАУ, - Госдеп

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли заверил в готовности задействовать необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности за сбитый самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины в январе 2020 года.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с замглавы МИД Украины Евгением Ениным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Малли также выразил солидарность с семьями и близкими жертв катастрофы.

В свою очередь, Енин отметил, что техническое расследование авиакатастрофы не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов. Замминистра отметил важность обеспечения беспристрастного судопроизводства как части долга Ирана перед жертвами этой трагедии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ, - Кулеба. ВИДЕО

Кроме того, Енин и Малли обсудили пути укрепления стратегического партнерства Украины и США, говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+6
Твій господар, кацап.
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24.03.2021 19:38
+5
О! Вот это по серьезному! Правильно писал один израильтянин:"Наплюйте на ООН и иже с ними - дружите только с Америкой". От Штатов - реальная помощь"...
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24.03.2021 19:31
+4
Твой самый жуткий кошмар, русмартышко
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24.03.2021 19:40
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Сбили и затихарились, даже черные ящики вроде не отдают.
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24.03.2021 19:27 Ответить
Твій господар, кацап.
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24.03.2021 19:38 Ответить
Твой самый жуткий кошмар, русмартышко
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24.03.2021 19:40 Ответить
попробовал заспамить поглубже уже заспамленных - работает
хоть и не люблю я эту cancel culture но инача с кацапчиками нельзя
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24.03.2021 20:11 Ответить
О! Вот это по серьезному! Правильно писал один израильтянин:"Наплюйте на ООН и иже с ними - дружите только с Америкой". От Штатов - реальная помощь"...
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24.03.2021 19:31 Ответить
Зараз Байден пошле їм декілька валіз кешака і все владнає!) Ога!
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24.03.2021 19:31 Ответить
Как там романтический роман рыжей мартышки с Ким Чен Ыном? " We fell in love" (ц) Рыжее Чмо.
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24.03.2021 19:42 Ответить
Доиграется Байден до того что Иран сделает ядерную бомбу
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24.03.2021 20:15 Ответить
клоун не горит желанием ,вспомните , как он выкручивался
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24.03.2021 19:34 Ответить
Викручувався, як і викручується, йому не звикати.
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24.03.2021 20:22 Ответить
Да!
А то шо наших обстреливала орда - то вы смердели - ну да, бу-юу-юу, .... 3.14-сы
кто бл., подписсал будапештскую бамашку?, а? Британия? Так она сто лет взад сказала шоо ей на всех наср., а есть тока интересы "короны", так шо Трампщина, извиняяюсь, но говно!
на вашей "совести", твари, десятки тысяч жертв Рашки, мрази.
****, отдавай тогда нам хотя бы тактические боезаряды!
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24.03.2021 19:34 Ответить
Ты хорошо себя чувствуешь, русский?
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24.03.2021 19:43 Ответить
почему он русский? как ты увидел это через монитор?
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24.03.2021 19:44 Ответить
Ты его испражнение прочитал? Теперь перескажи собственными словами
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24.03.2021 19:46 Ответить
а при чём тут испражнения? Ты национальность по запаху определяешь или на вкус?
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24.03.2021 19:50 Ответить
русский - не национальность, а место в иерархии вселенской мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом.
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24.03.2021 19:53 Ответить
кацап він.
бо русскіх не існує в природі.
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24.03.2021 19:46 Ответить
От вас всегда смердит, не па детски
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24.03.2021 19:48 Ответить
перед кем?иранцам сразу выразили соболезнование.
а рахе не стали ничего говорить-бо не ее свинособачье дело
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24.03.2021 19:49 Ответить
"11 июля 1988 года президент США Рональд Рейган заявил, что США предложит семьям погибших (но не правительству Ирана) компенсацию на добровольном основании без признания юридической ответственности (ex gratia). При этом Рейган назвал действия экипажа «Vincennes» оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся, и частично возложил вину на правительство Ирана"
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24.03.2021 19:52 Ответить
ну и?семьям предложили компенсацию шо не так?аяталлов не уважили вместе с ******?
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24.03.2021 19:58 Ответить
Иран также поступил, чего ещё нужно от него?
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24.03.2021 19:58 Ответить
как так?чего брешешь?где компенсации?
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24.03.2021 20:00 Ответить
Он предложил компенсации.
https://censor.net/ru/news/3240703/kanada_ne_soglasna_s_summoyi_kompensatsii_150_tys_ot_irana_rodstvennikam_jertv_sbitogo_samoleta_mau
Но в данной статье ведь не компенсации обсуждаются, правда?
"В свою очередь, Енин отметил, что техническое расследование авиакатастрофы не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов."
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24.03.2021 20:18 Ответить
а Украине что предложили?
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24.03.2021 20:19 Ответить
Да давно уже предложили, но нам похоже не нужны компенсации. Нам нужно полное расследование и наказание виновных.
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24.03.2021 20:35 Ответить
американці
відмінили польоти, бо там могли літати кацапські ракети,... але чиновники МАУ,
Мінтрансу та Державіаслужби бухали, плясали, колядували і не слідкували ...
випхали літак на убой.... потім на бріфінгах тупі дикі ухмилочки ...так же як і
генерал Назаров випхав літак без прикриття зон підходів аеродромів.... кацапи
його успішно збили, загинули десантники ... і будуть брехати та довго винних
шукати ...
колійовики Дихне Є.Г. з Підгородецьким С.І. нажились на рейдерстві державного
майна, полюбили вілли та антикваріат …https://ibb.co/hx6vfe https://garnahata.in.ua/sinu-direktora-aeroportu-borispil-yakij-navchayetsya-v-nimechchini-podaruvali-tretinu-gektara-pid-kiyevo/ https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU

https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q
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24.03.2021 20:15 Ответить
Вся надія на США, як на Бога...
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24.03.2021 20:24 Ответить
молилась ли ты на ночь на сша Оксана? ))))))))
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24.03.2021 20:46 Ответить
 
 