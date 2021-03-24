США могут помочь привлечь Иран к ответственности за сбитый лайнер МАУ, - Госдеп

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Ирана Роберт Малли заверил в готовности задействовать необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности за сбитый самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины в январе 2020 года.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с замглавы МИД Украины Евгением Ениным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Малли также выразил солидарность с семьями и близкими жертв катастрофы.

В свою очередь, Енин отметил, что техническое расследование авиакатастрофы не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов. Замминистра отметил важность обеспечения беспристрастного судопроизводства как части долга Ирана перед жертвами этой трагедии.

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Кроме того, Енин и Малли обсудили пути укрепления стратегического партнерства Украины и США, говорится в сообщении.