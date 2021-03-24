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ВР (27371) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (367)

30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук

30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, -

Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из них инициирует президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент", - сказала нардеп. По ее словам, повестка дня этих заседаний будут довольно насыщенной, большинство законопроектов предложит к рассмотрению глава государства.

"Преимущественно это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект президента о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, которые сейчас на карантине и не работают в "красных зонах". Также речь идёт о пакете законопроектов, которые касаются амнистии капиталов, которые президент подал в Верховную Раду несколько недель назад", - отметила Кравчук.

Вместе с тем Рада намерена во время внеочередного заседания "разблокировать большую приватизацию". Соответствующие законопроекты были в повестке дня прошлой пленарной недели сразу после вопросов о земельной реформе.

Также читайте: Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук

"И есть ряд законопроектов, которые небольшие, но тоже важные. Один из них - о "пакете малыша", который должен разблокировать тендеры на Prozorro, чтобы можно было следующую партию "пакетов" закупить. Часть законопроектов касается правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Также будет рассматриваться один из правительственных законопроектов – 4540: он касается админответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима", - добавила Кравчук.

Кроме того, по ее словам, Верховная Рада намерена обязательно рассмотреть проект постановления №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины", а также отчёт представителей правоохранительных и силовых органов относительно произошедшего. "Эту часть будут инициировать народные депутаты, и завтра (25 марта, - ред.) будем начинать собирать подписи", - уточнила Кравчук.

Читайте: Зеленский внес в Раду законопроект о помощи во время локдауна

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Топ комментарии
+7
Що будут затверджувати те що держава має виконувати як всій Конституційний обов"язок чи ще якусь імітацію бурхливої діяльності !!)))
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24.03.2021 20:27
+5
30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5703
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24.03.2021 20:32
+5
може вже на чвсі одночасні вибори?

30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3124
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24.03.2021 20:33
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Правила форума Совет форумчан
Що будут затверджувати те що держава має виконувати як всій Конституційний обов"язок чи ще якусь імітацію бурхливої діяльності !!)))
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24.03.2021 20:27 Ответить
30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5703
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24.03.2021 20:32 Ответить
Світ параноїдальної маячні неосяжен та безмежен !!!)))
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24.03.2021 20:35 Ответить
може вже на чвсі одночасні вибори?

30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3124
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24.03.2021 20:33 Ответить
Бурная деятельность импотента от политики
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24.03.2021 20:34 Ответить
Віри зеленому покидьку немає!
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24.03.2021 20:34 Ответить
Чекаємо на чергові перли від гіганта геополітикі !!!)))
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24.03.2021 20:37 Ответить
Инициировать? оно? Дануна...
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24.03.2021 20:39 Ответить
по поводу Вагнергейта, должно быть
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24.03.2021 20:42 Ответить
не хотіли брати юлю в коаліцію, так вона вам про земельку поправки підсунула, а тепер будете до травня ходити на позачергові. Та навіщо Вам п.Кравчук збирати підписи, Ви думайте про голосування а також як Антоніна буде брехати і показувати монтовані плівки, тут він мастак. Аваков не прийде, він вже освятив плівками та експертизами справу шеремета. І потрібно думати про кримвідповідальність за поширення мови есперанто та покарання есперантистів. а для "заборного" малярства є адмінвідповідальність.
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24.03.2021 22:20 Ответить
 
 