30 марта Рада соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта, одно из них инициирует президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент", - сказала нардеп. По ее словам, повестка дня этих заседаний будут довольно насыщенной, большинство законопроектов предложит к рассмотрению глава государства.

"Преимущественно это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект президента о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, которые сейчас на карантине и не работают в "красных зонах". Также речь идёт о пакете законопроектов, которые касаются амнистии капиталов, которые президент подал в Верховную Раду несколько недель назад", - отметила Кравчук.

Вместе с тем Рада намерена во время внеочередного заседания "разблокировать большую приватизацию". Соответствующие законопроекты были в повестке дня прошлой пленарной недели сразу после вопросов о земельной реформе.

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"И есть ряд законопроектов, которые небольшие, но тоже важные. Один из них - о "пакете малыша", который должен разблокировать тендеры на Prozorro, чтобы можно было следующую партию "пакетов" закупить. Часть законопроектов касается правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Также будет рассматриваться один из правительственных законопроектов – 4540: он касается админответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима", - добавила Кравчук.

Кроме того, по ее словам, Верховная Рада намерена обязательно рассмотреть проект постановления №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины", а также отчёт представителей правоохранительных и силовых органов относительно произошедшего. "Эту часть будут инициировать народные депутаты, и завтра (25 марта, - ред.) будем начинать собирать подписи", - уточнила Кравчук.

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