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Кипр (230) туризм (1506) коронавирус (17040)

С апреля украинцам для въезда на Кипр будет достаточно отрицательного теста на COVID-19, но придется сдать еще один по прилете

С апреля украинцам для въезда на Кипр будет достаточно отрицательного теста на COVID-19, но придется сдать еще один по прилете

Кипр с 1 апреля откроется для всех граждан Украины. Для того, чтобы попасть в страну, нужно будет заполнить электронную анкету и получить отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до вылета.

Как рассказал Суспільному представитель Министерства туризма Кипра в Украине, всем путешественникам, получившим отрицательный результат теста на COVID-19, будет гарантировано пребывания на Кипре без карантина, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 апреля Украина из "серой" зоны, когда въезд на Кипр разрешался только определенной категории людей, перейдет в "красную" или "оранжевую". Это означает, что перед путешествием туристы должны будут зарегистрироваться на сайте и заполнить электронную форму. Они также должны будут сделать ПЦР-тест в сертифицированной лаборатории за 72 часов перед вылетом и загрузить отрицательный результат на COVID-19 на платформу Cyprus Flight Pass.

После того, как путешественники прилетят на Кипр, они должны будут сделать еще один тест стоимостью от 30 (в аэропорту Ларнаки) до 32 евро (в аэропорту Пафоса). Дети до 12 лет освобождаются от прохождения тестирования.

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"То есть человек прилетает, делает тест, а пока едет в гостиницу, ему поступают результаты. Если отрицательный, то он дальше спокойно отдыхает, если же положительный, то человек будет находиться на карантине", - пояснили в представительстве Министерства туризма Кипра в Украине.

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щас как ломануцца!
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24.03.2021 20:40 Ответить
Агов, злидні, ану мерщій везіть на Кіпр свої гривні!
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24.03.2021 20:42 Ответить
Навіщо той Кіпр якийсь - тут на Мальдіви дешевше заганяти
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24.03.2021 20:45 Ответить
Кажуть, що зараз в тренді Оман...
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24.03.2021 20:48 Ответить
Та ні... тут на Мальдівах за 80 баксів в день можна гульнути
Во! Хлавний зебуїн сказав - https://censor.net/ru/news/3255181/arahamiya_rasskazal_ob_otdyhe_na_maldivah_za_80_s_cheloveka_v_sutki_foto
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25.03.2021 16:41 Ответить
Спасибо зебилы !завтра учителя и роботяги получают зп.и все рвут когти на кипр!заказы на дополнительные рейсы!мест в самолетах нехватит.
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24.03.2021 20:48 Ответить
Шо за лажа,тока собрался...
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24.03.2021 20:54 Ответить
Для правящих Украиной выдвиженцев Коломойского Кипр что Западная стена для иудеев. Учредителем ООО «Квартал-95» значится Green Family Ltd, зарегистрированная в кипрском городе Никосия. Её руководитель - жена Баканова.
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24.03.2021 21:00 Ответить
 
 