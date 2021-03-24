Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко

Объявление повторного конкурса на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда ставит под удар работу институции, так как нынешний директор Юлия Федив, которую вынудили снять кандидатуру с конкурса, заканчивает работать 1 апреля, а до этого времени конкурс не успеют провести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор "Довженко Центра" Иван Козленко.

"Наблюдательный совет Украинского культурного фонда не определил победителя конкурса на должность исполнительного директора УКФ и объявил повторный конкурс. Довольно неожиданное решение, учитівая то, что фаворитка Минкульта, как говорили в кулуарах, Юлия Савостина набрала только 1 балл", - написал он.

Читайте также: Нужно перепрошить систему госуправления в сторону понимания того, что гуманитарная политика является системообразующей, - директор УКФ Федив

Козленко возмутило, что больше всего голосов (4) набрала одна из самых слабых кандидаток. Речь идет об Анастасии Рагимовой баллотировавшейся в Верховную Раду по спискам "Слуги народа", но исключенной после ставших явными сомнительных фактов в биографии. В качестве єксперта-политолога появлялась на каналах группі Козака-Медведчука. Является апологетом экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ее муж Насиб Рагимов в 2017 году был задержан в аэропорту "Борисполь" как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.



Он отмечает, что Рагимова фактически анонсирует внедрение советских практик в оцениеваие и пддержку культурных проектов:

"Это человек, который обещает помогать хору Веревки и ансамблю Вирского, усилить экспертные советы путем приобщения авторитетных "людей с именем" из Академии искусств, внедрить цензуру путем установления "политической экспертизы проектов" и отказаться от поддержки национальных меньшинств.

Выросла Рагимова (по собственному признанию) на сериале "Моя прекрасная няня" и "само собой" смотрела сериал "Слуга народа", которые оба спродюсированы (по странному стечению обстоятельств) членом Наблюдательного совета УКФ Алексеем Кирющенко.

4 (!) члена политбюро в глубокой неосознанности отдали ей свои голоса. Интересно, что председатель наблюдательного совета Захаревич не воспользовался своим правом дополнительного голоса, что решило бы ситуацию окончательно в пользу Рагимовой".

Козленко напомнил, что накануне фактически вынудили нынешнего исполнительного директора Юлию Федив, которая и создавала УКФ, снять с конкурса свою кандидатуру..

"Теперь наиболее острый вопрос - о дальнейшей судьбе самого УКФ в краткосрочной перспективе. Юлия Федив подала заявление об увольнении и работает до 1 апреля (к этому времени новый конкурс не провести). Вместе с ней увольняются все ее заместители. Права подписи, следовательно, ни у кого нет. Документооборот и финансирование прекратятся. Организация окажется в оперативном коллапсе. И все это - следствие грязной закулисной политической игры по вытеснению Юлии Федив с позиции исполнительной директора УКФ. Своего результата мятежники достигли. Но при этом и завалили институт. Интересно, Минкульт снова выступит с заявлением, что ситуация должна решить "третья сторона"?", - подытожил он.

Читайте также: УКФ проверяет информацию о возможных нарушениях при выделении грантов. Минкульт хочет, чтобы разбирались правоохранители

Сейчас по сути на паузу поставлены все подавшиеся на госфинансирование проекты. По календарному плану программ сейчас завершается этап экспертной оценки и должны стартовать переговорные процедуры.

Украинский культурный фонд (УКФ) - государственное учреждение, созданное в 2017 году с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. За три года фактической деятельности УКФ профинансировал сотни культурных проектов на разных уровнях по всей Украине.



