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конкурс (1131) Министерство культуры и информационной политики (755) УКФ (24) Федив Юлия (9) Козленко Иван (8)

Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко

Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко

Объявление повторного конкурса на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда ставит под удар работу институции, так как нынешний директор Юлия Федив, которую вынудили снять кандидатуру с конкурса, заканчивает работать 1 апреля, а до этого времени конкурс не успеют провести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор "Довженко Центра" Иван Козленко.

"Наблюдательный совет Украинского культурного фонда не определил победителя конкурса на должность исполнительного директора УКФ и объявил повторный конкурс. Довольно неожиданное решение, учитівая то, что фаворитка Минкульта, как говорили в кулуарах, Юлия Савостина набрала только 1 балл", - написал он.

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Козленко возмутило, что больше всего голосов (4) набрала одна из самых слабых кандидаток. Речь идет об Анастасии Рагимовой баллотировавшейся в Верховную Раду по спискам "Слуги народа", но исключенной после ставших явными сомнительных фактов в биографии. В качестве єксперта-политолога появлялась на каналах группі Козака-Медведчука. Является апологетом экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ее муж Насиб Рагимов в 2017 году был задержан в аэропорту "Борисполь" как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. 

Он отмечает, что Рагимова фактически анонсирует внедрение советских практик в оцениеваие и пддержку культурных проектов:

"Это человек, который обещает помогать хору Веревки и ансамблю Вирского, усилить экспертные советы путем приобщения авторитетных "людей с именем" из Академии искусств, внедрить цензуру путем установления "политической экспертизы проектов" и отказаться от поддержки национальных меньшинств.

Выросла Рагимова (по собственному признанию) на сериале "Моя прекрасная няня" и "само собой" смотрела сериал "Слуга народа", которые оба спродюсированы (по странному стечению обстоятельств) членом Наблюдательного совета УКФ Алексеем Кирющенко.

4 (!) члена политбюро в глубокой неосознанности отдали ей свои голоса. Интересно, что председатель наблюдательного совета Захаревич не воспользовался своим правом дополнительного голоса, что решило бы ситуацию окончательно в пользу Рагимовой".

Козленко напомнил, что накануне фактически вынудили нынешнего исполнительного директора Юлию Федив, которая и создавала УКФ, снять с конкурса свою кандидатуру..

"Теперь наиболее острый вопрос - о дальнейшей судьбе самого УКФ в краткосрочной перспективе. Юлия Федив подала заявление об увольнении и работает до 1 апреля (к этому времени новый конкурс не провести). Вместе с ней увольняются все ее заместители. Права подписи, следовательно, ни у кого нет. Документооборот и финансирование прекратятся. Организация окажется в оперативном коллапсе. И все это - следствие грязной закулисной политической игры по вытеснению Юлии Федив с позиции исполнительной директора УКФ. Своего результата мятежники достигли. Но при этом и завалили институт. Интересно, Минкульт снова выступит с заявлением, что ситуация должна решить "третья сторона"?", - подытожил он.

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Сейчас по сути на паузу поставлены все подавшиеся на госфинансирование проекты. По календарному плану программ сейчас завершается этап экспертной оценки и должны стартовать переговорные процедуры.

Украинский культурный фонд (УКФ) - государственное учреждение, созданное в 2017 году с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. За три года фактической деятельности УКФ профинансировал сотни культурных проектов на разных уровнях по всей Украине.

Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко 01
Из-за грязной закулисной политической игры работа Украинского культурного фонда на грани коллапса, - Козленко 02
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Топ комментарии
+4
Це якесь диво, що ця країна ще досі тримається.
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24.03.2021 21:15
+4
Для НИХ українська культура є чужою та ворожою, бо інакше б ми з ранку до вечора не чули в Україні державну мову Російської Федерації.
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24.03.2021 21:26
+3
Бізнес в Україні дуже специфічний - Голодомори...Репресії...Депортації...
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24.03.2021 21:52
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Правила форума Совет форумчан
огласите бюджет этой конторы *рога и копыта*, плиз....
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24.03.2021 21:15 Ответить
Сам ти рога і копита. УКФ підтримав масу потрібних проектів по всій Україні. Кожен може поати свою прпозицію і взяти участь у конкурсі на отримання її фінансування.
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24.03.2021 21:23 Ответить
Наприклад) що такого неперевершеного та потрібного окрім безглуздої тусні вони профінансували? хоть щось окрім безперервної боротьби за бюджети?
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24.03.2021 21:26 Ответить
Та хоч би фільм "Наші котики", серіал про козаків, масу документальних проєктів. Окремо відзначу проєкт "Ковчег.Україна". А головне, Як на мене, велика кількість проєктів на середньому рівні - завдяки цьому люди, які і мріяти нне могли на втілення крутих культурних планів змогли це зробити. До УКФ культура, скажемо прямо виживала. Державне недофінансовувалося, приватне було змушене шукати спонсорів і часто робило не те, що хочеться, а те, на що спонсори давали кошти. Я вже мовчу, що дійсно україноцентричні проєкти, спрямовані на повернення нашої спадщини, осмислення ідентичності, в принципі було дуже важко реалізувати.
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24.03.2021 22:26 Ответить
До 2017 року культура існувала без УКФ, тому що не треба було міністру Ніщуку працевлаштовувати Першу леді.
Сьогодні МКІП створило ще декілька прокладок, які називаються АГЕНТСТВА, яким підпорядкували всі державні підприємства і заклади культури, і звісно що всі на бюджеті. Може вже само міністерство не потрібне. Адже до 2017 р. цих прокладок (УКФ і агентства) не було.
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24.03.2021 22:02 Ответить
Ти диви, скільки налетіло захисників дирибану. До 2014, 2017 культура може й існувала, але панувала російська. Перша леді Порошенко не була тут працевлаштована, а займала пост голови наглядової ради, це більше символічна посада, яка допомагала вибивати гроші.
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24.03.2021 22:29 Ответить
вибивати?) це смішно вже адже всім відомо, що її чоловік а за сумісництвом перзидент з державного бюджету щедро відсипав в іі ( по бумагах державний) фонд МІЛЬЯРД! гривень і після ганебного фіаско на виборах не було жодного аудиту фонду.... і це не працевлаштування?
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24.03.2021 22:34 Ответить
Найгірше те, що все це ставить під удар усі заявки, які вже подали і працьовані. Але вам все одно, аби ляпнути про Порошенко.
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24.03.2021 22:30 Ответить
Це якесь диво, що ця країна ще досі тримається.
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24.03.2021 21:15 Ответить
Для НИХ українська культура є чужою та ворожою, бо інакше б ми з ранку до вечора не чули в Україні державну мову Російської Федерації.
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24.03.2021 21:26 Ответить
Для бізнесу- хоч на попуаській мові..
))
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24.03.2021 21:33 Ответить
Бізнес в Україні дуже специфічний - Голодомори...Репресії...Депортації...
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24.03.2021 21:52 Ответить
Культура, для любої влади, тааааке пасовисько та
розпіл бабла...
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24.03.2021 21:30 Ответить
.

как так ?
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24.03.2021 22:17 Ответить
Якісь прівища всі не українські)) .. Савостіна ..Рагімова. А що бачаючих українок чи українців на посаду не було ? Який там в них бюджет.... і який відсоток відкатів прийнятий в цій галузі?
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24.03.2021 22:26 Ответить
совки поспішають: їх час вичерпано, їх електорат відумирає
але з ЦИМ уже нічого не вдієш, ачей
бо МИ вже є
Жінки, які грають в ігри
https://megogo.net/ua/view/11885812-zhinki-shcho-grayut-v-igri.html
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24.03.2021 22:28 Ответить
А що ще Зелені не пустили під укіс? Чекайте! То вони вже йдуть туди.
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24.03.2021 23:56 Ответить
Это нормально, что русскоговорящих называют предателями, подумайте о последствиях и о навязывании, доже тем, кто раньше говорил на укр. ...?
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25.03.2021 06:26 Ответить
 
 