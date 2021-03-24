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Новости Нормандские переговоры
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Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак

Дорожная карта по реализации

Утверждение "дорожной карты" реализации Минских соглашений, которая может появиться на основе немецко-французского проекта с доработками украинской и российской сторон, должно происходить на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры "нормандского формата". Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии", - сказал Ермак.

Глава Офиса Президента напомнил, что в решении лидеров стран "нормандского формата" определено, что "дорожная карта" разрабатывается в соответствующем четырёхстороннем формате на уровне политических советников лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.

В тоже время Ермак добавил, что у Украины "нет возражений, чтобы в самом процессе разработки "дорожной карты" принимала участие Трёхсторонняя контактная группа".

Также читайте: Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России

Автор: 
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Топ комментарии
+10
Что б ты уже сдох, со своей минской зрадой
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24.03.2021 21:15
+7
Вместо того,щоб привлечь США,о чём недавно вспоминал Кравчук...Що мол в начале замеса США присутствовал,а потом вдруг исчез из переговоров,оставив этот непродуктивный формат 4х.Теперь вместо того,щоб вернуть США в переговоры,Ермак вкидывает дискурс о закреплении"Нормандского формата",новой,а скорее новостарой дорожной картой от которой толку як не было,так и не будет.Но задача у Ермака,мабуть и заключена в том,щоб никоим образом не привлекать США в переговоры.Для этого создаётся новая дорожная карта,опять же 4х,щоб закрепить статус США как не участника переговоров.Ну кому выгодно,щоб США не участвовал,объяснять мабуть не треба.Як вариант
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24.03.2021 22:04
+6
Дерьмак уже нашел своего брата , убиенного на Донбассе ? ****, вот такая лживая мразота - второе лицо в Украине(если считать Монику первым).
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24.03.2021 21:24
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Что б ты уже сдох, со своей минской зрадой
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24.03.2021 21:15 Ответить
и в чем же зрада минска ?
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24.03.2021 22:30 Ответить
Так почитай угоды - это текст капитуляции
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25.03.2021 00:30 Ответить
та читал. во первых - пуйло другого бы не подписало, во вторых - с чего понятно, что мы их должны исполнять ? в третьих - от них пока только польза.
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25.03.2021 08:22 Ответить
Ермак наконец-то расшифровал утреннюю морзянку. Алекс-Юстасу, ну или как-там его, Козырю.
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24.03.2021 21:16 Ответить
Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак - Цензор.НЕТ 6239
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24.03.2021 21:18 Ответить
Чи цей чувак міністр іноземних справ?
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24.03.2021 21:21 Ответить
Дерьмак уже нашел своего брата , убиенного на Донбассе ? ****, вот такая лживая мразота - второе лицо в Украине(если считать Монику первым).
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24.03.2021 21:24 Ответить
Та тут первых дохрена.
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24.03.2021 21:27 Ответить
Чей Крым, свинособака?
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24.03.2021 21:35 Ответить
По-рууски правильно ИЗ Украины. И побыстрее, суки.
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24.03.2021 22:01 Ответить
Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак - Цензор.НЕТ 3495
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24.03.2021 21:26 Ответить
Лебедь раком щуку...
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24.03.2021 21:28 Ответить
Друзья, напомните если я забыл. Кто либо из числа бывших завхозов наших предыдущих президентов позволял себе открывать хайло на тему внутренней, а тем более внешней политики страны ? Может "...мальчик хочет в Тамбов...." ? Или они оба ?
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24.03.2021 21:54 Ответить
Зеро ничего не решает - только торгует лицом
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25.03.2021 00:31 Ответить
Вместо того,щоб привлечь США,о чём недавно вспоминал Кравчук...Що мол в начале замеса США присутствовал,а потом вдруг исчез из переговоров,оставив этот непродуктивный формат 4х.Теперь вместо того,щоб вернуть США в переговоры,Ермак вкидывает дискурс о закреплении"Нормандского формата",новой,а скорее новостарой дорожной картой от которой толку як не было,так и не будет.Но задача у Ермака,мабуть и заключена в том,щоб никоим образом не привлекать США в переговоры.Для этого создаётся новая дорожная карта,опять же 4х,щоб закрепить статус США как не участника переговоров.Ну кому выгодно,щоб США не участвовал,объяснять мабуть не треба.Як вариант
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24.03.2021 22:04 Ответить
Дожились,за нас решают другие.
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24.03.2021 22:23 Ответить
Дорожная карта сдачи Украины московии?
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24.03.2021 22:36 Ответить
.

ну молодца же ведь !!
может когда захочет !!
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24.03.2021 22:37 Ответить
Ермака в тюрьму!!!
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24.03.2021 22:37 Ответить
никак нельзя понять зачем такая карта нужна ?
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24.03.2021 23:11 Ответить
ХНР, т.е. х#@ тебе на рыло, д'єрьмак
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24.03.2021 23:45 Ответить
Як начальник секретуток може взагалі виступати з політичними заявами? За нього ніхто не голосував! Його призначив зрадник ЗЕ і все що робить цей покидьок він робить і говорить від імені ЗЕ. Єрмак не проблема! Начальника секретуток можна міняти кожного дня! Проблема в ЗЕгенераті який замість нього призначить іншого "нового Єрмака"! який як і "цей єрмак" буде служити *****...
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25.03.2021 00:48 Ответить
Мінські угоди - здохли, бо ніколи живими й не були ... На них треба поставити крапку і рухатись далі ...

Навіть Кравчук це вже зрозумів ..... хто небудь перекладіть це єрмаку, на мову яку він розуміє
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25.03.2021 12:47 Ответить
 
 