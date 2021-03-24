Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак

Утверждение "дорожной карты" реализации Минских соглашений, которая может появиться на основе немецко-французского проекта с доработками украинской и российской сторон, должно происходить на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры "нормандского формата". Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии", - сказал Ермак.

Глава Офиса Президента напомнил, что в решении лидеров стран "нормандского формата" определено, что "дорожная карта" разрабатывается в соответствующем четырёхстороннем формате на уровне политических советников лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.

В тоже время Ермак добавил, что у Украины "нет возражений, чтобы в самом процессе разработки "дорожной карты" принимала участие Трёхсторонняя контактная группа".

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