Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак
Утверждение "дорожной карты" реализации Минских соглашений, которая может появиться на основе немецко-французского проекта с доработками украинской и российской сторон, должно происходить на уровне лидеров стран "нормандской четверки".
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры "нормандского формата". Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии", - сказал Ермак.
Глава Офиса Президента напомнил, что в решении лидеров стран "нормандского формата" определено, что "дорожная карта" разрабатывается в соответствующем четырёхстороннем формате на уровне политических советников лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.
В тоже время Ермак добавил, что у Украины "нет возражений, чтобы в самом процессе разработки "дорожной карты" принимала участие Трёхсторонняя контактная группа".
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ну молодца же ведь !!
может когда захочет !!
Навіть Кравчук це вже зрозумів ..... хто небудь перекладіть це єрмаку, на мову яку він розуміє