Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся
В Печерском районном суде Киеве не прошли заседания, на которых должны были избрать меры пресечения подозреваемым в повреждении здания Офиса Президента на акции 20 марта.
Об этом журналистам сообщил один из адвокатов Маси Найем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В связи с тем, что судьи нет, мы идем из-под суда и будем ждать новой даты заседания. Когда мы обратились к помощнику суда, он сообщил, в связи с чем судебное заседание не состоялось", - рассказал Найем.
По его словам, судья заявила, что она находится в совещательной комнате, поэтому заседание задерживается, о чем защитники не были предупреждены заранее. Он добавил, что заседания они ждали с 16:00 и до окончания работы суда.
Суд должен выбрать меры пресечения трем подозреваемым, в частности, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и ветерану АТО Евгению Строканю. По словам Найема, ходатайство об избрании меры пресечения адвокаты получили вечером 23 марта, а суд получил ходатайство утром 24 марта. Правоохранители ходатайствовали об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"Это неприемлемо, так как само подозрение необоснованно. Те материалы, которые есть - место осмотра происшествия и допрос свидетелей - самих полицейских, их проводили следователи, которые не состоят в группе следователей по делу. Все, что известно из материалов и самого ходатайства - это то, что ребята были на самом акции, таким образом в их действиях предусматривают вызывающее поведение и неуважение к обществу", - сказал Найем.
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.
В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні о 16:00 трьом затриманим мали обирати запобіжний захід. О 19:40 судилище все ще не почалося.
Затриманим та їх адвокатам сказали, що суддя Ірина Григоренко знаходилась в нарадчій кімнаті. Але її там не було - вона спокійно сиділа в своєму кабінеті, а учасники акції, яким шиють *********, та їх захисники, чекали суду більше 4 годин на вулиці.
Клопотання про перенесення суду адвокатам сказали нести до канцелярії, яка вже, зрозуміло, зачинена о 20:00.
Svobodu Politv'yaznyam !!!!!
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-UC%2CP-R Євген Шевченко
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215153657634698?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=%2CO%2CP-R 22 березня о 07:19 ·
Ха-ха))https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=kK-R Офіс Президента України підрахував, що вандали нанесли збитків на 2 млн. грн. і напевно ці роботи варто віднести до проекту «Велике будівництво» Але клінінгові компанії заявили, що готові змити всю ту краску та відновити двері за суму у 50 разів меншу - усього лиш за 42 тис. грн.!!!
Нормальні там апетити у ваших підлеглих, пане https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-]K-R Зеленський
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215153657634698
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-]K-R
https://fakeoff.org/politics/perestante-nazivati-sorosenka-sternenko-natsionalistom
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросятко Стерненко ,роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросенка Стерненко роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Зокрема проросійське видання «Страна.ua» з притаманними цьому ресурсу точністю, об'єктивністю та професіоналізмом пише, що на захист «активіста» Стерненка, засудженого до 7 років позбавлення волі, виступили націоналісти.
Насправді це не так!
Жодна організація національного чи, не приведи господи, радикального спрямування на захист соросятка Стерненка не виступала.
Річ у тім, що всі організації національного спрямування не працюють з соросятами через ідеологічні розбіжності.
Перший конфлікт зі Стерненком виник через спробу його отримати по підроблених документах посвідчення учасника бойових дій (звісно ж, ні в яких бойових діях Стерненко участі не брав і брати не міг).
Інша справа, що така собі Наталія Усатенко, яка є прес-секретарем скандальновідомої громадянки США Уляни Супрун, перетворила свого улюбленого нарциса у соросятко.
Разом зі Стерненком до соросят взяли ще 2 соратників Стерненка: керівника штабу партії «Національний корпус» Назарія Кравченко й керівника київського осередку «Національного корпусу» Сергія Філімонова, які на гроші Сивочолого Гетьмана і організували масовку на захист Стерненка.
Проте основний контингент «протестантів» - це професійних грантоїдів-імітаторів - громадських активістів, завсідники масових заходів, та молоді "патріоти" найняті штабом Порошенка.
До речі, нинішні захисники соросенка Стерненка 5 років тому влаштовували в Києві мітинги на захист поліцая Олійника, який вбив ні в чому не винуватого неповнолітнього хлопця Михайла Медведєва.
Тоді вони верещали про любов до «моєї нової поліції» і навіть придумали гасло «Спочатку підкоряйся, а потім оскаржуй».
Сьогодні ті ж самі соросята вигукують: "Аваков - чорт"!
Зрозуміло, що гебня (соросня) буде захищати Стерненка до останнього. Якщо зараз Стерненка посадити, то під ударом опиниться вся система імітаторів активістів і не факт, що нова адміністрація виділить їм фінансування їх бездіяльності.