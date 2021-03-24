РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4573 посетителя онлайн
Новости
2 934 13
Киев (24762) суд (24810) Найем Маси (137) Офис Президента (1774) Филимонов Сергей (14)

Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся

Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся

В Печерском районном суде Киеве не прошли заседания, на которых должны были избрать меры пресечения подозреваемым в повреждении здания Офиса Президента на акции 20 марта.

Об этом журналистам сообщил один из адвокатов Маси Найем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В связи с тем, что судьи нет, мы идем из-под суда и будем ждать новой даты заседания. Когда мы обратились к помощнику суда, он сообщил, в связи с чем судебное заседание не состоялось", - рассказал Найем.

По его словам, судья заявила, что она находится в совещательной комнате, поэтому заседание задерживается, о чем защитники не были предупреждены заранее. Он добавил, что заседания они ждали с 16:00 и до окончания работы суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестовавший под ОП Филимонов: Я не вижу проблемы в разбитом окне, это не повод закрывать человека под домашний арест. ВИДЕО+ФОТО

Суд должен выбрать меры пресечения трем подозреваемым, в частности, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и ветерану АТО Евгению Строканю. По словам Найема, ходатайство об избрании меры пресечения адвокаты получили вечером 23 марта, а суд получил ходатайство утром 24 марта. Правоохранители ходатайствовали об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Это неприемлемо, так как само подозрение необоснованно. Те материалы, которые есть - место осмотра происшествия и допрос свидетелей - самих полицейских, их проводили следователи, которые не состоят в группе следователей по делу. Все, что известно из материалов и самого ходатайства - это то, что ребята были на самом акции, таким образом в их действиях предусматривают вызывающее поведение и неуважение к обществу", - сказал Найем.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

Также читайте: Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий под ОП

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся - Цензор.НЕТ 7859
показать весь комментарий
24.03.2021 21:49
+3
Акція на Банковій 20 березня: суд з обрання запобіжного заходу підозрюваним не відбувся - Цензор.НЕТ 9769
показать весь комментарий
24.03.2021 22:22
+2
Злякались ) Хитаємо владу далі, скоро затрішить
показать весь комментарий
24.03.2021 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може вже трибунал треба??
показать весь комментарий
24.03.2021 21:38 Ответить
Злякались ) Хитаємо владу далі, скоро затрішить
показать весь комментарий
24.03.2021 21:41 Ответить
Акция на Банковой 20 марта: суд по избранию меры пресечения подозреваемым не состоялся - Цензор.НЕТ 7859
показать весь комментарий
24.03.2021 21:49 Ответить
Розгляд справ затриманих учасників акції під ОП навмисно затягують.
Сьогодні о 16:00 трьом затриманим мали обирати запобіжний захід. О 19:40 судилище все ще не почалося.
Затриманим та їх адвокатам сказали, що суддя Ірина Григоренко знаходилась в нарадчій кімнаті. Але її там не було - вона спокійно сиділа в своєму кабінеті, а учасники акції, яким шиють *********, та їх захисники, чекали суду більше 4 годин на вулиці.
Клопотання про перенесення суду адвокатам сказали нести до канцелярії, яка вже, зрозуміло, зачинена о 20:00.
показать весь комментарий
24.03.2021 21:58 Ответить
игра наверняка -кто лучше сам себя удовлетворит
показать весь комментарий
24.03.2021 22:00 Ответить
Акція на Банковій 20 березня: суд з обрання запобіжного заходу підозрюваним не відбувся - Цензор.НЕТ 9769
показать весь комментарий
24.03.2021 22:22 Ответить
Все это историческое освещение событий на государственном а может даже и на межгосударственном уровне, только благодаря тому что это вызвало резонанс в сми и т.н. обществе - сколько таких дел по стране - не с такими выдающимися и знаменитыми личностями, не сосчитать - всем до сраки , маємо те шо маємо
показать весь комментарий
24.03.2021 23:00 Ответить
LIN4 vid NARODU dlya KRIVOSUDDYA !!!!!
Svobodu Politv'yaznyam !!!!!
показать весь комментарий
24.03.2021 23:37 Ответить
Доречі, про 2 млн. збитків
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-UC%2CP-R Євген Шевченко

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215153657634698?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=%2CO%2CP-R 22 березня о 07:19 ·

Ха-ха))https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=kK-R Офіс Президента України підрахував, що вандали нанесли збитків на 2 млн. грн. і напевно ці роботи варто віднести до проекту «Велике будівництво» Але клінінгові компанії заявили, що готові змити всю ту краску та відновити двері за суму у 50 разів меншу - усього лиш за 42 тис. грн.!!!
Нормальні там апетити у ваших підлеглих, пане https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-]K-R Зеленський
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215153657634698

https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************-******************************************--84i8Z6DW_Ujf5wOD5EALWUjzjRPj-pHiq38HRUQFFJLg-A7Uf8C3bf9N4Ocxfp02HpHbt&__tn__=-]K-R
показать весь комментарий
24.03.2021 23:41 Ответить
та не знають, що роботи пташата Цуцкерідзе(друга дитинства татарова), от і суддя отримала указівку пити каву та вечеряти. методички слідкому рейха не канають в Україні, тепер мають бажання на позачерговому засіданні ради ввести кримінальну відповідальність за наругу над будинком або над "державним символом україни", який живе в цьому будинку (маю на увазі Єрмака).
показать весь комментарий
25.03.2021 00:25 Ответить
Видно випробовували терпіння зібравшихся, щоб виникли безпорядки під будівлею суду.
показать весь комментарий
25.03.2021 07:03 Ответить
/Припиніть називати "соросятко" Стерненко націоналістом!
https://fakeoff.org/politics/perestante-nazivati-sorosenka-sternenko-natsionalistom
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросятко Стерненко ,роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Російські видання працюючі в Україні під виглядом російськомовних українських дуже щільно підхопили тему соросенка Стерненко роздмухуючи мережею фейк про його відношення до націоналістичних або радикальних сил.
Зокрема проросійське видання «Страна.ua» з притаманними цьому ресурсу точністю, об'єктивністю та професіоналізмом пише, що на захист «активіста» Стерненка, засудженого до 7 років позбавлення волі, виступили націоналісти.
Насправді це не так!
Жодна організація національного чи, не приведи господи, радикального спрямування на захист соросятка Стерненка не виступала.
Річ у тім, що всі організації національного спрямування не працюють з соросятами через ідеологічні розбіжності.
Перший конфлікт зі Стерненком виник через спробу його отримати по підроблених документах посвідчення учасника бойових дій (звісно ж, ні в яких бойових діях Стерненко участі не брав і брати не міг).
Інша справа, що така собі Наталія Усатенко, яка є прес-секретарем скандальновідомої громадянки США Уляни Супрун, перетворила свого улюбленого нарциса у соросятко.
Разом зі Стерненком до соросят взяли ще 2 соратників Стерненка: керівника штабу партії «Національний корпус» Назарія Кравченко й керівника київського осередку «Національного корпусу» Сергія Філімонова, які на гроші Сивочолого Гетьмана і організували масовку на захист Стерненка.
Проте основний контингент «протестантів» - це професійних грантоїдів-імітаторів - громадських активістів, завсідники масових заходів, та молоді "патріоти" найняті штабом Порошенка.
До речі, нинішні захисники соросенка Стерненка 5 років тому влаштовували в Києві мітинги на захист поліцая Олійника, який вбив ні в чому не винуватого неповнолітнього хлопця Михайла Медведєва.
Тоді вони верещали про любов до «моєї нової поліції» і навіть придумали гасло «Спочатку підкоряйся, а потім оскаржуй».
Сьогодні ті ж самі соросята вигукують: "Аваков - чорт"!
Зрозуміло, що гебня (соросня) буде захищати Стерненка до останнього. Якщо зараз Стерненка посадити, то під ударом опиниться вся система імітаторів активістів і не факт, що нова адміністрація виділить їм фінансування їх бездіяльності.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:31 Ответить
 
 