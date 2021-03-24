Ермак о ситуации на Донбассе: Нельзя сказать, что перемирие сорвалось, но есть тенденция к эскалации обстановки

Украина в рамках Трёхсторонней контактной группы подтверждает свою приверженность договорённостям о введении режима прекращения огня на Донбассе для предотвращения гибели людей.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На прошлой видеоконференции политических советников "нормандского формата", которая прошла 18 марта, мы призвали немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня", - рассказал Ермак.

Глава Офиса президента Украины сообщил, что российская сторона "отказалась от участия во внеочередном заседании подгруппы по безопасности, в свою очередь, украинская сторона подала подтверждающие этот факт документы".

По словам Ермака, пока нельзя говорить о том, что перемирие сорвалось, "но есть тенденция к эскалации обстановки по причине вооружённых провокаций со стороны незаконных вооружённых формирований ОРДЛО, на которые Украина вынуждена точечно отвечать".

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Он также добавил, что "большинство смертей украинских военных в последнее время происходило по причине работы в ОРДЛО снайперов, за что должна быть введена ответственность".

"Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди", - резюмировал Ермак.

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