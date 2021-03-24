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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) перемирие (1508) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1240)

Ермак о ситуации на Донбассе: Нельзя сказать, что перемирие сорвалось, но есть тенденция к эскалации обстановки

Ермак о ситуации на Донбассе: Нельзя сказать, что перемирие сорвалось, но есть тенденция к эскалации обстановки

Украина в рамках Трёхсторонней контактной группы подтверждает свою приверженность договорённостям о введении режима прекращения огня на Донбассе для предотвращения гибели людей.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На прошлой видеоконференции политических советников "нормандского формата", которая прошла 18 марта, мы призвали немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня", - рассказал Ермак.

Глава Офиса президента Украины сообщил, что российская сторона "отказалась от участия во внеочередном заседании подгруппы по безопасности, в свою очередь, украинская сторона подала подтверждающие этот факт документы".

По словам Ермака, пока нельзя говорить о том, что перемирие сорвалось, "но есть тенденция к эскалации обстановки по причине вооружённых провокаций со стороны незаконных вооружённых формирований ОРДЛО, на которые Украина вынуждена точечно отвечать".

Также читайте: Украинские воины готовы дать отпор любым провокациям и попыткам осуществить нападение на наши позиции на Донбассе, - Ермак

Он также добавил, что "большинство смертей украинских военных в последнее время происходило по причине работы в ОРДЛО снайперов, за что должна быть введена ответственность".

"Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди", - резюмировал Ермак.

Также читайте: "Обсудили вопрос прекращения огня", - политические советники глав стран "нормандской четверки" провели переговоры по Донбассу

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Топ комментарии
+27
как может сорваться то, чего нет и никогда не было???
ни одних полных суток без огня (бывало по пол дня и то не часто!)... и это перемирие???
да шоб вас в пекле так чорты перемиряли !!!
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24.03.2021 21:39
+23
каждій день гибнут бойці ВСУ.. десятки раненніх, а у зебилов - "тенденция к эскалации обстановки"
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24.03.2021 21:43
+20
Отаке,зелене перемир"я триває!! Щоденні втрати не є підставою вважати перемир"я не діючим !!! Мабуть одиночних втрат мало ,треба десятки чи сотні !!!)))
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24.03.2021 21:42
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Правила форума Совет форумчан
ну просто не агент...)))
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24.03.2021 21:34 Ответить
каждій день гибнут бойці ВСУ.. десятки раненніх, а у зебилов - "тенденция к эскалации обстановки"
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24.03.2021 21:43 Ответить
Тётя Ермак - Ты дурак?
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25.03.2021 13:15 Ответить
Чтобы да так нет-стиль заяв кодлана Коломойского.
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24.03.2021 21:34 Ответить
Геть з пляжу, Ермак, Кучум по тебе прийшов!
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24.03.2021 21:38 Ответить
как может сорваться то, чего нет и никогда не было???
ни одних полных суток без огня (бывало по пол дня и то не часто!)... и это перемирие???
да шоб вас в пекле так чорты перемиряли !!!
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24.03.2021 21:39 Ответить
Через сутки погибший.****.
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24.03.2021 21:41 Ответить
Отаке,зелене перемир"я триває!! Щоденні втрати не є підставою вважати перемир"я не діючим !!! Мабуть одиночних втрат мало ,треба десятки чи сотні !!!)))
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24.03.2021 21:42 Ответить
триває.
воно завершиться з приходом іншої - кращої влади.
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24.03.2021 21:43 Ответить
Єрмак так прагне кинутись в ніжки фуйлові, що і не помічає як йде по трупах українців.
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24.03.2021 21:42 Ответить
Все він помічає. І задоволений.
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24.03.2021 21:56 Ответить
А где же навеличайший по каталогу Мендель после 20 в норке не видно и не слішно только одни зачистки патриотов по стране под разніми предлогами
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24.03.2021 21:43 Ответить
Свинособака брехливая...
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24.03.2021 21:44 Ответить
ТВОЮ МАТЬ !!!!!!! Ежедневно гибнущие ребята - не есть срыв перемирия ?
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24.03.2021 21:44 Ответить
По словам Ермака, пока нельзя говорить о том, что перемирие сорвалось, "но есть тенденция к эскалации обстановки по причине вооружённых провокаций Источник: https://censor.net/ru/n3255421

КРЕМЛІВСЬКА МАВПА ВИКРУЧУЄТЬСЯ ЯК ТІЛЬКИ МОЖЕ
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24.03.2021 21:44 Ответить
как хочется этой паскуде кулаками рыло расквасить!!!!!
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24.03.2021 21:46 Ответить
ти ба, як воно називається!
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24.03.2021 21:47 Ответить
"Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди", - резюмировал Ермак."

Елдак, так твои люди из параши и так не гибнут- гибнут только защитники Украины.
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24.03.2021 21:50 Ответить
А петиция уволить секретутку уже была ?
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24.03.2021 21:50 Ответить
Уже, вроде бы, во всём мире известно, что Ермак это сотрудник и агент ФСБ в Украине.
В частности, уже и американцы намекнули, что в Офисе Президента сидит русский агент, который сливает инфу Кремлю. Именно Ермак слил инфу рашистам по возможному задержанию вагнеровцев.
И это все знают.
Новый фильм-расследование от независимых европейских журналистов это так же подтвердит.
И вот это сотрудник ФСБ, уже в открытую издевается над Украиной, над защитниками Украины, над здравым смыслом.
Какое перемирие сорвалось? Его не было.
Рашисты почти каждый день убивают украинцев на Донбассе, а агент ФСБ конечно же не видит в этом ничего плохого и считает, что перемирие есть.
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24.03.2021 21:53 Ответить
ОП- "офис путина" при "зе"
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24.03.2021 22:49 Ответить
Так эта вся камарилья работает на кремль.
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24.03.2021 21:54 Ответить
Каждый день погибшие,о чём оно шепчет????
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24.03.2021 21:54 Ответить
ну так а чего ж не делаете прямо сейчас всё необходимое, чтобы перестали гибнуть люди? что пусть и дальше гибнут? что то ты заврался ермак! а перемирие таки сорвалось дядя, и нельзя преписать такое вот перемирие, когда каждый день 1-2 погибших ранеые и покалеченные, в заслугу зельцу и твою! а все потому, что вы перед путлером на цырлах скачите и всё чего то боитесь! на фиг тогда было на трон лезть раз такие ссыкливые!
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24.03.2021 21:56 Ответить
Кароче, пострілюють, але це не щітаіцца.
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24.03.2021 22:04 Ответить
Только Юля!!! Вона вже давно все покрала, їй можно довіряти!!!
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24.03.2021 22:23 Ответить
Зелена потвора! Покидьок! Інших слів не доберу.
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24.03.2021 22:22 Ответить
"Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди", - резюмировал Ермак.

Если готова,то почему ничего не делаете, и гибнут люди...Или еще не время?..
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24.03.2021 22:26 Ответить
Что такое "Донбасс", почему не знаю?
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24.03.2021 22:28 Ответить
Ермак, кто тебя курирует в Москве? ФСБ или ГРУ?
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24.03.2021 22:47 Ответить
то есть каждый день убитый это ещё не эскалация...
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24.03.2021 22:51 Ответить
Чому війна до сих пір не закінчена ,Зе ? Виходить тобі вона вигідна ! Так ти Порошенку закидав на стадіоні ? Ну так що ж тепер ?
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24.03.2021 22:55 Ответить
вiйна набирає оберти, хоча i вiдступили, i "пєрєсталi стрєлять". а стадiон там же, де i дороги:
"в больном воображєнii"...
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24.03.2021 23:43 Ответить
почему сраный завхоз ермак говорит про ситуацию на Донбасе?
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24.03.2021 23:02 Ответить
Лол эта мразь явно агент ФСБ. В общем жесть. Как можно воевать против России, если её агенты сидят в офисе президента?
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24.03.2021 23:07 Ответить
Крысеныш, какое это перемирие. когда каждый день хоронят защитников с фронта.
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24.03.2021 23:19 Ответить
**** фсбешна!
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24.03.2021 23:19 Ответить
Дерьмак, думкой богатіє...
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24.03.2021 23:20 Ответить
СКОРО В ЛУЧШИХ КИНОТЕАТРАХ УКРАИНЫ !!! ВАГНЕРГЕЙТ !!!
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24.03.2021 23:45 Ответить
чисто по еврейски. Сказав много, все обозначил, выступает от имени Украины как полномочный представитель. а конкретно ни х...а. в Комерсанте четко обозначено, все законы похер, все законодательсто по согласованию с ордло, амнистия, выборы а потом уж действие закона о самоуправлении, вывод войск и контроль над границами. Но, народная милиция, остается. Ермак согласен, но как анулировать законы, конституцию, узаконить народную милицию, провести выборы по решению гандонии не знает. Хотели в ритме принтера, испугались,а потом решили- а вдруг сивка бурка серая каурка вивезет.
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25.03.2021 01:12 Ответить
когда ты уже врать перестанешь, ермак...
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25.03.2021 01:28 Ответить
Ну якого цей гидотний писарчук озвучує подібні речі ?
Те хоч ті два дебіли: Таран і Хомчак ? Вони ще живі ? Бо ні пари з вуст.
Про третього і мови нема: йому ж =нє стрєляют=.

Хлопці, не дозволяйте себе вбивати !
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25.03.2021 05:05 Ответить
Кто знает кто

глава ОП )(уйла или Байдена,или любого другого президента???
это завхозы !!
Только у нас

завхоз управляет страной и и.о. президента Зеленским
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25.03.2021 05:15 Ответить
Нельзя сказать, что перемирие сорвалось...

ДБ!
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25.03.2021 07:58 Ответить
Яка неприємна рожа і базар - піди і посидь з місяць в окопі на передовій і тоді начальник Зелі зробиш виводи. На Банковій дійсно тихо.
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25.03.2021 08:30 Ответить
Вагнеровцы? Не качайте лодку а то путин нападет(с)
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25.03.2021 08:47 Ответить
Ну курва - просто дебіл кончений ....
А що ж для тебе зрив перемір'я, мабуть коли кацапські танки по Хрещатику поїдуть ?...
та йому хоч в очі насци - а він кричатиме - Божа роса ...!
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25.03.2021 12:57 Ответить
 
 