Ермак о ситуации на Донбассе: Нельзя сказать, что перемирие сорвалось, но есть тенденция к эскалации обстановки
Украина в рамках Трёхсторонней контактной группы подтверждает свою приверженность договорённостям о введении режима прекращения огня на Донбассе для предотвращения гибели людей.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На прошлой видеоконференции политических советников "нормандского формата", которая прошла 18 марта, мы призвали немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня", - рассказал Ермак.
Глава Офиса президента Украины сообщил, что российская сторона "отказалась от участия во внеочередном заседании подгруппы по безопасности, в свою очередь, украинская сторона подала подтверждающие этот факт документы".
По словам Ермака, пока нельзя говорить о том, что перемирие сорвалось, "но есть тенденция к эскалации обстановки по причине вооружённых провокаций со стороны незаконных вооружённых формирований ОРДЛО, на которые Украина вынуждена точечно отвечать".
Он также добавил, что "большинство смертей украинских военных в последнее время происходило по причине работы в ОРДЛО снайперов, за что должна быть введена ответственность".
"Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди", - резюмировал Ермак.
Пожалуйста, подождите...
ни одних полных суток без огня (бывало по пол дня и то не часто!)... и это перемирие???
да шоб вас в пекле так чорты перемиряли !!!
воно завершиться з приходом іншої - кращої влади.
КРЕМЛІВСЬКА МАВПА ВИКРУЧУЄТЬСЯ ЯК ТІЛЬКИ МОЖЕ
Елдак, так твои люди из параши и так не гибнут- гибнут только защитники Украины.
В частности, уже и американцы намекнули, что в Офисе Президента сидит русский агент, который сливает инфу Кремлю. Именно Ермак слил инфу рашистам по возможному задержанию вагнеровцев.
И это все знают.
Новый фильм-расследование от независимых европейских журналистов это так же подтвердит.
И вот это сотрудник ФСБ, уже в открытую издевается над Украиной, над защитниками Украины, над здравым смыслом.
Какое перемирие сорвалось? Его не было.
Рашисты почти каждый день убивают украинцев на Донбассе, а агент ФСБ конечно же не видит в этом ничего плохого и считает, что перемирие есть.
Если готова,то почему ничего не делаете, и гибнут люди...Или еще не время?..
"в больном воображєнii"...
Те хоч ті два дебіли: Таран і Хомчак ? Вони ще живі ? Бо ні пари з вуст.
Про третього і мови нема: йому ж =нє стрєляют=.
Хлопці, не дозволяйте себе вбивати !
глава ОП )(уйла или Байдена,или любого другого президента???
это завхозы !!
Только у нас
завхоз управляет страной и и.о. президента Зеленским
ДБ!
А що ж для тебе зрив перемір'я, мабуть коли кацапські танки по Хрещатику поїдуть ?...
та йому хоч в очі насци - а він кричатиме - Божа роса ...!