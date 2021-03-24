Главные новости 24 марта: СБУ против Семенченко и Шевченко, в Украине могут ввести локдаун

Экс-депутат Семенченко и внештатный агент НАБУ Шевченко как создатели незаконной ЧВК, смерть после прививки в Черновцах, шансы на локдаун, транспортный коллапс в Киеве - главные новости 24 марта.

СБУ против Семена Семенченко и агента НАБУ Шевченко

Служба безопасности Украины сообщила, что пресекла деятельность незаконного вооруженного формирования, в котором состояли 150 человек. У них была под Киевом своя база для тренировок, при обысках изъяли большое количество оружия. Организовали формирование, по данным спецслужбы, 15 человек, среди которых - экс-депутат Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По версии Шевченко, в 2018 году они с ветеранами хотели создать охранную фирму и охранять объекты Госдепа США в Сирии и Афганистане. Но Штаты уменьшили присутствие в этих странах, и планы не были реализованы.

Азарова подозревают в госизмене из-за "харьковских соглашений"

ГБР отправило ему сообщение о подозрении на почтовый адрес в России. По данным следствия, бывший премьер, осознанно действуя во вред Украине, обеспечил согласование соответствующих документов в Кабмине.

Троим участникам протестов под ОП не смогли избрать меру пресечения

Заседание суда должно было начаться в 16:00, но в итоге вообще не состоялось - судья не пришла, так как находилась в совещательной комнате по другому делу.

После прививки в Черновцах умер провизор

Прививку мужчине сделали 15 марта, а 16 марта у него случился инсульт, и сегодня он скончался. В Минздраве говорят, что у провизора было много сопутствующих хронических болезней, а со всеми, кто прививался с ним из одного флакона, все в порядке. Для выяснения причин смерти назначили патологоанатомическое исследование.

Во всей Украине могут ввести локдаун

Такое решение может принять СНБО, сообщил его секретарь Данилов. Совет безопасности и обороны обсудит введение локдауна, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Депутаты от "Голоса" и "ЕС" требуют созвать заседание СНБО уже сейчас.

Транспортный коллапс в Киеве

Киевляне с утра выстроились в огромные очереди на маршрутки, куда из-за "красной зоны" карантина пускают только половину пассажиров. Люди, которые не могли попасть в транспорт, в разных частях города перекрывали его движение. Перевозчики тоже недовольны: возить только половину пассажиров невыгодно, и они заявили, что будут просить власти полностью запретить движение общественного транспорта. Кличко ответил, что это манипуляция. Кстати, проезд в столичных маршрутках дорожает: теперь будет по 10 грн.

Путин сможет баллотироваться еще дважды

Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон об "обнулении" президентских сроков. Теперь глава государства-агрессора Владимир Путин сможет претендовать на этот пост еще дважды. Путину 68 лет. Президента в России выбирают сроком на 6 лет.