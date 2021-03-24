США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляют о намерении координировать действия в ответ на поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Высокий представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, а также гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренную кибер-деятельность и военную позицию", - сказано в пресс-релизе, распространенном в среду в Брюсселе по окончании двусторонней встречи.
Кроме того, стороны также решили скоординировать свою реакцию на "сокращение в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также на уменьшение уважения к правам человека и верховенству права".
"В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов", - подчеркивается в пресс-релизе.
Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для "поощрения всеобъемлющих реформ в странах Восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа".
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Она была окупированна кацапией в конце 44 года
Та да. Их там щаз просто вырезают.
Ну шо, что строили - то и получили.
У кацапни, что б они не строили - все концлагерь получается.
Общество / Видео 24-мар, 21:099 705 0
Оккупационное российское правительство Крыма приняло на полуострове «официальную китайскую делегацию», которая впоследствии оказалась предпринимателями с московских оптовых рынков. Об этом сообщает российское издание «Медуза».
Уточняется, что российская оккупационная администрация Крыма 11 марта 2021 года рассказала о том, что китайские «делегаты» оценили туристический потенциал полуострова.
При этом делегацию из Китая называли «представительской» и «официальной». Российские пропагандисты говорили о «новых перспективах отношений между Крымом и Китаем» в области экономического сотрудничества.
Также оккупанты заявляли, что китайцы посещали крымские курорты и винодельческие хозяйства, участвовали в круглом столе с представителями оккупационной администрации и особо интересовались поставками куриных лапок (в Китае считаются деликатесом) из Крыма.
Позднее депутат украинского парламента из фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил на своей странице в Facebook, что таким образом Китай якобы может ответить Украине на отказ в сотрудничестве по линии запорожского предприятия «Моторсич».
При этом в Китае ничего не слышали о данном «официальном визите».
В частности, спикер китайского МИДа Чжао Лицзянь на просьбу прокомментировать заявление Рабиновича сказал, что официальная позиция Пекина по Крыму является неизменной и заявил, что «деловую активность компаний из Китая» не следует политизировать. Также не было никаких упоминаний о визите в Крым и в официальных китайских информационных газетах или изданиях.
По информации российских журналистов, члены китайской делегации, побывавшей в Крыму, Чэнь Юн и Чэнь Шаньвэнь являются совладельцами фирмы «Хао Лан», зарегистрированной в провинции Чжэцзян и занимающейся согласно официальным данным производством обуви, перьевых, меховых и кожевенных изделий.
При этом «Ассоциация содействия мирному воссоединению Китая в России», заместителем главы которой был назван Чэнь Шаньвэнь российскими пропагандистами, является организацией, занимающейся работой с китайской общиной в России и поддерживающей связи китайской диаспоры в России с посольством КНР.
Журналисты «Медузы» выяснили в китайской бизнес-диаспоре, что все трое участников «официальной китайской делегации», посетившей Крым, много лет проживают и ведут бизнес в Москве.
В частности, Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай продают свои товары на московских оптовых рынках «Садовод» и «Москва».
Знову....
Знову гучні заяви...
Тіль самі зможемо...