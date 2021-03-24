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Новости Агрессия России против Украины
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США (24813) Евросоюз (16683) Боррель (784) Блинкен (927)

США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины

США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляют о намерении координировать действия в ответ на поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Высокий представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, а также гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренную кибер-деятельность и военную позицию", - сказано в пресс-релизе, распространенном в среду в Брюсселе по окончании двусторонней встречи.

Кроме того, стороны также решили скоординировать свою реакцию на "сокращение в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также на уменьшение уважения к правам человека и верховенству права".

"В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов", - подчеркивается в пресс-релизе.

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Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для "поощрения всеобъемлющих реформ в странах Восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа".

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Топ комментарии
+8
русский, ты видел фотки семейного отдыха ***** с шойгой в Горбатой Тайге?
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24.03.2021 22:22
+6
Первые санкции проти дохлого ССсра Рейган ввел через год после избрания президентом,в декабре 1981 года,когда Совки ввели военное положение в Польше,Байден сделал это гораздо раньше...Крысы Мавзолейное еще ничего и не начиналось..Все впереди..Байден Злокачественную политику РАБссии остановит что 2 пальца от асфальт на Бродвее..
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24.03.2021 22:25
+4
Копняки Європі не завадят !!!)))
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24.03.2021 22:06
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Копняки Європі не завадят !!!)))
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24.03.2021 22:06 Ответить
Це якою мовою???)))))
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24.03.2021 22:12 Ответить
Шедеврально незбагненно !!!!)))
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24.03.2021 22:16 Ответить
русский, ты видел фотки семейного отдыха ***** с шойгой в Горбатой Тайге?
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24.03.2021 22:22 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Воно крім методички нічого не бачить і не чує!!!)))
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24.03.2021 22:29 Ответить
Ва-Aлейкум Салям, земляче. Та не, фотки руссенфюрера в американской дубленке, в шведском вездеходе и с тувинским пожарником - последний писк у русских патриотов
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24.03.2021 22:32 Ответить
Тувінський пожежник ,це крутий поц!!!)))
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24.03.2021 22:34 Ответить
Курва еще та...
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24.03.2021 22:38 Ответить
Тувинські Добровольці звільняли Рівне! Навіть вулиця Тувинських Добровольців в місті збереглася!!!Май на увазі!!!
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24.03.2021 22:49 Ответить
Маю. Тыва присоединилась к совку после Второй Мировой. Тувинцы - те самые протоТюрки. Алтайцы немного ближе к "цивилизации". Алтайцев я могу понимать достаточно для диалога, Тувинцев - уже нет.

https://www.youtube.com/watch?v=H1oa9i4nH6I
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24.03.2021 22:55 Ответить
А шорци та хакаси,їх ти зрозумієшь ,чи вони різняться від ойротів ???)))
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24.03.2021 23:04 Ответить
Чесно - не знаю, не приходилось общаться. Наверное, они близко к казанчи - их я почти понимаю,там Тюркского мало, больше финно-угорского.
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24.03.2021 23:07 Ответить
Чому,вони мешкають біля Алтая,зовнішне від ойротів(алтайців) не відрізняються!!!)))
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24.03.2021 23:15 Ответить
Там на самом деле, купа разных потомков прото-народов. Хакасы, к примеру, считаются залишками гуннов,которые не Тюрки. Да к тому, я кырым тили знаю на примитивном уровне, так шо я тут не эксперт.
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24.03.2021 23:23 Ответить
Горловий спів,це охєрєнно !!!)))
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24.03.2021 23:07 Ответить
Специально для тебя - в то время Тыва было отдельным государством
Она была окупированна кацапией в конце 44 года
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24.03.2021 23:46 Ответить
Знаю, просто с датами не дружу. Они еще войну Гитлеру обьявляли. Кстати, сейчас русским в Тыве вовсе не сладко.
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25.03.2021 00:04 Ответить
Я вообщето не тебе писал,если промахнулся - извини
Та да. Их там щаз просто вырезают.
Ну шо, что строили - то и получили.
У кацапни, что б они не строили - все концлагерь получается.
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25.03.2021 00:17 Ответить
Будь ласка, бывает. Я лет 30 тому тоже промахнулся, а теперь внуков воспитываю.
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25.03.2021 00:25 Ответить
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25.03.2021 00:28 Ответить
русский, чей Крым?
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24.03.2021 23:09 Ответить
США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 1406
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24.03.2021 22:08 Ответить
Що поробишь,це весняне загострення параноїдальної шизофреніі,маячні "Русского мира" !!!))))
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24.03.2021 22:14 Ответить
США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 5967
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24.03.2021 22:09 Ответить
Щас эти европейцы и американцев в желе пропутинское превратят
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24.03.2021 22:10 Ответить
СМИ: Крымские оккупанты выдали китайских торговцев с рынков Москвы за «официальную делегацию» из Китая
Общество / Видео 24-мар, 21:099 705 0

Оккупационное российское правительство Крыма приняло на полуострове «официальную китайскую делегацию», которая впоследствии оказалась предпринимателями с московских оптовых рынков. Об этом сообщает российское издание «Медуза».

Уточняется, что российская оккупационная администрация Крыма 11 марта 2021 года рассказала о том, что китайские «делегаты» оценили туристический потенциал полуострова.

При этом делегацию из Китая называли «представительской» и «официальной». Российские пропагандисты говорили о «новых перспективах отношений между Крымом и Китаем» в области экономического сотрудничества.

Также оккупанты заявляли, что китайцы посещали крымские курорты и винодельческие хозяйства, участвовали в круглом столе с представителями оккупационной администрации и особо интересовались поставками куриных лапок (в Китае считаются деликатесом) из Крыма.

Позднее депутат украинского парламента из фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил на своей странице в Facebook, что таким образом Китай якобы может ответить Украине на отказ в сотрудничестве по линии запорожского предприятия «Моторсич».

При этом в Китае ничего не слышали о данном «официальном визите».

В частности, спикер китайского МИДа Чжао Лицзянь на просьбу прокомментировать заявление Рабиновича сказал, что официальная позиция Пекина по Крыму является неизменной и заявил, что «деловую активность компаний из Китая» не следует политизировать. Также не было никаких упоминаний о визите в Крым и в официальных китайских информационных газетах или изданиях.

По информации российских журналистов, члены китайской делегации, побывавшей в Крыму, Чэнь Юн и Чэнь Шаньвэнь являются совладельцами фирмы «Хао Лан», зарегистрированной в провинции Чжэцзян и занимающейся согласно официальным данным производством обуви, перьевых, меховых и кожевенных изделий.

При этом «Ассоциация содействия мирному воссоединению Китая в России», заместителем главы которой был назван Чэнь Шаньвэнь российскими пропагандистами, является организацией, занимающейся работой с китайской общиной в России и поддерживающей связи китайской диаспоры в России с посольством КНР.

Журналисты «Медузы» выяснили в китайской бизнес-диаспоре, что все трое участников «официальной китайской делегации», посетившей Крым, много лет проживают и ведут бизнес в Москве.

В частности, Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай продают свои товары на московских оптовых рынках «Садовод» и «Москва».
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24.03.2021 22:12 Ответить
О чем ты? "Христианство восточного обряда" - это РПЦ МП и ПЦУ и остальные ортодоксы - все церкви византийского разлива. Сами себя предали анафеме?
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24.03.2021 22:40 Ответить
Правильно,болтовню тоже надо координировать. Хоровое кукареканье приятней слушать.
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24.03.2021 22:13 Ответить
*******************...
Знову....
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24.03.2021 22:17 Ответить
Неосяжне занепокоєння та безмежна зтурбованність !!!))))
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24.03.2021 22:20 Ответить
Первые санкции проти дохлого ССсра Рейган ввел через год после избрания президентом,в декабре 1981 года,когда Совки ввели военное положение в Польше,Байден сделал это гораздо раньше...Крысы Мавзолейное еще ничего и не начиналось..Все впереди..Байден Злокачественную политику РАБссии остановит что 2 пальца от асфальт на Бродвее..
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24.03.2021 22:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/201477 - 5 баллов !
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24.03.2021 22:29 Ответить
Дякую)))
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24.03.2021 22:30 Ответить
Однажды Лебедь Раком Щучил....
Знову гучні заяви...
Тіль самі зможемо...
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24.03.2021 22:34 Ответить
Крысы Путлера,Спецпредставителем США в Украине будет назначена Виктория Нуланд,и это хорошая мысль Джо Байдена,будете получать "печеньки" Виктории в кремле,вместо тушонки Рузвельта и ножек Буша по полному Тарифу... а точнее по печени
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24.03.2021 22:35 Ответить
Нет, есть. Я ненавижу русню и всче, что с ними связано. Желаю лютой и тяжелой смерти этим тварям. Ну и они мне также, хотя ихнее желание или хотелки.. - моей жене в трещину
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24.03.2021 23:14 Ответить
Хорошая команда у Байдена подбирается из женщин,Камала Гаррис,министр финансов США Джанет Йелен очекнь жесткая Леди,Виктория Нуланд - ваще ядерная бонба для сраной РАБссии,Эврил Гейнс директорша Национальной разведки США,очень крутая Леди,Джен Псаки жестокая и безжалостная к врагам Америки.А еще есть Линда Томас-Гринфилд,Нира Танден,Сессилия Роуз...и тд.,эти Леди сожрут РАБссию и без Байдена...
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24.03.2021 22:47 Ответить
уже, з почином

США і ЄС домовились координувати дії у відповідь на поведінку Росії, включно з її агресією проти України - Цензор.НЕТ 2613
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24.03.2021 22:47 Ответить
Та який то пам'ятник.. Каменюка з кар'єру
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24.03.2021 22:52 Ответить
"..Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель..." -- да ничего он не высокий. Как Зе ростом, приблизительно.
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24.03.2021 22:56 Ответить
НЕ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА, НЕ ДОЛГО ГДРОВСКИЙ ФРАЕР ТАНЦЕВАЛ !)
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24.03.2021 23:41 Ответить
"США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины" в смысле будут будовать СП-3?
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25.03.2021 00:28 Ответить
есть немцы тут?... говорят, что ХДС-ХСС теряют власть в Германии и что следующее после Меркель правительство будут формировать Зеленые.. правду ли говорят?
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25.03.2021 03:48 Ответить
Обеспокоились, озаботились и...?
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04.05.2021 05:51 Ответить
 
 