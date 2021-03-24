РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4083 посетителя онлайн
Новости
3 171 18
Юрчишин (151) Голос партия (499)

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин

Фракция

Стало известно, что шесть депутатов фракции "Голос" в Верховной Раде планируют исключить за волюнтаристские действия.

Один из них - Ярослав Юрчишин - рассказал Цензор.НЕТ о своей позиции. В частности, по его словам, уже несколько месяцев продолжается ситуация, когда "руководство фракции не представляет фракцию, не может собрать фракцию".

"Потому что есть депутаты лучше и хуже, то есть "наши" и "чужие". А руководство партии, нам Кира Рудик однажды сказала: партия - отдельно, фракция - отдельно, решайте себе сами", - отметил нардеп.

Юрчишин пытался добиться ответов от руководства после того, как оттуда исключили Сергея Притулу, однако безрезультатно. Его вместе с Соломией Бобровской, Романом Лозинским, Ольгой Стефанишин, Александрой Устиновой и Владимиром Цабалем "отлучили" от партийных возможностей - не организовывают эфиры, поездки по регионам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин

"У нас по факту сейчас существуют две группы во фракции, и фракция "Голос" - это не 20 голосов. Это очень часто 10 на 10", - отметил Юрчишин.

Читайте интервью: Ярослав Юрчишин: Керівництво партії "Голос" відмовляється виносити на обговорення питання домовленостей з Банковою, зміни статуту та витрат

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Голос закупив ботоферму, ОРУ. Молода прогресивна партія.

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7318

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1450

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8223

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8980
показать весь комментарий
24.03.2021 23:16
+5
Хрипіли ,хрипіли і геть голос втратили !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 23:19
+4
Партія "Співаюча повія".
показать весь комментарий
24.03.2021 23:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бла-бла-бла
показать весь комментарий
24.03.2021 23:15 Ответить
Так що ж це в них за "партія" і її "фракція", коли вони голосують "хто в ліс, хто по дрова..."?.
показать весь комментарий
25.03.2021 04:24 Ответить
БезГолосі простигосподи...
показать весь комментарий
24.03.2021 23:15 Ответить
Голос закупив ботоферму, ОРУ. Молода прогресивна партія.

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7318

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1450

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8223

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8980
показать весь комментарий
24.03.2021 23:16 Ответить
Невідомо. Може це технологія, щоб обгадити цю Кіру.
Картавий голос сам-собі нагадив, коли проголосував разом з Мародером і зеленим непотрібом за продаж всієї української землі і держвласності іноземним спекулянтам, залишивши українську націю без нічого.
показать весь комментарий
25.03.2021 04:58 Ответить
Хрипіли ,хрипіли і геть голос втратили !!!)))
показать весь комментарий
24.03.2021 23:19 Ответить
смотрите, вообще вся эта история здесь, потому что ФОПы для того, чтобы 6 процентов.

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 705

Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1850
показать весь комментарий
24.03.2021 23:20 Ответить
Юрчишин.. этот тот дебил, который ест козявки во время заседаний Рады..
Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4335
показать весь комментарий
24.03.2021 23:26 Ответить
Країна в смарфоні вона така.
показать весь комментарий
24.03.2021 23:28 Ответить
Слава богу ,що хоч на сосни не дрочить.
показать весь комментарий
24.03.2021 23:30 Ответить
Шо-шо він їсть?
показать весь комментарий
25.03.2021 06:25 Ответить
Партія "Співаюча повія".
показать весь комментарий
24.03.2021 23:31 Ответить
ну з т м голосом все ясно.. кто більше платить тому вони і співають...
показать весь комментарий
24.03.2021 23:32 Ответить
Фракція "Голосу" - це не 20 голосів.Це 20-ть безголосих нікчем..
показать весь комментарий
24.03.2021 23:46 Ответить
"Голос" на очах перетворюється в продажну слугу продажних " Слуг народа " І при голосуванні в зРаді за антиукраїнські закони ,він буде догідливо подавати свій голос в унісон
з проклятими ЗЕбілами капітулянтами.
показать весь комментарий
25.03.2021 04:24 Ответить
славик сбежал, но несмываемое пятно "голоса" останется на нем до конца жизни.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:42 Ответить
 
 