Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин

Стало известно, что шесть депутатов фракции "Голос" в Верховной Раде планируют исключить за волюнтаристские действия.

Один из них - Ярослав Юрчишин - рассказал Цензор.НЕТ о своей позиции. В частности, по его словам, уже несколько месяцев продолжается ситуация, когда "руководство фракции не представляет фракцию, не может собрать фракцию".

"Потому что есть депутаты лучше и хуже, то есть "наши" и "чужие". А руководство партии, нам Кира Рудик однажды сказала: партия - отдельно, фракция - отдельно, решайте себе сами", - отметил нардеп.

Юрчишин пытался добиться ответов от руководства после того, как оттуда исключили Сергея Притулу, однако безрезультатно. Его вместе с Соломией Бобровской, Романом Лозинским, Ольгой Стефанишин, Александрой Устиновой и Владимиром Цабалем "отлучили" от партийных возможностей - не организовывают эфиры, поездки по регионам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Голосе" предупредили шестерых депутатов о возможном исключении из политсилы за несоблюдение "партийной дисциплины", - Юрчишин

"У нас по факту сейчас существуют две группы во фракции, и фракция "Голос" - это не 20 голосов. Это очень часто 10 на 10", - отметил Юрчишин.

Читайте интервью: Ярослав Юрчишин: Керівництво партії "Голос" відмовляється виносити на обговорення питання домовленостей з Банковою, зміни статуту та витрат