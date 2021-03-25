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Юрчишин (151) Слуга народа (2620) Голос партия (499) Офис Президента (1774)

Руководство "Голоса" отказывается выносить на обсуждение однопартийцев переговоры о коалиции с Банковой, - Юрчишин

Руководство

Руководитель фракции "Голоса" Ярослав Железняк и партии Кира Рудик заявляли в СМИ о переговорах с Офисом Президента.

Нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин в разговоре с Цензор.НЕТ предположил, что речь шла о создании коалиции, однако с однопартийцами эти переговоры не обсуждались.

"Мы предлагали на фракции поднять этот вопрос и проговорить. Этого не было сделано. Ярослав Железняк, ссылаясь на положения фракции, сказал, что он не будет утверждать повестку дня, в которой есть этот вопрос", - сообщил Юрчишин.

Железняк сослался на устав партии, но, по мнению Юрчишина, это просто прикрытие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Голоса" - это не 20 голосов, это очень часто 10 на 10, - Юрчишин

Напомним, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Депутат "Голоса" Устинова заявила, что таким образом партия пытается избавиться от неугодных. В партии заявили, что исключений не будет.

Читайте интервью: Ярослав Юрчишин: Керівництво партії "Голос" відмовляється виносити на обговорення питання домовленостей з Банковою, зміни статуту та витрат

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Топ комментарии
+10
Кловуни та Співаюча повія. Оце буде коаліція.
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25.03.2021 00:12
+8
А как, ******, дышали...
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25.03.2021 00:15
+8
Пінчук сказав: Голос!
Партія відповіла: гав-гав
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25.03.2021 00:17
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Кловуни та Співаюча повія. Оце буде коаліція.
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25.03.2021 00:12 Ответить
Это уже не голос, это - фальцет
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25.03.2021 00:12 Ответить
Це коли жеребчик перетворюється на мерина !!!!)))
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25.03.2021 00:29 Ответить
Коаліція з ЗЕленим лайном? Тоді вже хай перейменуються заодно в "ГолоЗЕпих"!
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25.03.2021 00:14 Ответить
Це очікувано. Якщо глянути, як голосує Голос, то там з слугами все схоплено. Голос - це той самий слуга урода, тільки вид з боку.
Гівно до гівна й липне

Керівництво "Голосу" відмовляється виносити на обговорення однопартійців переговори про коаліцію з Банковою, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3015
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25.03.2021 00:22 Ответить
Якщо в правлінні української партії є хоча б один жид або кацап цю партію потрібно відразу викреслювати із списку українських партій. (Доведено новою історією)...
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25.03.2021 00:32 Ответить
ты что списки читал? хотя в списках иванченко а на самом деле сруль, вся верхушка власти-90% жиды, вот потому так хорошо живем, ихние скмьи за границей а они грабят, то есть ведут бизнес в украине
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25.03.2021 07:07 Ответить
"Морду лиця" не сховати...
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25.03.2021 11:09 Ответить
А как, ******, дышали...
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25.03.2021 00:15 Ответить
Від тепер рушать на Одесу,а вийдут до Херсона !!! ))))
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25.03.2021 00:27 Ответить
Та глонасс жеж, курва...
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25.03.2021 00:40 Ответить
Пінчук сказав: Голос!
Партія відповіла: гав-гав
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25.03.2021 00:17 Ответить
Голос не партия---это проект пинчука .Цель создания Голоса--оттянуть голоса у ЕС.
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25.03.2021 00:36 Ответить
а що в них залишаться після юридичного оформлення тандему. 10 на 10 і сама фракція тю тю. Прощай комітет залізняка. Вони туди на правах меншого брата йти не хочуть, давай кірі посаду віце - спікера, а залізняку віце спікера КААЛИЦІЇ. того то тільки отримали попередження, бо розвалиться. А для чого ці фортелі ? за направлення закону до КСУ голосувала подавляюча більшість слуг, все було "согласовано". А тут майбутні каалиціянти ********** кулаками. Дивно.
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25.03.2021 00:36 Ответить
сейчас слушал ролик Айдера Муждабаева о ситуации с ковид сейчас...это п@@дец конечно...создание коалиций конечно намного важнее,но 344 трупа в день это жесть
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25.03.2021 00:40 Ответить
Подписаны на Айдера-агу ?
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25.03.2021 00:41 Ответить
конечно,в обязательном порядке.и на Бабченко и на Рому Цимбалюка
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25.03.2021 00:46 Ответить
Ну то Селямчик Вам iз рiдной Пеннсiлванщiни!
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25.03.2021 00:50 Ответить
Алейкум салам.
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25.03.2021 00:56 Ответить
i ya **********
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25.03.2021 00:55 Ответить
а теперь для сравнения - Юля вела переговоры в открытую, переговоры не вышли из-за нежелания слуг оторваться от корыта..Тимоха сказала что весной будет выводить людей на улицу для сноса этих зеленых слуг чертей ! Или Тимошенко вместе с Народом покрошит эту подгнившую "зелень" или "зелень" покрошит Украину вместе с Нами !!! Выбор за Нами, Мы за кого !
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25.03.2021 01:08 Ответить
гнать этот сраный голос ссанными тряпками
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25.03.2021 07:04 Ответить
Ох уж эти партии, названия которых забаваются сразу после следующих выборов.
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25.03.2021 07:21 Ответить
По сути Славко , после двух " вхождений в политику" слил " Голос" своим уходом. Там все держалось на его личной популярности ( чем не история " слуг"). После его очередного бегства ( навсегда и окончательно уничтоживших его какое либо отношение с политикой), все было лишь делом времени, когда его соратники ( достаточно случайный и идейно не сплоченный коллектив, тот же пример " слуг"), разбегутся по другим проектам или начнут борьбу между собой за власть. ( устраивая свою личную жизнь, включая материальные составляющие) Жаль но ничего в этом мире не меняется.
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25.03.2021 08:01 Ответить
"Голос" -единственная партия, которой верил, неужели и она продалась ермаку-путину?
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27.03.2021 01:58 Ответить
 
 