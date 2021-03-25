Руководство "Голоса" отказывается выносить на обсуждение однопартийцев переговоры о коалиции с Банковой, - Юрчишин

Руководитель фракции "Голоса" Ярослав Железняк и партии Кира Рудик заявляли в СМИ о переговорах с Офисом Президента.

Нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин в разговоре с Цензор.НЕТ предположил, что речь шла о создании коалиции, однако с однопартийцами эти переговоры не обсуждались.

"Мы предлагали на фракции поднять этот вопрос и проговорить. Этого не было сделано. Ярослав Железняк, ссылаясь на положения фракции, сказал, что он не будет утверждать повестку дня, в которой есть этот вопрос", - сообщил Юрчишин.

Железняк сослался на устав партии, но, по мнению Юрчишина, это просто прикрытие.

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Напомним, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Депутат "Голоса" Устинова заявила, что таким образом партия пытается избавиться от неугодных. В партии заявили, что исключений не будет.

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