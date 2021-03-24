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Новости Местные выборы-2020
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В 10 громадах на Донбассе созданы военно-гражданские администрации, проводить выборы там по-прежнему небезопасно, - глава Донецкой ВГА Кириленко

В 10 громадах на Донбассе созданы военно-гражданские администрации, проводить выборы там по-прежнему небезопасно, - глава Донецкой ВГА Кириленко

Ситуация с безопасностью на подконтрольной Украине территории Донбасса за год почти не изменилась, поэтому в тех населенных пунктах, где опасно, проводить выборы не будут.

Об этом 24 марта заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Решение Центральной избирательной комиссии о непроведении местных выборов в громадах у линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях принято на основании данных военных, СБУ и полиции, напомнил Кириленко. Сейчас ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, сообщил он.

В тех громадах, где местные выборы не состоялись, в феврале этого года созданы военно-гражданские администрации. Продолжается процесс назначения руководителей ВГА, трое уже назначены.

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"Все десять новосозданных ВГА будут функционировать. И эти полномочия в чём-то большие и развёрнутые для принятия оперативных решений. Развитие громад будет, несмотря ни на что", - сказал председатель Донецкой областной ВГА.

Некоторые громады, где выборы не состоялись, находятся в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения, отметил Кириленко. Он также назвал условие, при котором местные выборы там будут проведены.

"Если есть мир, и мы видим, что не будет никакой угрозы, процедура выборов будет восстановлена", - подчеркнул руководитель Донецкой областной ВЦА.

Напомним, в 2020 году в 10 громадах на подконтрольных Украине территориях Донецкой области и восьми громадах Луганской областей отменили проведение местных выборов из-за невозможности обеспечить безопасность во время голосования. В этом году провести местные выборы также невозможно.

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Право голоса мають лише громадяни України ,які вони громадяни України,донбасити вже довели!!!))))
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24.03.2021 23:53 Ответить
Навальный и его либеральная тусовка такие же агрессивные имперцы, как Путин и его банда, только с "человеческим лицом". Главарь штаба Навального Леонид Волков выложил на сайте "Свобода Навальному" карту с Крымом в составе России и отказался исправить карту https://ru.krymr.com/a/news-krym-shtab-navaknogo-chubarov-krym-na-karte/31167944.html …
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24.03.2021 23:56 Ответить
Проти ментальності не попрешь !!!)))
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24.03.2021 23:59 Ответить
Назар Приходько - про головне:

Це вже не Волоґда і навіть не білоруський Гродно. Колона російської військової техніки залізницею прямує до Українського кордону в Ростовській області, 24.03.2021. Знаєте... Коли я пишу про ескалацію, коли я викладаю фото/відео матеріали з пересуванням російських військ у нашому географічному регіоні і пишу «Готуємось!» - я це роблю для того, аби багато хто врешті вийшов зі стану сомнамбули та позбувся міфологеми про «Ну, я живу в мирному місті, а тут війни нема», бо у нас НЕМАЄ мирних міст, бо дані багатьох розвідок говорять про те, що слід очікувати військових конфронтацій з боку РФ, бо це стосується кожного з нас... Тому - будьмо готові. Це в наших інтересах.
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25.03.2021 01:53 Ответить
Где Лисичанск с Северодонецком и где линия соприкосновения? В этих городах убрали избранных мэров и посадили "вга администраторов" - ставленников оппоблока, а те сразу в руководство коммунальных предприятий поставили оппоблоковских марионеток. Теперь оппоблок в этих регионах контролирует газовые и водяные вентили, коммунальный транспорт, медицину и прочее ради чего власти необходимо договариваться с путинцами...
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25.03.2021 08:10 Ответить
 
 