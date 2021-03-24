В 10 громадах на Донбассе созданы военно-гражданские администрации, проводить выборы там по-прежнему небезопасно, - глава Донецкой ВГА Кириленко
Ситуация с безопасностью на подконтрольной Украине территории Донбасса за год почти не изменилась, поэтому в тех населенных пунктах, где опасно, проводить выборы не будут.
Об этом 24 марта заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Решение Центральной избирательной комиссии о непроведении местных выборов в громадах у линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях принято на основании данных военных, СБУ и полиции, напомнил Кириленко. Сейчас ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, сообщил он.
В тех громадах, где местные выборы не состоялись, в феврале этого года созданы военно-гражданские администрации. Продолжается процесс назначения руководителей ВГА, трое уже назначены.
"Все десять новосозданных ВГА будут функционировать. И эти полномочия в чём-то большие и развёрнутые для принятия оперативных решений. Развитие громад будет, несмотря ни на что", - сказал председатель Донецкой областной ВГА.
Некоторые громады, где выборы не состоялись, находятся в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения, отметил Кириленко. Он также назвал условие, при котором местные выборы там будут проведены.
"Если есть мир, и мы видим, что не будет никакой угрозы, процедура выборов будет восстановлена", - подчеркнул руководитель Донецкой областной ВЦА.
Напомним, в 2020 году в 10 громадах на подконтрольных Украине территориях Донецкой области и восьми громадах Луганской областей отменили проведение местных выборов из-за невозможности обеспечить безопасность во время голосования. В этом году провести местные выборы также невозможно.
Пожалуйста, подождите...
Це вже не Волоґда і навіть не білоруський Гродно. Колона російської військової техніки залізницею прямує до Українського кордону в Ростовській області, 24.03.2021. Знаєте... Коли я пишу про ескалацію, коли я викладаю фото/відео матеріали з пересуванням російських військ у нашому географічному регіоні і пишу «Готуємось!» - я це роблю для того, аби багато хто врешті вийшов зі стану сомнамбули та позбувся міфологеми про «Ну, я живу в мирному місті, а тут війни нема», бо у нас НЕМАЄ мирних міст, бо дані багатьох розвідок говорять про те, що слід очікувати військових конфронтацій з боку РФ, бо це стосується кожного з нас... Тому - будьмо готові. Це в наших інтересах.