Зеленский поздравил футбольную сборную с ничьей в матче с Францией: "Not bad"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 сыгравшей с командой Франции в первом туре отборочной стадии чемпионата мира-2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.
"Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!", - написал Зеленский.
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- Чорт!
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когда жизненное кредо поцЗедента
"ничья" т.е. "какая разница?"
А про санкції проти Бєні до цих пір тиша... Про загибель наших вояків - тиша, про протести 20 березня під ОПою та арешти - тиша... Про катастрофічне положення з ковідом та провал вакцинації - тиша...
Нам точно потрібен блогер, який так дорого обходиться для країни?