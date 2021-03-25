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Новости Агрессия России против Украины Дело Семенченко и Шевченко
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Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК

Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК

Служба безопасности Украины сообщила, что в Киевской области найдено оружие и взрывчатка. Планировалось совершение тяжких преступлений, в том числе на территории Украины.

Свое мнение относительно этого расследования изложил в Facebook один из фигурантов - Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сказать, что я возмущен этими позорными обвинениями - это ничего не сказать. Меня обвиняют в планировании нападений на предприятия, провокации военных конфликтов, запугивании населения и т.д., хотя за моей спиной не только Майдан и война, а пять лет охоты на топ-коррупционеров в сотрудничестве с НАБУ", - пишет он.

Шевченко напоминает, что за это время он принял участие в нескольких успешных операциях, а взятка от Злочевского в $6 млн наличными - рекорд в истории Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, общая позиция по делу пока дорабатывается с адвокатом, но есть несколько "простых и очевидных вещей о бессмысленных и необоснованных обвинениях от СБУ":

1) Осенью 2018 года Шевченко действительно планировал стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане. Но после нескольких месяцев предварительной работы вопрос о сотрудничестве стал неактуальным.

"На этом мое участие в создании охранной компании для работы за рубежом было завершено от слова "вообще". А Семен тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и меня (почему?) также обвиняют в участии в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают, потому что достаточно просмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за три года я только однажды (!) был у них на базе - да, это было еще осенью 2018 года, и провел я там целых пять минут", - отметил агент НАБУ.

2) Он призвал провести ДНК-анализы и пообещал дать образцы добровольно. "Это во-первых. Во-вторых, предоставьте хотя бы одного свидетеля, который скажет, что я хоть где-то, когда-то имел хоть какое-то отношение к этому оружию - ну, что хотя бы видел его в глаза или просто рядом стоял. В-третьих, тот же знаменитый биллинг - где и когда мой телефон пересекался с тем местом в Петровцах, где были найдены оружие и взрывчатка, потому что ни меня самого, ни моего телефона там никогда не было и вам за это прекрасно известно", - подчеркнул Шевченко.

Также смотрите: СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: подозревают в создании незаконных вооруженных формирований. ФОТО

3) Он заверил в готовности пройти полиграф и ответить на все вопросы СБУ.

4) Шевченко напомнил, что товары военного и двойного назначения заводы покупают продукцию через проведение тендеров на Prozorro, поэтому он никак не мог продавать его "по завышенным ценам".

5) Агент НАБУ отметил, что следствие по делу против него началось полгода назад - сразу после того, как он "обвинил Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцевцев".

Шевченко также опроверг информацию о задержании, сообщив о получении повестки на допрос на 29 марта, также "на днях" должен пройти суд по мере пресечения.

Смотрите также: Мой автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК 01

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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Топ комментарии
+12
С контрреволюцией вас, все те убогие кто говорил что он за Майдан но против барыги.
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25.03.2021 01:42
+9
Не, смешон это ты. У зе-манды куратор один -коломойский, хотя в последнее время появился совсем другой от РФ - Ермак . И они очень обижены на Порошенко...
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25.03.2021 02:27
+8
Не подобається мені ця історія з арештом Семенченко і Шевченко... Шевченко давав покази Христо Грозєву стосовно вагнерівців і він же був першим, хто у себе на ФБ написав про злив операції і крота в ОП.. Семенченко днями писав пости, що домовився давати свідчення парламентській ТСК, яку намагаються створити Слуги і Ко(підписали всі крім Голосу і ЄС)за подіями в Іловайську і Дебальцево, де Семену була відведена роль головного обвинувача Порошенка і Муженка... І тут - бац! - і вторая смена .. (с)
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25.03.2021 01:50
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Правила форума Совет форумчан
С контрреволюцией вас, все те убогие кто говорил что он за Майдан но против барыги.
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25.03.2021 01:42 Ответить
війна між Бакланом, тобто бубочкой, та ахкакім міністром усіх справ?
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25.03.2021 01:46 Ответить
То есть все таки сдал "вомбата насиння") Все таки ЧВК создавалась. Про работу для США думаю сказки, скорее решили бабла срубить, не удивлюсь если на наркотрафике через Афганистан.
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25.03.2021 01:46 Ответить
Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 1748Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 89
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25.03.2021 01:54 Ответить
А потім Антоша Геращенко полетів на Марс, а Боровніков пішов пити пиво. Дуже важлива інформація.
____________
Цікаво, чиї проекти були ті майданівці, що йшли з дерев'яними щитами на снайперів?
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25.03.2021 04:41 Ответить
В той час, про який "згадує" блюдолиз Гараська, він міг створювати "проект" хіба що сам з собою, настільки незначною комахою він був. Або хтось типу майбутнього головмусора Сабакова з самого Гараськи міг створити проект типу "гівно на високу посаду".
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25.03.2021 09:00 Ответить
Не подобається мені ця історія з арештом Семенченко і Шевченко... Шевченко давав покази Христо Грозєву стосовно вагнерівців і він же був першим, хто у себе на ФБ написав про злив операції і крота в ОП.. Семенченко днями писав пости, що домовився давати свідчення парламентській ТСК, яку намагаються створити Слуги і Ко(підписали всі крім Голосу і ЄС)за подіями в Іловайську і Дебальцево, де Семену була відведена роль головного обвинувача Порошенка і Муженка... І тут - бац! - і вторая смена .. (с)
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25.03.2021 01:50 Ответить
Складно буде виходити на Порошенка й Муженка,не зачепивши Бєню й Хомчака.
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25.03.2021 01:56 Ответить
Саме тому "спікер по Іловайську" буде тепер мовчати в СІЗО до нужних врємьйон, шоби не вийти на хомчака і його "хазяїна" Гєну, а відтак на корміліцу бабцю Бєню
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25.03.2021 01:59 Ответить
В СБУ опровергли задержание Семенченко и Шевченко !!! (с)

Шоцебуло !? Глянув хто розігнав цю зраду. Одні ЗМІ мародера. У мене без коментів...
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25.03.2021 02:01 Ответить
На п'ятому справді некоректний заголовок ("СБУ затримала").На Еспресо й Прямому-нормально подано.
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25.03.2021 02:16 Ответить
Яким боком "Г+Г" до "бариги" ?
Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 9809 Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 9809Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 5738
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25.03.2021 08:25 Ответить
Во ты смешон !!! Зе и пЭ -- братья близнецы которые играют на публику лохов одну роль !!! один правда похитрее и одет в отличии от Зеклоуна (наркомана и придурка) в костюм гетьмана-патриота .. .. а вот кураторы у них одни и те же - в кремле !!! и цель одна - уничтожить Украину ..
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25.03.2021 02:19 Ответить
Не, смешон это ты. У зе-манды куратор один -коломойский, хотя в последнее время появился совсем другой от РФ - Ермак . И они очень обижены на Порошенко...
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25.03.2021 02:27 Ответить
І обурений,і ні сном,ні духом... Вас,хлопці,ще при Порошенку почали "вести".
Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК - Цензор.НЕТ 7557
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25.03.2021 01:54 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
Узгоджуєм нормального кандидата на дострокові:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Шевченко(Євген)...
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25.03.2021 04:37 Ответить
сбу шакалы приодетые , паразиты , мусора ...
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25.03.2021 06:31 Ответить
Послк таких "расследований" СБУ нужно расформировать, сотрудников уволить без права занимать госдолжности, потому что вреда от них намного больше чем пользы. Вообще, чем они там занимаются на очень неплохие деньги из госбюджета?
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25.03.2021 06:37 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Если ответом на визит главы **** Одиль Рено-Бассо и ее утверждению о важности антикоррупционных органов, была очередная атака на НАБУ, то мы можем поздравить г-на Зеленского. Он услышан. Во внутреннем отчете по итогам визита ситуация в стране названа "приближающейся к кризису", а управление страной таким, что осуществляется "спонтанными, некомпетентными решениями узкой группы ближайших советников президента".
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25.03.2021 08:36 Ответить
абсолютно точно просматриваются методы, которые используются в соседней, так сказать, стране - такие же абсурдные обвинения, высосанные из пальца подозрения, подброшенные "доказательства", в общем, стандартный набор фсб... и при этом у руководства сбу огромные дворцы и куча недвижимости и бизнесов и они "заказывают" друг друга, когда кто-то кого-то оттянул за уши от кормушки...
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25.03.2021 08:51 Ответить
Служба безопасности Украины сообщила, что в Киевской области найдено оружие и взрывчатка. Источник: https://censor.net/ru/n3255436
В годы семилетней войны такие пункты с оружием должны быть в каждом ЖЭКе для бойцов самообороны, потому что Московии нужна вся Украина и кремлёвский Фюрер не остановиться не перед чем, но чтобы это оружие использовать для провокаций своих это я считаю неправильно. Как говорил один ответчик на суде, у которого нашли самогонный аппарат, " тогда посадите меня и за изнасилование, и показывает Судье свой аппарат"
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25.03.2021 09:23 Ответить
 
 