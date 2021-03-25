Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК

Служба безопасности Украины сообщила, что в Киевской области найдено оружие и взрывчатка. Планировалось совершение тяжких преступлений, в том числе на территории Украины.

Свое мнение относительно этого расследования изложил в Facebook один из фигурантов - Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сказать, что я возмущен этими позорными обвинениями - это ничего не сказать. Меня обвиняют в планировании нападений на предприятия, провокации военных конфликтов, запугивании населения и т.д., хотя за моей спиной не только Майдан и война, а пять лет охоты на топ-коррупционеров в сотрудничестве с НАБУ", - пишет он.

Шевченко напоминает, что за это время он принял участие в нескольких успешных операциях, а взятка от Злочевского в $6 млн наличными - рекорд в истории Украины.

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По его словам, общая позиция по делу пока дорабатывается с адвокатом, но есть несколько "простых и очевидных вещей о бессмысленных и необоснованных обвинениях от СБУ":

1) Осенью 2018 года Шевченко действительно планировал стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане. Но после нескольких месяцев предварительной работы вопрос о сотрудничестве стал неактуальным.

"На этом мое участие в создании охранной компании для работы за рубежом было завершено от слова "вообще". А Семен тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и меня (почему?) также обвиняют в участии в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают, потому что достаточно просмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за три года я только однажды (!) был у них на базе - да, это было еще осенью 2018 года, и провел я там целых пять минут", - отметил агент НАБУ.

2) Он призвал провести ДНК-анализы и пообещал дать образцы добровольно. "Это во-первых. Во-вторых, предоставьте хотя бы одного свидетеля, который скажет, что я хоть где-то, когда-то имел хоть какое-то отношение к этому оружию - ну, что хотя бы видел его в глаза или просто рядом стоял. В-третьих, тот же знаменитый биллинг - где и когда мой телефон пересекался с тем местом в Петровцах, где были найдены оружие и взрывчатка, потому что ни меня самого, ни моего телефона там никогда не было и вам за это прекрасно известно", - подчеркнул Шевченко.

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3) Он заверил в готовности пройти полиграф и ответить на все вопросы СБУ.

4) Шевченко напомнил, что товары военного и двойного назначения заводы покупают продукцию через проведение тендеров на Prozorro, поэтому он никак не мог продавать его "по завышенным ценам".

5) Агент НАБУ отметил, что следствие по делу против него началось полгода назад - сразу после того, как он "обвинил Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцевцев".

Шевченко также опроверг информацию о задержании, сообщив о получении повестки на допрос на 29 марта, также "на днях" должен пройти суд по мере пресечения.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.