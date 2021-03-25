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Новости Агрессия России против Украины Дело Семенченко и Шевченко
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СБУ "разоблачила" ЧВК, которая уже несколько лет легально действует в Польше. Это расследование - расправа с НАБУ, - Саакашвили

СБУ

Частная военная компания, деятельность которой "разоблачила" Служба безопасности Украины, действует уже несколько лет в основном на территории Польши.

Об этом сообщил в Facebook глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине - СБУ. НАБУ и Высший антикоррупционный суд как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится", - уверен Саакашвили.

Он констатировал, что от НАБУ хочется получить больше результатов, но точно нельзя обвинить в коррупции. "А все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы. Не будет НАБУ - будет СБУ, которая сама является главным рассадником коррупции, главным врагом экономического развития Украины, так же как одним из основных подрывников безопасности Украины. По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть", - отметил глава исполнительного комитета Национального совета реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК

Саакашвили посоветовал Зеленскому "гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности", потому что "они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут".

"Бьюсь об заклад, что это дело, как и многие другие, закончится ничем и окажется пшиком. Просто оно было создано для каких-то конкретных целей в данный момент и для конкретных политических игр накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде. Такие грязные методы применяются в Российской Федерации, применялись в Советском Союзе, и это обычная практика авторитарных недемократических стран. Я все-таки про Украину гораздо лучшего мнения, и мне бы не хотелось, чтобы здесь внедрялись методы нашего врага", - резюмировал Саакашвили.

СБУ разоблачила ЧВК, которая уже несколько лет легально действует в Польше. Это расследование - расправа с НАБУ, - Саакашвили 01

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жмак пытался реформировать Укрзализныцю, но за нее борются слишком большие группы интересов, – Саакашвили

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Топ комментарии
+67
Так шо, Зеленский барыга? Или еще нет?
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25.03.2021 02:11
+49
Зеленский-гнида шутовская прокацаская
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25.03.2021 03:16
+39
Я так розумію, що зеленим гнидам вже не потрібні ні гроші МВФ, ні підтримка від Західних союзників. Їм головне вимкнути світло в країні, щоб ніхто не заважав їм красти гроші. Цій сарані ще треба свого Буратіно на другий термін пропхати, щоб їм за це нічого не було від українського народу. Арсенборісич з Антоніною прикриють.
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25.03.2021 02:58
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Страница 3 из 3
СБУ "викрила" ПВК, яка вже кілька років легально діє в Польщі. Це розслідування - розправа з НАБУ, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1153
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25.03.2021 13:20 Ответить
Зеле-пукин. Вот и все...
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25.03.2021 14:12 Ответить
Зеленский тупой идиот!
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25.03.2021 14:25 Ответить
Лушпиння має сидіти на кічі і звідти керувати своїми ублюдошними дегенратами в їхній священній боротьбі з Порошенком))).. Це буде божественна справедливість...
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25.03.2021 14:39 Ответить
Бачачи відверту корупційність влади Саакашвілі чомусь не йде на телеканали, не кричить про це бризкаючи слиною , не пише в фейсбуці...
Бо сам отримує гроші з українського бюджету. Тому мовчить.
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25.03.2021 14:39 Ответить
Что, Миша, помнишь старый, добрый 2017 год, палаточные городки у Рады и "штурм" оной?
Вы тогда с Семеченко (и Егоркой Соболевым) были бойкие, очень бойкие.
Не помнишь, Миша?
Я напомню:
"Информацию о штурме подтвердил в соцсети депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Семен Семенченко. По его словам, его совершили "отморозки", из "Беркута" Донецкой и Луганской областей. "Штурм отбит. Есть несколько хлопцев с травмами. Лагерь в полной боевой готовности. Луценко, Порошенко! Мы вам не бабушки с семечками. Если кто-то из вас этого не поняла - идите сюда сами", - написал парламентарий."

Да, Миша, нынешние пацаны во власти - люди серьезные, это, действительно, не Порох, так что пощады вам не будет.
Готовься, Миша, ты с Соболевым на очереди следующий.
"Хуже уже не будет. Лишь не Порох"(С)
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25.03.2021 14:46 Ответить
Хуже не стало - примерно сравнялись. Чем это отличается от разгона под ВР 03.03.2018 ?
Непонятно, чему вы так радуетесь.
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25.03.2021 19:01 Ответить
Ну что, Семенченко, это тебе не на шпалы ложиться, железку перекрывать?
И не Раду с Николозовичем "штурмовать"?

Как же я рада, что получаете вы все, все, кто сделали все возможное, чтобы свалить Пороха, так вот, что вы все получаете полные ведра г*вна теперь!
На доброе ваше здоровье.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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25.03.2021 14:59 Ответить
Очевидно, що невеличка кучка людей, яка контролює Україну, за Волкером, намагається підняти ставки у торгах за виживання зі Штатами...
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25.03.2021 17:43 Ответить
...и это только второй год развала страны. Не уверен, что переживём этот балаган. Это чмо реально приведёт к настоящей гражданской войне, зелебобиков как собак натаскивают на всех инакомыслящих. Фашизм прямо под носом растет, классический, книжный, обычный авторитаризм и культ личности с напудренным носиком.

Миша, имею тебе сказать, шо ты таки дебил. Ты первым орал шо порох - барыга, не замечая, шо порох давал тебе это говорить. Таки следующим при зелебобиках будешь ты, Миша. И никто не придет тебе на помощь
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25.03.2021 18:30 Ответить
Так, не поперли б вчасно баригу, війна б уже йшла, скоріше за все. І де там кому порох давав що говорити? Не в студії шустера, часом?
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25.03.2021 20:21 Ответить
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