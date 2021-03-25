СБУ "разоблачила" ЧВК, которая уже несколько лет легально действует в Польше. Это расследование - расправа с НАБУ, - Саакашвили
Частная военная компания, деятельность которой "разоблачила" Служба безопасности Украины, действует уже несколько лет в основном на территории Польши.
Об этом сообщил в Facebook глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.
"Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине - СБУ. НАБУ и Высший антикоррупционный суд как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится", - уверен Саакашвили.
Он констатировал, что от НАБУ хочется получить больше результатов, но точно нельзя обвинить в коррупции. "А все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы. Не будет НАБУ - будет СБУ, которая сама является главным рассадником коррупции, главным врагом экономического развития Украины, так же как одним из основных подрывников безопасности Украины. По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть", - отметил глава исполнительного комитета Национального совета реформ.
Саакашвили посоветовал Зеленскому "гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности", потому что "они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут".
"Бьюсь об заклад, что это дело, как и многие другие, закончится ничем и окажется пшиком. Просто оно было создано для каких-то конкретных целей в данный момент и для конкретных политических игр накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде. Такие грязные методы применяются в Российской Федерации, применялись в Советском Союзе, и это обычная практика авторитарных недемократических стран. Я все-таки про Украину гораздо лучшего мнения, и мне бы не хотелось, чтобы здесь внедрялись методы нашего врага", - резюмировал Саакашвили.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
Пожалуйста, подождите...
Бо сам отримує гроші з українського бюджету. Тому мовчить.
Вы тогда с Семеченко (и Егоркой Соболевым) были бойкие, очень бойкие.
Не помнишь, Миша?
Я напомню:
"Информацию о штурме подтвердил в соцсети депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Семен Семенченко. По его словам, его совершили "отморозки", из "Беркута" Донецкой и Луганской областей. "Штурм отбит. Есть несколько хлопцев с травмами. Лагерь в полной боевой готовности. Луценко, Порошенко! Мы вам не бабушки с семечками. Если кто-то из вас этого не поняла - идите сюда сами", - написал парламентарий."
Да, Миша, нынешние пацаны во власти - люди серьезные, это, действительно, не Порох, так что пощады вам не будет.
Готовься, Миша, ты с Соболевым на очереди следующий.
"Хуже уже не будет. Лишь не Порох"(С)
Непонятно, чему вы так радуетесь.
И не Раду с Николозовичем "штурмовать"?
Как же я рада, что получаете вы все, все, кто сделали все возможное, чтобы свалить Пороха, так вот, что вы все получаете полные ведра г*вна теперь!
На доброе ваше здоровье.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
Миша, имею тебе сказать, шо ты таки дебил. Ты первым орал шо порох - барыга, не замечая, шо порох давал тебе это говорить. Таки следующим при зелебобиках будешь ты, Миша. И никто не придет тебе на помощь