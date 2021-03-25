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Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией, - Степанов

Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией, - Степанов

Смерть военнослужащей в Одесской области, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca - поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ - и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких заболеваний сердечно сосудистых. Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никоим образом не связано ", - говорит министр.

"Что касается этого человека (военнослужащей. - Ред.), то я лично общался в том числе после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что намека на какие тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", - отметил Степанов.

Министр отметил, что медики расследуют "каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок, - "слуга народа" Радуцкий

Напомним, причиной смерти военнослужащей, наступившей через два дня после прививки от коронавирусной болезни COVID-19, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили в одесской врачи, где поизвели вскрытие умершей.

Смерть военнослужащей зафиксировали в поселке городского типа Черноморское Одесской области 23 марта.

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Топ комментарии
+16
Ему я верю... !
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25.03.2021 07:18
+11
Не вірю жоднісінькому слову цієї брехливої влади.
Абсолютно.
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25.03.2021 08:06
+10
Цім зеленим вилупкам, вірить може лише розумово відсталі, або такі ж вилупки як і вони. Про це кричали в 2019, але ж хто знав що прийде короновірус, і прийдеться з кловунами плакать, а так надіялись поржать. Ненавиджу зелених ублюдків, але найбільше тих хто їх обрав
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25.03.2021 07:31
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Ему я верю... !
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25.03.2021 07:18 Ответить
Цім зеленим вилупкам, вірить може лише розумово відсталі, або такі ж вилупки як і вони. Про це кричали в 2019, але ж хто знав що прийде короновірус, і прийдеться з кловунами плакать, а так надіялись поржать. Ненавиджу зелених ублюдків, але найбільше тих хто їх обрав
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25.03.2021 07:31 Ответить
а он НИКОГДА не врал
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25.03.2021 09:09 Ответить
Та не чуваки, вакцину ту засуньте в дупло,это только начало...
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25.03.2021 07:22 Ответить
Это называется украинская рулетка, повезет, не повезет. Никто не знает правду и не узнает.
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25.03.2021 07:28 Ответить
а где эксперт который заэкспрертил что вакцина не приводит к "острой сердечно-сосудистой недостаточности"? - а нету.
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25.03.2021 07:35 Ответить
Так от короновируса тоже не помирают, умирают от осложнений других болезней при короновирусе , от. Ой же сердечно сосудистой недостаточности при короновирусе но в заключении пишут что от короновируса
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25.03.2021 07:41 Ответить
Она бы без китайского шмурдяка прожила бы до старости .да,не без таблеток ,но прожила бы .
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25.03.2021 07:41 Ответить
Шо ж вы такие безграмотные то? Какой китайский шмурдяк, о чем вы чешете? Оно индийское.
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25.03.2021 09:12 Ответить
Аякже.Якщо тромбоз-то наше,а інші ускладнення-ізвінітє.
Тільки яке тепер це має значення ? Ми єдина країна в Европі ,що провалила закупівлю вакцини.ЇЇ НЕМАЄ.
Більш того,цей вбивця заблокував перемовини з її закупівлі ДП "Медзакупівлі".
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25.03.2021 07:43 Ответить
Причина смерти в\с ВСУ старшего солдата Н.....я И.Ю. 1977 года рождения,
н\п Черноморское , Одесской области - тромбоз сосудов венозного синуса головного мозга.
В медицинской карте умершей были данные о наличии у нее артериальной гипертензии, но при медицинском осмотре (февраль 2021), перед планируемой командировкой в ООС, она по состоянию здоровья была признана годной для несения воинской службы . Еще один схожий случай осложнений после прививки COVISHIELD. Провизор аптеки военного госпиталя 15 марта получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield . 16 марта госпитализирован с подозрением на инсульт. Скончался в 7:10, 24 марта в городской клинической больнице №3 города Черновцы. https://timeze2019.blogspot.com/
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25.03.2021 07:54 Ответить
Вот это ,пропаганда шмурдяка
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25.03.2021 08:01 Ответить
Эксперты, "несущие ответственность" могут написать про острую сосудистую недостаточность, и это конечно просто хроническое заболевание и это никак не связано с пулевым ранением в голову. Просто такой внезапный инсульт, геморагический, а у него летальность высокая.
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25.03.2021 09:05 Ответить
Добровольно или насильно, но вы все будете вакцинированы. Буйные не помеха. Готовьтесь.
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25.03.2021 07:55 Ответить
Та не ,вот тут ты не прав,кто не захочет тот не 💉
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25.03.2021 07:58 Ответить
https://tsn.ua/video/video-novini/novin-********-v-odeskiy-oblasti-pomerla-viyskovosluzhbovicya-yaka-kilka-dniv-tomu-vakcinuvalasya.html Відео - Новин України: в Одеській області померла військовослужбовиця, яка кілька днів тому вакцинувалася - Сторінка відео
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25.03.2021 08:00 Ответить
Классно. Зе- выродки привились пфайзером. А на гражданах испытывают бесплатно шмурдак. И постоянное враньё , враньё , враньё. От слов гундосого про лучшие вакцины и до курточки степашки за пол- лимона с прокладками.
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25.03.2021 08:05 Ответить
ізраїль щеплював всіх своїх громадян.
то не дивно, що в нас половина парламенту і весь кабмін вже вакциновані пфайзером.
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25.03.2021 08:08 Ответить
Не вірю жоднісінькому слову цієї брехливої влади.
Абсолютно.
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25.03.2021 08:06 Ответить
Звичайно не пов'язана з вакцинацією, я повірив, бо щоб не сказала брехлива влада- то правда. Особливо тіло під поганялом "Брехун".
А як те вираження лікарів, що ковід посилює хронічні захворювання?
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25.03.2021 08:16 Ответить
Степанова слушайте, этот не соврет. Если он сказал, что вакцина ни при чем, то это значит, что пациентка уже мертвая на службу в армию наниматься пришла. Что не ясно?!
А вообще безумно жаль людей, которые умирают по халатности других людей. Земля пухом, сестренка...
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25.03.2021 08:16 Ответить
та хто би сумнівався
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25.03.2021 08:23 Ответить
свистит что дышит...
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25.03.2021 08:41 Ответить
может мозги кто включит? Из 150000 людей за две недели кто-то точно помирает.
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25.03.2021 08:49 Ответить
Естественно помирает. Только причина смерти у всех разная. Либо естественная либо спровоцированная.
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25.03.2021 09:25 Ответить
Вчора був у Дніпрі по справам. Думав,що там знайду "голосіянтів за Зеорлі". Не знайшов,як вимерли. Але встановив ще одну ознаку цих осіб....вони роблять декотрі ОЧІ в Землю,як з картини " Знову Двійка", а меньшість ...просто ляпають язиком будь що. Ну,а саме в саме гніздо цих вражин української державностиі,так би мовити в "Логово"....просто не допустили,не зважаючи на хитрощі. Скажу як зветься " Логово",а воно зоветься,не повірите, "ОПЗЖ" з конторою "Сохнут. Щоб їх розшукати виконав цілий арсенал розвідувальних прийомів. Практично,всі вони зараз на нелегальному становищи,що підтверджує їхні наміри по допозі армії Ерефії по звхопленню Уукраїни. Тварі, що ті,що ті!
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25.03.2021 08:50 Ответить
Одним словом - брешет. Может ему врут, но любой близкий к медицине человек знает и понимает что такое приступ сердечной-сосудистой недостаточности и что такое внезапная смерть от неё. Смерть наступает именно от закупорки атеросклеротических сосудов тромбом. ТРОМБ!!! Ковид, и, очевидно, вакцины, сгущают кровь, расположение тромба вызывает различную клинику.
Кроме внезапной смерти тромб является главной причиной инфарктов, инсультов, как он случился осложнением ковида у Кернеса, например.
Тут явно скрывают правду.
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25.03.2021 09:00 Ответить
Как можно верить человеку, который на госслужбе в нищей стране с нищим населением покупает себе КУРТКУ ЗА более 600000 гривен!!! Медицинская сестра, которая работает можно сказать под его управлением заработает на эту куртку за более 10 лет работы!!! Как можно доверять этому конченному алчному жлобью?
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25.03.2021 09:11 Ответить
Да чтоб ты жил сто лет, брехло.
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25.03.2021 09:24 Ответить
Удивительно, что несёт Степанов. В это же время Канада официально добавила в инструкцию по применению этой вакцины образование тромбов как побочный эффект.
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25.03.2021 09:32 Ответить
С.ка-.... все умершие после вакцинации умерли в связи с тромбами... Как это связи нет...?
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25.03.2021 09:41 Ответить
В Україні ще є ті, хто вам вірить? Сумніваюсь.
Другий вмерлий після вакцинації теж "сам виноват"?
Хоча і за цей фуфломіцин ви не змогли домовитись.
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25.03.2021 09:56 Ответить
Теория лжи: как определить, когда вам врут
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25.03.2021 10:06 Ответить
Есть связь между вакциной и отсутствием мозгов у министра.
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25.03.2021 10:14 Ответить
В правительстве сидят ЗЕленые антиукраинские "не наши"
Смерть військової, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3697
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25.03.2021 11:28 Ответить
Тобто : вона мала б мала вмерти в цей день і так , без вакцинації . Просто так співпало , що і вона і іще один чоловік ( мед провізор ) - вмерли на другий день після вакцинації . І буде іще багато таких «співпадіннь» коли у людей будуть інфаркти через пару днів після вакцинації . Але вакцинація тут не до чого . Ох і Степанов ...
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25.03.2021 14:21 Ответить
другий випадок із серцево-судинним після вакцинації. і не "пов"язано" з вакцинацією?
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25.03.2021 14:43 Ответить
Я что то не пойму... Они нас ТОЧНО за лохов держать и ли они САМИ НАСТОЛЬКО ДЕБИЛЫ, что пишут :
"медики расследуют.."каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер"
и тут же

"поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ"


Так медики РАСЛЕДУЮТ или тупо скатали чужую работу с ошибками !!! Тем более КАНАДА признала связь и внесла правки в инструкцию по шмурдяку !

По моему пора заводить уголовное дело по факту фальсификации "расследований" !
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25.03.2021 17:01 Ответить
 
 