Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией, - Степанов
Смерть военнослужащей в Одесской области, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca - поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ - и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких заболеваний сердечно сосудистых. Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никоим образом не связано ", - говорит министр.
"Что касается этого человека (военнослужащей. - Ред.), то я лично общался в том числе после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что намека на какие тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", - отметил Степанов.
Министр отметил, что медики расследуют "каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер".
Напомним, причиной смерти военнослужащей, наступившей через два дня после прививки от коронавирусной болезни COVID-19, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили в одесской врачи, где поизвели вскрытие умершей.
Смерть военнослужащей зафиксировали в поселке городского типа Черноморское Одесской области 23 марта.
Пожалуйста, подождите...
Тільки яке тепер це має значення ? Ми єдина країна в Европі ,що провалила закупівлю вакцини.ЇЇ НЕМАЄ.
Більш того,цей вбивця заблокував перемовини з її закупівлі ДП "Медзакупівлі".
н\п Черноморское , Одесской области - тромбоз сосудов венозного синуса головного мозга.
В медицинской карте умершей были данные о наличии у нее артериальной гипертензии, но при медицинском осмотре (февраль 2021), перед планируемой командировкой в ООС, она по состоянию здоровья была признана годной для несения воинской службы . Еще один схожий случай осложнений после прививки COVISHIELD. Провизор аптеки военного госпиталя 15 марта получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield . 16 марта госпитализирован с подозрением на инсульт. Скончался в 7:10, 24 марта в городской клинической больнице №3 города Черновцы. https://timeze2019.blogspot.com/
то не дивно, що в нас половина парламенту і весь кабмін вже вакциновані пфайзером.
Абсолютно.
А як те вираження лікарів, що ковід посилює хронічні захворювання?
А вообще безумно жаль людей, которые умирают по халатности других людей. Земля пухом, сестренка...
Кроме внезапной смерти тромб является главной причиной инфарктов, инсультов, как он случился осложнением ковида у Кернеса, например.
Тут явно скрывают правду.
Другий вмерлий після вакцинації теж "сам виноват"?
Хоча і за цей фуфломіцин ви не змогли домовитись.
"медики расследуют.."каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер"
и тут же
"поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ"
Так медики РАСЛЕДУЮТ или тупо скатали чужую работу с ошибками !!! Тем более КАНАДА признала связь и внесла правки в инструкцию по шмурдяку !
По моему пора заводить уголовное дело по факту фальсификации "расследований" !