Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией, - Степанов

Смерть военнослужащей в Одесской области, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca - поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ - и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких заболеваний сердечно сосудистых. Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никоим образом не связано ", - говорит министр.

"Что касается этого человека (военнослужащей. - Ред.), то я лично общался в том числе после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что намека на какие тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", - отметил Степанов.

Министр отметил, что медики расследуют "каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер".

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Напомним, причиной смерти военнослужащей, наступившей через два дня после прививки от коронавирусной болезни COVID-19, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили в одесской врачи, где поизвели вскрытие умершей.

Смерть военнослужащей зафиксировали в поселке городского типа Черноморское Одесской области 23 марта.

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