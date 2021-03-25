В мире зафиксировали уже более 125,4 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 101,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 583 741 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 410 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 125 436 393 случаев инфицирования, из них 583 741 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 756 768 человек, из них 10 410 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 101,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну"

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.