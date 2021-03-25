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В мире зафиксировали уже более 125,4 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 101,3 млн. ИНФОГРАФИКА

В мире зафиксировали уже более 125,4 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 101,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 583 741 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 410 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 125 436 393 случаев инфицирования, из них 583 741 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 756 768 человек, из них 10 410 за минувшие сутки.

В мире зафиксировали уже более 125,4 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 101,3 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 101,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: если ситуация с COVID-19 ухудшится, придется "закрыть всю страну"

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

В мире зафиксировали уже более 125,4 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 101,3 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
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Меньше 0,1 % смертность в год. Пора закрыть эту тему и жить как жили раньше. Но кому-то выгодно делать концлагерь из планеты
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25.03.2021 07:53 Ответить
Ті хто хотів жити як раніше вже переповнили лікарні в кількох областях.
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25.03.2021 08:10 Ответить
А деякі вже й не живуть.
Але є й плюс- їм уже не треба носити маски.
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25.03.2021 08:16 Ответить
Нічого страшного. Полежать, набудуть імунітет і знову будуть як огірочки)). Чи ви ніколи в лікарні не лежали? А якщо не виживуть, то попадуть в ті 0,1 %. Таке буває, люди іноді помирають )
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25.03.2021 08:47 Ответить
Зараз прийде Меркава і скаже що вірусів не існує, а всі хвороби- то кара Божа за гріхи батьків.
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25.03.2021 08:03 Ответить
На 24.03.2021г.
У світі зафіксували вже понад 125,4 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 101,3 млн - Цензор.НЕТ 5640
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25.03.2021 09:02 Ответить
 
 