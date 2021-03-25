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В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек

За минувшие сутки в Украине выявлены 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. В Украине третий день подряд фиксируется самая высокая смертность от COVID-19 за сутки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 06

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 03госпитализированы - 4 838 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 03летальных случаев - 362;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 03выздоровели - 6 748 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, ​​исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксировали уже более 125,4 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 101,3 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеВ Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 06

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 08заболели - 1 596 575 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 08выздоровели - 1 283 020 человек;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 08летальных случаев - 31 135;

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 08проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине третьи сутки подряд фиксируется самый высокий показатель летальности за сутки с начала пандемии. За 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.

Кроме того, 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выявленные в Украине за минувшие сутки, также являются рекордным показателем с начала пандемии. До этого рекордом были 16 294 новых случая, зафиксированные за 27 ноября 2020 года.

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 11
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 12
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 13
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек 14

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Топ комментарии
+28
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 362 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 16 669 случаев заражения, выздоровели 6 748 человек - Цензор.НЕТ 4471
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25.03.2021 08:14
+21
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб - Цензор.НЕТ 3453
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25.03.2021 08:47
+17
Зеля вбив ще 362 українця. Під суд його!
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25.03.2021 08:16
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Украина - рекордсменка!
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25.03.2021 09:57 Ответить
В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб - Цензор.НЕТ 2187
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25.03.2021 10:09 Ответить
Нових набагато більше, десь під 30 тисяч, але лікарі самі не посилають на тестування при легких та середніх випадках. Кажуть, воно вам треба, якщо не погано. Лише при госпіталізації роблять тести. Раніше треба було вводити жорсткіший масочний режим та його дотримання, не забороняти торгівлю маленьких магазинів, а лише не пускати більше однієї людини - на вулиці завджди можна почекати. Школи - основне джерело поширення ковіду. Діти всі без маско, тісно спілкуються і несуть вірус до рідних, зараз роз.їдуться по селах - привіт бабусі та дідусі. Необхідно було ще раніше перевести школи на дистанційну освіту, як це зробили наші сусіди. Не знаю, чи вдасться пригальмувати зараз цю хвилю, бо провал та колапс мед системи - це вирок Степанову та, відповідно, Зеленському! В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 362 людини, 16 669 нових випадків зараження. Одужали 6748 осіб - Цензор.НЕТ 7156
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25.03.2021 10:12 Ответить
Пан Бутусов так жваво бореться за Вагнергейт. А на його сайті буйним цвітом цвітуть адепти жидомасонських теорій змови, які простих українція лякають вакцинами та 5g, шкідливість цього очевидна. Юрію, Ви причетні до приходу цієї лайновлади, може хоч за гігієною свого інформаційного простору нарешті слідкувати будете?!
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25.03.2021 10:22 Ответить
А реально плохо....
Помню осень максимум был десять тысяч...
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25.03.2021 10:27 Ответить
Смотрите на ютубе. "Жолобак: Коронавирус снова накрывает Украину! Вакцина - в чём опасность?!" Один из ведущих вирусологов Украины объясняет, почему не стоит пугаться этих цифр т.к. это обычная вспышка простудных заболеваний, которая происходит каждый год.
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25.03.2021 10:38 Ответить
і чому рашистські тролі такі палівні ? Навіщо хочете дестабілізувати. Невже реально хочете знову атакувати при зміні влади ?
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25.03.2021 10:47 Ответить
Вы зелеботы - агенты путла, хотите локдауном экономику добить. Вот и провоцируете панику из-за типичного ОРЗ.
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25.03.2021 10:50 Ответить
Знову рашисти дестабілізують суспільство. Серія "антипрививочники-2". Чи задумивались ви, навіщо рашисти дестабілізують ситуацію в Україні? Зрозуміло, що їм треба сіяти хаос та анархію. Завдання просте: розхитати так, щоб руками патріотів, невдаволених боротьбою з пандемією, коли родичі загиблих при колапсі медустанов, будуть в перших рядах демонстрантів. Йде робота по всіх фронтах. Навіщо вони це роблять? Коли рашисти відтяпали шмат України - при переході влади. Тому вони знову добиваються переходу влади, а, враховуючи слабкість Зеленсього, це буде не важко зробити. Готуйтесь воїни, Московія знову хоче атакувати, щоб відволікти увагу своїх громадян від кризи у росіії, щоб знову тероризувати інші країни, що їм все дозволено. Готуйтесь брати України, незабаром прийде час захищати рідну землю від ще однієї навали зі сходу...
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25.03.2021 10:58 Ответить
Ты это израильтянам предложи посмотреть. А они скажут, куда тебе идти.
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25.03.2021 11:24 Ответить
В Израиле медицинский фашизм. Уже евреи подали иск в Гаагу на свою страну.
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25.03.2021 19:39 Ответить
За безжалостное уничтожение коронавируса?
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25.03.2021 21:09 Ответить
Вакцинация не спасает от заражения и поэтому сама по себе не может привести к снижению количества заражённых. А вот последствия от экспериментальных вакцин неизвестны. Не исключено, что осенью придёт сильный грипп и среди уколовшихся начнётся массовый мор.
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26.03.2021 00:23 Ответить
В Израиле вначале компании вакцинации число новых заражений в сутки доходило до 11934. Сейчас, когда уже больше половині населения там получили две дозы там 339 новых случав в сутки. Снижение заболеваемости в 35 раз.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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26.03.2021 07:42 Ответить
Обычный спад ОРВИ. В Узбекистане практически без вакцинации ещё лучше.
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26.03.2021 11:14 Ответить
В январе в Узбекистане было порядка 65-70 в день, сейчас порядка 130. Рост в два раза
Опупительный спад.
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26.03.2021 12:28 Ответить
В разы меньше, чем в Израиле.
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26.03.2021 22:32 Ответить
Ты бы еще Танзанию в пример привел. Там после 8 мая ни одного случая не фиксировали. Прям таки день Пабеды-2. Правда, през их загнулся от болячки, подозрительно похожей на ковид
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26.03.2021 23:05 Ответить
Показывай тогда оттуда горы трупов. А ещё из Беларуси и РФ, которые сейчас как-то без локдаунов справляются.
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27.03.2021 09:28 Ответить
Гор трупов там нет. Смертность от сердечно-сосудистых забоеваний намного выше таковой от ковида. Ты мне хоть одну страну покажи, где горы трупов от этих заболеваний на улицах. Нет таких. Так что этот аргумент из средневековья запихни себе сам знаешь куда.
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27.03.2021 10:17 Ответить
А чего так занервничал? Надежды на новую чуму не оправдались и поэтому целый год зря старался с запугиванием людей тут?
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27.03.2021 13:46 Ответить
Ты не смог ответить на мой аогумент и придумал себе байку, что я нервничаю? Ты просто жалок.
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27.03.2021 13:51 Ответить
аргумент
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27.03.2021 13:52 Ответить
Ну, Странник Виртуальный, уже в полтора раза дневная смертность от ковида в Украине превысила среднюю дневную смертность от онкологии. И продолжает расти.
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25.03.2021 11:22 Ответить
Тільки вчора поховали родичку 72 роки, до цього була бадьора жінка без хронологій. Під час ковіду - кома, тиждень в лікарні і сьгодні ховають в целофановому пакеті у труні
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25.03.2021 12:21 Ответить
На вихідних у колеги дружини поховали мати. Смерть від ковіду, 80 років. Теж в пакеті ховали.
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25.03.2021 12:25 Ответить
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