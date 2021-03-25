РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12544 посетителя онлайн
Новости
29 236 97
разведка (4119) спецслужбы (462) Bellingcat (139) Цемах (93)

Расследователь Bellingcat Грозев назвал ТОП-7 спецслужб мира: Израиль на первом месте, а Украина на шестом и выше РФ

Расследователь Bellingcat Грозев назвал ТОП-7 спецслужб мира: Израиль на первом месте, а Украина на шестом и выше РФ

Болгарский журналист Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира. Он поставил Украину выше России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net. 

Грозев сообщил, что поговорил с изданием и ответил (субъективно) на вопрос о лучших, по его экспертному мнению, разведслужбах.

"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских – отчасти из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаха или по ЧВК Вагнера", – пояснил он.

Вот список от Грозева:

1. Израиль
2. Китай
3. Нидерланды
4. Британия
5. США
6. Украина
7. Россия

Напомним, в июне 2019-го спецслужбы Украины "выдернули" из ОРДЛО "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха для расследования дела о сбивании лайнера рейса МН17. Он якобы был свидетелем падения Boeing. Боевика допросили для Гааги, но затем, под нажимом Кремля, выдали РФ вместе с другими по обмену.

Сотрудник Bellingcat уточнил, что, как и ранее, не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.

"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", – резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ сообщили, что Bellingcat запишет позицию ОП об операции по задержанию "вагнеровцев", ОП опровергает

Напомним также , что ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Bellingcat собирается рассказать, что же произошло на самом деле.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Мда...висока оцінка.
Нам би ще президента незрадника, то може б десь пуйла в тайзі нейтралізували.
Знову згадується прислів'я про військо левів очолюване бараном.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:27
+20
Как-то нечестно сравнивать операцию. вывоза Цемаха против того, что больше половины сотрудников СБУ, Офиса президента и весь офис прокуратуры - агенты ФСБ РФ. Да и сам президент Зе! имеет звание не меньше полковника ФСБ.
А про Гадю Савченко и Арестовича не хочется и вспоминать.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:27
+11
"Вагнергейт" показывает, что паРашкинские спецслужбы работают хорошо...
показать весь комментарий
25.03.2021 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мда...висока оцінка.
Нам би ще президента незрадника, то може б десь пуйла в тайзі нейтралізували.
Знову згадується прислів'я про військо левів очолюване бараном.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:27 Ответить
Я не фанат Зели,НО в чем "зрадник"?Вот,КОНКРЕТНО.Примеры.А то,кричать "Парашенка-патриот,Зеля-зрадник"-это одно,а привести примеры-совсем другое.А вот есть примеры,показывающие обратное:каналы Медведчука,санкции,трубопровод того же Медведчука,поставки катеров из США.Еще раз подчеркну:я абсолютно не сторонник брехуна Зели,но приведите КОНКРЕТНЫЕ примеры."Вагнергейт" не приводите:сдать мог кто угодно (от Зели и Ермака до какого-то офицера среднего звена,получившего информацию от вышестоящих чинов),в том числе и сам Парашенко,по словам которого,именно при нем началась разработка операции
показать весь комментарий
25.03.2021 10:32 Ответить
Ну кстати Бутусов тут три эпизода описал , где произошел провал готовящихся спец операций при зе ( вангергейт одна из них )
И помните как при Пети весело от бояры дохли враги Украины начиная от Жилина и заканчивая Захарченко
показать весь комментарий
25.03.2021 11:56 Ответить
Они и сейчас дохнут.По 2-3 жмура-стабильно,просто не о всем уместно сообщать.И при всем уважении к Бутусову,такой вопрос.Если даже Бутусов владеет информацией,то,сами понимаете,что ней мог владеть мало-мальски приближенный у верхам человек.Вы реально думаете,что,если бы кто-то из окружения Тамады сдал инфу *****,то поднялась бы такая шумиха?Бред.Все сделали бы по-тихому.Кому-то реально надо было ИМЕННО ПРОВАЛИТЬ эту "операцию,и чтоб тень обязательно пала на Зелю.Тут не надо быть гением,а просто сопоставить элементарные вещи.Что Зеля(по просьбе Ермака)отменил-тут почти 100% вероятность,что именно так и было.А вот КТО потом СДАЛ,да еще и так,чтоб поднялся шум-только догадываться.А начать нужно с анализа кому это было выгодно
показать весь комментарий
25.03.2021 13:22 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-18-03-21.html#more-127741

Кто хочет знать - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:14 Ответить
Как-то нечестно сравнивать операцию. вывоза Цемаха против того, что больше половины сотрудников СБУ, Офиса президента и весь офис прокуратуры - агенты ФСБ РФ. Да и сам президент Зе! имеет звание не меньше полковника ФСБ.
А про Гадю Савченко и Арестовича не хочется и вспоминать.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:27 Ответить
Мабуть оцінюють працю тих чесних розвідників,які не дивлячись на слушно вами зазначену протидію 5кацапської колони,вдало виконують завдання(коефіцієнт якийсь трьохп,п'ятикратний добавляють)
показать весь комментарий
25.03.2021 08:46 Ответить
в таких случаях всегда оценивают потенциал....а недостатки-они в лубой спецслужбе имеются
показать весь комментарий
25.03.2021 09:00 Ответить
"Вагнергейт" показывает, что паРашкинские спецслужбы работают хорошо...
показать весь комментарий
25.03.2021 08:27 Ответить
та да. засели прямо в ОПе.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:47 Ответить
ЗЕ-"свято" наближається?
показать весь комментарий
25.03.2021 08:30 Ответить
ахахаха наше СБУ (ДКУ) которое орехи у предпренимателей изымало на границе по видом стратегического продукта (на то еще время явно для одной из кондитерских фабрик)
показать весь комментарий
25.03.2021 08:35 Ответить
Дрыщ, такой высер может придумать только такой козломордый репоед, как ты. Это у вас, на кацапии такие тупые методички пишут? Если ты, петушок, привык на паперти мелочь собирать, то не все-же такие рукожопые, как ты. Лапоть обосранный, научись для начала писать без ошибок, ******* обосранный.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:01 Ответить
і перепис ************ у лайках вис*ру... спасібо, руснявоє, будім знать
показать весь комментарий
25.03.2021 11:14 Ответить
Так шо кина не будет? Операция с вагнеравцами явно провалена и как то не факт что это случилось в конце ее. Кто то интересно сможет прояснить, а то на наши вск как то надежды особо нет.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:38 Ответить
гы...почему провалена?откуда ты знаешь,какова была ее цель?может там цель была вскрыть и показать публике кремлевских кротов в Украине и других причастных странах .
не говоря уже о том,сколько закрытой информации получили западные и украинские спецслужбы.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:04 Ответить
Ну я говорю о том что здесь публиковалось. Цель прокатить вагнеровцы туда и назад за госчет и может поменять на таксистов. А вот вашей версии публикаций не было. И что за закрытая информация? Те переговоры что публиковались вообще прям калька кремлёвских медиа.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:23 Ответить
так она потому и закрытая,шо о ней не все должны знать .публике наружу выдали об отмене ОПой операции по вагнеровцам.кацапня свое приплела,мол своих не бросает,выручила наемников
показать весь комментарий
25.03.2021 10:00 Ответить
Ну конечно настолько закрытая что только вы о ней знаете. Ну ваши остальные закрыто-открытые версии о саботаже как раз в статье и опровергают, покрайне мере Грозев.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:10 Ответить
читай внимательно,и только то,что написано...не надо додумывать https://censor.net/ru/comments/locate/3255445/0192146b-2a5c-73ff-976f-e4e1a154bafe
показать весь комментарий
25.03.2021 10:23 Ответить
Я и прочёл статью а вы сами себя читаете? Что не помните что писали или как это понять?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:26 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2021 10:29 Ответить
Мысли закончились или их и не было?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:31 Ответить
цікаво... і де в статті ти прочитав, що "кіна нє будєт"?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:17 Ответить
Это вопрос. В статье нет и слова о том что кино будет, только спостування слухов.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:44 Ответить
слухай, ти пиши якось простіше... однією мовою хоча б, бо українізми у твоїй собачій виглядають якось недолуго...
у статті насамперед йдеться про оцінку роботи розвідок різних країн світу від Грозєва... щодо спростування чуток - фільм ще не вийшов, а чимало його "персонажів" вже неабияк зашкварилося... тобто вже маємо певний ефект... далі буде ще цікавіше
показать весь комментарий
25.03.2021 15:33 Ответить
Пишу как хочу и не вам мне указывать, вы свои рускомирные привычки оставляйте при себе. А вот то что фильм не вышел но вы знаете его персонажей и тд это уже явный маразм. Откуда такие фантазии?
показать весь комментарий
25.03.2021 16:57 Ответить
ото й правильно, надалі свинопсячою і послуговуйся, узькомірний)))
дєрьмака знають усі, і не тобі про маразм заявляти, зєбоба ти прикацаплена
показать весь комментарий
25.03.2021 18:06 Ответить
Ну понятно ольгинские только срач про мову разводить. Если сможете что то без маразма по теме написать обсудим, но сначала статью прочтите что там про дерьмака написанно.
показать весь комментарий
25.03.2021 19:17 Ответить
кончітка, матимеш право навішувати свої недолугі ярлики, коли під власним ім'ям наберешся сміливості виступати... єсно?
дєрьмака там згадано між рядками
показать весь комментарий
25.03.2021 19:27 Ответить
Все только фантазии, маразм и никаких фактов не будет? Ложитесь боты спать уже раз методичка по кругу пошла. Отдыхайте.
показать весь комментарий
25.03.2021 19:31 Ответить
посмокчи путіна
показать весь комментарий
25.03.2021 19:32 Ответить
так бы с олигархами боролись еще....
Ахметка вон, целую бригаду охраны имеет, чуть шо - может захватить целую область и посадить на бутылки всех местных нацгвардейцев.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:39 Ответить
он всю страну на бутылку посадил(
показать весь комментарий
25.03.2021 08:55 Ответить
ну да, я тоже слушаю Лещенко. правда непонятно че ему Ахметка не дал с 5 миллионов евро шоп тот его не опускал
показать весь комментарий
25.03.2021 09:48 Ответить
3 место у Нидерландов? Интересно, по каким критериям он составлял этот "рейтинг"?
показать весь комментарий
25.03.2021 08:40 Ответить
Наверное проще всего собирать компромат, учитывая лояльное законодательство в некоторых сферах.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:58 Ответить
Израиль на первом месте/ Ну да, ну да. Эйхман в Аргентине под своей же фамилией открывал то прачечную, то магазин, разводил кроликов и кур, но не преуспел и поступил конторщиком на завод Mercedes-Benz. Эйхмана нашла не израильская, не немецкая, не американская и вообще никакая не разведка. Дочь немецкого беженца Германна познакомилась с сыном Эйхмана. Германн догадался, что отец бойфренда дочери -Эйхман. Германн написал прокурору ФРГ Бауэру а тот передал письмо Израилю. Оттуда для поимки Эйхмана была выслана бригада из 7 человек. Эйхман охраны не имел , сам был маленького роста , бригада его скрутила и вывезла в Израиль.Где он был казнён.О поимке Эйхмана евреями написано множество книг и сняты фильмы.В которых выученный Судоплатовым израильский КГБ выставлен в геройско-романтичном свете.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:40 Ответить
Болезный, ты еще прокукарекай, что это все сделал твой вошЬдь товарищ Сралин после изучения трудов товарища Членина и Кауцкого.
Обратись к своему куратору с Лахта 2, он выдаст тебе премиальный фанфурик боярки и 200 грамм ливерки на закусь. Заслужил, дрыщ лапотный.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:07 Ответить
Обратись к своему куратору с Лахта 2, он выдаст тебе премиальный фанфурик боярки и 200 грамм ливерки на закусь. Заслужил, дрыщ лапотный./ Что именно разоблачить гневно пытаешься? С чем не согласен? В чём неправда?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:14 Ответить
Может Иван Петрович Сидоров еще расскажет кто выучил Судоплатова?
Начиная с его жены, Суламифь Соломоновны Кримкер и заканчивая Наумом Исааковичем Эйтингоном, с которым они вместе завалили Троцкого?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:20 Ответить
Может Иван Петрович Сидоров еще расскажет кто выучил Судоплатова?/ Таки да .Расскажет . Судоплатов: 25 июня 1941 года я был вызван Берия. Берия сказал мне, что есть решение правительства, согласно которому необходимо выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР. Берия приказал мне встретиться с болгарским послом Стаменовым, который имел связи с немцами. Берия приказал мне поставить в беседе с Стаменовым вопросы На каких условиях Германия согласна прекратить войну и Устроит ли немцев передача таких земель, как Украина, Бессарабия, Буковина , Карельский перешеек.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:37 Ответить
цікаво
показать весь комментарий
25.03.2021 11:47 Ответить
Не смішили б вже з цим "белінгкатом"...........
Посилатись на цю конторку це все рівно, що посилатись на якогось блогера.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:41 Ответить
Не сильно удивлюсь, если окажется, что эта конторка - тоже проект ФСБ. И доступ к информации из разных стран, и все под контролем. Управляемые "расследования", так сказать.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:48 Ответить
Все може бути......
Для мене дуже підозрілий той факт що ця "конторка" створена за кілька днів до трагедії з "Боїнгом" на Донбасі.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:50 Ответить
Из твоих слов Bellingcat это типа ФСБ, наезжает на Путина (ФСБ) по заданию ФСБ Ничо норм . Какая же каша в голове
показать весь комментарий
25.03.2021 09:24 Ответить
пфф, в ссср большую часть политических анекдотов сочиняли в кгб создавать подконтрольной организации имидж активного путиноборца может быть весьма полезно
показать весь комментарий
25.03.2021 11:03 Ответить
Разницу улавливаете - написать анекдот и собрать материалы с которыми можно идти в суд например MH-17. Хотя да какая разница верно
показать весь комментарий
25.03.2021 11:30 Ответить
нынче в моде highly likely, там доказательства не требуются
показать весь комментарий
25.03.2021 14:57 Ответить
и про МН-17 рассказали как кацапы буком сбили, и плешивого дворцы, и "грязные" трусы "пациента немецкой клиники", и разговор с ФСБшниками записанный на камеру и много прочего. думать - это не ваше
показать весь комментарий
25.03.2021 09:01 Ответить
о,кацапня начинает пургу нести...мол то бы это она всеми блогерами и белигкэтами планеты управляет
вы бы хоть бутылками управлять научились...шоб ка дырка хотя бы через раз вас на них сажал,а не регулярно...недотепы
показать весь комментарий
25.03.2021 09:08 Ответить
Гыг, у тебя крыша поехала? И что-то тебя понесло писать про "бутылки" и "дырки". Обычно это дело кацапов, а тут "гага понесло". Меньше читай интернет и чаще включай мозги.
показать весь комментарий
25.03.2021 20:12 Ответить
я долго выбирал,кому ж ответить,тебе или https://censor.net/ru/user/484915

тебе не повезло... .
показать весь комментарий
25.03.2021 20:30 Ответить
Ну, бывает. Все же, кажется, ты более адекватно оцениваешь ситуацию, чем порой пишешь. Мир не черно-белый, сами США оценивают ФСБ и СВР как одни из наиболее активных и изощренных спецслужб мира. А про Bellingcat это лишь допустимое предположение, пусть даже полуфантастическое.
показать весь комментарий
25.03.2021 20:36 Ответить
в цьому коменті прекрасно все...
шматок сєпарського лайна, який дихає ненавистю до України, підтримує зеленського
показать весь комментарий
25.03.2021 08:52 Ответить
Не сильно смейся, а то еще портки свои обосрешь, ЗЕбанько. То, что ты посасываешь писю у репоедов, это твои дела. А то, что Гроздев со своей командой проследил весь путь кацапского БУКа от места его дислокации в Курске до запуска ракеты, сбившей гражданский самолет и потом его возвращение назад с выкладкой фотов, и с указанием всех причасных
к этому ни у кого сомнений не вызывает. Кроме Куйла и кацапов.
Дрыщ, прокукарекай, ты кацап из Лахты или зебанько, и отмазываешь Зелю и Дерьмака от предательства? Зря стараешься, зьобнутый, не получится их отмазать.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:18 Ответить
Під назвою белінгкат в 2014, а так розпочали роботу в 2012
показать весь комментарий
25.03.2021 13:19 Ответить
Чуть чуть не хватило до Америки.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:44 Ответить
И кто заказал эту фигню?
показать весь комментарий
25.03.2021 08:47 Ответить
Очень забавный рейтинг, согласно которому охрененная спецслужба тюльпанных Нидерландов превзошла по эффективности легендарную, старейшую в мире британскую разведку и такую мега-спецслужбу как ЦРУ США.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:02 Ответить
Когда в Нидерландах уже была разведка - англичане еще с пальм не слезли
показать весь комментарий
25.03.2021 09:22 Ответить
Так ведь в Англии пальмы не растут: там же очень холодно и сыро. Как же англичане могли сидеть на пальмах?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:29 Ответить
Холодно и сыро в Англии только в воспаленном кацапском воображении. На юге Англии запросто растут пальмы, погугль. Еще можешь почитать про Голфстрим
показать весь комментарий
25.03.2021 09:31 Ответить
Украинцы на форумах общаются на "Вы" даже в конфликтных дискуссиях: даже обычные шофера маршруток в самой глухой украинской провинции всегда обращаются к людям на "Вы"

жлобское тыканье - это первейший признак вонючих мокшанских кацапов.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:37 Ответить
українці спілкуються українською тому, обоє рябоє
показать весь комментарий
25.03.2021 11:20 Ответить
А сбу каким боком сюда.они токо бизнес умеют щемить
показать весь комментарий
25.03.2021 09:57 Ответить
если за критерии брать наезды на бизнес и крышевание всяческих схем, то не шестое, а первое место светит
показать весь комментарий
25.03.2021 08:53 Ответить
А где немецкий Абвер?)))
показать весь комментарий
25.03.2021 08:57 Ответить
Спросите у Канариса.))
показать весь комментарий
25.03.2021 09:03 Ответить
Кадры в СБУ нормальные,да с руководством никак не слаживается.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:59 Ответить
беда в том что руководство и возникает из этих "нормальных кадров"
показать весь комментарий
25.03.2021 09:03 Ответить
как раз нет. его назначают "сверху"
показать весь комментарий
25.03.2021 09:23 Ответить
смешной и явно заказной рейтинг. засунул сбу в "промежность" между рохляндией и US.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:01 Ответить
Та це не рейтинг ,а його особиста думка . .
Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира Источник: https://censor.net/ru/n3255445
показать весь комментарий
25.03.2021 09:21 Ответить
була вище, доки зелене 4мо всьо не проср@ло
показать весь комментарий
25.03.2021 09:08 Ответить
Рашкны должны быть ниже Папуа!
Их промахи со вагнеровцами, Скрипалями, Навальным ...
показать весь комментарий
25.03.2021 09:23 Ответить
Не горячись. Нам известны только провалы, но ничего об успехах.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:16 Ответить
Если судить по той *опе, в которой находится страна, успехи не очень значительные.
показать весь комментарий
25.03.2021 13:41 Ответить
при всем моем уважении к СБУ по двум трем успешным ( и полууспешным ) операциям не совсем объективно судить о спецслужбе в целом . тем более что ее покинули многие люди при Зельке ( после прихода Баканова ) и особенно после большого шухера с вагнеровцами

так же нельзя недооценивать противника . и ФСБ и ГРУ весьма опасные и эффективные конторы . и их глупейшие провалы с Новичком не меняют этого факта

вообще рейтинг спецслужб неоднозначный . на третьем месте Нидерланды но при этом в семерку не попали ни Франция ни КНДР ни Иран
показать весь комментарий
25.03.2021 09:23 Ответить
а чим відомі спецслужби цих країн?
показать весь комментарий
25.03.2021 13:32 Ответить
Он говорит про спецслужбы, тут нужно иметь в виду помимо СБУ , военную разведку.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:32 Ответить
Отдел " К " на Первом!!!
показать весь комментарий
25.03.2021 09:45 Ответить
Грозев явно погорячился поставив украинские спецслужбы выше российских. Не могут наши спецслужбы, которые насквозь насыщены вражеской агентурой, быть хоть сколько эффективны. Последние провалы это лишний раз доказывают.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:14 Ответить
ось і повилазили спеціалісти по спецслужбам комєнтіть. З дівана віднєй, а чо😂
показать весь комментарий
25.03.2021 10:27 Ответить
Квітесенція цього інтерв'ю - операція із затримка ""вагнерівців" планувалась, але була зірвана (провалена). Це ніби анонс до фільму, прелюдія. Щоб у ОП адреналінчик забігав по жилках.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:33 Ответить
А ГРОЗЕВ МОЖЕТ И ГРОЗЕВСКИЙ !?)
показать весь комментарий
25.03.2021 10:49 Ответить
1. мордор
2. мордор
3. мордор
4. ..

5. все остальные
показать весь комментарий
25.03.2021 11:00 Ответить
Вот читаю некоторых ботов и офигеваю. Bellingcat - филилал ФСБ. И все рассдедования, что они проводили энто часть настолько "многоходовочной многоходовочки", что даже те, что ее придумали не могут понять "А нафига вообще это надо". Ребят ну если гоните дезинформацию то хоть немного больше креатива. Открою "страшную тайну" у некоторых сдесь на форуме есть мозги и аналитические способности выше уровня 5-го класа.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:38 Ответить
Ну ничего скоро при этой власти спецслужбы будут где то между Буркина фасо и Зимбабве
показать весь комментарий
25.03.2021 11:58 Ответить
місце Нідерландів та України відверто дивує.
Росія теж, як на мене, повинна бути десь в районі 3-4
показать весь комментарий
25.03.2021 13:30 Ответить
 
 