Расследователь Bellingcat Грозев назвал ТОП-7 спецслужб мира: Израиль на первом месте, а Украина на шестом и выше РФ
Болгарский журналист Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира. Он поставил Украину выше России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.
Грозев сообщил, что поговорил с изданием и ответил (субъективно) на вопрос о лучших, по его экспертному мнению, разведслужбах.
"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских – отчасти из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаха или по ЧВК Вагнера", – пояснил он.
Вот список от Грозева:
1. Израиль
2. Китай
3. Нидерланды
4. Британия
5. США
6. Украина
7. Россия
Напомним, в июне 2019-го спецслужбы Украины "выдернули" из ОРДЛО "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха для расследования дела о сбивании лайнера рейса МН17. Он якобы был свидетелем падения Boeing. Боевика допросили для Гааги, но затем, под нажимом Кремля, выдали РФ вместе с другими по обмену.
Сотрудник Bellingcat уточнил, что, как и ранее, не комментирует продолжающееся расследование по так называемому Вагнергейту.
"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", являются просто дикими и безответственными выдумками", – резюмировал он.
Напомним также , что ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Bellingcat собирается рассказать, что же произошло на самом деле.
Пожалуйста, подождите...
Нам би ще президента незрадника, то може б десь пуйла в тайзі нейтралізували.
Знову згадується прислів'я про військо левів очолюване бараном.
И помните как при Пети весело от бояры дохли враги Украины начиная от Жилина и заканчивая Захарченко
Кто хочет знать - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину.
А про Гадю Савченко и Арестовича не хочется и вспоминать.
не говоря уже о том,сколько закрытой информации получили западные и украинские спецслужбы.
у статті насамперед йдеться про оцінку роботи розвідок різних країн світу від Грозєва... щодо спростування чуток - фільм ще не вийшов, а чимало його "персонажів" вже неабияк зашкварилося... тобто вже маємо певний ефект... далі буде ще цікавіше
дєрьмака знають усі, і не тобі про маразм заявляти, зєбоба ти прикацаплена
дєрьмака там згадано між рядками
Ахметка вон, целую бригаду охраны имеет, чуть шо - может захватить целую область и посадить на бутылки всех местных нацгвардейцев.
Обратись к своему куратору с Лахта 2, он выдаст тебе премиальный фанфурик боярки и 200 грамм ливерки на закусь. Заслужил, дрыщ лапотный.
Начиная с его жены, Суламифь Соломоновны Кримкер и заканчивая Наумом Исааковичем Эйтингоном, с которым они вместе завалили Троцкого?
Посилатись на цю конторку це все рівно, що посилатись на якогось блогера.
Для мене дуже підозрілий той факт що ця "конторка" створена за кілька днів до трагедії з "Боїнгом" на Донбасі.
вы бы хоть бутылками управлять научились...шоб ка дырка хотя бы через раз вас на них сажал,а не регулярно...недотепы
тебе не повезло... .
шматок сєпарського лайна, який дихає ненавистю до України, підтримує зеленського
к этому ни у кого сомнений не вызывает. Кроме Куйла и кацапов.
Дрыщ, прокукарекай, ты кацап из Лахты или зебанько, и отмазываешь Зелю и Дерьмака от предательства? Зря стараешься, зьобнутый, не получится их отмазать.
жлобское тыканье - это первейший признак вонючих мокшанских кацапов.
Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, который занимается изучением и информационной борьбой с российскими спецслужбами, назвал свой топ-7 спецслужб мира Источник: https://censor.net/ru/n3255445
Их промахи со вагнеровцами, Скрипалями, Навальным ...
так же нельзя недооценивать противника . и ФСБ и ГРУ весьма опасные и эффективные конторы . и их глупейшие провалы с Новичком не меняют этого факта
вообще рейтинг спецслужб неоднозначный . на третьем месте Нидерланды но при этом в семерку не попали ни Франция ни КНДР ни Иран
2. мордор
3. мордор
4. ..
5. все остальные
Росія теж, як на мене, повинна бути десь в районі 3-4