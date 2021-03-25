РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12297 посетителей онлайн
Новости
32 010 66
налоги (3204) Венедиктова (726) Офис Генпрокурора (2383)

Уклонялся от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу Виктору Мялику. ФОТО (обновлено)

Прокуроры вручили подозрение в уклонении от налогов на сумму 97 млн гривен народному депутату Украины. Речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Викторе Мялике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному" сообщил сам нардеп.

По словам Мялика, сейчас у него дома проходит обыск".

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины )", - написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

По словам Венедиктовой, следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

Уклонялся от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу Виктору Мялику 01
Фото: Венедиктова/Facebook

После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передала ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший глава "Нефтегаздобычи" Семинский выводил из компании деньги и через собственные фирмы-прокладки, - СМИ

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

"Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн ​​грн.", - добавила генпрокурор.

Согласно декларации депутата за 2019 г. ему принадлежит 158 квартир в Киево-Святошинском районе на Софиевской Борщаговке. Площадь квартир от 38 до 95 квадратных метров. Кроме того нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки площадью от 520 до более 1000 кв. метров в том же районе.

Уклонялся от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу Виктору Мялику 02
Фото: соцсети

Напомним, осенью правоохранители сообщили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. Его подозревают во взяточничестве. В последствие Юрченко исключили из партии, а также взяли под стражу. Позже он вышел под залог, но затем арест Юрченко продлили.

Уклонялся от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу Виктору Мялику 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Обожаю ваши фото с розмазаными лицами
показать весь комментарий
25.03.2021 08:34
+13
Та зелені зараз так країну грабують, що і овочу не снилось.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:40
+10
Та ж прокурорша... йде стопами пшонки.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обожаю ваши фото с розмазаными лицами
показать весь комментарий
25.03.2021 08:34 Ответить
если бенядиктова не хочет разглашать фамилию, то это либо пиар, либо будут решать, 97 лямов всем нужны.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:47 Ответить
Смішний генпрокурор і смішні його підозри. Я б посоромився з такою лажею йти в суд.
показать весь комментарий
25.03.2021 13:29 Ответить
Прізвище написано просто треба іноді читати.
показать весь комментарий
25.03.2021 17:45 Ответить
иногда вам не стоит тупить, а читать, посмотрите во сколько я написал свой пост, а во сколько эта помойка опубликовала обновленную версию с фамилией.
показать весь комментарий
25.03.2021 20:26 Ответить
А що ж тебе козлорилого завело на цю "помойку"? Переплутав з красною звєздою?
показать весь комментарий
25.03.2021 22:31 Ответить
А может быть оно ту него такое и есть.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:08 Ответить
это специально, ждут когда отдаст половину что б не светить
показать весь комментарий
25.03.2021 09:31 Ответить
Так під фото підписано - Вєнєдіктова. 😊 Хоча до цього я думав, що воно - жінка. 🤔
показать весь комментарий
25.03.2021 09:36 Ответить
Все, как в дремучем лесу, но на слово верить надо.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:35 Ответить
Це щоб спочатку наїхати на грішного з пропозицією купити індульгенцію. Тоді все тихенько зануть.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:38 Ответить
Одна из тем следующей сходки ВР, инициированного Зеленским - амнистия капитала. Конечно, украденного. Этот товарищ просто не успел на сходняк "слуг" . Впрочем, кто знает, может и его амнистируют, если предложит нужную сумму? Предлагайте, и ваш голос не останется неуслышанным
показать весь комментарий
25.03.2021 08:38 Ответить
Имя не разглашается = обилечивают. Попало в СМИ = поднимают цену!
показать весь комментарий
25.03.2021 08:39 Ответить
Та зелені зараз так країну грабують, що і овочу не снилось.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:40 Ответить
Та ж прокурорша... йде стопами пшонки.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:41 Ответить
Чем хуже, тем лучше!
показать весь комментарий
25.03.2021 09:06 Ответить
Та картавый плокурор тоже не бедствует.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:07 Ответить
Хочу задать вопрос по поводу данного высказывания. В Запорожье именно сейчас строятся мосты, на которые десяток лет у тех, кто "не грабил" не было денег. Стройка идет по плану, постоянно ритмично. Вопрос. Как у тех, кто не грабил, бабок и спецплавкранов на это не было, а у тех, кто грабит деньги на это нашлись и плавкран на 800 тонн из Турции вернули? Принимаются только адекватные ответы. Высказывания от дятлов в стиле "ты зебил", или "ты порохобот" не принимаются, т.к. мне пофиг цвета, на которые реагируют эти дятлы с отбитыми мозгами. Мой подход - мосты или строятся, или не строятся, плавкраны для этого или есть, или их нет. Бабок для этого или нет, или есть. То есть - только факты. Повторю суть вопроса - почему при тех, кто не крал - бабок на мосты не было, а при тех кто крадет - они есть и мосты строятся?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:38 Ответить
Изначально первый вопрос) Кто такие "кто не грабил" а "кто грабит"?) Что вы вкладываете в это? И второй вопрос) Украсть можно там где деньги выделены на обьект или там где их не выделили?) И да.... Вернуть можно только то, что ты САМ кому то дал... Если продал, то уже не вернешь)))) Так, что судя по всему, вы говорите об одних и тех же людях))) Выделили им деньги, они строят, не выделили, не строят... И чем дольше строят, тем больше возможностей украсть...)
показать весь комментарий
25.03.2021 13:06 Ответить
Че, со сралинисткой пенедиктовой не поделился? вот жлоб же, теперь вместо квартиры в Лондоне за 25млн. фунтов купит всего то зачуханную виллу в Барселоне за жалких 10млн. евро - ну и лошара))
показать весь комментарий
25.03.2021 08:41 Ответить
Неужели Педро Офшоренко?
показать весь комментарий
25.03.2021 08:44 Ответить
проснись, зебіл!
показать весь комментарий
25.03.2021 09:26 Ответить
Холоп, узнал хозяина?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:58 Ответить
Только тут постоянно какие то секреты. На других сайтах пишут, что это депутат Виктор Мялик, за майбутне
показать весь комментарий
25.03.2021 08:46 Ответить
цензор=консперология)
показать весь комментарий
25.03.2021 08:49 Ответить
Ухилявся від податків на 97 млн ​​грн: прокуратура вручила підозру нардепу - Цензор.НЕТ 3037Страна должна знать в лицо своих "героев"
показать весь комментарий
25.03.2021 08:57 Ответить
Хто це?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:11 Ответить
Депутат. Служит народу Украины. За народ -горой стоит.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:59 Ответить
это сирота, божий человек
показать весь комментарий
25.03.2021 12:54 Ответить
ну И ???? парень работал как ФОП, и заработал миллионы. точно такие же парни на 7километре или на Барабашовке, и на сотнях других оптовых рынках, переворачивают в день миллион-два-три... платят налоги 2000 грн в мес, а должны в десятки раз больше.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:56 Ответить
вєнідіктова а ти ж по переду нього в ряду... "витягни брєвно з очка"
показать весь комментарий
25.03.2021 08:46 Ответить
Справа дохла і легко розвалиться у суді. Вянядіктова піарится на голосних справах, показуючи "роботу" яка вироками не закінчується.
показать весь комментарий
25.03.2021 08:51 Ответить
не факт, якщо нормально задокументовано, то можливо піде на угоду, щоб уникнути конфіскації,
показать весь комментарий
25.03.2021 09:40 Ответить
чого це дохла? Нізвідки взялися 1221 квартира - податки за них не сплачені.
Там тільки потягти за ту ниточку - стільки можна нарити.
Було б кому тягти...
показать весь комментарий
25.03.2021 13:40 Ответить
"без образования юридического лица". Хмм.. Надо свою ТОВку отправить учиться
показать весь комментарий
25.03.2021 08:53 Ответить
А подозрения Бене и Дубине когда будут?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:09 Ответить
Дубінеску за що ? за незаконне збагачення чи псевдодекларування. Те що він лайно, це факт, а то за що садити ?)
Коломойшу ніззя він всіх потопить, і зельку в тому числі, ну не просто ж так через кіпрский 95 квартал 40 млн відмили.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:32 Ответить
Как за что? А мама, которая превышает скорость?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:42 Ответить
Хто це?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:12 Ответить
Мабуть, знов Порошенко. І як він всюдно встигає?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:13 Ответить
да да, и казалось бы - причем тут Порошенко ?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:55 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2021 13:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/25/7287781/ За минулий рік родина міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заробила близько 8 мільйонів гривень, із яких 534 тисячі - це зарплата на посаді міністра.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:18 Ответить
Чому в нас Деркач, який вже працює на кгб раїіськи понад 10 років поставлений зеленським смотрящим за енергоатомом ???
показать весь комментарий
25.03.2021 09:21 Ответить
Имя не разглашается?
Да в Раде 90% можно садить, есть за что.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:24 Ответить
и не только в раде
показать весь комментарий
25.03.2021 10:04 Ответить
И в силовых-бизнес структурах сабакевича
показать весь комментарий
25.03.2021 10:27 Ответить
Хикардос, це полюціонери замазали фейс публічної особи ? )))
показать весь комментарий
25.03.2021 10:29 Ответить
Эх йаблочко на тарэлочкэ ,куда ты котишсйа , ...
показать весь комментарий
25.03.2021 10:30 Ответить
Ну Семенченко, Шевченко, Стерненко понятно за что прессуют. А его за что? Нелюди!
показать весь комментарий
25.03.2021 11:16 Ответить
Сволачі нізашто чьеснава чілавьека
показать весь комментарий
25.03.2021 13:41 Ответить
Мямлик и Шустрик
показать весь комментарий
25.03.2021 12:33 Ответить
Обилетит Бенядиктовну и на этом всё закончится😀
показать весь комментарий
25.03.2021 13:03 Ответить
Шо, дядя Мялик? Теперь будем мямлить на допросах? И оно тебе надо? Жадность фраера сгубила...
показать весь комментарий
25.03.2021 13:26 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2021 13:39 Ответить
Бачиш вітьок пішов би в СН то гарантовано пропетляв би, а так призначили тебе на громовідвід, ток що тримай удар. зьеля бьеню ні сдаєт !
показать весь комментарий
25.03.2021 13:39 Ответить
А на лікарняний не пробував...
показать весь комментарий
25.03.2021 14:13 Ответить
твою ж налево, ми только наднях збиралися купувати квартиру в іпотеку у Львівському маєтку...
показать весь комментарий
25.03.2021 14:14 Ответить
Правильные реформы? ахаха
маланцы ничего никогда не реформировали с пользой для других)))
Разговора не будет.
показать весь комментарий
25.03.2021 14:18 Ответить
побачимо у вашому слугоуродівському суді куди і наскільки цей виродок ухилився.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:25 Ответить
Налоги пускай платят .
показать весь комментарий
25.03.2021 18:41 Ответить
«Слуга народа» Юрченко в 2009 году украл четыре бутылки пива
https://bykvu.com/ru/bukvy/sluga-narodu-jurchenko-v-2009-roci-vkrav-chotiri-pljashki-piva-zmi/
показать весь комментарий
25.03.2021 19:13 Ответить
подозрения Юзику будут?))) там целый список...и запись в Кривом рогу как он налаживал схему откатов, и парковка хамская где попало, и незаконная работа его жены его же помощницей...
ааа....он же не из партии бени или кондитера....
показать весь комментарий
25.03.2021 20:22 Ответить
ааа вытрушивай карманчики
показать весь комментарий
25.03.2021 20:50 Ответить
 
 