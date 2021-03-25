За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 561 человека, всего - 155 587, - Степанов
18 561 человек привит против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 в Украине
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"18 561 человек привит против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 в Украине. 155 587 человек привиты с начала прививочной кампании", - рассказал Степанов.
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+3 Yuriy Smith
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+1 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий25.03.2021 08:53
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Резво борется с вирусом, активно расходуя вакцину, разгоняет поциентов и вообще очень свирепый министр - куда ни поедет - всегда видит низкие загрузки коек и даже в морге клиенты стараются не дышать. Мужественный, будущий премьер-магистр))
ВЖЕ ВИБАЧАЙ!
ТУПІЗМУ-БІЙ!
Премію Степанову!
щоб до своєї куртки зміг докупити бомбезні малинові штани!
Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія » з https://3oko.com.ua/indiia-zupynyla-prodazh-vaktsyny-covishield-ukraini/ посиланням на «Третє око», про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що зупинка експорту даної вакцини пов'язана зі зміною планів вакцинації всередині Індії. Зокрема, в країні спостерігається зростання поширення коронавірусу і влада прийняла рішення пріоритетно вакцинувати своїх власних громадян.
Джерела журналістів розповідають, що вакцину не продаватимуть в інші країни до того, моменту, поки ситуація з коронавірусом в самій Індії не стабілізується повністю. Влада країни не хоче ризикувати в той час, коли багато індійців потребують вакцинації.
Зараз уряд Індії замовив вже 140 мільйонів доз вакцини Covishield для використання виключно всередині своєї країни.
Зазначається, що від таких змін політики сильно постраждає глобальна ініціатива, за якою на даний момент було поставлено тільки 17,7 мільйона вакцин з індійського заводу з 60,5 мільйона, які були заплановані спочатку. Затримки з доставкою вакцин спостерігаються в Британії, Бразилії, Саудівській Аравії та Марокко.