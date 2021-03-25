Черниговщина в шаге от "красной" зоны. Возможны жесткие ограничения, - глава ОГА Коваленко
Черниговская область по индикаторным показателям Минздрава приближается к "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко 24 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистраици.
По состоянию на 24 марта коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования составлял 16,6% при предельном показателе 20%.
"В области превышен показатель уровня госпитализации - более 80%, и он постоянно растет. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек. Занято 61% койко-мест, определенных для лечения больных COVID-19. Загруженность коек с кислородом составляет 55%", – сказала она.
По ее словам, для госпитализации пациентов с COVID-19 в 18 больницах области подготовлена 1621 койка, из них более 88% обеспечены подачей кислорода.
"Сейчас область находится в "оранжевой" зоне. Это значит, что мы на границе с "красным" уровнем эпидемической опасности. Если динамика заболеваемости будет сохранена, то будем вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения", – добавила она.
Председатель облгосадминистрации также отметила, что в регионе продолжается иммунизационная компания против коронавирусной инфекции и прививки получили 2965 человек.
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Хіба це не шантаж? Людей узяли в заручники. Але найгірше, що у більшості спрацював Стокгольмський синдром.
и это при том, что вовсе не так страшен этот ковидный чёрт, как его малюют. Самая старая жительница Франции, которой сейчас 117 лет, заболела ковидом в январе этого года, полежала неделю в клинике и вышла оттуда живая и здоровая, как новенькая.
Житель из Ивано-Франковской области за год эпидемии заболел уже в третий раз ковидом и в третий раз благополучно вылечился, сейчас уже опять работает на полном рабочем дне.
Что за паника? Ведь в Черниговской области даже в разгар эпидемии 50 % коек с кислородом свободны. Всем хватит кислорода.
У меня все мои трое детей каждый день ходят в школу с 1 сентября 2020 года:
правительство Франции решило не обрушивать учебный процесс никакими локдаунами, никаким дистанционным обучением, которое является дурной тратой времени.
И что в итоге? А в итоге никакой эпидемической катастрофы не произошло:
дети прекрасно учатся в режиме полноценного контактного обучения, за эти полгода заболели меньше 0,4 % учеников. То есть в разгар пандемии, длящейся шесть месяцев, 99,6 % детей НЕ заболели никаким ковидом.
Будьте осторожны, влияние Айкоса на мозг до конца не изучено!