РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12297 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 471 17
карантин (16728) Черниговщина (1481) Анна Коваленко (53) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Черниговщина в шаге от "красной" зоны. Возможны жесткие ограничения, - глава ОГА Коваленко

Черниговщина в шаге от

Черниговская область по индикаторным показателям Минздрава приближается к "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко 24 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистраици.

По состоянию на 24 марта коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования составлял 16,6% при предельном показателе 20%.

"В области превышен показатель уровня госпитализации - более 80%, и он постоянно растет. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек. Занято 61% койко-мест, определенных для лечения больных COVID-19. Загруженность коек с кислородом составляет 55%", – сказала она.

По ее словам, для госпитализации пациентов с COVID-19 в 18 больницах области подготовлена 1621 койка, из них более 88% обеспечены подачей кислорода.

Читайте также: В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 362 человека, 16 669 новых случаев заражения. Выздоровели 6 748 человек

"Сейчас область находится в "оранжевой" зоне. Это значит, что мы на границе с "красным" уровнем эпидемической опасности. Если динамика заболеваемости будет сохранена, то будем вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения", – добавила она.

Председатель облгосадминистрации также отметила, что в регионе продолжается иммунизационная компания против коронавирусной инфекции и прививки получили 2965 человек.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
В школе каникулы и ты решил тут писать свой подростковый бред?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:02
+2
Чому в Польщі вакцинація іде повним ходом, а Польща зараз має найбільше заражень в Європі?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:07
+1
ВООЗ: "Людство, у тебе два шляхи: або колотись експериментальною гидотою, або сидіти в нескінченому лохдауні".
Хіба це не шантаж? Людей узяли в заручники. Але найгірше, що у більшості спрацював Стокгольмський синдром.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВООЗ: "Людство, у тебе два шляхи: або колотись експериментальною гидотою, або сидіти в нескінченому лохдауні".
Хіба це не шантаж? Людей узяли в заручники. Але найгірше, що у більшості спрацював Стокгольмський синдром.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:00 Ответить
В школе каникулы и ты решил тут писать свой подростковый бред?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:02 Ответить
Дивно читати про "підліткову маячню" від істоти, яка не познайомилася в школі із правилами синтаксису.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:05 Ответить
Вася, кто тебе сказал что я в школе учился! Давай свой вопрос про Степанова !
показать весь комментарий
25.03.2021 09:10 Ответить
ааа, не вчився? то це все пояснює
показать весь комментарий
25.03.2021 09:12 Ответить
Это плохо? Тебе же вон школа не помогает мысли заканчивать формулировать. Второй день одну и ту же хрень копипастишь. Меняй Ник ты спалился!
показать весь комментарий
25.03.2021 09:17 Ответить
Це не погано. Це достатньо. Достатньо, щоб кожному усвідомити, що твоя суб'єктивна некомпетентна неадекватна безграмотна ідіотська точка зору не має привертати увагу. Далі ігнор, дурник без освіти.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:20 Ответить
Ну ты же булькаешь что то
показать весь комментарий
25.03.2021 09:22 Ответить
Чому в Польщі вакцинація іде повним ходом, а Польща зараз має найбільше заражень в Європі?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:07 Ответить
70 % из всех заболевших ковидом и умерших в реальности померли не от вируса, а просто от усёрного страха:

и это при том, что вовсе не так страшен этот ковидный чёрт, как его малюют. Самая старая жительница Франции, которой сейчас 117 лет, заболела ковидом в январе этого года, полежала неделю в клинике и вышла оттуда живая и здоровая, как новенькая.

Житель из Ивано-Франковской области за год эпидемии заболел уже в третий раз ковидом и в третий раз благополучно вылечился, сейчас уже опять работает на полном рабочем дне.

Что за паника? Ведь в Черниговской области даже в разгар эпидемии 50 % коек с кислородом свободны. Всем хватит кислорода.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:12 Ответить
Панікери ніколи не цікавилися, що щороку кілька мільйонів людей помирає від пневмонії. Їм було все одно. Але тут раптом в дебіловізорі дали команду боятися.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:16 Ответить
Совершенно согласен с Вами, уважаемый пан Андрий.

У меня все мои трое детей каждый день ходят в школу с 1 сентября 2020 года:

правительство Франции решило не обрушивать учебный процесс никакими локдаунами, никаким дистанционным обучением, которое является дурной тратой времени.

И что в итоге? А в итоге никакой эпидемической катастрофы не произошло:
дети прекрасно учатся в режиме полноценного контактного обучения, за эти полгода заболели меньше 0,4 % учеников. То есть в разгар пандемии, длящейся шесть месяцев, 99,6 % детей НЕ заболели никаким ковидом.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:26 Ответить
Два троля это сила!
показать весь комментарий
25.03.2021 09:28 Ответить
Як і в скандинавських країнах. Як і в США в тих штатах, де губернаторам вистачило розуму не закривати школи.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:28 Ответить
В октябре 2020 года мой 14-летний сын ездил в Стокгольм на международную детско-юношескую конференцию по вопросам школьного образования и развития новых форм ученического самоуправления. Ни один из 640 делегатов не заболел ковидом.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:33 Ответить
14-летний сын ездил в Стокгольм на международную детско-юношескую конференцию по вопросам школьного образования и развития новых форм ученического самоуправления.

Будьте осторожны, влияние Айкоса на мозг до конца не изучено!
показать весь комментарий
25.03.2021 10:00 Ответить
Ты задрал! Сколько можно одно и те же писать! Обнови методичку, имей уважение!
показать весь комментарий
25.03.2021 09:27 Ответить
 
 