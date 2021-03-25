Советник главы МВД Варченко о протестах под ОП: Еще до 10 человек будут привлечены к административной ответственности
Нескольким участникам инкриминируют хулиганство и уничтожение имущества. Сейчас определяется круг людей, которые непосредственно это делали.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом рассказал советник главы МВД Иван Варченко.
"Я не могу подменять следствие и полицию, но все те, кто совершал неполитические действия, действия, связанные с хулиганством и уничтожением имущества, будут нести ответственность. Сейчас определяется круг людей, которые непосредственно это делали. Пятерым людям объявлено подозрения (в тот же день объявили подозрение еще одному активисту Роману Ратушному. - Ред.), насколько я знаю, еще до 10 человек будут привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство... Подозрения по ч. 4 ст. 296 - массовое хулиганство с применением различных средств, и ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение имущества", - отметил советник министра внутренних дел.
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.
В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.
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На стовпах вас розвішати..злочинці.
Діждетесь Майдану, коли вас не відпустять як минулого разу. Кожну тварюку задавлять.
ЗЕлупарий опасносте!!!
В ружье подняты МВД, СБУ, ГПУ. Шьют дела днями и ночами. Уже даже ЧВК Шевченко и Семенченко придумали.
Ужас ЗЕ начинает приобретать черты международного терроризма.
Осталось только найти химическое и ядерное оружие, чтобы страшная угроза Бубонарию всех времен и народов ЗЕ приобрела полные черты.
Ща ЗЕ отмашку Бакашке и Авашке даст и слепят из Михо натурального злодея вселенского масштаба.
Оце здуру замість дивитись серіал начиталась і наслухалась про Мотор Січ, локдаун, і "Путін нападьоть"
Наша пісня гарна нова, починаймо її знову.
І таке мене зло взяло, що не можу дочекатись Великої П'ятниці, щоб прочитати псалом 108 і всіх проклясти.
Ой, чую, що не втримаюсь до 30 квітня, прокляну усіх прямо зараз. Стримує лише те, що боюсь когось пропустити.
Ну, нападьоть Путін, і шо?
Що маємо захищати? Отих падлюк, що надурили нас у 14-му, продали Крим, ще й тягли з нас гроші, бо бідні наші мальчіки голі, босі і голодні стоять на смерть на тому тричі проклятому Донбасі беззбройні і всякі потвори на зразок Порєчєнкова приїздять з Раші по них постріляти, як у тирі.
Будьте ви всі прокляті, російські інтелігенти і діячі мистецтв, щоб вас усіх біла гарячка ні на день не полишала!
А разом з ними і наші брати, сестри, куми, колишні друзі і просто родичі.
Щоб для вас не було жодного доброго врємєні суток і щоб ваша нога на добре місце не стала!
Та біс вже з ними, з тими російськими чортами, в нас своїх під саму зав'язку, хоч мішками греби.
Два дні без перестанку плещуть язиками про вандалізм на Банковій і коштовні антикварні двері, які, щоб, помити, треба два мільйони.
Та щоб ви всі всрались!
Це наші двері, народні, хочемо миємо, а не хочемо, то хай так стоять. І оте, що написали на тих проклятих стінах, я, разом з усім народом, повністю підтримую, схвалюю і вимагаю відновиии все написане, якщо вже відмили, паскуди.
А як Путін-убійца справді нападьоть, то й чорт з ним.
Що маємо захищати?
Мародерів, що грабують нас вже 7-й рік підряд?
Чи отой Мотор Січ, що тихцем продали китайцям? Від кого, питаю, від Путіна чи від китайців?
А що ще так само продали?
Може, хтось бовкне, що землю треба захищати? А чию землю? Гадаю, що земля вже давно, так само, як Мотор Січ, китайська, чи арабська, чи турецька, чи американська?
Навіть вовкин зуб, що він давав, давно вже не його зуб, то навіть не наш зуб, а того, хто прийде на Банкову і перерахує Вовці зуби.
І не треба нас лякати ні війною, ні вірусом, ні чортом, ні бісом, ні пеклом, бо ми з усім цим живемо і давно привикли.
Є така українська байка: зайшов дядько у шинок і каже:
- А всипте но мені кварту смоли.
- Навіщо?
- Та батюшка у церкві казали, що п'яниці на тому світі гарячу смолу питимуть. Хочу спробувати.
Випив, втерся рукавом і каже:
- Що гірка, то гірка, що недобра, то недобра, але, як втягнеться чоловік, то і таке питиме.