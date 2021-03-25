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МВД (9151) протест (5834) Варченко Иван (69)

Советник главы МВД Варченко о протестах под ОП: Еще до 10 человек будут привлечены к административной ответственности

Советник главы МВД Варченко о протестах под ОП: Еще до 10 человек будут привлечены к административной ответственности

Нескольким участникам инкриминируют хулиганство и уничтожение имущества. Сейчас определяется круг людей, которые непосредственно это делали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом рассказал советник главы МВД Иван Варченко.

"Я не могу подменять следствие и полицию, но все те, кто совершал неполитические действия, действия, связанные с хулиганством и уничтожением имущества, будут нести ответственность. Сейчас определяется круг людей, которые непосредственно это делали. Пятерым людям объявлено подозрения (в тот же день объявили подозрение еще одному активисту Роману Ратушному. - Ред.), насколько я знаю, еще до 10 человек будут привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство... Подозрения по ч. 4 ст. 296 - массовое хулиганство с применением различных средств, и ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение имущества", - отметил советник министра внутренних дел.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Также читайте: МВД обнародовало список тех, кого хочет наказать за события под ОП: Все провокаторы установлены и будут отвечать по закону. ВИДЕО

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Также читайте: Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий под ОП

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сордо под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.

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Топ комментарии
+9
интересно, какое имущество они уничтожили..., кроме разбитого стекла ничего на ум не приходит..., у нас в стране некоторые самое разное имущество воруют и(или) уничтожают на миллионы и мильярды гривень (исторические здания, например, банки там всякие) и ниче, отряхнулись и живем дальше..., а тут одно стекло - и оп это прям колбасит...
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25.03.2021 09:21
+7
Та капец. Уже неделю на первых шпальтах. Преступление против человечества - графити на стене.

ЗЕлупарий опасносте!!!

В ружье подняты МВД, СБУ, ГПУ. Шьют дела днями и ночами. Уже даже ЧВК Шевченко и Семенченко придумали.
Ужас ЗЕ начинает приобретать черты международного терроризма.
Осталось только найти химическое и ядерное оружие, чтобы страшная угроза Бубонарию всех времен и народов ЗЕ приобрела полные черты.
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25.03.2021 09:33
+6
Офігєлі...
На стовпах вас розвішати..злочинці.
Діждетесь Майдану, коли вас не відпустять як минулого разу. Кожну тварюку задавлять.
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25.03.2021 09:14
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Піндоси в себе таких протестувальників називають "внутрішніми терористами" і не панькаються з ними.
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25.03.2021 09:13 Ответить
а знаєш, сміцкай, що на твоїй любімій раіськє роблять з такими перевертнями як ти ?
почитай...
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25.03.2021 09:16 Ответить
так знайшли конкретно того, хто сватику малював ? справу порушили??
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25.03.2021 09:40 Ответить
хто здатен знайти?
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25.03.2021 09:43 Ответить
на таких заходах все зо всіх ракурсів зафільмовано до кожної дрібниці, знайти хто малював свастику і найбільше позорив цим нашу нещасну державу для правоохоронців не проблема
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25.03.2021 10:09 Ответить
так "правоохоронці" й малювали.
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25.03.2021 10:20 Ответить
так шуруй к пиндосам це твоє
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25.03.2021 09:19 Ответить
Офігєлі...
На стовпах вас розвішати..злочинці.
Діждетесь Майдану, коли вас не відпустять як минулого разу. Кожну тварюку задавлять.
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25.03.2021 09:14 Ответить
зебильная власть вчера считайте убила боле 300 украинцев, тем что провалила вакцинацию, но не их это не волнует
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25.03.2021 09:20 Ответить
интересно, какое имущество они уничтожили..., кроме разбитого стекла ничего на ум не приходит..., у нас в стране некоторые самое разное имущество воруют и(или) уничтожают на миллионы и мильярды гривень (исторические здания, например, банки там всякие) и ниче, отряхнулись и живем дальше..., а тут одно стекло - и оп это прям колбасит...
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25.03.2021 09:21 Ответить
194 ч2 - это до 15 лет
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25.03.2021 10:17 Ответить
"Потерпілий Шпак" з кожним разом збільшує вартість. Вже надписи на стінах вуличних туалетів кваліфікуватимуть як пошкодження майна.
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25.03.2021 11:04 Ответить
Та капец. Уже неделю на первых шпальтах. Преступление против человечества - графити на стене.

ЗЕлупарий опасносте!!!

В ружье подняты МВД, СБУ, ГПУ. Шьют дела днями и ночами. Уже даже ЧВК Шевченко и Семенченко придумали.
Ужас ЗЕ начинает приобретать черты международного терроризма.
Осталось только найти химическое и ядерное оружие, чтобы страшная угроза Бубонарию всех времен и народов ЗЕ приобрела полные черты.
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25.03.2021 09:33 Ответить
Так і містера Сулугуні доберуться.
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25.03.2021 09:36 Ответить
Ну сегодня Саахкакой товарищ уже себе на международный терроризм, наркоторговлю и людоедство наговорил.

Ща ЗЕ отмашку Бакашке и Авашке даст и слепят из Михо натурального злодея вселенского масштаба.
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25.03.2021 09:40 Ответить
Як я вже відзначав - "кипуча діяльність" силовиків, з мухи роблять слона, Хоча б не ініціювали засідання Радбезу ООН, бо буде сміху на весь світ.
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25.03.2021 11:10 Ответить
"Советник главы МВД Варченко о протестах под ОП: Еще до 10 человек будут привлечены к административной ответственности" - тот который рисовал свастику, тоже будет привлечён к ответственности? Этого надо привлечь обязательно, ведь он 100% антисемит.Радник глави МВС Варченко про протести під ОП: Ще до 10 осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності - Цензор.НЕТ 4849
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25.03.2021 09:43 Ответить
эти перцы ещё откроют дело при зеле за повреждение брусчатки возле майдана
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25.03.2021 10:12 Ответить
https://www.facebook.com/anna.mximenko?__cft__[0]=AZUtw5ao8QvwhTQBS1j4BW2gF4VXDkn-hDM7CV2_Fwl0LW5_pqXF9URnf1D-WKpwsFRhGxAdIHbdOyhwxphYZx9XFn2D-9qgi_-O40l6M7KEv32pZ-t69jajK4Ob5rYpltcGx93sNjOa7xba-1XqzFIi&__tn__=-UC%2CP-R Anna Maximenko

Радник глави МВС Варченко про протести під ОП: Ще до 10 осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності - Цензор.НЕТ 9078

Оце здуру замість дивитись серіал начиталась і наслухалась про Мотор Січ, локдаун, і "Путін нападьоть"

Наша пісня гарна нова, починаймо її знову.
І таке мене зло взяло, що не можу дочекатись Великої П'ятниці, щоб прочитати псалом 108 і всіх проклясти.
Ой, чую, що не втримаюсь до 30 квітня, прокляну усіх прямо зараз. Стримує лише те, що боюсь когось пропустити.
Ну, нападьоть Путін, і шо?
Що маємо захищати? Отих падлюк, що надурили нас у 14-му, продали Крим, ще й тягли з нас гроші, бо бідні наші мальчіки голі, босі і голодні стоять на смерть на тому тричі проклятому Донбасі беззбройні і всякі потвори на зразок Порєчєнкова приїздять з Раші по них постріляти, як у тирі.
Будьте ви всі прокляті, російські інтелігенти і діячі мистецтв, щоб вас усіх біла гарячка ні на день не полишала!
А разом з ними і наші брати, сестри, куми, колишні друзі і просто родичі.
Щоб для вас не було жодного доброго врємєні суток і щоб ваша нога на добре місце не стала!
Та біс вже з ними, з тими російськими чортами, в нас своїх під саму зав'язку, хоч мішками греби.
Два дні без перестанку плещуть язиками про вандалізм на Банковій і коштовні антикварні двері, які, щоб, помити, треба два мільйони.
Та щоб ви всі всрались!
Це наші двері, народні, хочемо миємо, а не хочемо, то хай так стоять. І оте, що написали на тих проклятих стінах, я, разом з усім народом, повністю підтримую, схвалюю і вимагаю відновиии все написане, якщо вже відмили, паскуди.
А як Путін-убійца справді нападьоть, то й чорт з ним.
Що маємо захищати?
Мародерів, що грабують нас вже 7-й рік підряд?
Чи отой Мотор Січ, що тихцем продали китайцям? Від кого, питаю, від Путіна чи від китайців?
А що ще так само продали?
Може, хтось бовкне, що землю треба захищати? А чию землю? Гадаю, що земля вже давно, так само, як Мотор Січ, китайська, чи арабська, чи турецька, чи американська?
Навіть вовкин зуб, що він давав, давно вже не його зуб, то навіть не наш зуб, а того, хто прийде на Банкову і перерахує Вовці зуби.
І не треба нас лякати ні війною, ні вірусом, ні чортом, ні бісом, ні пеклом, бо ми з усім цим живемо і давно привикли.
Є така українська байка: зайшов дядько у шинок і каже:
- А всипте но мені кварту смоли.
- Навіщо?
- Та батюшка у церкві казали, що п'яниці на тому світі гарячу смолу питимуть. Хочу спробувати.
Випив, втерся рукавом і каже:
- Що гірка, то гірка, що недобра, то недобра, але, як втягнеться чоловік, то і таке питиме.
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25.03.2021 10:14 Ответить
Надо в срочном порядке собрать семена. Весна пришла, и посадки не за горами.
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25.03.2021 10:38 Ответить
 
 