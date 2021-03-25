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Байден (2759) Госдепартамент США (1790) Зеленский (19024) США (24813) Кент (50)

Госдеп США о разговоре Байдена и Зеленского: "Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями"

Госдеп США о разговоре Байдена и Зеленского:

США готовы поддержать Украину в обороне от агрессии со стороны России, а также в преодолении вызовов изнутри, и здесь речь идет о реформах и борьбе с коррупцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель помощника Госссекретаря США Джордж Кент.

"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. ... Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - отметил Кент.

По его словам, доверие очень важно в любых отношениях. Как внутри страны, так и между странами.

Отвечая на вопрос, как Зеленский и его администрация справляются со своими обязанностями, Кент отметил: "Я бы сказал, что самое главное - это то, чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу - ведь именно они его выбрали".

Читайте: США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО, - Госдеп

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Топ комментарии
+62
Так со стороны ЗЕ действий полно:
- уничтожение независимости НБУ;
- уничтожение НАБУ;
- уничтожение дела Привата в интересах Коломойского;
- слив совместной с США и Турцией спецоперации;
- противодействие правосудию США;
- политические репрессии, сфабрикованные уголовные дела и запугивание;
... и т.д. и т.п.

Тут уже не на телефонный разговор, а на санкции США и ликвидацию ЗЕ тянуть начинает.
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25.03.2021 09:25
+49
Байден совсем берега потерял?...ставит условия для разговора с величайшим лидером современности?...
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25.03.2021 09:24
+48
Может Байден боится, что Мандель своим твитом обрушит курс доллара....
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25.03.2021 09:26
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Это они про депортацию Бени и Кума ( кума) в Гуантанамо видимо.
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25.03.2021 10:33 Ответить
#ули делать, у нашей страны такая миссия планетарного масштаба - развалить засРашку нах, даже если ценой собственной жизни! будем воевать...
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25.03.2021 15:49 Ответить
Так ,а як розмовляти с Зеленськiм ,як шо вiн не розумiэ ,англiскою ,он же тупий як лапоть 🤦🤔🤣🤣🤣🤣🤣 .Я представляю этот разговор Байден ему how are you ,. А Зеленский в ответ шо шо ,с гнусавой хрипотцой 🙄🤣🤣🤣🤣
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25.03.2021 10:48 Ответить
Ну какие тууууууппые! Ну разве можна дождаться от козла молока!
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25.03.2021 10:50 Ответить
"Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського:"- два дебіла єнто сіла!
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25.03.2021 10:53 Ответить
Це ти про себе та Шмарклю?
Цілком згоден!
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25.03.2021 11:07 Ответить
Зєля -ти? Фу яка гидота- що ти тут робиш?
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25.03.2021 11:26 Ответить
Сдрисні нульовка с₽ана.
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25.03.2021 11:32 Ответить
Що "₽"-вставляєш? Згадав як на карпарацівах по роялю стукав? Вже рублікі не пла\тять!?
Вколи собі ковідшайсе, або ще якийсь яд-звільни нормальних людей від свого "розуму"!
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25.03.2021 12:06 Ответить
а Байдена ты дебилом назвал по какой причине ?
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25.03.2021 17:59 Ответить
А що причини не очевидні?
Запускати у власну країну масово мігрантів, тримати дітей у клітках, зупинка будівництва кейстоуна,ескалація конфлікту з кореєю, мало?
Це американський зебіл, повторює кроки хозарського зебіла але по мапсштабах наслідків перепльовує останнього!
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26.03.2021 07:40 Ответить
Главное, чтобы голова Ермака не протухла, пока ее Байдену Зеленский по Новой Почте пришлет.
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25.03.2021 11:10 Ответить
самое лучшее действие со стороны Зеленского. отказаться от президенства.и пусть идёт... идёт... идёт мовчки.За это время он пообещал с три короба и сделал много плохого, даже несравнимо с предыдущими президентами(исключая яника).
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25.03.2021 11:13 Ответить
Отказ = арешт за злочини проти країни = довічне.
І воно це розуміє.
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25.03.2021 11:36 Ответить
Так Земля обітована чекає, і не видають звідти
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25.03.2021 14:36 Ответить
Америке очень даже выдают )))
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25.03.2021 18:00 Ответить
ОК. Кого вибере стадо наступним?
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25.03.2021 14:05 Ответить
Главное надо голосовать за себя.Но для этого в первую очередь надо стать свободным.Свобода_это ОСОЗНАННАЯ необходимость.Необходимость-это еда,а осознанность это обдуманное тобой и только тобой принятое решение и за которое сам и должен отвечать.В связи,что после власти комуняк 95% нашего народа рабы. у которого только животная необходимость в животе своём.И ему нужен тот.кто бросит кость с барского стола.Отсюда раболепие, зависть, услужливость и им подобное.Когда делаешь выбор,отдавая свой голос в пользу кого то,исходить нужно не с позиции совковой мантры: справедливость,равноправие и пр. а осознано ответить на вопрос*С каким лидером мне ,моей семье и моим друзьям и гражданам Украины будет лучше.Ведь 73% *хуже не будет:,лишь бы не порох за это голосовали. И то,что происходило во время выбором напоминало стадо животных и полностью без своих мозгов. Для выздоровления общества надл пройти ещё три выборочных циклов.Главное,чтобы они проходили в демакратично. А также быстрее вступать в ЕС.Тогда Украина будет жить с европейскими законами.С этой невежественной,циничной,хамской властью зелёных путь этот будет очень долгим и с большой вероятностью не осуществим.
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26.03.2021 23:44 Ответить
Подпишусь.
Вопрос ,который не муссируется - прозрачность и честность следующих президвыборов.. Чувствую, повторится 2004г...
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27.03.2021 18:12 Ответить
2004г. нг повторится.Прозрачность искдючается.Самые демократичные были в 2019.На местах будет сильно проявляться админ ресурс.А всякие притензии эта власть ручным и шулерским способом реагировать не будет.Да и силы забздит применять.К тому времени(через 2г) государственные институты в основном станут ручными.Правда у слуг % будет значительно меньши.Наш народ ещё живёт с приоритетом живота и не способен различить грешное с правидным.Но уверен,что Украина присоединится к цивилизованным странам Европы..Надежд,что это произойдёт при гнилой зелёной власти почти что нет.
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28.03.2021 14:33 Ответить
"Звонок должен быть подкреплён действиями" !!! Совсем уже прозрачный нашему киндерсюрпризу намёк дают...ПРозрачнее - только рояльным ***м по лбу !
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25.03.2021 11:29 Ответить
Зеленский:
- А новый видосик за действия сойдет?
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25.03.2021 11:43 Ответить
Только если гундосик будет с мендельвошкой! 😜
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25.03.2021 11:48 Ответить
Видимо США не в курсе что зе ничего не обещал.
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25.03.2021 11:58 Ответить
видок у пре-ZeEnda , как у нашкодившего пацана , оно ведь реально УКРАЛО через ложь и спектакль у украинцев возможность избрать достойного человека , который бы СОЗИДАЛ , а не разрушал , как этот Za"ранец
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25.03.2021 12:01 Ответить
Знову відкрили , вірніше дістали стару , закриту справу про Томос, проти Порошенка. Позиви у позивачів ті ж - розпалювання ворожнечі!
Урожай засипал град!
Порошенко виноват!
Зелю голубь обосрал!
Его Порох подослал!
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25.03.2021 12:01 Ответить
ДАЛИ ЗРОЗУМІТИ " БЕНЮ ЗДАСИ , ТОДІ І ПОГОВОРИМО !".
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25.03.2021 12:02 Ответить
...заявил заместитель помощника(с). Впечатляет уровень клерка Госдепа, который тычет носом в задачник величайшего лидера современности.
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25.03.2021 12:17 Ответить
"Председатель Меджлиса потребовал у главы штаба оппозиционера вывести на карте Крым из границ РФ, но получил отказ.
Глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту, размещенную на сайте Свободу Навальному, где аннексированный Крым обозначен как часть территории России. Об этом в среду, 24 марта, https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054 сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook."

Ну что, есть еще тут желающие за Леху "топить"?
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25.03.2021 12:17 Ответить
Уже прямым текстом говорят, выключайте дурака и начинайте действовать.Не доходит ! Вместо решительных действий,только судорожные попытки.
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25.03.2021 12:19 Ответить
Я вам ничего не должен.
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25.03.2021 12:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26466731.html Уряд Зеленського продовжує імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
Народний депутат з фракції "ЄС" Михайло Бондар направив звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо заходів уряду для обмеження імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусі.

"Уряд вже час притягати до відповідальності. Президент офіційно повідомив мені, що дав розпорядження Шмигалю закривати злочинний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Цього ж вимагають наші союзники по НАТО. При цьому уряд не робить нічого", - зазначив депутат.

"Я поставив запитання перед Кабінетом Міністром, як вони будуть виконувати волю їхнього президента. Відповідати прийдеться. Дуже хочу побачити цю відповідь - чому вони ігнорують волю Зеленського", - додав представник "ЄС".

Він підкреслив, що Україна лише з початку року втратила понад 900 млн грн, віддавши їх окупантам та їхньому другу Лукашенку.
Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями" - Цензор.НЕТ 6893
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25.03.2021 12:51 Ответить
Довбодятлу вже на пальцях показують, що треба робити. І все одно не доходить. Чи він вважає прислужування вбивці Путлеру більш перспективним?
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25.03.2021 13:15 Ответить
Позвони мне, позвони, Позвони мне, ради Бога!

Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями" - Цензор.НЕТ 8530
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25.03.2021 13:45 Ответить
"Телефон, телефон, - я хочу кушать..." (Старий радянський анекдот про чукчу).
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25.03.2021 14:20 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 4 ч. ·

Ну что друзья,заказ Путина,украинские силовики выполнили блестяще.С утра все российское телевидение ХЛОПАЕТ В ЛАДОШИ...Ну а как же.Бывший глава Правого сектора Одессы,который защитил эту самую Одессу от ПУТИНСКОГО ВАРВАРСТВА получил семь лет за наказание-СЕПАРАТИСТА,правую руку Маркова.Комбат Донбасса Семен Семенченко и 10 его побратимов(а по российским новостям их называют карателями)отправлены в тюрьму за то,что передавали свой военный опыт ПОЛЬШЕ-стране НАТО.Вот жду,что бы и за мной пришли.Я же уже тритий год организовываю бесплатный лагерь для АТОшников у моря,ну это как минимум террористические действия....Вот и пришел тот день и час,когда подсветятся ВРАГИ Украины и когда те кто родились СВОБОДНЫМИ станут плечом друг к другу и защитят Родину от ПУТИНСКОЙ ПАДАЛИ..
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25.03.2021 13:49 Ответить
Жду шутку 95-го квартала по этому поводу.
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25.03.2021 13:59 Ответить
Держдеп США про розмову Байдена і Зеленського: "Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплений діями" - Цензор.НЕТ 2919
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25.03.2021 14:13 Ответить
х**ло теж любить символічність.
Отже, збройна агресія, анексія, окупація прирівняні до боротьби з корупцією і дорівнюють реформам ?
Нарешті надано чітку відповідь.
Я вже кілька разів на це звертала увагу - тепер питань нема.
Ще почекаю, коли озвучиться і випливе, що відсутність =дзвіночка= - то персональні образи і помста, яка нічого спільного з такою =підтримкою= України не має.
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25.03.2021 14:25 Ответить
Ти плутаєш Україну і зеленського )
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25.03.2021 14:52 Ответить
Та ні. То якраз = животворящий= марить. У чому = символічність = дзвінка ? Я вважаю, що підтримка держави Україна у її боротьбі з москальською агресією не може бути залежною від виконання умов. Вона - unconditional. Крапка. Чомусь вбивці х** лу умови не ставилися і не ставляться. Навпаки, тріщиться про співпрацю у тих сферах спільних інтересів ... Щодо Китаю, так само терендиться про = культурні норми окремих лідерів= - то про геноцид уйгурів. Я писала ще раніше, що пов'язую загострення на фронті і абсолютна плювання на переговори саме з обранням = козака байди=. І поки що це підтверджується. Тим більше, він іще, типу, умови ставить ... От у х** ла руки і розв'язані.
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25.03.2021 15:00 Ответить
Символічність у підтримці та схвалені дій зеленського, нема дзвінка - нема підтримки. Те що зеленський та його посіпаки є ворожим елементом для України бачать не тільки тут, а і у США. Тому я і кажу, що не треба плутати Україну та зеленського, Україну вони підтримують, зеленського ні. Дарувати антиукраїнському зеленському символ підтримки з боку США ніхто не буде. Насправді я би розцінював це як сигнал для опозиції
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25.03.2021 15:14 Ответить
Так я ж і кажу: до х** ла питань і умов з символічністю нема. Війна та Україна і тля - різні речі. Ви самі собі суперечите. Який сигнал опозиції ? Штати повинні працювати з законно обраною владою, ні ? Вони ж її визнали.
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25.03.2021 15:23 Ответить
Такий сигнал, що у разі Майдану, США буде підтримувати проукраїнський протест, а не режим зеленського. Янукович також був визнаний )
Я підтримую дії США, антиукраїнська влада не має користуватись широкою підтримкою США, навіть якщо це буде шкодити економіці та іміджу країни, тому що сама по собі підтримка це великий козир, а давати козир зрадникам це помилка
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25.03.2021 15:44 Ответить
Я залишаюся при своїй думці. В даній ситуації дії адміністрації США з = символічним дзвіночком= і умовами - на руку х ** лу. Україні мало зараз війни, пандемії і т.д. Давайте ще Майдан.
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25.03.2021 15:59 Ответить
Виступати проти Майдану у той час, коли при владі знаходиться антиукраїнська влада, означає схвалювати діяльність антиукраїнської влади.
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25.03.2021 18:50 Ответить
Ага. Давайте. Вироки виносьте і ярлики чіпляйте. Я якраз з тих, хто тут криком кричав, просив, пояснював, благав за оце не голосувати.

Якого ви тоді її вибрали, антиукраїнську ? Чого майже два роки чекаєте ?
Вперед !
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25.03.2021 19:30 Ответить
Ми не чекаємо ) Для того, щоб революція сталась потрібні сприятливі умови. Дискредитація влади це одно з них і саме цей етап проходить зараз. Результати відомі, було 73% , стало 19%.
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26.03.2021 03:28 Ответить
Тобто 73% порозумнішали ???
Ні. Вони підуть за тим, хто нову лапшу на вуха розвішає.
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26.03.2021 04:02 Ответить
Так буде завжди. Головне після революції вчасно почати вішати лапшу, щоб 73% пішли за нами
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26.03.2021 21:27 Ответить
Зелепухин поступает с патриотами Украины как в Рашке Путин с Навальным. Все по аналогии. Сколько у нас в гебне путинских прихвостней, если в верхушке сдают своих, украинцев. Может они уже не свои? А постсовковый еврейскй Союз до сих пор правит нами?
Байден. выручай.
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25.03.2021 14:30 Ответить
Хорошь здесь Навального пропагандировать, холуй ты Фридмана:

"Председатель Меджлиса потребовал у главы штаба оппозиционера вывести на карте Крым из границ РФ, но получил отказ.
Глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту, размещенную на сайте Свободу Навальному, где аннексированный Крым обозначен как часть территории России. Об этом в среду, 24 марта, https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054 сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook."
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25.03.2021 14:35 Ответить
сявка тупорылая, если Навальный сделал бы по другому, в Рашке, против плешивого и сказать ничего не смог бы)) Враг моего врага - мой друг. . Понял, жидок?
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25.03.2021 20:48 Ответить
Надо писать роман - "По ком звонит телефон"
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25.03.2021 14:38 Ответить
стислий виклад цієї новини: "для особо развітих повторяєм мєдлєнно..."
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25.03.2021 14:41 Ответить
Если слова не расходятся с делом, то из всего текста понятен последний обзац,по который гласит, что главное, что бы президент Зеленский выполнял свои обещания данные на выборах народу, а они подтверждают Конституцию, что главнрй задачей власти это увеличение благосостряния народа иными словами, что обещал Зеленский - предолеть эпохи бедности,корупции и обмана. Потому как слово реформы у украинцев подразумевается отнятие у народа гос.активов по коррупционным законам и рекета в повседневной жизни олигархов и "правоохоронців" таким образом превращение населения в рабов под видом рыночной экономики, где нет конкуренции, а продажи активов оптом в одни руки по заниженным ценам в том числе и главного актива Земли банкирам и олигархам, которые украли у народа деньги. Вместо того , что бы не мешать , а наоботорот создавать условия по закону , за которые власть получает не малое жалование, жить и зараьатывать населению на своей земле, что бы подымать благосостояние народа и страны зачем же продавать активы и Землю и идди в найм или силеть без дене на Земле надо работать и зарабатывать, а иное чистый обман и коррупция, а Зеленский общал покончить эпоху обмана, которая дает начало коррупции, а коррупция прибодит к бедности, пока Зеленский не выполняет свои обещания и не выполняет Конституцию а уже не 100 дней, а 2 года прошло - пол срока американского президентства, а ситуация не улушается маркером которрй является минимальные пенсии соц.услуги и долги государства.Долги растут,а социальные услуги не станрвятся лучше.Значит выполнять и не собирается.
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25.03.2021 14:51 Ответить
То есть, когда Украина достигнет успеха- тогда и позвоним !
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25.03.2021 14:54 Ответить
Когда работать начнет! А то ему,бедняге, за отдыхом и сьемками видосиков,подсчетом денег от раши в офшорах и некогда работать.
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25.03.2021 15:20 Ответить
А правду сказал имам из Майами .. жиды - это производное свиньи и обезьяны))) В точку.
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25.03.2021 20:50 Ответить
Уж больно ты смелый вонять издалека !
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26.03.2021 03:50 Ответить
Госеп не устраивают видосики-гундосики зеленорогого?! Странно!
Зебилов,продолжающих орать вслед за рашей "лиш-бы не Порох!" и "внешнее управление" тоже,как и внешнее управление кремля ОПой хидранта.
Зельцман с булавой,делает вид,что не понимает намеков,даже когда их вколачивают кувалдами с двух сторон!
Крепко сидит на кукане олигархов
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25.03.2021 15:17 Ответить
Та кто хочет говорить с идиотом который в воюющей стране назначает на ключевые должности агентов врага !? Такому нечтожеству и руку подать неохота!
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25.03.2021 15:28 Ответить
ви там у тому держдепі подуріли чи що? тримайте кармани ширше, щас цей виродок сам з собою боротиметься.
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25.03.2021 15:28 Ответить
Думаю они просто ищут замену придурку. И ... не найдут пока что.
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25.03.2021 20:51 Ответить
так як же того дурня заміниш коли сидіти блазню на троні ще 3 роки?.
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26.03.2021 05:47 Ответить
Фірмі з російським корінням дозволили будувати завод у Стрию- Львів.

Київська компанія «АЕРОК» з російським корінням планує збудувати у місті Стрий на Львівщині завод екологічного автоклавного газобетону.
Це буде третій завод «АЕРОК» в Україні, два підприємства вже працюють у Київській області.

Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» - російський мільярдер https://www.forbes.ru/profile/andrei-molchanov Андрій Молчанов , він же є її основним бенефіціаром.

https://zaxid.net/firmi_z_rosiyskim_korinnyam_dozvolili_buduvati_zavod_u_striyu_n1516265
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25.03.2021 17:04 Ответить
Клоун и борьба с коррупцией-они на разных планетах.Клоун может только видимость создать
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25.03.2021 17:20 Ответить
взрослые дяди а такой херней маетесь-ведь зеля пользуется мукой аргентинской с подачи маньки
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25.03.2021 18:38 Ответить
про що з ним говорити? в госдепі навіть думки нашої зелені знають
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25.03.2021 19:04 Ответить
почему в Англии, где евреи Сити сидят как короли, Ротшильдам против англичан не дадут расшалиться, А здесь - даже клоуны президенты. Ж.опа одним словом.
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25.03.2021 20:53 Ответить
у джо избегание и прокрастинация. дело шокина на буризму и хантера его так травмировало.
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28.03.2021 00:32 Ответить
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