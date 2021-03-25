Госдеп США о разговоре Байдена и Зеленского: "Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями"
США готовы поддержать Украину в обороне от агрессии со стороны России, а также в преодолении вызовов изнутри, и здесь речь идет о реформах и борьбе с коррупцией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель помощника Госссекретаря США Джордж Кент.
"Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями. ... Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - отметил Кент.
По его словам, доверие очень важно в любых отношениях. Как внутри страны, так и между странами.
Отвечая на вопрос, как Зеленский и его администрация справляются со своими обязанностями, Кент отметил: "Я бы сказал, что самое главное - это то, чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу - ведь именно они его выбрали".
Пожалуйста, подождите...
Цілком згоден!
Вколи собі ковідшайсе, або ще якийсь яд-звільни нормальних людей від свого "розуму"!
Запускати у власну країну масово мігрантів, тримати дітей у клітках, зупинка будівництва кейстоуна,ескалація конфлікту з кореєю, мало?
Це американський зебіл, повторює кроки хозарського зебіла але по мапсштабах наслідків перепльовує останнього!
І воно це розуміє.
Вопрос ,который не муссируется - прозрачность и честность следующих президвыборов.. Чувствую, повторится 2004г...
- А новый видосик за действия сойдет?
Урожай засипал град!
Порошенко виноват!
Зелю голубь обосрал!
Его Порох подослал!
Глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту, размещенную на сайте Свободу Навальному, где аннексированный Крым обозначен как часть территории России. Об этом в среду, 24 марта, https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054 сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook."
Ну что, есть еще тут желающие за Леху "топить"?
Народний депутат з фракції "ЄС" Михайло Бондар направив звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо заходів уряду для обмеження імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусі.
"Уряд вже час притягати до відповідальності. Президент офіційно повідомив мені, що дав розпорядження Шмигалю закривати злочинний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Цього ж вимагають наші союзники по НАТО. При цьому уряд не робить нічого", - зазначив депутат.
"Я поставив запитання перед Кабінетом Міністром, як вони будуть виконувати волю їхнього президента. Відповідати прийдеться. Дуже хочу побачити цю відповідь - чому вони ігнорують волю Зеленського", - додав представник "ЄС".
Він підкреслив, що Україна лише з початку року втратила понад 900 млн грн, віддавши їх окупантам та їхньому другу Лукашенку.
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUeoMHK2ofPtrFIHXt5gtMWkGPQAYOF692sWg3jWuHQzvCWIU6nTxTg2WXk9XEti1mqgOET9OPbwkO_2DhM9ncxd_m0YAzW0_Leqybv4qQCIHFCM1Fc2SxhbFfDXfJU_nQ&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
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Ну что друзья,заказ Путина,украинские силовики выполнили блестяще.С утра все российское телевидение ХЛОПАЕТ В ЛАДОШИ...Ну а как же.Бывший глава Правого сектора Одессы,который защитил эту самую Одессу от ПУТИНСКОГО ВАРВАРСТВА получил семь лет за наказание-СЕПАРАТИСТА,правую руку Маркова.Комбат Донбасса Семен Семенченко и 10 его побратимов(а по российским новостям их называют карателями)отправлены в тюрьму за то,что передавали свой военный опыт ПОЛЬШЕ-стране НАТО.Вот жду,что бы и за мной пришли.Я же уже тритий год организовываю бесплатный лагерь для АТОшников у моря,ну это как минимум террористические действия....Вот и пришел тот день и час,когда подсветятся ВРАГИ Украины и когда те кто родились СВОБОДНЫМИ станут плечом друг к другу и защитят Родину от ПУТИНСКОЙ ПАДАЛИ..
Отже, збройна агресія, анексія, окупація прирівняні до боротьби з корупцією і дорівнюють реформам ?
Нарешті надано чітку відповідь.
Я вже кілька разів на це звертала увагу - тепер питань нема.
Ще почекаю, коли озвучиться і випливе, що відсутність =дзвіночка= - то персональні образи і помста, яка нічого спільного з такою =підтримкою= України не має.
Я підтримую дії США, антиукраїнська влада не має користуватись широкою підтримкою США, навіть якщо це буде шкодити економіці та іміджу країни, тому що сама по собі підтримка це великий козир, а давати козир зрадникам це помилка
Якого ви тоді її вибрали, антиукраїнську ? Чого майже два роки чекаєте ?
Вперед !
Ні. Вони підуть за тим, хто нову лапшу на вуха розвішає.
Байден. выручай.
"Председатель Меджлиса потребовал у главы штаба оппозиционера вывести на карте Крым из границ РФ, но получил отказ.
Глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту, размещенную на сайте Свободу Навальному, где аннексированный Крым обозначен как часть территории России. Об этом в среду, 24 марта, https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054 сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook."
Зебилов,продолжающих орать вслед за рашей "лиш-бы не Порох!" и "внешнее управление" тоже,как и внешнее управление кремля ОПой хидранта.
Зельцман с булавой,делает вид,что не понимает намеков,даже когда их вколачивают кувалдами с двух сторон!
Крепко сидит на кукане олигархов
Київська компанія «АЕРОК» з російським корінням планує збудувати у місті Стрий на Львівщині завод екологічного автоклавного газобетону.
Це буде третій завод «АЕРОК» в Україні, два підприємства вже працюють у Київській області.
Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» - російський мільярдер https://www.forbes.ru/profile/andrei-molchanov Андрій Молчанов , він же є її основним бенефіціаром.
https://zaxid.net/firmi_z_rosiyskim_korinnyam_dozvolili_buduvati_zavod_u_striyu_n1516265