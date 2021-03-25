РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12263 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 863 38
вакцина (3777) Минздрав (4883) COVID-19 (18606) AstraZeneca (141)

Пациенты, получившие первую дозу вакцины Covishield, могут делать вторую прививку другим однотипным препаратом, - советник Степанова Виноград

Пациенты, получившие первую дозу вакцины Covishield, могут делать вторую прививку другим однотипным препаратом, - советник Степанова Виноград

В Европе после вакцинации первой дозы одной вакциной для второй дозы брали другую, но однотипную.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила советник главы Минздрава по вопросам биологической безопасности, врач Наталья Виноград.

По ее словам, в Украине нет проблемы с нехваткой вторых доз вакцины для людей, которые сделали первую прививку.

"Была дорожная карта, было рассчитано, ведется ежедневный учет, сколько привито и сколько нужно будет потом для тех людей вторых доз остаться... Хотя видите опыт Европы - у них произошел сбой неоднократно с поставкой вакцины - и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca. Это действительно серьезный вопрос. Производители не выдерживают контракты. И из того возникали очень большие проблемы. Решали их по-разному. После вакцинации первой дозы одной вакциной для второй дозы брали другую, но однотипную. Второй вариант - отсрочили введение второй дозы", - рассказала Виноград.

Также читайте: Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией, - Степанов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
водка,потом пиво..
показать весь комментарий
25.03.2021 09:40
+9
Да пошли вы на хрен, ушлепки зелёные.
Обеспечьте вторую дозу шилда, и в срок, а не выдумывайте фигню.
Или валите обратно в свой цирк.
Все уже ждут не дождутся...
Уроды, вы ж людей гробите
показать весь комментарий
25.03.2021 09:43
+7
Клизму сорокаведерную...
показать весь комментарий
25.03.2021 09:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клизму сорокаведерную...
показать весь комментарий
25.03.2021 09:35 Ответить
каша из топора
показать весь комментарий
25.03.2021 12:33 Ответить
водка,потом пиво..
показать весь комментарий
25.03.2021 09:40 Ответить
А могуть і нє дєлать. А можєт ето страус злой. А можєт і нє злой. От така фігня, малята - КовіШілду більше не буде.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:40 Ответить
а до того казали, що не можна мішати в організм 2 вакцини, бо невідомо, які коні двине організм щр від першої, що від другої
показать весь комментарий
25.03.2021 10:13 Ответить
Як невдобно вийшло))) замість потрібних 96 млн. Купили 500 тис )) і раптово закінчилася
показать весь комментарий
25.03.2021 09:40 Ответить
Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград - Цензор.НЕТ 8303
показать весь комментарий
25.03.2021 09:54 Ответить
Да пошли вы на хрен, ушлепки зелёные.
Обеспечьте вторую дозу шилда, и в срок, а не выдумывайте фигню.
Или валите обратно в свой цирк.
Все уже ждут не дождутся...
Уроды, вы ж людей гробите
показать весь комментарий
25.03.2021 09:43 Ответить
оунли бизнес...
показать весь комментарий
25.03.2021 10:04 Ответить
т.е. настолько сильная вакцина, что вторую можно колоть чем попало?)
показать весь комментарий
25.03.2021 09:43 Ответить
не долго пиликала гармошка, играл магнитофон…
показать весь комментарий
25.03.2021 09:45 Ответить
А шо, Степанов куртячок собі вже купив, ну то нафіга більше...
показать весь комментарий
25.03.2021 09:46 Ответить
А як же жупанчик за 950 тыс?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:03 Ответить
Кидалово конкретное от Степашки)) кто успел привится индийской бодягой
показать весь комментарий
25.03.2021 09:49 Ответить
Зачем тогда начинали, зебилы недоделанные...
Для главзебила хоть дозу оставили??
показать весь комментарий
25.03.2021 09:49 Ответить
дно дна вообще то
показать весь комментарий
25.03.2021 09:51 Ответить
Слуги народу варять вакцину від ковіду...
Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград - Цензор.НЕТ 8749
показать весь комментарий
25.03.2021 09:53 Ответить
Что-то не нравится мне эта тема....
Китайская сбыта не находит?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:53 Ответить
А вот это поворот! Эксперимент называется : Что будет если давать разные вакцины?
показать весь комментарий
25.03.2021 09:54 Ответить
И все это с разрешения месткома и культпросвет комиссии,на основе учения индийских йогов
показать весь комментарий
25.03.2021 10:23 Ответить
Или зелёнкой помазаться.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:54 Ответить
Зеботи,
Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград - Цензор.НЕТ 5382
показать весь комментарий
25.03.2021 09:56 Ответить
...якщо доживуть
показать весь комментарий
25.03.2021 09:57 Ответить
Вы че гоните?будут такие побочки,что третья нога вырастит,на лбу.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:57 Ответить
Головне щоб цей степанов і його виноград разом з своїми сімями не встигли втекти з України в Монако чи Швейцарію. Головне не випустити цих упирів після "пандемії" чи їх відставки за згодою сторін.
показать весь комментарий
25.03.2021 09:59 Ответить
Так як подруга пороха гонтарева зробила і ще багато таких упирів.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:00 Ответить
А не сказав,де взяти ту однотипну вакцину ? Може Стєпанов порєшає ? З казахами,наприклад.
Бо до його гарного лапсардака підходять файні мешти від Artioli,чи Bontoni !
показать весь комментарий
25.03.2021 10:03 Ответить
Вот и все. Ребятки зеленые бабло косят, а вы граждане Украины, есть подопытные кролики. Подыхайте. Если не сразу как в Одессе или Черновцах- то чуть позже. А Зендор команда тут не причем.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:10 Ответить
а оно так всегда,сначала зендер,dann Sonder..
показать весь комментарий
25.03.2021 12:12 Ответить
Ніхто у світі так НЕ робить, та "мудрому" наріду можна.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:18 Ответить
Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград - Цензор.НЕТ 8661
показать весь комментарий
25.03.2021 10:48 Ответить
Ну шо бараны, укололись?))))))
показать весь комментарий
25.03.2021 11:03 Ответить
Китайской?
показать весь комментарий
25.03.2021 12:01 Ответить
А ларчик открывается просто:
https://censor.net/ru/news/3255504/stepanov_o_prekraschenii_eksporta_indieyi_covishield_deyistvitelno_est_problema_rabotaem_nad_ee_resheniem
показать весь комментарий
25.03.2021 12:37 Ответить
 
 