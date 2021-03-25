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Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ

Распиаренная росСМИ

В начале марта 2021 года оккупационная администрация РФ в Крыму сообщила о "делегации из Китая, которая оценила туристический потенциал" полуострова: это сообщение распространили пропагандистские СМИ. Однако выяснилось, что "делегаты" являются торговцами с рынков Москвы

 Как выяснил российский ресурс Медуза, в Китае ничего не знают о таком "представительном" и "официальном" визите, передает Цензор.НЕТ.

"Делегаты", как рассказали оккупанты, побывали 9-11 марта на винодельческих хозяйствах и курортах, поучаствовав в некоем круглом столе в Крыму, но госСМИ РФ сообщили об этом только после поста в Facebook от члена пророссийской партии ОПЗЖ в Украине Вадима Рабиновича. Тот заявил, что "это ответный ход Китая из-за позиции Украины по Мотор Сич". Эту идею и подхватили пропагандисты из РФ.

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Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ответ на вопрос сотрудника росСМИ о посте Рабиновича, что "позиция Китая по Крыму неизменна", и попросил "не политизировать деловую активность китайских компаний".

Распиаренная росСМИ делегация из Китая в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ 01

Представители "китайской делегации" на одном из крымских винодельческих хозяйств. 9–11 марта 2021 года, Крым

Об визите не сообщало ни госагентство КНР Синьхуа, ни газета компартии Жэньминь жибао, ни другие китайские госведомства, СМИ или соцсети.

Рассказывая об "официальном визите" в Крым, оккупанты называли имена – "замруководителя "Ассоциации российско-китайской дружбы" Чэнь Шаньвэнь, гендиректор "Пекинской экспортно-импортной торговой компании Кай Шэн" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "Хао Лан" Чэнь Юн".

По данным Медузы, Шаньвэнь и Юн – совладельцы фирмы "Хао Лан" (зарегистрирована в провинции Чжэцзян), предприятия малого бизнеса по производству кожевенных, меховых и перьевых изделий и продаже обуви. "Ассоциация российско-китайской дружбы" встречается только в сообщениях об этом визите. В китайском реестре юрлиц нет и "Пекинской экспортно-импортной торговой компании".

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Как рассказал изданию некий представитель московской китайской диаспоры, все трое участников "делегации Китая в Крым" уже много лет живут в Москве, тесно связаны друг с другом и продают на оптово-розничных рынках "Москва" и "Садовод" товары легкой промышленности.

"На самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников "Медузы", тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках "Москва" и "Садовод", - пишет издание.

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Топ комментарии
+46
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5678
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25.03.2021 09:36
+33
как обычно обосрались . в общем вставай страна огромная
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5427
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25.03.2021 09:41
+29
Страна 404.
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25.03.2021 09:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Причому, узбекськими торговцями
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25.03.2021 09:36 Ответить
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5678
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25.03.2021 09:36 Ответить
Страна 404.
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25.03.2021 09:37 Ответить
nín hǎo крысчане
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25.03.2021 09:39 Ответить
какая страна такие и идиоты)))
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25.03.2021 09:39 Ответить
Так китайці ж визнали їх за делегацію ?
ЦЕ тепер нас дурять ?
Чи дійсно москалі потьомкінських китайозів підсунули
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25.03.2021 09:40 Ответить
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8905
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25.03.2021 09:40 Ответить
Це нагадало мені про лижного інструктора - у кацапів і ригів методи однакові! Соупадєніє?
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25.03.2021 09:40 Ответить
Крысчане даже после 2014 года китайца от бурята не отличат )))
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25.03.2021 09:40 Ответить
после закрытия опзжопных тв помоек рабиновичу нужно же где-то светиться. старость не радость....активной жизни пару лет осталось
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25.03.2021 09:40 Ответить
как обычно обосрались . в общем вставай страна огромная
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5427
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25.03.2021 09:41 Ответить
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 1481
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25.03.2021 09:43 Ответить
Китайцы Всполошились после заяв Мид Украины и ищут предлог как выкрутится . Потому , что резонанс и обьем товарооборота , а вернее его потеря будит ощутимо больше чем визит 3 человек с рынка москвы.
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25.03.2021 09:46 Ответить
Вино халявне, аж оченятка вилазять! А може то "Спутник" або "Новичок"? у Мордорі і того, і того наливом.
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25.03.2021 09:47 Ответить
Торговцы вьетнамками с московских рынков оценили туристический потенциал Крыма.

Ну теперь-то Крым заживеееет... Вьетнамок и спортивных штанов абибас будет просто завались.
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25.03.2021 09:48 Ответить
Распиаренная росСМИ "делегация из Китая" в оккупированном Крыму оказалась торговцами с рынков Москвы, - СМИ - Цензор.НЕТ 190
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25.03.2021 09:48 Ответить
Распираемый взгляд от https://images.cnscdn.com/images/d/8/3/6/d8365ce35cfb176523ae272c10d467d0/original.jpg
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25.03.2021 09:51 Ответить
А отой в очках на мокшанця схожий...
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25.03.2021 10:01 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1404142076604544&set=p.1404142076604544&type=3&av=100010262946037&eav=AfZlXSjSbSuCQ3v9rlVdqBa_UFXaXiA3_-8BQa4gfpmHyJuO4cMooLRIXI22XZXcndQ&__cft__[0]=AZXk8Azi_viio6JFOcqgZs6UIVLFY4EP7bdnEMexWd-yCfRpCKx3R5PiCOqFFJ7MgC8_3xPAT21r-5x4egJ38IFuMUoN2MGgo7-n2EkoNnW--OygZUUx4anh-ktNaHznkrYZgaBD3BFjwOJRcJjTTNCLUxeZXBpHCfhMTi1e5WWi8jbkDZHYR28Gsh2baC3f5v8&__tn__=R]-R Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7384 а вот ещё не так далёкий взгляд
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25.03.2021 10:04 Ответить
презрительный взгляд должен завершиться плевком с высоты на лысину.
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25.03.2021 10:10 Ответить
китайцы смотрят на вино, как бараны на новые ворота... может ошиблись адресом???
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25.03.2021 10:11 Ответить
кто пробовал на вкус китайское пойло. тот поймет...
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25.03.2021 11:55 Ответить
Врядли поверите--но давно уже, лет 6--8 лихо скупают всю почти продукцию у Франции, ФРГ, к Австралии подобрались, у Чили то же---по сухим винам имею в виду. Именно брендовые сорта. Бордосские, Мозельские вина с ЕС особо на улёт идут. Разбогатели---факт. Даже вот был случай с известным брендом *Божоле* что пьют в один день по всему миру сразу---так америкосам не хватило впервые за многие десятилетия. Перехватили. Есть давняя традиция у французов виноделов высоких брендов, когда сильный урожай бывает и спрос падает совсем, то выезжают к трассам что ведут в ФРГ с юга страны, Лазурного берега и абсолютно бесплатно раздают причём бутилированое вино немцам что с отпуска едут, набирает немчура кубометрами! Что бы помнили о бренде, марку так держат, причём уже столетиями! Так работают ради престижа наперёд. Ну вот и дождались.
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25.03.2021 14:35 Ответить
я написал про другое, про китайское пойло, которое пить - пытка.
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25.03.2021 14:42 Ответить
Я никогда не сталкивался с китайским спиртным. Речь о давних годах конечно. Азиаты здесь с нашей точки зрения вкусов не попадают ни во что. Им и пить давать нельзя. Пусть работают---они это любят.
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25.03.2021 15:42 Ответить
хотя справедливости ради нужно отметить. китайская водка "маотай"(из сорго) чуть ли не лучшая в мире... но узкопленочные адекватной цены ей сложить не могут... все остальное - помои.
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25.03.2021 16:22 Ответить
дурноватый рабинович наверное не знает, за его преступления в Китае на него ждет расстрельная статья... китайцев кацапы пригласии. чтоб те оценили крым и выбирали себе места для возможного переселения и заселения полуострова китайцами...
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25.03.2021 10:08 Ответить
Ото жалкие кацапоклоуны!
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25.03.2021 10:10 Ответить
Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8294
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25.03.2021 10:11 Ответить
через месяц выяснится, что это и не китайцы вовсе, а удмурты какие-нибудь.
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25.03.2021 10:24 Ответить
Було таке колись... Читав - десь у морі европейці, випадково, виловили японських рибалок, що потерпіли корабетрощу. Привезли в Європу і видали їх за "принців з "Ніппон"... Возили по королівських дворах, як "мавп ряжених", збираючи "подарунки для імператора",а потім "відправили додому"... Більше про них ніхто не чув...
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25.03.2021 12:58 Ответить
Всё бы ничего,если б до этого не было сообщения от "ничего об этом не знавших" китайских властей-" Не политизировать визит этой делегации"...То есть,либо власти Китая знали о намерениях этой делегации.лиюо это наглый манёвр обиженных отбиранием "Мотор-Сичи" китайцев,который украинские власти пытаются выдать за рядовой конфуз приватных инициатив....Короче.кто-то точно врёт!
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25.03.2021 10:26 Ответить
Лучше бы уже бурятов подпрягли. Морды одинаковые, а дешевле вышло бы. Долбо@бы.?
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25.03.2021 10:27 Ответить
Это настаящия закалённые мышебратья..
Попал китаец в ГУЛАГ.
Заходит в барак, спрашивает.
-Ну как тут?
Ему.-Плохо, голод!
Китаец ловит на лету муху, засовывает в рот и говорит.
- Мухи есть, какой голод???
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25.03.2021 10:28 Ответить
Яке це має значення, якщо ці злочинні з крапки зору України дії китайських громадян (!) не отримали з боку офіційного Пекіну жодного засудження чи санкцій, а отримали навіть опосередковану підтримку, якою, безумовно, є отой заклик "не політузувати".
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25.03.2021 10:30 Ответить
вживання словосполучення "крапка зору" - помилкове. Крапка - лише на папері. Точка - в основному місце, де знаходиться обьєкт.
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine70-36.pdf

https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0/

https://uk.glosbe.com/ru/uk/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

https://ukrainian.stackexchange.com/questions/3990/%D0%A7%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
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25.03.2021 11:25 Ответить
вот любит русня вяличие.
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25.03.2021 10:31 Ответить
Підорашня.До Русі лапотні не мають жодного відношення.
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25.03.2021 10:38 Ответить
А чем эта новость отличается от новости месячной давности, когда руководство Укроборонпрома на ОАРЗ заявили что там будут собирать вертолеты Белл и первый вертолет сойдет с конвейера уже ко дню независимости. А через неделю, на запрос журналистов, американцы отписали что впервые об этом слышат????
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25.03.2021 10:33 Ответить
************* мир-это такое дерьмо.
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25.03.2021 10:37 Ответить
Розпіарена росЗМІ "делегація з Китаю" в окупованому Криму виявилася торговцями з ринків Москви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9152
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25.03.2021 10:40 Ответить
даже комментировать не охота))))
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25.03.2021 10:41 Ответить
Во заморичились, а могли и бурят привезти
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25.03.2021 11:02 Ответить
Тю блін, що тут дивного, майбутні господарі рашки оцінюють майбутні володіння.
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25.03.2021 11:04 Ответить
Шо опять челночники?
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25.03.2021 12:23 Ответить
И всё таки надо отдать должное прохиндею гадику-вадику. Лихо в шахматы блефонул. Бабло отрабатывает---на карман свой зарабатывает. Врёт с упоением, с трибун, в камеры журналистов---хоть бы раз покраснела тварюка!
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25.03.2021 14:15 Ответить
 
 