На востоке Австрии нельзя будет посещать магазины и парикмахерские без отрицательного теста на COVID-19
В трех восточных регионах Австрии в начале апреля вводят жесткий карантин, после него для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Kurier.
Локдаун вводится в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде с 1 по 6 апреля, из-за высокой заболеваемости коронавирусом и переполненности больниц.
Будут закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек, а также предприятия сферы услуг. В местах скопления людей будет необходимо носить маски.
На предприятиях раз в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. После окончания локдауна отрицательный тест будет необходим для посещения магазинов и парикмахерских.
Школьники останутся на дистанционном обучении до 9 апреля.
19 марта 2021 года глава Минздрава Германии Йенс Спан заявил, что Европе не хватает вакцин от коронавируса.
20 марта стало известно, что Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства.
21 марта в Еврокомиссии заявили, что ЕС не будет передавать вакцины от COVID-19 развивающимся странам, пока не решит проблем с поставками для себя.
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Например абсолютно очевидно, что вводить комендантский час как средство противодействия вирусу абсурдно. Ночью люди спят, риск заражения и так минимален. Кроме того вечерние покупки из-за комендантского часа будут перенесены на дневное время и возникнет более высокая концентрация покупателей в магазинах. А это, в свою очередь, усилит риск заражения.
Так зачем же в куче стран Европы ввели этот самый комендантский час? Все очень просто - жажда власти у чиновников, желание подоминировать, навязать свою волю, почувствовать себя выше толпы. В общем, психологический кайф от власти.
ЧОМУ ВІД ПЕРЕХВОРІВШИХ ****** НЕ ПОТРЕБУЮТЬ паспортів вакцинації?