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Австрия (790) карантин (16728) COVID-19 (18606)

На востоке Австрии нельзя будет посещать магазины и парикмахерские без отрицательного теста на COVID-19

На востоке Австрии нельзя будет посещать магазины и парикмахерские без отрицательного теста на COVID-19

В трех восточных регионах Австрии в начале апреля вводят жесткий карантин, после него для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Kurier.

Локдаун вводится в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде с 1 по 6 апреля, из-за высокой заболеваемости коронавирусом и переполненности больниц.

Будут закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек, а также предприятия сферы услуг. В местах скопления людей будет необходимо носить маски.

На предприятиях раз в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. После окончания локдауна отрицательный тест будет необходим для посещения магазинов и парикмахерских.

Школьники останутся на дистанционном обучении до 9 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении COVID-вакцин в рамках COVAX, - ОП

19 марта 2021 года глава Минздрава Германии Йенс Спан заявил, что Европе не хватает вакцин от коронавируса.

20 марта стало известно, что Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, пока не будут выполнены внутренние обязательства.

21 марта в Еврокомиссии заявили, что ЕС не будет передавать вакцины от COVID-19 развивающимся странам, пока не решит проблем с поставками для себя.
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Топ комментарии
+6
трындец. не хочешь колоться - заставим.
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25.03.2021 10:07
+5
Они любят экспериментировать на людях. Алоизыч недаром оттуда родом.
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25.03.2021 10:31
+5
К сожалению дело тут не в банде. Этот спрут сидит внутри каждого человека.
Например абсолютно очевидно, что вводить комендантский час как средство противодействия вирусу абсурдно. Ночью люди спят, риск заражения и так минимален. Кроме того вечерние покупки из-за комендантского часа будут перенесены на дневное время и возникнет более высокая концентрация покупателей в магазинах. А это, в свою очередь, усилит риск заражения.
Так зачем же в куче стран Европы ввели этот самый комендантский час? Все очень просто - жажда власти у чиновников, желание подоминировать, навязать свою волю, почувствовать себя выше толпы. В общем, психологический кайф от власти.
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25.03.2021 10:34
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очень плохо, главное что бы до майских сняли
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25.03.2021 10:00 Ответить
хочеш поїхать до Відня на філіжанку кави?
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25.03.2021 10:02 Ответить
Да, еще на прошлые майские оплатили с кумовьями, и перенесли на год, из за карантина, похоже и в этом году облом будет
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26.03.2021 07:23 Ответить
конспірологія! вдягніть шапочку з фольги
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25.03.2021 10:01 Ответить
а у нас зелох в буковелях без маски рассекает
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25.03.2021 10:07 Ответить
трындец. не хочешь колоться - заставим.
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25.03.2021 10:07 Ответить
Маутхаузен коли ворота знов відкриє?Переносчики сторічних традицій демократії і толерантності.
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25.03.2021 10:12 Ответить
ты за свой ГУЛАГ лучше волнуйся, который никогда не закрывался
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25.03.2021 10:14 Ответить
Що робиться за парєбріком мене ще менше хвилює ніж ти,кацапська псіна.
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25.03.2021 10:17 Ответить
Ну все вірно. Навіщо ті права та свободи і закони, які їх гарантують. Головне тести і вакцини фуфломіцини! Це тільки мені здається, що весь світ і держави в ньому знаходяться під зовнішнім керівництвом якогось злочинного спрута?
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25.03.2021 10:14 Ответить
К сожалению дело тут не в банде. Этот спрут сидит внутри каждого человека.
Например абсолютно очевидно, что вводить комендантский час как средство противодействия вирусу абсурдно. Ночью люди спят, риск заражения и так минимален. Кроме того вечерние покупки из-за комендантского часа будут перенесены на дневное время и возникнет более высокая концентрация покупателей в магазинах. А это, в свою очередь, усилит риск заражения.
Так зачем же в куче стран Европы ввели этот самый комендантский час? Все очень просто - жажда власти у чиновников, желание подоминировать, навязать свою волю, почувствовать себя выше толпы. В общем, психологический кайф от власти.
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25.03.2021 10:34 Ответить
Так вірно. Є і такі причини. Одні з....................
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25.03.2021 10:38 Ответить
Легким порухом вимогу негативного тесту замінять вакцинним паспортом. Хочеш купити продуктів? Вколися експериментальною субстанцією. А ковідоупороті досі вважають це вигадкою і "теорією змови".
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25.03.2021 10:14 Ответить
Я Вам больше скажу - не вздумайте в магазинах давать мерять температуру! Это не градусник, этот прибор стирает память. Один мой знакомый, который вернулся с научной конференции в Стокгольме, пошел за хлебом. Ему поднесли этот прибор ко лбу, якобы температуру померять, так вот вышел он из магазина с бутылкой водки. И это, ни минуточку, человек, который только с научной конференции вернулся!
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25.03.2021 10:24 Ответить
Ті хто кричать що ви є хворобливим прибічником теорії змов, або це роблять, бо для цього найняті, або просто примітивні дебіли. Бо таким я кажу так - скільки існує людство стільки існують і змови. Змови в сімях, групах, колективах, організаціях, державах, світі. Змова це не теорія! Це реальність людського життя. Його постійний і невідємний елемент. Тому ідіть на Х*Й з вашими примітивними маніпуляціями. Ось так я відповідаю гнидам, що приймають участь у змовах і тим хто просто занадто примітивний, щоб все це розуміти.
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25.03.2021 10:28 Ответить
Все правильно Вы говорите! Я бы еще добавил что людей, которые слышат только себя, считают свое мнение единственно верным и разбрасываются ху...ми на лево и направо, можно назвать безмозглыми долб...ми... Такие люди как раз и привели себе подобных к власти два года назад.
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25.03.2021 10:39 Ответить
Все, що тобі залишається, це жартувати чи писати відверте безглуздя. Типова маніпуляція, щоб з реальної проблеми зробити посміховисько.
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25.03.2021 12:18 Ответить
Троль, ты ещё здесь?
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25.03.2021 12:21 Ответить
да нам ни до востока ни до запада не доехать из резервации
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25.03.2021 10:17 Ответить
Они любят экспериментировать на людях. Алоизыч недаром оттуда родом.
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25.03.2021 10:31 Ответить
И обратите внимание БЕСПЛАТНО И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ. И результат в течении 20 минут
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25.03.2021 10:42 Ответить
Потому что это цивилизованное общество и там нет недалекого быдла которое ходит и орет что никакого вируса нет а это все заговор Гереги, я умнее всех!
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25.03.2021 10:44 Ответить
Ну як це безкоштовно? За це все заплачено з бюджету.Не має нічого безкоштовного.Навіть ті ж маски,якщо роздають безкоштовну,то вони закуплені за євро,в китайців,чи інших виробників.Та й якщо купити самому маску,то вона більше коштує,ніж в Україні.
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25.03.2021 14:16 Ответить
Безвольные терпилы. Что тут скажешь?
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25.03.2021 10:45 Ответить
Добавь что ты их всех на куе вертел...
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25.03.2021 10:48 Ответить
Остатки погибающей цивилизации.
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25.03.2021 10:50 Ответить
Эти терпилы живут в развитой стране имеют все жизненные и социальные блага и зп пару тысяч евро. А ты живешь в феодальном гос-ве и имеешь 500 евро и больше них..я. Так что это ещё надо разобраться кто терпила.
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25.03.2021 10:52 Ответить
Скоро их пустят на паперть. Мелкому и среднему бизнесу трындец намечается.
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25.03.2021 10:54 Ответить
Киселев еще сказал что над Америкой сжимаются тиски голода!
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25.03.2021 10:57 Ответить
Я такие помои не смотрю, и тебе не советую. Есть сайт The World Bank: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii COVID-19 погрузит мировую экономику в наихудшую рецессию со времен Второй мировой войны . Там все есть.
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25.03.2021 11:18 Ответить
Именно так и палятся троли!
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25.03.2021 11:26 Ответить
Вот ты и спалился.
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25.03.2021 11:29 Ответить
Меняй ник, Вася. Там твои сверху уже перерегестрируются...
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25.03.2021 11:31 Ответить
Правильно, скоро еда будет только для уколотых
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25.03.2021 10:55 Ответить
скоро номер на руке начнут ставить
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25.03.2021 11:08 Ответить
И на урановые рудники всех отправят!
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25.03.2021 11:17 Ответить
Як виявилось,практично в усіх країнах покидьки керують.Те що західні країни багаті,заслуга не теперішніх керманичів,а тих хто вже на пенсії,чи помер.Всім керманичам в світі від цього вірусу гірше не стало,а навіть краще.
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25.03.2021 14:11 Ответить
Тепер як тваринам треба мати паспорта вакцинації від звичайних штамів грипу.
ЧОМУ ВІД ПЕРЕХВОРІВШИХ ****** НЕ ПОТРЕБУЮТЬ паспортів вакцинації?
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25.03.2021 14:32 Ответить
Пам"ятаю, ще нещодавно, в коментарях, тут, на Цензорі, дехто, упорото вилупивши очі і бризкаючи піною, абсолютно не слухаючи ніяких аргументів, доводив мені про виключну "добровільність" вакцинації в "демократичній" Європі.
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25.03.2021 21:00 Ответить
 
 