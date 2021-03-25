В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав
С начала вакцинальной кампании было зафиксировано 3 случая, когда пациентам, получившим прививку от COVID-19, было необходимо наблюдение врача или предоставление медицинской помощи.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.
На сегодняшний день было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь идет о головной боли, временном повышение температуры, усталость. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты применения вакцин, которые только доказывают то, что вакцина работает, организм готовит иммунный ответ", - отметил замглавы Минздрава.
По словам Иващенко, также в Украине было зафиксировано 3 случая, когда пациентам, которые получили вакцину, было необходимо временное наблюдение врачами или предоставления соответствующей медицинской помощи.
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