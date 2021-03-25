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В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав

В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав

С начала вакцинальной кампании было зафиксировано 3 случая, когда пациентам, получившим прививку от COVID-19, было необходимо наблюдение врача или предоставление медицинской помощи.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодняшний день было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь идет о головной боли, временном повышение температуры, усталость. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты применения вакцин, которые только доказывают то, что вакцина работает, организм готовит иммунный ответ", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Иващенко, также в Украине было зафиксировано 3 случая, когда пациентам, которые получили вакцину, было необходимо временное наблюдение врачами или предоставления соответствующей медицинской помощи.

Также читайте: Пациенты, получившие первую дозу вакцины Covishield, могут делать вторую прививку другим однотипным препаратом, - советник Степанова Виноград

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Топ комментарии
+7
В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 36
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25.03.2021 10:07
+6
Щонайменше 2 смерті - це теж ЛЕГКІ побічні реакції.
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25.03.2021 10:12
+5
Легкие побочные это смерть без мучений?
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25.03.2021 10:12
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В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 36
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25.03.2021 10:07 Ответить
Щонайменше 2 смерті - це теж ЛЕГКІ побічні реакції.
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25.03.2021 10:12 Ответить
Теща работает в больнице в Луцке. Говорит что побочка от вакцины почти у каждого. Сама лежала с температурой под 40 два дня, дикая головная боль, ломота, опухлость всего тела, тесть врач после вакцинации пил обезболивающие, которые не помогали температура была 38-39 воспалились все хронические болячки и вишенка на торте, как они сами говорят, что иммунитет резко падает и у них сухой кашель и поствакцинная температура 37.1-37.3 уже больше 10 дней. Скажем так, что треть вообще ни чего не чувствуют, треть переносит с легкой температурой и треть переносит очень тяжело. И еще врачи говорят, что скорее всего те, кто перенес вакцинацию очень легко на момент вакцинации уже имели антитела, так как уже переболели К-вирусом в легкой форме. Так что про всего 587 легких побочек это наглое и циничное ВРАНЬЕ мразей прибарахляющихся на смертях украинцев.
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25.03.2021 11:19 Ответить
Легкие побочные это смерть без мучений?
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25.03.2021 10:12 Ответить
Харьков. Вакцинация полным ходом!
"26 февраля ученики 4 класса школы № 166 на перемене стали свидетелями, как неизвестный мужчина сделал себе инъекцию на заднем дворе,прямо под окнами класса. Этот инцидент дети засняли с помощью мобильного телефона."
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25.03.2021 10:14 Ответить
А на видео не видно было, у него побочные реакции до или после иньекции?
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25.03.2021 10:16 Ответить
какой % из этих 587 случаев надуманных?
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25.03.2021 10:14 Ответить
А какой % из этих случаев летальный?
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25.03.2021 10:57 Ответить
пока 0 - нуль.
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25.03.2021 10:58 Ответить
а важкі випадки зареєстрували робітники моргів.
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25.03.2021 10:15 Ответить
Тяжкі не зареєстровані бо ідентифікуються як гостра серцева недостатність...
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25.03.2021 10:16 Ответить
В Украине зафиксировано 587 случаев легких побочных реакций на вакцину от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 497
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25.03.2021 10:17 Ответить
Жовті води в даному контексті асоціюються з морем мочі, якою деякі ******* лікуватися.а тут ціле місто показово.
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25.03.2021 10:33 Ответить
Жовті Води город побрадім города Сакі
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25.03.2021 10:35 Ответить
Голосовали па приколу....получите ИВЛ от Зеленского.....бугагагага
В Україні зафіксовано 587 випадків легких побічних реакцій на вакцину проти COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 700
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25.03.2021 11:05 Ответить
Значит раза в 3 больше...
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25.03.2021 10:22 Ответить
Говорят, что легкие побочные реакции влияют на алкоголь и табак, привился и бросил.
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25.03.2021 10:23 Ответить
А чего сам Камикадзе по борьбе с микробом самолично ничего не сказал? помер возможно, слаба Аллаху?
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25.03.2021 10:29 Ответить
Який сенс у цій брехні?
Вже відомо про 2 летальних випадки. Ще й Канада попердження зробила про тромби від ковідшилду.
Та й "вакцини" привезли таку кількість, що не вистачає на другу дозу для вакцинованих.
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25.03.2021 10:38 Ответить
Теща работает в больнице в Луцке. Говорит что побочка от вакцины почти у каждого. Сама лежала с температурой под 40 два дня, дикая головная боль, ломота, опухлость всего тела, тесть врач после вакцинации пил обезболивающие, которые не помогали температура была 38-39 воспалились все хронические болячки и вишенка на торте, как они сами говорят, что иммунитет резко падает и у них сухой кашель и поствакцинная температура 37.1-37.3 уже больше 10 дней. Скажем так, что треть вообще ни чего не чувствуют, треть переносит с легкой температурой и треть переносит очень тяжело. И еще врачи говорят, что скорее всего те, кто перенес вакцинацию очень легко на момент вакцинации уже имели антитела, так как уже переболели К-вирусом в легкой форме. Так что про всего 587 легких побочек это ВРАНЬЕ!!!!!!!!!
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25.03.2021 11:17 Ответить
 
 