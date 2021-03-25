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НАБУ (4183) СВР (126)

Дело о нанесении 2,2 млн грн убытков Службе внешней разведки направлено в суд, - НАБУ

Дело о нанесении 2,2 млн грн убытков Службе внешней разведки направлено в суд, - НАБУ

НАБУ и САП закончили расследование факта нанесения 2,2 млн грн ущерба Службе внешней разведки Украины. 25 марта 2021 обвинительный акт в отношении трех лиц направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Обвиняемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку. В результате СВР заключила с договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Вопреки нормативным документам СВР внесла полную подписку, а оборудование не получила. Средства, которое госпредприятие получило от СВР за непоставленное оборудование, его руководитель легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", - отмечают в НАБУ.

Зкс-замглавы СВР и еще одному чиновнику ведомства сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, а бывшему и.о. директора госпредприятия - по ч.2 ст.364, а также ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.209 (легализация полученного преступным путем имущества) и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с октября 2016 года.

25 февраля 2020 участникам преступления сообщили о подозрении. А 16 апреля 2020 стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления.

Также читайте: СБУ "разоблачила" ЧВК, которая уже несколько лет легально действует в Польше. Это расследование - расправа с НАБУ, - Саакашвили

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Им что тоже стены обрисовали и табличку пытались сжечь?
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25.03.2021 10:31 Ответить
Понять, обнять, простить - это же не краской на фасаде нехорошие слова писать
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25.03.2021 10:35 Ответить
Шо це за літса?
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25.03.2021 10:42 Ответить
Дивно, що вони досі з руками!
Чи Петро Олексійович збрехав? Та ні- маячня!
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25.03.2021 11:19 Ответить
Ось звідки ноги ростуть у новини про ЧВК за участю агента НАБУ!
СБУ саме по вуха в корупційних схемах і намагається затулити рота НАБУ
Дуже прикро, якщо вже й СБУ злодії і крадії, то хто ж кого тоді має зупиняти?....
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25.03.2021 11:50 Ответить
Ну, тоді- ой. Якщо вже СВР на бабло розводять то, про що говорити далі?
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25.03.2021 12:53 Ответить
 
 