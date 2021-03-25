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Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов

Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов

Китайская вакцина после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Первая партия препарата составит 200 тысяч доз.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Первая партия 200 тысяч доз, после того, как привезут, они должны пройти лабораторный контроль... Мы очень быстро его проведем, до 10 дней", - отметил министр.

Ранее Степанов заявил, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта. 

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Топ комментарии
+15
А что должен выявить лабораторный контроль в вакцине?? Стерильность?! Чио?! Как лабораторный контроль выявит эффективность вакцины от ковида и безопасность прививаемых пациентов????! На кого рассчитаны заявления Степанова?
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25.03.2021 10:32
+5
Степанов черный плащ ( за 620 000 грн. )
Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов - Цензор.НЕТ 5320
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25.03.2021 10:32
+5
Як завжди на ЗЕлохів.
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25.03.2021 10:34
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А по чем купили?
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25.03.2021 10:31 Ответить
ваєнная тайна
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25.03.2021 10:32 Ответить
за дорого
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25.03.2021 10:33 Ответить
Бартер - вакцина на безвиз.
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25.03.2021 10:41 Ответить
А какая разница? Главное теперь при пальтишке
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25.03.2021 10:42 Ответить
Коли ми отримаємо американську вакцину?
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25.03.2021 10:31 Ответить
ніколи.
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25.03.2021 10:32 Ответить
Зєля обідилося на Байдена, тому і вакцину американську ніхто в Україну не замовить.
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25.03.2021 10:35 Ответить
Я думаю, що проблема трохи в іншому. Зелені не можуть нажитися на американській вакцині. Там відкати не дають.
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25.03.2021 10:42 Ответить
Нiкли,бо в нас э Степанов,Лекхiм,iндуси та комунiсти-маодзунiсти.
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25.03.2021 10:43 Ответить
Степанов черный плащ ( за 620 000 грн. )
Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов - Цензор.НЕТ 5320
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25.03.2021 10:32 Ответить
угу... цікаво, скільки українців заплатять життя, за його "чорний плащ"...
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25.03.2021 10:45 Ответить
А что должен выявить лабораторный контроль в вакцине?? Стерильность?! Чио?! Как лабораторный контроль выявит эффективность вакцины от ковида и безопасность прививаемых пациентов????! На кого рассчитаны заявления Степанова?
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25.03.2021 10:32 Ответить
Як завжди на ЗЕлохів.
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25.03.2021 10:34 Ответить
зато как красиво сказано.примерно как: Сомали проведет контроль над самолетом Ф-35. "Стебется" этот Стебанов и в лысину не дует)
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25.03.2021 10:37 Ответить
Для лабораторії Пальчевського це не проблема, має досвід ще з весни 2019 року.
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25.03.2021 10:53 Ответить
Хз,что они там собрались проверять.Степанов по принципу:"Аби не мовчки".
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25.03.2021 11:12 Ответить
Анализ это типа поссал на вакцину,не почернела,знач можно жрать...
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25.03.2021 10:37 Ответить
надо брать...хорошая куртка
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25.03.2021 10:41 Ответить
На Лісовому ринку нова лабораторія.
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25.03.2021 10:42 Ответить
стєпашка-звіздабол, так локдаун буде чи ні?
ти позавчора розповідав, що його не буде, а от Данілов збирає РНБО у тому числі з питання введення жорсткого локдауну по усій країні..
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25.03.2021 10:47 Ответить
Будет, не сомневайтесь. При этих «специалистах» и при нашем народе полный локдаун стране гарантирован, ящитаю.
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25.03.2021 11:06 Ответить
Подкину идейку надо у Китая еще и лабораторию купить для проверки, две пробирки и микроскоп по цене самолета Боинг
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25.03.2021 10:49 Ответить
Проведемо лабораторний контроль китайської вакцини проти коронавірусу після отримання першої партії, - Степанов - Цензор.НЕТ 6104
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25.03.2021 11:02 Ответить
Лабораторный контроль -- это на крысах, что ли?
Пока они будут "контролем" заниматься, срок годности закончится.
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25.03.2021 11:04 Ответить
А лаборатория независимая или твоя личная ?
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25.03.2021 11:39 Ответить
VACCINE NAME: CoronaVac (formerly PiCoVacc)
EFFICACY: 50.38% in Brazil trial, 83.5% in Turkey trial
DOSE: 2 doses, 2 weeks apart
TYPE: Muscle injection
STORAGE: Refrigerated
APPROVED FOR USE IN: China.
EMERGENCY USE IN: Azerbaijan, Brazil, Cambodia, Chile, Colombia, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Mexico, Philippines, Thailand, Turkey, Ukraine, Uruguay, Zimbabwe.
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25.03.2021 12:02 Ответить
Не, таварищи дорогие, лучше уж индийскую!
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25.03.2021 12:18 Ответить
сначала купим, потом проверим...
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25.03.2021 12:22 Ответить
 
 