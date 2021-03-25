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Проведем лабораторный контроль китайской вакцины от коронавируса после получения первой партии, - Степанов
Китайская вакцина после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Первая партия препарата составит 200 тысяч доз.
Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Первая партия 200 тысяч доз, после того, как привезут, они должны пройти лабораторный контроль... Мы очень быстро его проведем, до 10 дней", - отметил министр.
Ранее Степанов заявил, что вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac (CoronaVac) должна поступить в Украину до конца марта.
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+15 Oleg Khasyanov
показать весь комментарий25.03.2021 10:32
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ти позавчора розповідав, що його не буде, а от Данілов збирає РНБО у тому числі з питання введення жорсткого локдауну по усій країні..
Пока они будут "контролем" заниматься, срок годности закончится.
EFFICACY: 50.38% in Brazil trial, 83.5% in Turkey trial
DOSE: 2 doses, 2 weeks apart
TYPE: Muscle injection
STORAGE: Refrigerated
APPROVED FOR USE IN: China.
EMERGENCY USE IN: Azerbaijan, Brazil, Cambodia, Chile, Colombia, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Mexico, Philippines, Thailand, Turkey, Ukraine, Uruguay, Zimbabwe.