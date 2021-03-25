AstraZeneca снизила показатель эффективности COVID-вакцины с 79% до 76%: защита от тяжелых или критических форм болезни остается 100%

Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче неточных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины.

Компания AstraZeneca обновила показатель эффективности своей вакцины против COVID-19, снизив его до 76%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Компания заявила, что перечислила данные исследования в США и пришла к выводу, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 не на 79%, как было опубликовано ранее в данных на этой неделе, а на 76%.

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Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче неточных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины. Группа заявила, что компания не учла некоторые случаи COVID-19 в исследовании, и это может подорвать доверие к научным выводам.

AstraZeneca заявила, что планирует запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в ближайшие недели. Компания также подтвердила, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, на 100% эффективна против тяжелых или критических форм болезни. Также говорится о том, что вакцина показала эффективность 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.