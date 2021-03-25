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AstraZeneca снизила показатель эффективности COVID-вакцины с 79% до 76%: защита от тяжелых или критических форм болезни остается 100%

AstraZeneca снизила показатель эффективности COVID-вакцины с 79% до 76%: защита от тяжелых или критических форм болезни остается 100%

Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче неточных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины.

Компания AstraZeneca обновила показатель эффективности своей вакцины против COVID-19, снизив его до 76%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Компания заявила, что перечислила данные исследования в США и пришла к выводу, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 не на 79%, как было опубликовано ранее в данных на этой неделе, а на 76%.

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Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче неточных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины. Группа заявила, что компания не учла некоторые случаи COVID-19 в исследовании, и это может подорвать доверие к научным выводам.

AstraZeneca заявила, что планирует запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в ближайшие недели. Компания также подтвердила, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, на 100% эффективна против тяжелых или критических форм болезни. Также говорится о том, что вакцина показала эффективность 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.

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Топ комментарии
+5
А у индийского шмурдяка какая єффективность тогда?
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25.03.2021 10:34
+4
Шмурдяк лише нікчемна копія, але ніяк не Астразенека.
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25.03.2021 10:37
+3
Только абсолютно бесполезна от южноафриканского штамма и вызывает тромбоз.
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25.03.2021 10:44
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А у индийского шмурдяка какая єффективность тогда?
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25.03.2021 10:34 Ответить
Шмурдяк лише нікчемна копія, але ніяк не Астразенека.
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25.03.2021 10:37 Ответить
Індійський варіант Супутника...
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25.03.2021 10:43 Ответить
Только абсолютно бесполезна от южноафриканского штамма и вызывает тромбоз.
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25.03.2021 10:44 Ответить
Сосед вакцинировался, два дня пластом лежал с высокой температурой. Из особенностей назвал то, что очень болели и ныли места ранений и травм.

Сейчас все нормально
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25.03.2021 10:45 Ответить
Ну в целом это нормальная реакция. Похожее например бывает и после вакцинации от гриппа.
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25.03.2021 11:02 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26464083.html Редкие п....ры, конечно
Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня (24.03.21) один из слуг, а именно https://www.facebook.com/radutskyy/posts/292755879040344 Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам . Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась информация от Reuters:

"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, https://www.reuters.com/article/idUSFWN2G701Q сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения. Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз. «Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии», - добавил собеседник агентства.

И зная это, Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость совмещённая с трусостью признать, что именно моносброд, Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам. Вот как к ним относиться после этого?
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25.03.2021 10:50 Ответить
AstraZeneca знизила показник ефективності COVID-вакцини з 79% до 76%: захист від важких або критичних форм хвороби залишається 100% - Цензор.НЕТ 1767
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25.03.2021 10:51 Ответить
Где Степашка с криками:это фейк
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25.03.2021 11:01 Ответить
Только это эффективность против ковид-19. Против ковид-2021 примерно 10%. С таким же успехом можно физраствор колоть.
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25.03.2021 13:45 Ответить
нормальная вакцина. генерики тоже.
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28.03.2021 00:35 Ответить
 
 