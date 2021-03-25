AstraZeneca снизила показатель эффективности COVID-вакцины с 79% до 76%: защита от тяжелых или критических форм болезни остается 100%
Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче неточных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины.
Компания AstraZeneca обновила показатель эффективности своей вакцины против COVID-19, снизив его до 76%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Компания заявила, что перечислила данные исследования в США и пришла к выводу, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 не на 79%, как было опубликовано ранее в данных на этой неделе, а на 76%.
Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче неточных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины. Группа заявила, что компания не учла некоторые случаи COVID-19 в исследовании, и это может подорвать доверие к научным выводам.
AstraZeneca заявила, что планирует запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в ближайшие недели. Компания также подтвердила, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, на 100% эффективна против тяжелых или критических форм болезни. Также говорится о том, что вакцина показала эффективность 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.
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Сейчас все нормально
Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня (24.03.21) один из слуг, а именно https://www.facebook.com/radutskyy/posts/292755879040344 Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам . Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась информация от Reuters:
"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, https://www.reuters.com/article/idUSFWN2G701Q сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения. Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз. «Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии», - добавил собеседник агентства.
И зная это, Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость совмещённая с трусостью признать, что именно моносброд, Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам. Вот как к ним относиться после этого?
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