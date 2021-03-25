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За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 35 человек, выздоровели - 600, выявили 1267 новых случаев, - Кличко. КАРТА
За сутки в киеве подтверждены 1267 случаев заболевания коронавирусом (всего 156603).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Так, заболели: 726 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 475 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет, 32 девочки от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 1 недели до 17 лет.
Также зафиксировано 35 летальных случаев от вируса (всего 3198)
За сутки госпитализированы 144 больных COVID-19, 370 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.
В то же время 600 человек преодолели коронавирус (всего 103722).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (259), Днепровском (165) и в Деснянском (160) районах.
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все мне по плечу
крепкий и свирепый
вирус проучу
(сообщил Кличко и задумался о завтрашнем дне, заглянув во вчерашний, не только лишь наполовину, мало кто так и туда заглядывает как он да и то не всегда, а завтра, но не вчера, потому что сегодня день сегодняшний, а не какой-либо еще )