РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12795 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 156 21
бизнес (1586) карантин (16728) предприниматели (1234) Тимошенко Кирилл (432) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Бизнесу и работникам в "красных" зонах выплатят по 8 тыс. грн и дополнительно сумму из местного бюджета, - замглавы ОП Тимошенко

Бизнесу и работникам в

Количество областей, оказавшихся в "красной" зоне будет увеличиваться, поэтому в ОП планируют использовать новый механизм компенсаций бизнесу и работниками во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Эта тема стала приоритетной во вторник на подготовительном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей - органа, который уже стал качественно новой площадкой для эффективной координации действий с тем, чтобы учитывать интересы жителей и крупных городов, и маленьких поселков", - отметил замглавы ОП.

По его словам, не исключено, что в Украине количество областей, которые окажутся в "красной зоне", будет увеличиваться. Именно поэтому сейчас планируют использовать новый механизм компенсаций.

"Из средств государственного бюджета выплачивается 8000 гривен, также за счет местного бюджета добавляется еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления, Заявки, как и в декабре-январе, будут приниматься через за приложение "Дія". Уверен, что центральная власть свои обязательства выполнит. Ждем поддержку лидеров местных громад", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что одним из приоритетов президентской программы является развитие медицинской инфраструктуры. Планируется, что в 2021 году будет построено или реконструировано 177 приемных отделений в больницах, которые одновременно оборудуются современной медицинской техникой для быстрого спасения больных.

Также читайте: Наша цель - сделать все общегосударственные дороги до конца 2023 года, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Отара это те, кому сейчас что-то обещают выплатить и это явно не соевые. В бюджете денег нет........... но вы держитесь.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:15
+3
Соєва отара пропонує нікому нічого не виплачувати, я вірно зрозумів?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:11
+2
Какие добрые вазеленские, опять из местных бюджетов.
Государственную казну сами будуть дерибанить и дальше, вместе с Ахметом, Беней, Пинчуком.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бизнесу и работникам в "красных" зонах выплатят по 8 тыс. грн и дополнительно сумму из местного бюджета, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9616
показать весь комментарий
25.03.2021 11:05 Ответить
Астанавите эту манну небесную! Астанавитэсь. Куда нам столько...
показать весь комментарий
25.03.2021 11:05 Ответить
Если уж давать, то всем нужно давать. Я тоже плачу налоги - где мои 8000 ?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:05 Ответить
А где местные бюджеты возьмут деньги на эти выплаты? У них как бы нету всяких фондов...
показать весь комментарий
25.03.2021 11:06 Ответить
Какие добрые вазеленские, опять из местных бюджетов.
Государственную казну сами будуть дерибанить и дальше, вместе с Ахметом, Беней, Пинчуком.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:06 Ответить
А читати вмієш . 8 (вісім ) штук з держбюджету + місцеві .
Чи аби пи....*?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:12 Ответить
О, адвокат єрмаків, татарових, бужанських підтягнувся. Такий же чорноротий.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:16 Ответить
На відміну від вас ...зекловун = барига !
показать весь комментарий
25.03.2021 11:21 Ответить
Так, зекловун-барига.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:24 Ответить
Соєва отара пропонує нікому нічого не виплачувати, я вірно зрозумів?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:11 Ответить
Отара это те, кому сейчас что-то обещают выплатить и это явно не соевые. В бюджете денег нет........... но вы держитесь.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:15 Ответить
Дісно- на утримання соєвої отари вже нема, тому спробуй вивчитись хочаб на прибиральницю, або санітарку, бо у ковідних лікарнях бракує персоналу.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:21 Ответить
Вы свои проблемы решайте вместо того, чтобы советы раздавать.
показать весь комментарий
25.03.2021 13:00 Ответить
Ми свої проблеми вирішили два роки тому, а от в казкових свідків секти 8 відсотків досі подгорає! Ви такі кумедні у своєму паланні! Тепер мерщій скачи до адміна й тупочи копитом, що тебе ображають!)))
показать весь комментарий
25.03.2021 14:45 Ответить
Прошло почти 2 года, а у вас по-прежнему подгорает от одной только его фамилии. А теперь галопом на форум админов и если ТЫ ТАМ найдешь хоть один мой пост с личной жалобой хоть на одного человека - съем шляпу.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:15 Ответить
Єдине, що тут підгорає, то дупи вашої соєвої отари! В тебе манія величі! Ми з вас просто глузуємо!)))
показать весь комментарий
25.03.2021 15:27 Ответить
Марно. Я не поддаюсь на провокации подобных тебе.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:07 Ответить
Ну, если лечение ковида стоит 100к гривен, то как бы и мало...
показать весь комментарий
25.03.2021 11:13 Ответить
Бізнесу і працівникам у "червоних" зонах виплатять по 8 тис. грн і додатково суму з місцевого бюджету, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 633
показать весь комментарий
25.03.2021 11:29 Ответить
Ключеве слово "з місцевого". ОП вже розпоряджається місцевими бюджетами? Це, як я вам скажу що, дам вам гроші але ви візьміть їх у тьоті Соні.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:56 Ответить
 
 