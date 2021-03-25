СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа" (обновлено)
СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа", лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. До 2016 организация была известна, как "Украинский выбор".
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что следственные действия проходят в Киеве и Днепре.
По данным источника, во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ, а в дальнейшем участвовали в организации и проведении незаконных "референдума" и "выборов" в "законодательные органы Республики Крым", Госдумы РФ и президента.
Источник добавил, что есть основания считать, что руководство "Украинского выбора-Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в оккупированном Крыму, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове.
Ходатайство согласовала Генпрокурокурор Венедиктова, подписал- ее заместитель Гюндуз Мамедов.
Как сообщили в СБУ, участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время оккупации полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные "органы власти". Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, которіе участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины.
Организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на оккупированном полуострове. Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в оккупированном Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины.
Лишь в 2017 году прекращение деятельности организаций "Украинский выбор" в оккупированном Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории оккупированного полуострова.
Во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного "референдума" и незаконных "выборов" на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной оккупации полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.
Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по ст. 111 (государственная измена)
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Вообще думал что ты какие-то конкретные фамилии назовешь, а ты опять парикмахеров и фотографов предлагаешь выбирать.
Безсмертний інша справа. Але він був у Кучми представником в Раді, тому це йому в мінус. Я б ще Сенченка запропонував, який Північно - кримський канал перекрив. Єдина перемога у війні з Рашою.
Чи дозволу спонсорам тероризму медведчуку, козаку спокійно засідати в Раді?
Все вамиубогим тарифы поперек горла а як продавать газ по 1 гр когда покупали по 400-450$?Янык вывез все деньги в рашку а вам Порох виноват.Или газ по 7-8 гр или его нет вообще так понятнее? Про собственной добычи не надо прилетать сюда.Газ свой должен продаваться по рыночной цене и деньги должны идти в бюджет и из них малоимущим платить субсидии так и работало пока пришло зелёная тина.
Украл трубу, транслируешь по трем каналам вражескую пропаганду, обвиняешься в госизмене - спокойно ходишь на заседания ВР и там со своей шоблой обливаешь страну и её защитников грязью!
П.С. Может ребятам, которые облили краской ОП сказать, что они от медведчука !?
Правильная новсть должна была звучать так:
СБУ проводит расстрелы в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа"
Це судити за зраду і програти суд,Мертвечук виходить сухий із води бо в Україні двічі за одне й те саме судити не можна.
Це клован і робить.
оп не пресує сепарів та колаборантів.
не обманюйтесь переводячи їхні дії в стан "високих ідеологічних матерій".
вони не ідеалісти, вони прагматики.
оп банально та прагматично розчищає електоральне поле.
оп готується робити з зеленського президента на довгі-довгі роки.
я бачу величезну кількість паспортоносців України, які вважають, що вибити шибки та розмалювати адміністративну будівлю під час протестів проти свавілля, корумпованості та безкарності влади це жах, неподобство, вандалізм та ганьба на весь світ.
розумієте. не те, що влада - лайно, а форма протесту проти такої влади, от що ці істоти вважають ганьбою.
я бачу коментарі під різними новинами на цьому сайті в яких із захопленням пишуть про "єтих протестующих сажать надо", "расстрелять", "зеленский молодец начинает править железной рукой", "давно пора поставить на место всех етих активистов" й т. інш.
але хочеться вірити, що те, що бачите ви є вірнішим за те, що бачу я.
потому что там народы дрались в кровь за свою свободу. За нацию. Племя)
и у них остались аристократы. Не без греха, но помнящие, что такое доводить народ до отчаяния. Здесь, на постсовке, когда из элиты только ближневосточное племя, искать фарта трудно, если только под них не лечь. Что и делают. Они смилостивятся, дадут ватрушку. Как показала Гражданская в Совке, они ради своей масонской идеи завалят миллионы тупых толп, но своего добьются. Или попытаются. И устроят свои интернациональный мир, но в свою пользу.