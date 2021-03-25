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Новости Оккупация Крыма
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Крым (26004) Медведчук (1735) обыск (1882) СБУ (19465) государственная измена (1494)

СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа" (обновлено)

СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука

СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа", лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. До 2016 организация была известна, как "Украинский выбор".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следственные действия проходят в Киеве и Днепре.

По данным источника, во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ, а в дальнейшем участвовали в организации и проведении незаконных "референдума" и "выборов" в "законодательные органы Республики Крым", Госдумы РФ и президента.

Источник добавил, что есть основания считать, что руководство "Украинского выбора-Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в оккупированном Крыму, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове.

Ходатайство согласовала Генпрокурокурор Венедиктова, подписал- ее заместитель Гюндуз Мамедов.

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Как сообщили в СБУ, участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время оккупации полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные "органы власти". Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, которіе участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины.

Организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на оккупированном полуострове. Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в оккупированном Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины.

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Лишь в 2017 году прекращение деятельности организаций "Украинский выбор" в оккупированном Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории оккупированного полуострова.

Во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного "референдума" и незаконных "выборов" на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной оккупации полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по ст. 111 (государственная измена)

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Топ комментарии
+15
Облил ОП краской - под домашний арест!
Украл трубу, транслируешь по трем каналам вражескую пропаганду, обвиняешься в госизмене - спокойно ходишь на заседания ВР и там со своей шоблой обливаешь страну и её защитников грязью!
П.С. Может ребятам, которые облили краской ОП сказать, что они от медведчука !?
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25.03.2021 11:20
+13
СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа", - источник - Цензор.НЕТ 1456
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25.03.2021 11:04
+13
Його пора валіть просто і з розмахом всю їхню сім'ю та інших Рабінович Ків тільки так вони залишать нас у спокої.Суди вони куплять.Суд Лінча.
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25.03.2021 11:30
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роса?
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25.03.2021 11:03 Ответить
СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа", - источник - Цензор.НЕТ 1456
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25.03.2021 11:04 Ответить
Його пора валіть просто і з розмахом всю їхню сім'ю та інших Рабінович Ків тільки так вони залишать нас у спокої.Суди вони куплять.Суд Лінча.
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25.03.2021 11:30 Ответить
- Я вам передачи, Киса, носить не буду. Имейте это в виду. Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница.(с)http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn339
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25.03.2021 11:04 Ответить
На повідомлення СБУ вже відреагував один із фігурантів справи, Євген Шевченко. У своєму фейсбуці він https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215165324966374 написав , що обурений звинуваченнями з боку Служби безпеки, які він називає безпідставними.При цьому він підтвердив, що кілька років тому дійсно мав плани створити охоронну фірму, яка б працювала в інших країнах і охороняла там різноманітні об'єкти, супроводжувала конвої тощо.Проте вже через кілька місяців, розповідає Шевченко, від цієї ідеї він відмовився.https://www.bbc.com/ukrainian/news-56520772?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D СБУ звинуватила Семенченка і Шевченка у створенні приватної армії. Що відомо - BBC News Україна
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25.03.2021 11:08 Ответить
а що він скаже: да хлопці це я винен,бо хотів трохи бабла рубанути!
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25.03.2021 12:20 Ответить
Прессовать политического отца и соратника Сонцесяйного по безальтернативным минским переговорам это палитические репрессии и реванш! Все у кого осталась краска, бигом на Банковую!
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25.03.2021 11:08 Ответить
Аби це не була чергова спортивна риболовля...
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25.03.2021 13:43 Ответить
Хотелось бы верить ,что это не просто одни жулики кошмарят других!!! Так хочется пожить в Настоящей , пусть придуманной ,сказочной Украине!!!! Хотя бы как Фины живут!!!
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25.03.2021 11:09 Ответить
Видимо, момент истины настал: те, кто называет себя прозападными жуликами (банда зеленых) кошмарит откровенно прорашистских жуликов.
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25.03.2021 11:13 Ответить
ахахаха))) это было известно ... как минимум, лет двадцать назад. Обывателю.
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25.03.2021 20:57 Ответить
Хотя бы как финны? Эка вы хватили, батенька))
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25.03.2021 12:42 Ответить
Мертвечук к Бакланову на чай заходил не так давно,по поводу Суркова,но не за фин терроризма,наверное финансировании терроризма детский лепет и его не нужно обсуждать,теперь его команда решила в офис в гости,но вангую Мертвечук и дальше будет вне подозрения и не арестован
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25.03.2021 11:11 Ответить
Чай ты подавал?
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25.03.2021 13:54 Ответить
Зараз почнеться смердіж з усіх інтерів і мураєвських помийок і рейтинг мертветчука у ватки знову поповзе вгору. Зєля тупо надуває чуку рейтинг. Мабуть скоро вибори і Зєля хоче вийти з чуком у другий, щоб затулити пельку всім незадоволеним.
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25.03.2021 11:11 Ответить
Українцям, щоб зберегти свою державу, треба негайно узгодити якусь нормальну кандидатуру на дострокові президентські і потім починати політкомпанію за дострокові. Таких нормальних кандидатів у нас вистачає.
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25.03.2021 11:14 Ответить
Например?
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25.03.2021 11:25 Ответить
Пєцю не тули, в нього антирейтинг рекордний.
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25.03.2021 11:34 Ответить
Ты пример достойных по твоему мнению политиков можешь привести?
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25.03.2021 11:39 Ответить
Треба когось того, хто ще не балотувавсь. І безпартійний.
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25.03.2021 11:35 Ответить
Уже есть такой опыт. Понравилось?
Вообще думал что ты какие-то конкретные фамилии назовешь, а ты опять парикмахеров и фотографов предлагаешь выбирать.
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25.03.2021 11:47 Ответить
Чому? Зеркаль, наприклад. З Пєціної обойми, доречі. Пєця може не хвилюватись, його не посадять.
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25.03.2021 11:51 Ответить
Дізнатись її зарплатню в Нафтогазі і зберегти її, але вже на посаді преза. Бо у преза, здогадуюсь, зарплатня меньша))
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25.03.2021 11:55 Ответить
це вана ! у ванька вана понад усе !
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25.03.2021 11:38 Ответить
друже , таких КАНДИДАТІВ з усієї України АЖ ДВА !!! 1-й Роман Безсмертний , 2-й Виктор Чумак ... інших не бачу ,за останні роки лише гумові ФАЛОІММІТАТОРИ .....
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25.03.2021 12:17 Ответить
Ти подивись на Чумака на відіо, як його Лукаш чмирила, коли він на посаді зам генпрокурора намагавсь висунути їй якесь звинувачення. Було враження, що це вона його допитувала і зараз оголосить підозру. Чмо-чмом.
Безсмертний інша справа. Але він був у Кучми представником в Раді, тому це йому в мінус. Я б ще Сенченка запропонував, який Північно - кримський канал перекрив. Єдина перемога у війні з Рашою.
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25.03.2021 12:25 Ответить
Також треба, щоб кожен, кого висунули на ЄДИНОГО кандидата в президенти на дострокові, назвав імена своїх ключових призначенців і першочергові кроки. Щоб не було несподіванок, як з Зєлєю. Тоді люди будуть мати повну картину того, що вони обирають.
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25.03.2021 12:36 Ответить
Ну по твоей логике он своими смешными уголовными делами ,которые одно за другим разваливались в судах и шоколаднику в 2.5 раза рейтинг поднял и сделал его партию второй в парламентском рейтинге ,а его самого кандидатом номер 2 в президентском
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25.03.2021 12:37 Ответить
Зеленский продолжает разрывать мозг своим избирателям!
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25.03.2021 11:12 Ответить
Ні. Тільки казковим свідкам секти 8 відсотків.
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25.03.2021 11:13 Ответить
Как можно разрывать то, чего нет?
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25.03.2021 11:40 Ответить
При Порошенко такого не було!!!
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25.03.2021 11:13 Ответить
цЬІрків з обшуками "неукраїнського вибору" ?
Чи дозволу спонсорам тероризму медведчуку, козаку спокійно засідати в Раді?
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25.03.2021 11:20 Ответить
Ой! А за чиїх же часів пан Медведчук надбав стільки бізнесів?
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25.03.2021 11:23 Ответить
Може за часів того, при кому придбав ще кілька каналів ТВ?
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25.03.2021 11:30 Ответить
А сталось це при ВАЗеленському.
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25.03.2021 11:41 Ответить
ПОРОХ АРЕШТОВУВАВ АТОШНИКІВ І ПІДНЯВ ТАРИФИ, ЗЕ ТАКОЖ ЗА ТАРИФИ, АРЕШТИ АКТИВІСТІВ, І ПОЧАЛИСЬ ОБШУКИ У МЕДВЕДЧУКА, ЯКЩО ПІДУТЬ АРЕШТИ ЙОГО ОПЗЖ ПРИБІЧНИКІВ ТОДІ МОЖНА ВІРИТИ ЩО ПІШОВ ЯКИЙСЬ СПРОТИВ РФ.
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25.03.2021 11:22 Ответить
Про курс гривні та банкопад не забув?
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25.03.2021 11:24 Ответить
Коля надывывся пропаганды России?
Все вамиубогим тарифы поперек горла а як продавать газ по 1 гр когда покупали по 400-450$?Янык вывез все деньги в рашку а вам Порох виноват.Или газ по 7-8 гр или его нет вообще так понятнее? Про собственной добычи не надо прилетать сюда.Газ свой должен продаваться по рыночной цене и деньги должны идти в бюджет и из них малоимущим платить субсидии так и работало пока пришло зелёная тина.
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25.03.2021 12:25 Ответить
А шо Порох быльше нічого не робив з 2014 року по 19 . тільки арештовуаав і піднімав тарифи?
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25.03.2021 12:31 Ответить
..делал и много сделал..АРМИЯ, МОВА, ВИРА-это мощнейший толчок был в правильную сторону, но продолжатели что то не очень, притихло все как то, а зря ..но в демократию играть на вне, да и на внутрь большей частью, во время военное, слишком было...судить военных по гражданским законам, есть неправильно, назначать политколобков известных генпрокурорами, главментами, спецуру набивать непонятно кем, губерами дубоголовых назначать и много всяких кадровых непродуманных шагов сделано им было, по критериям, ему лишь и понятным...олигархов строить нужно было, активы ихонные смотреть, Кореек подпольных вытаскивать за уши да на солнышке шконок поджаривать, границы на выезд перекрыть, каналы ТВ известные КРАСНОПЕРЫЕ все позакрыть и т.д т.п....Кумовство, в широком его понимании , нужно было каленым железом выжигать, оно основа основ коррупции, пожирающей страну и пр. всяких "ништяков" и по сей день творящихся....!!!.
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26.03.2021 01:22 Ответить
Что ты орешь, болезный? Или имитируешь ЗЕприматскую радость?
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25.03.2021 12:35 Ответить
Облил ОП краской - под домашний арест!
Украл трубу, транслируешь по трем каналам вражескую пропаганду, обвиняешься в госизмене - спокойно ходишь на заседания ВР и там со своей шоблой обливаешь страну и её защитников грязью!
П.С. Может ребятам, которые облили краской ОП сказать, что они от медведчука !?
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25.03.2021 11:20 Ответить
А новость почитать тебе западло?
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25.03.2021 11:58 Ответить
А шо там с вангеровцами кто за них ,их всех привлекли?
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25.03.2021 11:24 Ответить
блюзнирский "украинский выбор" Зеля кошмарит, это прекрасно, лишь бы довел до логического конца и уничтожил это кацапское дерьмо замаскованный под сово "украинский".
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25.03.2021 11:27 Ответить
вот в том то и дело, что сейчас как и при сонцесяйном вероятно происходит большой переполох без последствий
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25.03.2021 12:12 Ответить
******, все народом прикрываются. Придумывают названия народные а все делают против народа. Сволочи.
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25.03.2021 11:33 Ответить
Порлное говно
Правильная новсть должна была звучать так:
СБУ проводит расстрелы в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа"
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25.03.2021 11:36 Ответить
СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" - Цензор.НЕТ 6493
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25.03.2021 11:37 Ответить
И ЭТОМУ убожеству пеца отдал украинскую трубу??? Действительно, "ГЕТЬман-патриёт"!
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25.03.2021 11:59 Ответить
ты ***** сам ничтожество ********
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25.03.2021 12:17 Ответить
Мізки б тобі хтось віддав, зебіл..
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25.03.2021 13:52 Ответить
Імітація, як завжди. Обшуки проводять в усіх підряд, але САДЖАЮТЬ реально виключно патріотів.
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25.03.2021 12:07 Ответить
Очередной акт об ЗЕцЫрка
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25.03.2021 12:36 Ответить
Ще раз повторюся, бо це актуально. Звинувачування Мертвечини в фінансуванні тероризма це дуже серйозні звинувачення. Санкціями тут не відбудешся. Тут у Клована лише два путя. Або, звинувачення для Ме , суд і нари. Бо ці санкції це все одно що звинуваченому у вбивстві заблокувати зарплатну картку чи арештувати автівку.. Або, другий шлях, обсиратися як завжди.. Обидва варіанти порохоботів влаштовують..
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25.03.2021 12:36 Ответить
Ні є ще третій варіант і він все більше стає реальністю.
Це судити за зраду і програти суд,Мертвечук виходить сухий із води бо в Україні двічі за одне й те саме судити не можна.
Це клован і робить.
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25.03.2021 16:26 Ответить
Це не окремий варіант. Це підпадає під варіант № 2 : обістратися як завжди)
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26.03.2021 14:05 Ответить
Обшуки єто типа там поляну им выставили вот и все обшуки
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25.03.2021 12:37 Ответить
Как выяснилось, медведчук со своим кацапско-прокацапским "украинским выбором" напрямую участвовали и способствовали окуупации крыма. это зрада, за это расстрел.
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25.03.2021 12:38 Ответить
Это известно давно,а не сейчас выяснилось США в марте 2014 года заморозили все активы януковича и медведчука на своей территории(ввели санкции)за Крым,а в Украине на деяния медведчука почему-то никто не отреагировал
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25.03.2021 12:52 Ответить
оп не пресує патріотів.
оп не пресує сепарів та колаборантів.
не обманюйтесь переводячи їхні дії в стан "високих ідеологічних матерій".
вони не ідеалісти, вони прагматики.
оп банально та прагматично розчищає електоральне поле.
оп готується робити з зеленського президента на довгі-довгі роки.
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25.03.2021 12:40 Ответить
ОП готується йти в жОПу
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25.03.2021 15:44 Ответить
тільки поки цього не спостерігається. і я, відверто кажучи, не знаю, що надає вам оптимізму.
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25.03.2021 15:47 Ответить
Зростання протестних настроїв. Овочеві у 2013 теж гадали, що прийшли назавжди
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25.03.2021 16:12 Ответить
ми з вами бачимо різне.
я бачу величезну кількість паспортоносців України, які вважають, що вибити шибки та розмалювати адміністративну будівлю під час протестів проти свавілля, корумпованості та безкарності влади це жах, неподобство, вандалізм та ганьба на весь світ.
розумієте. не те, що влада - лайно, а форма протесту проти такої влади, от що ці істоти вважають ганьбою.
я бачу коментарі під різними новинами на цьому сайті в яких із захопленням пишуть про "єтих протестующих сажать надо", "расстрелять", "зеленский молодец начинает править железной рукой", "давно пора поставить на место всех етих активистов" й т. інш.
але хочеться вірити, що те, що бачите ви є вірнішим за те, що бачу я.
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26.03.2021 09:09 Ответить
Коли чмодведчук на підвалі буде, влада імітує а не робить, Навальний он сидить собі тихенько на росії!
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25.03.2021 13:20 Ответить
Влада в особі зеленопудалового гівна - внутрішній окупант, ворог
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25.03.2021 15:46 Ответить
от що Зе!ля животворящий поробляє!
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25.03.2021 14:24 Ответить
ложь, пи#дешь и провокация
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25.03.2021 18:38 Ответить
дали время спокойно собрать вещи, упрятать подальше ценности. можно и обыскивать! а пипл хавает.
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25.03.2021 19:45 Ответить
вот так должны проводится обыски и задержания
СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" - Цензор.НЕТ 6092
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25.03.2021 19:48 Ответить
почему в Европе живут достойно, хотя и не без экспериментов с экскрементами?
потому что там народы дрались в кровь за свою свободу. За нацию. Племя)
и у них остались аристократы. Не без греха, но помнящие, что такое доводить народ до отчаяния. Здесь, на постсовке, когда из элиты только ближневосточное племя, искать фарта трудно, если только под них не лечь. Что и делают. Они смилостивятся, дадут ватрушку. Как показала Гражданская в Совке, они ради своей масонской идеи завалят миллионы тупых толп, но своего добьются. Или попытаются. И устроят свои интернациональный мир, но в свою пользу.
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25.03.2021 21:03 Ответить
 
 