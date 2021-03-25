СБУ проводит обыски в офисах движения Медведчука "Украинский выбор-Право народа" (обновлено)

СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа", лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. До 2016 организация была известна, как "Украинский выбор".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следственные действия проходят в Киеве и Днепре.

По данным источника, во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ, а в дальнейшем участвовали в организации и проведении незаконных "референдума" и "выборов" в "законодательные органы Республики Крым", Госдумы РФ и президента.

Источник добавил, что есть основания считать, что руководство "Украинского выбора-Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в оккупированном Крыму, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове.

Ходатайство согласовала Генпрокурокурор Венедиктова, подписал- ее заместитель Гюндуз Мамедов.

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Как сообщили в СБУ, участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время оккупации полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные "органы власти". Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, которіе участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины.

Организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на оккупированном полуострове. Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в оккупированном Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины.

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Лишь в 2017 году прекращение деятельности организаций "Украинский выбор" в оккупированном Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории оккупированного полуострова.

Во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного "референдума" и незаконных "выборов" на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной оккупации полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по ст. 111 (государственная измена)

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