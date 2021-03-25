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Кабмин (13507) Тарифы на электроэнергию (2140) электроэнергия (771)

Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление

Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление

Кабинет министров Украины постановлением № 238 от 24 марта продлил до 1 мая текущего года действующую цену на электроэнергию для населения. В настоящее время тариф составляет 1,68 грн/кВт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Согласно постановлению Кабмина, электроэнергия, потребляемая на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов) в общежитиях и многоквартирных домах, также будет оплачиваться по этому тарифу. По фиксированной цене также будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.

При наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены – с 23.00 до 7.00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, останется 1,68 грн/кВт, - Шмыгаль

Отметим, что вчера в ходе заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что что цена на электроэнергию для украинцев останется на уровне 1,68 грн за кВт.

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Топ комментарии
+13
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 2501
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25.03.2021 11:04
+11
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 2764
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25.03.2021 11:07
+10
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 1940
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25.03.2021 11:08
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Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 2501
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25.03.2021 11:04 Ответить
Вы знаете как на убой ведут стадо овец? ............ Впереди идет матерый козел, а перед воротами скотобойни уходит в сторону. Ну кто виноват, что такого козла выбрали? Его нам в подарок не прислали, сами постарались.
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25.03.2021 11:10 Ответить
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 7476
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25.03.2021 11:10 Ответить
А после 1 мая еще в 2 раза поднимут
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25.03.2021 11:04 Ответить
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 1940
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25.03.2021 11:08 Ответить
Не обманет, это точно То, что он делает называется по-другому.
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25.03.2021 11:11 Ответить
У кого электроотопление, какие у вас тарифы?
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25.03.2021 11:07 Ответить
1.68
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25.03.2021 11:24 Ответить
0,9гр/кВт днем и 0,45гр/кВт ночью єто за счет компенсации, а вообще 1,68гр/кВт
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25.03.2021 11:41 Ответить
А эта компенсация автоматом начисляется? Просто у меня оформленное отопление и нету газа и рассчет 0.9 и 0,45 , но знаю что у некоторых дороже, наверное они не оформляли или есть газ.
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25.03.2021 11:55 Ответить
компенсация была оформлена, уже 2-й месяц начисляют по полной 1.68. Это одесская обл.
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25.03.2021 14:43 Ответить
Компенсация никак не оформляется. У кого тариф на ел.отопление оформлен до 31.декабря 2020г. компенсация начисляется автоматически, в начале месяца за предыдущий месяц.
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25.03.2021 19:10 Ответить
Спасибо за обьяснение 💐
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25.03.2021 21:26 Ответить
Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление - Цензор.НЕТ 2764
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25.03.2021 11:07 Ответить
Це саме те чого хотіли 73%. Шмигало хазяйствєннік, не то шо всякі гройсмани і прочі баригі
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25.03.2021 11:21 Ответить
рінатліанідич після 1 травня своє візьме.
Так, ********?
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25.03.2021 11:24 Ответить
Уже никто не вспоминает про 90 копеек за 100 киловатт. ТВАРИ!!!!!!
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25.03.2021 11:29 Ответить
Кабмін продовжив до 1 травня фіксовану ціну на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт-год, - постанова - Цензор.НЕТ 2981
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25.03.2021 11:35 Ответить
На рынке не могут продать дороже 1,15гр/кВт, а населению, с барского плеча, до 1мая оставят 1,68гр/кВт
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25.03.2021 11:44 Ответить
Месяц назад подняли вдвое и щас делают видите-ли одолжение - не поднимут снова.
ну не тридварасы?)
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25.03.2021 11:44 Ответить
Новость преподносится как Перемога
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25.03.2021 11:45 Ответить
Кланяемся, благодетели вы наши!
Ваши навек зебараны с любовью.
А то что убрали 100 льготных, повысив этим цену почти в два раза, не вспоминают. Тварюки.
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25.03.2021 12:28 Ответить
Зрада, но слабенькая, судя по к-ву комментов.
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25.03.2021 12:35 Ответить
 
 