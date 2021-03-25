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Новости Агрессия России против Украины
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оружие (10028) россия (93003) Донбасс (26950) Александр Сырский (482)

Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский

Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский

РФ использует территорию Донецкой и Луганской областей в качестве полигона для испытания нового вооружения. Ситуация на востоке остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал на встрече с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром и командующим Сухопутными войсками армейским генералом Умитом Дюндаром в ходе своего визита в Турцию, указывается на странице СВ ВСУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"ВС Украины противостоят террористической группировке, в состав которой входят регулярные подразделения ВС РФ. Ситуация остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Агрессор использует территорию Донецкой и Луганской областей в качестве полигона для испытания нового вооружения. В то же время Украина, несмотря на сложную ситуацию, достигла значительных успехов в оснащении Вооруженных Сил вооружением и военной техникой", - сказал Сырский.

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Во время встречи с министром национальной обороны Хулуси Акаром Сырский поблагодарил за последовательную политическую поддержку Украины, непризнание оккупации Крыма, материально-техническую и финансовую помощь ВСУ, помощь в лечении и реабилитации раненых военнослужащих ВСУ.

В ходе встречи также шла речь о намерении Украины вступить в НАТО.

"Мы заинтересованы в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Турции нашего стратегического курса на вступление в Североатлантический блок", - отметил генерал-полковник Сырский.

Как сообщалось, Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский находится с визитом в Турции. Программа визита, который продлится до 26 марта, предусматривает официальные мероприятия в Анкаре и Стамбуле.

Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский 01
Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский 02

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Топ комментарии
+3
Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский - Цензор.НЕТ 7221
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25.03.2021 11:11
+3
Некогда воевать Зебилам поворовать бы еще
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25.03.2021 11:14
+2
Я ж казав шо Домбас стане полігоном для випробування нових озброєнь. Домбасяни думали що війна буде десь там, а вона завітала туди де її звали.
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25.03.2021 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Пора владі зрозуміти, що завершити війну можливо лише при капітуляції України, при здачі українського суверенітету..
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25.03.2021 11:11 Ответить
Пока у власти кремлевские шавки Демченко Татаров и тд. капитуляция продолжится
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25.03.2021 11:16 Ответить
Пора владі зрозуміти , що ніякої перемоги не буде поки вороги і "пораженцы" не будуть ізольовані, а як буде відкрита агресія РФ, то обов'язково розстріляні перед шеренгою,,як вороги України?!!
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25.03.2021 13:05 Ответить
Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский - Цензор.НЕТ 7221
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25.03.2021 11:11 Ответить
Тупая фотка!!!! Дебил ты и фотки дебильные!!!
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25.03.2021 11:18 Ответить
а той організм, що таке сказав - він дуже гострий, сміливий та обізнаний у військовій справі?
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25.03.2021 11:26 Ответить
Некогда воевать Зебилам поворовать бы еще
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25.03.2021 11:14 Ответить
Да-а-а, блииин, невовремя-то как! И к ***** с просьбой повременить ну хоть ещё чуть-чуть не подкатишь...
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25.03.2021 11:17 Ответить
россия готовится к большой войне https://youtu.be/czo25XKrs4w
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25.03.2021 11:14 Ответить
Я ж казав шо Домбас стане полігоном для випробування нових озброєнь. Домбасяни думали що війна буде десь там, а вона завітала туди де її звали.
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25.03.2021 11:19 Ответить
А що нам з цього приводу скажуть пани кравчук та кучма, які зробили одну набільших зрад в історії України та її народу. здали третій в світі ядерний арсенал за папірець і карт бланш на розкрадання власної держави.
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25.03.2021 11:23 Ответить
Командующий не в теме. Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. /Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский
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25.03.2021 11:26 Ответить
є ще новини: свинособаки ідуть накуй та в спам.
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25.03.2021 11:34 Ответить
Потихеньку розкажіть про це переляканому гному з вулиці Банкова.
Бо якщо почнеться щось серйозне (а є ознаки, що до цього йде), то він же ж помре від страху
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25.03.2021 11:32 Ответить
"Мы заинтересованы в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Турции нашего стратегического курса на вступление в Североатлантический блок", - отметил генерал-полковник Сырский. После покупки рашистских с-400 ,никто в НАТО не будет больше слушать о чем говорит турок- оглу .
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25.03.2021 11:55 Ответить
 
 