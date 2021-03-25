Ситуация на Донбассе напряженная и имеет тенденцию к обострению, - командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский

РФ использует территорию Донецкой и Луганской областей в качестве полигона для испытания нового вооружения. Ситуация на востоке остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал на встрече с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акаром и командующим Сухопутными войсками армейским генералом Умитом Дюндаром в ходе своего визита в Турцию, указывается на странице СВ ВСУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"ВС Украины противостоят террористической группировке, в состав которой входят регулярные подразделения ВС РФ. Ситуация остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Агрессор использует территорию Донецкой и Луганской областей в качестве полигона для испытания нового вооружения. В то же время Украина, несмотря на сложную ситуацию, достигла значительных успехов в оснащении Вооруженных Сил вооружением и военной техникой", - сказал Сырский.

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Во время встречи с министром национальной обороны Хулуси Акаром Сырский поблагодарил за последовательную политическую поддержку Украины, непризнание оккупации Крыма, материально-техническую и финансовую помощь ВСУ, помощь в лечении и реабилитации раненых военнослужащих ВСУ.

В ходе встречи также шла речь о намерении Украины вступить в НАТО.

"Мы заинтересованы в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Турции нашего стратегического курса на вступление в Североатлантический блок", - отметил генерал-полковник Сырский.

Как сообщалось, Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский находится с визитом в Турции. Программа визита, который продлится до 26 марта, предусматривает официальные мероприятия в Анкаре и Стамбуле.



